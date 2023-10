Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 06 al 08 de octubre

Llegan los horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana del 06 al 08 de octubre de 2023, revisa cuál es tu consejo a seguir para estos días, que en combinación con tu día de la fortuna, te ayudarán a estar de lo mejor.

Mhoni Vidente te dice en sus predicciones los signos con los que tienes mayor compatibilidad y cómo te irá en el amor; además te da algunas recomendaciones para que triunfes profesionalmente y alcances tus objetivos en la vida.

En sus predicciones, te da sus recomendaciones para el fin de semana del 06 al 08 de octubre de 2023 ante situaciones complicadas, cuidar tu salud y puntos débiles.

Revisa las recomendaciones de Mhoni Vidente para tu signo y de las personas que te rodean, a fin de que todo fluya a tu favor.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu consejo del fin de semana es ser más sabio para responder y controlar tu temperamento. Analiza tus obligaciones y cumple con todos tus propósitos de vida. Presta atención a tu familia y pareja sentimental, no descuides tus relaciones afectivas. En días anteriores tuviste problemas económicos, pero ya en estos días te llegará un buen ingreso y tendrás tranquilidad. Trata de entender que el amor no se compra y sigue con tu pareja, pero sé un poco más exigente en tus expectativas. Recibirás un dinero extra con los números 07 y 33. Juega a la lotería que estarás de suerte durante el fin de semana. Te invitarán a un proyecto importante que te hará crecer en lo profesional. Te realizarás unos arreglos estéticos que te harán sentir más seguro. No olvides que tienes que aprovechar todas las oportunidades que se te presentan, así que no titubees para tomar decisiones.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Paciencia, que todo tiene solución, ese es tu consejo del fin de semana. En estos días tendrás tiempo de enamorarte y cuidar tu salud, así que busca un equilibrio en lo espiritual y terrenal. Recibirás un regaño de tus padres, y también te llega un dinero extra de una deuda del pasado. Ya no busques ese amor del pasado, dale vuelta a la página para continuar con tu vida amorosa. Deja pasar lo que no era para ti. Tus números de la suerte son 03 y 27, y tus colores de la suerte son rojo y azul. Habrá muchos cambios en tu trabajo, guarda la calma y sé paciente. No te involucres en problemas que no te corresponden. Trata de evitar situaciones de estrés, pues influyen en tu salud y tu bienestar. Siempre debemos tener un ángel custodio que nos ayude, por eso trata de invocarlo. A veces eres muy terco en situaciones que no te dejan nada en la vida.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu consejo del fin de semana es: equilibra tu vida, tanto en lo espiritual como en lo personal, para que no tengas ningún ataque de envidias. Consolida tus relaciones laborales este viernes. Recuerda que no puedes hacerlo todo solo, así que sigue cultivando tus relaciones públicas con gente de poder para que tu desempeño laboral sea mejor. Controla tus gastos y aprende a ahorrar. Los nervios que sufres no se te van a ir solo con comprar ropa o cosas que no necesitas, mejor trabaja en su salud mental. Recibes un dinero extra por parte de un negocio que tenías en días pasados. Sé más controlado en tu pasión amorosa. Tarde o temprano, tu pareja se dará cuenta de que eres infiel, así que sé más cauteloso y no busques problemas donde no los hay. Tus números de la suerte son 11 y 23. Tus colores de la suerte son el amarillo y el verde.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu consejo del fin de semana es aprende a valorar a las personas que están a tu alrededor, pues a veces no te das cuenta de lo importantes que son para ti. Personaliza tus horarios de trabajo y aprende a hacer tus obligaciones en tiempo y espacio para que no te afecten en tu vida diaria. Este viernes te llegarán muchas energías encontradas. Esto puede causarte problemas en lo laboral y personal. Trata de no meterte en problemas que no son tuyos. Recuerda que estás en uno de tus mejores días y octubre será muy positivo. No dejes ir el amor, ahora sí conoces a la persona ideal. Recibirás un regalo inesperado por parte de un amigo. Cuida a tu mascota, que va a estar un poco enferma. Es hora de madurar en tu vida personal, no todo es fiesta. Empieza a ver para tu futuro. Tus números de la suerte son 13 y 20. Tus colores de la suerte son naranja y amarillo.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu consejo para este fin de semana es ser más responsable en tu aprendizaje de cada día, trata de llevar a cabo toda la buena actitud y, sobre todo, esa energía que caracteriza a tu signo en cuestión laboral. Pon ilusión y enamórate, contempla que son tiempos de tener una pareja estable y dejar tantos amores a la vez; recuerda que tu signo siempre necesita de una pareja para rendir más en la vida y tu pareja compatible es del signo de fuego. Tu día de la semana es el domingo. Serán días de organizarte más en cuestión de hacer ejercicio y salir con la familia. Sabrás de un amor del pasado que se está divorciando y querrá regresar contigo, pero recuerda que tú no eres ‘plato de segunda mesa’. Compra un regalo para ti, así te podrás consentir más. Tus números de la suerte son 05 y 66, y tus colores rojo y naranja. Te invitan a un concierto, la pasarás muy bien.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

