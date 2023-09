Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 22 al 24 de septiembre

Aquí están los horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana del 22 al 24 de septiembre de 2023, en ellos te dice cómo recibirás el equinoccio de otoño y cómo prepararte para mejorar tu suerte.

Revisa cuál es la predicción que Mhoni Vidente tiene para ti, y también los datos clave como tu día de la suerte, los colores que te traerán abundancia o el signo con el que tienes mayor compatibilidad.

La astróloga te da los tips para que los disfrutes al máximo con tu familia o pareja, pero también te alerta lo que debes cuidar en tu salud.

Ve cómo te irá en el trabajo o qué hacer para lograr estabilizar tu economía.

Mhoni Vidente te da sus recomendaciones para que triunfes en la vida y alcances tus objetivos personales y profesionales de la mejor manera.

La astróloga te comparte los consejos para el fin de semana del 22 al 24 de septiembre de 2023 ante situaciones complicadas y te da sus recomendaciones para que te vaya de lo mejor.

Conoce qué es lo que Mhoni Vidente predice para ti este fin de semana y también el horóscopo de las personas que te rodean.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Amigo Aries, no hagas caso a los chismes y trata de no ser tan sensible ante situaciones que no puedas controlar, recuerda que tu signo siempre va a ser presa de malas energías, así que tú siempre sé fuerte y disimula que te hacen daño; verás que pronto saldrás victorioso de cualquier situación incómoda. Viernes mágico para tu signo, sobre todo porque tu día de suerte será el 22 de septiembre, este día te viene la oportunidad de conocer personas más afines a tu vida amorosa y también te va a llegar una propuesta de negocio que mejorará tu economía. Arreglas tu casa y decides pintarla. Los Aries que tienen pareja, traten de no pelear por celos infundados, recuerden que lo mejor de una relación es la confianza. Te compras ropa para una fiesta el sábado y te invitan a un concierto. Tus números de la suerte son 01 y, 13, y tus colores son rojo y verde.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de mucha diversión y salir con los amigos y familia de paseo, ten en cuenta que no todo es trabajo y es importante que mantengas los vínculos familiares sólidos y fuertes. Te llega un dinero que no esperabas por una deuda del pasado. Te invitan a un día de campo y vas a visitar a unos familiares a otra ciudad, pero ten cuidado con tu pareja, trata de hablar claro y define tu relación amorosa.Te compras una computadora. Arreglas papeles de tu visa y pasaporte. A los Tauro que están solteros les vendrá un amor nuevo del signo Acuario o Capricornio que va a ser muy compatible contigo. Tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 21 y tus colores de la fortuna son amarillo y azul. Ten cuidado en tu trabajo, habrá reajuste y cambios de puesto y trata de hablar con tus superiores para que te den otra oportunidad en otro departamento.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este viernes 22 de septiembre será día de muchas energías cruzadas en tu vida por lo que te recomiendo no sacar ningún crédito y no hacer trámites, este día ponte mucho perfume para que puedas cortar toda energía negativa, recuerda que tu signo es muy sensible a todo el medio ambiente y el Sol te causará muchos movimientos en tu vida personal. Te llega una invitación para salir de viaje en octubre. Hablas con tu pareja para darse un tiempo. Acudirás al médico para revisarte problemas de garganta y pulmones. Yo sé que te gusta mucho gastar y comprar, pero trata de administrarte para enfrentar los tiempos futuros. Compras un regalo para un familiar. Tus números de la suerte son 11 y 39, y tus colores son naranja y azul. A los Géminis que están solteros los busca un amor del signo de Libra o Acuario que será muy compatible contigo.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Disfrutarás de un fin de semana de buena suerte, aprovecha y dale una oportunidad al amor en tu vida y ten presente que este día 22 de septiembre vendrá a tu vida la oportunidad de crecer más en lo económico y en tu vida personal. Te recomiendo ponerte ropa de color rojo o naranja y mucho perfume para atraer las buenas energías. Te llega la invitación de salir de viaje con tu pareja. Recibes un dinero que te debían por parte de un trabajo extra; considera hacer una inversión que te dará buenas ganancias, ya que es tu tiempo de crecer económicamente. Cuídate de dolores de estómago o intestino; si vas a tomar alcohol o comer picante, trata de medirte. Arreglas tu casa y cambias tu recámara. A los Cáncer que están solteros les vendrá un amor apasionado, pero sin compromiso. Tus números de la suerte son el 08 y el 77, y tus colores son amarillo y azul.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Amigo Leo, este viernes habrá cambios radicales en tu vida laboral, recuerda que a tu signo le afectan mucho los equinoccios y en este inicio de otoño las energías están muy cruzadas alrededor de ti, así que trata de no discutir con nadie y mantenerte lo más alejado de los problemas. Sigue con la dieta y piensa en hacerte una cirugía estética; háztela en el mes de octubre, que va a ser tu mejor mes para cualquier tratamiento médico. Los Leo que están en pareja, tendrán mucho amor y pensarán en ya vivir juntos y tener familia. Recibes una invitación a una boda. Arreglas tu carro de los frenos o lo mandas a servicio de mantenimiento. Tramitas tu seguro de gastos médicos. Llegan familiares a tu casa para celebrar un cumpleaños y la pasarán muy bien. Tus números de la suerte son 06 y 17, y tus colores son naranja y el amarillo.