Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 09 al 12 de octubre

Mhoni Vidente llega con horóscopos para la semana del 09 al 12 de octubre de 2023 y te indica cuál es la carta del tarot que te toca y lo que significa para tu signo.

Revisa cuál es la predicción que la vidente tiene para ti, y también los datos clave sobre tu día de la suerte, los colores que te traerán abundancia o el signo con el que tienes mayor compatibilidad para una relación amorosa.

Mhoni Vidente te dice algunas recomendaciones para que disfrutes al máximo, pero también te alerta lo que debes cuidar en tu salud o lo que debes hacer para que no te roben la suerte.

Revisa si es tu momento de ahorrar, cómo te irá si estás en busca de un trabajo nuevo o si puedes emprender algún proyecto que mejore tu economía.

La astróloga te indica cuál será tu día de suerte de la semana y también te da sus recomendaciones para que triunfes en la vida y alcances tus objetivos personales y profesionales.

Mhoni Vidente te comparte los consejos para la semana del 09 de octubre de 2023 ante situaciones complicadas y te da sus recomendaciones personalizadas.

Conoce qué es lo que Mhoni Vidente predice para ti en esta semana y también el horóscopo de las personas que te rodean.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Templanza”, que indica que debes tener calma y paciencia en lo que hagas, pues todo se arreglará a su debido tiempo. Recibirás buenas noticias en esta semana y tu estado de ánimo será de felicidad. Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 17 y 26, y tus colores de la suerte son amarillo y rojo. Tus signos compatibles son Capricornio, Leo y Libra. Debes cortar todo lo negativo de tu pasado y ver hacia el futuro, esto también se refiere al renacimiento de tu ser. Tendrás buena suerte en todo lo relacionado con cuestiones legales y trámites personales, pero efrentarás problemas en cuestión amorosa con tu familia política. Te recomiendo que trates de ser prudente y que no discutas. Es mejor dejar que los pleitos pasen. Los Aries estarán atravesando por una etapa de elevación y fuerza espiritual.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Ermitaño” es la que te tocó en el horóscopo del tarot, lo que significa que no estás solo, así que no te obsesiones en querer arreglar los problemas tú mismo, mejor pide ayuda y buen consejo, eso te guiará a un mejor camino. Tu signo siempre encontrará la solución a lo que viene padeciendo. Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 08 y 15 y tus colores de la suerte son rojo y azul. Tus signos compatibles son Acuario, Virgo y Escorpio. Entrarás en una etapa de abundancia en tu vida. Son tiempos de crecer en todo el ámbito económico y laboral, pero no te dejes llevar por los impulsos. Deben pensar bien antes de actuar para que no cometan errores, sobre todo en cuestión amorosa. Son tiempos de empezar a crecer en lo profesional. Es decir, volver a estudiar y seguir creciendo en cuestiones de salir de viaje y saber otro idioma.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Sol” en el horóscopo del tarot, la cual indica que es tiempo de brillar sin límites y ataduras del pasado, esta carta te da la certeza de que tendrás muy buena suerte en todo lo que realices, como nuevos trabajos y cambios de casa. Tus números mágicos son 14 y 30, tus colores son rojo y verde, tu mejor día es el jueves y tus signos compatibles para el amor son Libra, Sagitario y Acuario. Debes hacer tus trámites personales como el pasaporte, pagar impuestos y poner en orden tu seguro social, recuerda que Géminis es muy indeciso en sus asuntos personales y esta carta de “El Sol” te está dando la pauta para que organices bien todo a tu alrededor para que tengas un mejor futuro. La carta te da la autoridad en cuestiones de suerte, por lo que cualquier negocio o trabajo que empieces te irá de lo mejor, solo tienes que enfocarte.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te salió la carta del “As de Oros” en el horóscopo del tarot, te indica que sin duda la buena suerte está de tu lado, solo trata de no sabotearte a ti mismo con pensamientos negativos y malas amistades. Sé más profesional y constante en todo lo que vayas a realizar y verás que buena fortuna te estará acompañando en esta semana. Tus números de la suerte son 19 y 25, tus colores de la abundancia son amarillo y rojo y tu día cabalístico es el lunes. Entrarás en una etapa de estar bendecido por todos los astros para lograr cualquier meta que te propongas. Si estabas atravesando por problemas de cualquier índole, los verás resueltos de la mejor manera. En lo personal, tendrás un buen trabajo, pondrás un negocio propio, pedirás un aumento de sueldo o un cambio de jerarquía en cuestión laboral. La carta del tarot te dice que no dudes de tu capacidad de ser un líder.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Amigo Leo, en el horóscopo del tarot obtuviste de “El Carruaje”, la cual es una carta de triunfo que representa la fuerza, el control y la determinación; es decir, la carta te indica que es un momento de grandes oportunidades y logros. En el amor, los Leo que están en una relación estable seguirán disfrutando de una buena convivencia. Sin embargo, los solteros pueden experimentar un interés renovado por un amor del pasado; es importante que los Leo que están en esta situación sean honestos con sus sentimientos y tomen una decisión sobre lo que quieren. En el trabajo, tendrás la oportunidad de tomar el control de tus proyectos y carreras. Los que están buscando un nuevo trabajo también tendrán suerte con proyectos destacados, pues atraviesan por un periodo de gran crecimiento y prosperidad. Aprovecha las oportunidades y alcanza tus metas.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te salió la carta de “El Mago” en el horóscopo del tarot, la cual representa una carta de fuerza y potencial y para tu signo esta carta indica que es un momento de grandes oportunidades y logros. Los Virgo solteros tendrán la oportunidad de encontrar el amor verdadero, mientras los que ya están en una relación experimentarán un periodo de felicidad y armonía. En el trabajo, los Virgo tendrán la oportunidad de mostrar sus habilidades y talentos para lograr su potencial, sobre todo porque es un momento ideal para que expongan nuevas ideas y proyectos. Los Virgo que están buscando un nuevo trabajo también tendrán éxito para colocarse gracias a que es un momento de gran crecimiento y prosperidad. Tus números mágicos son 01 y 18, tus colores de la abundancia son azul y amarillo, tu mejor día es el jueves, y tus signos compatibles son Piscis, Aries y Tauro.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Esta semana viene con cambios importantes para ti, la carta “As de Copas” te indica que es hora de dejar la casa paterna e irte a vivir solo, esto te ayudará a crecer y a alcanzar tu independencia. En el amor te recomiendo que no descuidar tu relación, tu signo es de aire y necesitas de alguien en tu vida para sentirte completo. Si estás soltero, esta semana podrías conocer a alguien especial. En el trabajo recibirás un aumento de sueldo o un ascenso, pero cuídate de las envidias y el mal de ojo, para eso te recomiendo llevar un limón verde en tu bolsa para cortar las energías negativas. No confíes en todo el mundo, sé cauteloso con las personas que no conoces bien. Tus números de la suerte son 03 y 09, tus colores de la abundancia rojo y verde, tus signos compatibles para el amor son Acuario, Aries y Géminis, y tu mejor día será el miércoles.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