No dejes que los problemas te estresen, ese es tu consejo del fin de semana y recuerda que no todo en la vida es hacer dinero; también es importante saber disfrutarlo, para eso trabajas tanto, así que date tiempo para ti y disfruta de unas buenas vacaciones en este fin de semana. Consolida tu relación de pareja. Es tiempo de dejar la casa de tus padres y aprender a vivir con alguien más, a eso se le llama madurar, y ya es tu tiempo de hacer una familia. Viaja y diviértete. Son tiempos para ti en lo personal. Te invitan a una reunión este sábado donde te sentirás con mucho magnetismo sexual, aprovecha esa buena racha amorosa para encontrar a alguien compatible. Te llega un dinero extra por lotería con los números 20 y 50. Aprovecha las oportunidades, arriesga y deja atrás todos tus miedos. Tus colores de la suerte son amarillo y rojo.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana es el momento perfecto para renovarte en todos los sentidos, deja la indecisión y determina hacia dónde quieres llevar tu futuro, ten en cuenta que la vida se vive en el presente. Tus números de la suerte son 12 y 39, y tus colores el rojo y verde. Es momento de entregarte al cien por ciento a tu familia y pareja. Ya no pienses tanto en el amor que no pudo ser, un amor nuevo y más compatible está a la vuelta de la esquina. No pospongas ese viaje que quieres realizar con tus amigos porque será una salida de mucha diversión, recibirás regalos inesperados que te darán mucha alegría. Son días de cambios positivos, aprovecha la energía de tu cumpleaños para dar un giro a tu vida. Tendrás oportunidad de demostrar tus habilidades y ascender en tu carrera. Recibirás dinero extra que te ayudará a cumplir tus metas.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Los solteros conocerán a alguien nuevo, o si tienes pareja es un buen momento para fortalecer la relación. Tendrás oportunidad de ascender en tu carrera y recibirás dinero que te ayudará a cumplir tus metas económicas. Cuida tu alimentación y haz ejercicio para mantenerte en forma. Es el momento perfecto para consolidar tus proyectos, pero tienes que ser más constante en tu trabajo y acércate a personas positivas que te puedan llevar al éxito. Tus números de la suerte son 17 y 88, tus colores azul y amarillo. Es momento de retomar las riendas de tu vida, toma decisiones importantes que te harán crecer como persona. Una de esas decisiones es saber si te quedas o terminas con tu pareja. Decides estudiar un diplomado o idiomas los fines de semana. Cuidado con los problemas en tu trabajo, no te metas en chismes que no son tuyos.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Pasas por un momento de cambios positivos, aprovecha la energía para dar un giro a tu vida. Este fin de semana es el momento perfecto para recordar que tú eres primero en la vida, date tu lugar. No te enfoques en cosas que no te dejan nada de provecho y te hacen perder tu tiempo, es importante que aceptes tus responsabilidades en la escuela y en tu trabajo. No todo en la vida es juego, recuerda que es tiempo de madurar. Tus números de la suerte son 19 y 70, y tus colores de la abundancia el amarillo y el naranja. Tendrás días de muchas reuniones y conocer a personas compatibles. Ten cuidado con las pérdidas de tu celular o dinero, sé más precavido en las calles. Un amor verdadero llegará a tu vida, será de Aries o Leo y tendrá mucha compatibilidad contigo. Te pagan una deuda del pasado. Te llega un viaje al extranjero para noviembre, prepárate.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus números de la suerte son 21 y 30, y tus colores de la fortuna el amarillo y el rojo. Es el momento ideal para estar muy enamorado de tu pareja actual. Al Capricornio que está soltero le vendrá un amor de Aries o Tauro. Estos días son los ideales para tener más confianza en tu interior y realizarte en tus proyectos, recuerda que tu signo es muy fuerte de temperamento y eso hace que lo que pienses se realice, por eso tienes que enfocarte en lo positivo de tu vida y seguir creciendo, sobre todo creer en tus metas de vida. Recuerda que la cabra siempre alcanza la cima de la prosperidad, solo enfócate en tus proyectos. Ten cuidado con las traiciones de supuestos amigos, no les confíes tanto tu vida personal. Protege tu integridad y sé mas espiritual, definitivamente debes quererte más y cuidarte en todos los aspectos, sobre todo en tu salud mental.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Si tienes pareja, es un buen momento para fortalecer la relación, pero si estás soltero, es posible que conozcas a alguien. Tendrás la oportunidad de ascender en tu carrera y recibirás un ingreso inesperado que te ayudará a cumplir tus metas para tener tranquilidad en tus finanzas. Este fin de semana es el momento perfecto para darle continuidad a todos tus proyectos, tanto sentimentales como laborales para que te puedas sentir pleno. Tus números de la suerte son 15 y 44, y tus colores de la fortuna el azul y el blanco. Es el momento de formalizar tu relación y llevarla al nivel de ser padres, no olvides que tu signo siempre va a tener un amor a su lado. Recordarás lo que ya no está contigo, se vale estar melancólico, pero no hacerte el mártir, trata de hablar con ese amor y decirle lo que sientes. Habrá muchos cambios, aprovecha la energía para dar un giro a tu vida.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Preparas un viaje en estos días con tu familia en el que la pasarán muy bien. Sigue arreglando tu casa para sentirte más cómodo y feliz en ella. Decides adoptar una mascota. El domingo vas al campo para renovar energías con la naturaleza. Este fin de semana es el momento perfecto para llevar una constancia en todo lo que realices, especialmente en tu trabajo. Deja a un lado el desánimo e inyéctale tu misma energía positiva para terminar lo que empiezas. Tus números de la suerte son el 16 y el 55, y el rojo y verde son tus colores de la fortuna y prosperidad. Ya no busques ese amor que se fue, lo que tienes que hacer es enamorarte de tu persona y estar en paz por un tiempo. Tendrás la oportunidad de ascender en tu carrera. Recibirás ingresos inesperados que te ayudará a cumplir tus metas. Cuida tu salud y sé más espiritual para que tu cuerpo sane.