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de suerte para tu signo, te esperan varias sorpresas agradables que te harán sentir de lo mejor, sobre todo en el ámbito amoroso. Recibes una invitación para salir de viaje en el mes de noviembre; organiza todo y vete, te vas a divertir mucho y renovarás tus energías. Tramitas tu seguro social y tu licencia de manejo. Trata de no comprar nada que no vayas a utilizar, para que puedas ahorrar y así hacer los gastos que tienes contemplados más adelante. Con tu pareja tendrás una discusión por problemas de una enfermedad, pero trata de calmarte y apoyarlo moralmente. Te buscan para ofrecerte un negocio de comidas o venta de ropa deportiva. Te regala un perfume un nuevo amor. Acudirás con el médico por problemas del estómago, pero todo está bien. Tus números de la suerte son el 03 y el 20 y tus colores son el azul y el rojo.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana viene cargado de emociones, vivirás momentos de alegría y felicidad, pero también de tristeza y decepción, ya que el viernes será de altibajos emocionales, tendrás problemas familiares y de pareja; recuerda que tu signo es muy sensible y que las energías están revueltas estos días; aún así, trata de no tomar en serio lo que te dicen y deja que fluya todo en tu vida. El sábado será un día de festejos y recibes regalos que no esperabas, solo trata de no juntar varios amores para que después no tengas problemas. Te busca un amor del pasado para solucionar problemas de chismes. Te invitan a un concierto o ir al ver el futbol. Eres muy buena persona, pero trata de poner más carácter en tu vida, no dejes que te pisoteen o que te utilicen. Tus números de la suerte son 19 y 27, y tus colores de la fortuna el amarillo y azul.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El viernes será un día de reflexión, tendrás muchas dudas en tu vida amorosa y pensarás mucho en darte un tiempo; recuerda que tu pensamiento es muy aprehensivo y tomas decisiones precipitadas, así que te recomiendo que el 22 de septiembre cortes las malas energías, para ello pon tres velas rojas y usa perfume para que las buenas energías estén de tu lado y no caigas en decisiones de las que te puedas arrepentir. El sábado será de fiesta y diversión, solo cuídate. Te llega un amor de Cáncer o Piscis que será muy compatible. El domingo comprarás ropa y decides cambiar el look. Tendrás un golpe de suerte con los números 16 y 55, y tus colores de la fortuna son naranja y verde. Este fin de semana viene cargado de dudas y cambios para ti, vas a vivir momentos de incertidumbre en tu vida amorosa, pero también vas a recibir buenas noticias.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Este fin de semana viene cargado de cambios y oportunidades, vivirás momentos de renovación y crecimiento personal. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 03 y 99 a los que puedes agregarle tu día de nacimiento para personalizar tu suerte, mientras que tus colores son rojo y amarillo. El viernes sentirás la necesidad de reinventarte en todos los sentidos, estás en tu tiempo de darle más importancia a tus negocios y hacer un cambio positivo de trabajo. El sábado será de noticias y sorpresas, te buscan familiares para invitarte a una boda. Recibes un dinero que te debían o te pagan tus comisiones. A los Sagitario solteros les llegará un amor de Aries, Leo o Libra, que será muy compatible. El domingo será de trámites y actividades sociales. Trata de tomar un curso de idiomas para complementar tu vida profesional y mejorar tus ingresos.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana viene cargado de cambios y oportunidades, vas a vivir momentos de renovación, crecimiento personal y quitas todo lo negativo que solo te roba energía; ten en cuenta que es tiempo de tomar decisiones. El viernes sentirás la necesidad de reacomodar todos tus sentimientos y sumar personas que realmente te ayuden a tener crecimiento en tu ámbito personal. A tu signo lo domina todo lo relacionado con los temas de negocios y administración, toma unos cursos de esa profesión porque siempre vas a estar de viaje. El sábado habrá noticias y sorpresas, te llega un amor de Aries o Virgo que te dará mucha protección y pasión. Los que están casados hablarán de algunos problemas relacionados con celos o desconfianzas, traten de tener paciencia. Tus números de la suerte son 05 y 30, y tus colores de la abundancia el naranja y verde.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El viernes será de reflexión, dejarás atrás los sentimientos de rencor con amores del pasado para avanzar en tu vida. Tu signo tiende a ser muy inteligente para los negocios y ventas, trata de ser más constante en lo que realizas y verás que pronto tendrás éxito y estabilidad económica. El sábado te llega un reconocimiento económico y aprovechas para ponerte al corriente con tus deudas. Piensas mucho en cambiar de hábitos alimenticios, hazlo ya porque tu signo siempre va a tener problemas de estómago, así que a cuidarse. Sabrás de la traición de un amigo del trabajo, así que trata de no confiar mucho tu vida privada. Tu mejor día será el domingo, porque tendrás un golpe de suerte con los números 04 y 15, y con los colores blanco y azul. Aprovecha las oportunidades que se te presenten, este es un momento perfecto para crecer y avanzar.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

A los Piscis que están solteros les vendrá un amor de Sagitario o Cáncer que será muy compatible. Tendrás un golpe de suerte con los números 08 y 66, y tus colores de la abundancia son verde y rojo. Trata de ser más cuidadoso con tus cosas para que no se te pierdan, sobre todo cartera y celular. El viernes será de trabajo y planificación, tendrás juntas para reacomodar proyectos de la empresa. Atraviesas por una etapa de renacimiento, aprovecha todo lo que se te presente en estos días para crecer en lo económico. Ya no te preocupes por los chismes y habladurías en tu vida diaria, Piscis siempre es presa de malos comentarios, pero trata de ignorarlos y sigue adelante; recuerda que tus triunfos son la envidia de otros, continúa igual de auténtico porque así es tu personalidad. Planearás vacaciones para octubre con tu pareja.