“El Emperador” es tu carta para esta semana, lo que implica que estás en la cima del poder y que puedes lograr todo lo que te propongas porque es tu momento de brillar. En el trabajo, cerrarás proyectos y resolverás asuntos legales a tu favor, y también recibirás un aumento de sueldo. En el amor, tu relación de pareja será estable y armoniosa. Si estás soltero, conocerás a alguien especial con quien la pasarás de lo mejor. En cuanto a la salud, te sentirás fuerte y lleno de energía. Te recomiendo no confiar en nadie ciegamente, sé cauteloso con las personas que no conoces bien. Invierte en ti mismo, sigue formándote y aprende nuevas cosas. Disfruta tu éxito y tómate tiempo para ti. Tus números de la suerte son 10, 16, tus colores de la fortuna el azul y blanco. Piscis, Cáncer y Leo son tus signos compatibles para el amor y tu mejor día será el jueves.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Tu mejor día para esta semana será el jueves, tus números de la suerte son 20 y 21, y tus colores de la abundancia el naranja y amarillo. Aries, Leo y Virgo son tus signos compatibles para el amor. Es momento de darle un giro a tu vida, la carta de “El Loco” te indica que es hora de tomar riesgos y salir de tu zona de confort para que alcances tu potencial. En el trabajo recibirás una oportunidad de viajar o mudarte de ciudad. También podrás emprender un negocio. Tu relación de pareja será emocionante y aventurera. Si estás soltero, conocerás a alguien especial de otro país o ciudad. En cuanto a la salud, te sentirás lleno de energía y vitalidad, pero debes cuidarte. No tengas miedo de tomar riesgos, la recompensa que te llegue valdrá la pena. Aprende a decir no a las personas negativas. Aprovecha la oportunidad de viajar o mudarte a una nueva ciudad para cambiar de aires.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Mundo” representa plenitud, éxito y realización para tu signo, por eso estás en el momento perfecto para alcanzar tus objetivos, expandir tus horizontes, conocer gente y aprender cosas. En el trabajo te darán oportunidad de viajar al extranjero o trabajar con personas de otros países, también podrás ascender en tu carrera. Tu relación de pareja será estable y armoniosa. Si estás soltero conocerás a alguien especial de otro país o ciudad. Te aconsejo que no tengas miedo de salir de tu zona de confort, aprende a decir sí a nuevas oportunidades y enfrentar los retos que se te presenten. Invierte en tu educación y desarrollo profesional. Cuida de tu salud y bienestar. Tus números de la suerte son 02 y 13; el amarillo y el blanco son tus colores de la abundancia; tus signos compatibles para el amor son Aries, Tauro y Virgo, y tu mejor día será el jueves.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Esta semana es momento de tomar el control de tu vida. La carta “As de Bastos” indica que estás en el momento perfecto para alcanzar tus objetivos profesionales y te irá muy bien. En el trabajo te darán un ascenso o aumento de sueldo porque sobresales ante los demás, también podrás iniciar tu propio negocio que te dará estabilidad económica. Si estás soltero, podrás conocer a alguien especial, pero si ya tienes pareja, tu relación será estable y armoniosa. En cuanto a la salud, te sentirás lleno de energía y vitalidad. Sé astuto y fuerte de mente para que lo que pienses se realice. No tengas miedo de asumir nuevos retos. Invierte en tu educación y desarrollo profesional. Tus números de la suerte son 06 y 07, tus colores de la abundancia: amarillo y blanco, tus signos compatibles para el amor son Tauro, Géminis y Libra y tu mejor día será el domingo.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Para esta semana no olvides tener confianza en ti mismo, no tengas miedo de tomar riesgos e invierte en tu futuro. Cuídate de las envidias y las malas energías, aprende a reconocer a los verdaderos amigos. Tus números de la suerte: 09, 11 y 23. Esta semana es tu momento de brillar, la carta de “La Estrella” te indica que alcanzarás tus objetivos. Tu ética profesional será recompensada con un aumento de salario o ascenso y podrás iniciar el negocio que deseas. En el amor, tu relación de pareja será estable y armoniosa. Si estás soltero, conocerás a alguien especial que vive muy cerca de ti. En cuanto a la salud, te sentirás lleno de energía y vitalidad. Tus colores de la abundancia son verde y azul, tus signos compatibles para el amor: Cáncer, Leo y Escorpio y tu mejor día será el lunes. Tu lado negativo es ser terco y dramático, así que quítate esos defectos.