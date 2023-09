Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 15 al 17 de septiembre

Llega Mhoni Vidente con los horóscopos para el fin de semana del 15 al 17 de septiembre de 2023, conoce cuál es la predicción que tiene para ti, así como datos clave sobre tu día de la suerte, los colores que te traerán abundancia o el signo con el que tienes mayor compatibilidad.

Este fin de semana de fiestas patrias tiene muchas sorpresas para ti y Mhoni Vidente te da los tips para que los disfrutes al máximo, pero también te alerta lo que debes cuidar para que después no enfrentes crudas morales.

Revisa si es tu momento de ahorrar o si puedes emprender algún proyecto que mejore tu economía.

La astróloga te da algunas recomendaciones para que triunfes en la vida y alcances tus objetivos personales y profesionales.

Mhoni Vidente te comparte en sus predicciones los consejos para este fin de semana del 15 al 17 de septiembre de 2023 ante situaciones complicadas y te da sus recomendaciones personalizadas.

Revisa lo que Mhoni Vidente predice para ti este fin de semana y también el horóscopo de las personas que te rodean.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Aries, vivirás un fin de semana de mucha convivencia y alegría con tus seres queridos, se sentirán muy alegres y comprensivos con los demás, por lo que será un buen momento para disfrutar de la compañía de los amigos y la familia. Sin embargo, este 15 de septiembre realizarás exámenes de última hora. Los Aries son personas a las que les gusta lucirse en todos los sentidos, en especial en su forma de vestir. Es un buen momento para que te compres ropa nueva y cambies tu look. Cuidado con el intestino y el estómago, es importante que no comas mucha harina ni picante. El sábado, los Aries pasarán el día con su pareja y su familia, decidirán salir a pasear y los convocarán a hacer una comida mexicana. El día 15 de septiembre tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 13. Es un buen momento para jugar a la lotería o realizar una inversión.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás tres días de mucha suerte, aprovecha la oportunidad y realiza cambios positivos en tu vida. Recuerda que si ese amor no es para ti, debes dejarlo ir; si estás en una relación que no te hace feliz, es hora de que cierres esa historia y te abras a nuevas posibilidades, pero no te aferres a lo que no es tuyo. Harás trámites para visitar a tu familia, aprovecha para descansar y pasar tiempo con tus seres queridos. Sigue ahorrando para tu futuro, no te olvides de trabajar para tener un patrimonio que asegure tu estabilidad económica. Recibirás una invitación a una fiesta y deberás controlar los vicios y no bebas mucho alcohol. Es importante que cuides tu salud y evites los excesos. Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 16. Es un buen momento para jugar a la lotería o que realices una inversión. Los colores azul y rojo serán de la suerte para ti.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Viernes de mucha presión en el trabajo. Enfrentarás cambios radicales en tu vida, por lo que puedes sentir que todo está en tu contra, así que es importante que te relajes e intentes resolver los problemas sin presiones. También, los Géminis deben cuidar el dinero y no gastar en cosas que no necesiten. Habrá algunas discusiones con su pareja por culpa de cosas sin importancia; no seas tan dramático y vive un fin de semana tranquilo. Los Géminis recibirán la visita de familiares este sábado para hacer una fiesta. Tendrás un golpe de suerte con los números 01 y 23 el 15 de septiembre. Tus colores de la suerte serán el morado y el blanco. Alguien del pasado te buscará para reclamarte algo, pero ten calma y maneja todo de manera inteligente; es importante que quedes en paz siempre con las parejas para evitar conflictos posteriores y nuevas discusiones.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Los Cáncer tendrán un fin de semana de lo mejor en cuestiones amorosas y convivencia con los amigos, pero también serán invitados a salir de viaje o a una fiesta mexicana. Deberán seguir con la dieta para sentirse mejor. Ojo, amigo Cáncer, un amor del pasado te puede buscar para pedir un consejo. Paga las deudas antes de gastar en ropa o lo que necesites. Te invitarán este sábado a un evento en el que te divertirás mucho. Tendrás un encuentro con alguien del signo de Aries o Géminis que será muy compatible contigo. Habrá un golpe de suerte el 15 de septiembre con los números 14 y 50, a los que puedes agregar tu día de nacimiento para personalizar tu suerte. Tus colores de la fortuna serán el amarillo y el verde. Juega a la lotería y dale una oportunidad al amor; si tuviste una decepción, ya dale la vuelta a la hoja y enfócate en conocer a más gente.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Viernes de mucho trabajo y juntas con tus superiores para cambios de proyectos o de puesto, es importante que siempre estés dispuesto a ayudar o aprender y así crecer profesionalmente. Tendrás una fiesta en casa este viernes, controla tu impulso de beber demasiado alcohol para evitar la resaca. Recibirás la visita de algunos familiares y decidirás hacer algunos cambios personales, como un tatuaje. Los Leo tendrán un golpe de suerte el 15 de septiembre con los números 15 y 40. Sé más precavido al manejar para prevenir accidentes. Pasarás el domingo analizando cambios en tu vida y tratando de mejorar tu situación económica. Evita pleitos con tu pareja y no exageres en cuestiones de celos. Tendrás un golpe de suerte el 15 de septiembre con los números 06 y 20. Es importante usar los colores rojo y verde para atraer la abundancia.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de mucha convivencia con tus seres queridos, recuerda que a tu signo lo rige el ámbito familiar y estos días serán el pretexto ideal para reunirse. Deja en orden todo lo que tengas pendiente de trabajo o escuela para que no te veas presionado el lunes. El 15 de septiembre te invitan a una fiesta que estará muy divertida, pero recuerda que el alcohol y el volante no se mezclan Arreglas tu cuarto y sacas ropa que ya no utilizas para que se renueven tus buenas energías. Tendrás un golpe de suerte este 15 de septiembre con los números 06 y 20. Trata de usar los colores rojo y verde para que reine la abundancia en tu vida. Te busca una hermana o una buena amiga para pedirte un consejo amoroso. Cuídate de dolores de huesos o espalda, trata de no cargar cosas pesadas. Un amor del pasado te busca para tener un encuentro sexual.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este viernes es para tener tu pensamiento enfocado en hacer algo diferente en tu vida, te encuentras en un momento de crecimiento y expansión, es hora de inyectarle más energía a todo lo que realizas. Tu signo es el más fuerte del Zodiaco, eso hace que todo gire alrededor de ti. Si tienes pareja, este fin de semana será ideal para que pasen tiempo de calidad juntos, podrán disfrutar de buenos momentos y hablar de la posibilidad de comprometerse. Sábado para salir de fiesta y estar de paseo con tus seres queridos, aprovecha para divertirte y recargar energías. Si no tienes pareja, podrías conocer a alguien especial, ya que los astros te favorecen para encontrar el amor. Usa los números 17 y 23 para atraer la suerte, y tus colores de la fortuna son blanco y verde. El domingo es un día ideal para descansar y reponer energías, aprovecha para meditar.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Estás en un momento de crecimiento y expansión, pero es hora de que le inyectes más energía a tu vida. Recuerda que tu signo es el viajero del Zodiaco, eso hace que tu energía positiva crezca. Este viernes es un día para que vivas la oportunidad de salir de viaje con tu pareja o amigos, y también te invitan a una fiesta mexicana en la que te vas a divertir mucho, solo ten cuidado con la comida y trata de no tomar tanto alcohol. También te compras ropa y decides hacer un cambio de look. Si eres casado, ten cuidado con los problemas matrimoniales, recuerda que si te enojas, pierdes; tata de tener más paciencia y no estar buscando un pretexto para pelear. El sábado es un día idóneo para que descanses y repongas energías. También tendrás un golpe de suerte este 15 de septiembre con los números 21 y 04, y tus colores para atraer la fortuna son rojo y verde.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Este fin de semana tendrás una buena oportunidad de trabajo extra, aprovéchala para aumentar tus ingresos. Podrás retomar una relación amorosa del pasado, trata de llegar a un buen arreglo y si no se puede volver, tampoco pueden seguir como amigos; es decir, es mejor que se alejen. A partir del viernes estás en el momento de crecimiento y expansión, es hora de inyectarle más energía a tu vida, a tu signo lo domina el progreso y siempre vas a estar buscando una mejor economía. El sábado es un buen día para que pagues tus deudas. También te invitan a una fiesta, trata de vestirte de rojo y blanco para que tu energía esté más fuerte. El domingo es un día para salir con los amigos al cine. A los Sagitario solteros les va a ir muy bien con amores nuevos, tus números de la suerte son 03 y 11. Aprovecha este fin de semana para relajarte y recargar energía.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tómate el tiempo para terminar tus proyectos, también acepta la invitación de esa persona especial y ahorra para tus gastos. Este viernes terminas cosas de trabajo y escuela. Estás en un momento de crecimiento y expansión, recuerda que tu signo siempre es muy perfeccionista y le gusta hacer todo de la mejor manera. Te busca un amor del signo Aries o Virgo para invitarte a salir, así que no lo dudes porque es tiempo de que tengas una pareja estable. Eres muy bueno en cuestiones de administración y ventas, trata de tomar un curso de estas áreas. El sábado irás a una fiesta mexicana, solo aléjate de los vicios y cuida tu consumo de comida. Tus colores son rojo y blanco, tus números de la suerte son 20 y 30. El domingo dedícalo a cuidar tu salud mental, tienes que ser sincero con las personas que sienten algo por ti y no te metas en problemas.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás un golpe de suerte el 15 de septiembre con los números 15 y 40, tus colores de la fortuna son verde y azul. Te busca un amor del pasado, pero recuerda que si ya te la hizo una vez, te la volverá a hacer, por eso tienes que alejarte de esas personas tóxicas y conocer gente nueva. Este viernes es un día para salir de viaje y tomarte unos días de descanso para reponer energías. Recuerda hacer los pagos de tu tarjeta de crédito para que después no te veas presionado con pendientes económicos. El sábado disfrutarás de la compañía de tu pareja, van a estar muy felices juntos y recibirán un regalo que no esperaban. También te invitan a salir a una fiesta mexicana. Debes cuidarte del Sol y ponerte protector porque tu punto débil es la piel. El domingo disfrutarás del aire libre. Trata de no pelear en tu trabajo este lunes, todo siempre tiene solución.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este viernes es un día de mucho trabajo y esfuerzo, estás en un momento de crecimiento y expansión, es hora de que le inyectes más energía a tu vida. Recuerda que a tu signo siempre le gusta vivir bien, así que aprovecha para hacer mejoras en tu casa. El sábado disfrutarás de la compañía de personas muy cercanas, te gusta mucho la convivencia con tus seres queridos, así que no te pierdas la oportunidad de festejar la noche mexicana con ellos. El domingo harás cambios en tu vida, decides sacar amistades que no son sinceras y solo buscan interés en tu amistad. También puedes cambiar tu celular o tramitar un crédito para pagar deudas de tarjeta de crédito. Usa los números 03 y 29 para atraer la suerte, viste de rojo y blanco para la prosperidad. No te dejes presionar por tu pareja, recuerda que el amor se disfruta y no es un martirio.