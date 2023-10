Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 13 al 15 de octubre

Los horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana del 13 al 15 de octubre de 2023 llegan para indicarte la carta del tarot que te corresponde y cómo te irá en este eclipse solar anular del sábado 14 de octubre.

En especial esta vez te dice cuál es el ritual que debes realizar para mejorar tu suerte y aprovechar la energía que el Sol y la luna le brindan a tu signo.

Ve cuál es la predicción que tiene para ti, y también tu día de la suerte, los colores que te darán abundancia o el signo con el que tienes mayor compatibilidad para una relación amorosa.

Mhoni Vidente te da los consejos para que disfrutes al máximo este fin de semana y si es que es tu momento para iniciar un proyecto laboral o de negocio que te dé prosperidad.

La astróloga te da sus recomendaciones para que triunfes en la vida y alcances tus objetivos personales y profesionales.

Aquí llegan los consejos de Mhoni Vidente para el fin de semana del 13 al 15 de octubre de 2023 ante situaciones complicadas y sus recomendaciones personalizadas para tu signo.

Revisa qué es lo que Mhoni Vidente predice para ti este fin de semana y también el horóscopo de las personas que te rodean.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Diablo” en el horóscopo del tarot, y esto es una advertencia que indica que debes tener cuidado con las personas que te rodean, es posible que haya personas que te quieran perjudicar o que estén tratando de aprovecharse de ti, así que sé consciente de esto y no confíes ciegamente en nadie. Estás a punto de recibir una ganancia inesperada: ganarás dinero en un juego de azar o recibirás una herencia o un ascenso en tu trabajo. En el amor, los Aries que están en una relación estable pueden experimentar una nueva fase de pasión. Los Aries solteros tendrán un encuentro casual que podría convertirse en algo más serio. Es un buen momento para tomar riesgos y proponer nuevas ideas en el trabajo que te harán crecer. Tus números mágicos son 01 y 11, tus colores de la abundancia son amarillo y azul. El sábado vendrá a ti un milagro.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te salió la carta de “El Mago” en el horóscopo del tarot, la cual es una fuerza y potencial para salir adelante en lo que desees, pues significa que los Tauro están en un período de gran oportunidad y éxito. En cuanto a la faceta amorosa de los Tauro, los solteros pueden encontrar el amor verdadero, y los que están en una relación estable experimentarán una nueva fase de felicidad. También, tendrán éxito en todos sus proyectos laborales, lo que implica que es un buen momento para proponer nuevas ideas y tomar riesgos que te hagan destacar, pues lograrás gran crecimiento y prosperidad; aprovecha las oportunidades y alcanza tus metas. Tus números mágicos son 03 y 09, tus colores de la abundancia rojo y amarillo. Cualquier ritual que utilices en este eclipse solar te funcionará cien veces más, así que la magia estará de tu lado a lo largo del fin de semana.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta del “As de Oros” es la que te salió en el horóscopo del tarot, lo que indica que es el momento de que la riqueza llegue a tu vida sin límites. También implica que no te debes dejar llevar por los pensamientos de que no puedes lograr lo que deseas, hazte a la idea de que es el momento de crecer tu patrimonio y busca nuevas oportunidades de crecimiento laboral. Tus números de la suerte son 07 y 10, tus colores de la abundancia son naranja y verde. En este eclipse solar te recomiendo tener cuidado con la ira y los enojos sin control. Este fin de semana recordarás a alguien que ya no está contigo. Ten presente que tu signo siempre se busca problemas donde no los hay, por eso necesitas empezar a controlar tu carácter. Ya no busques el amor, deja que llegue solo y verás que será la persona indicada, sobre todo del signo de Aries o Virgo.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Juicio” en el horóscopo del tarot, por lo que cualquier trámite que tengas en marcha se realizará con éxito. La buena suerte te sonríe y en este eclipse solar vendrá una recompensa económica que te hará sentir de lo mejor. Cuídate de las traiciones de amores del pasado, bloquea a esas personas y conoce gente más compatible. Tus números de la suerte son 06 y 27 y tus colores son azul y amarillo. Este fin de semana estarás rodeado de muchas fiestas y diversión; sin embargo, trata de no descuidar tus asuntos de trabajo y escuela para que luego no tengas problemas. Tu signo es muy apasionado de todo, porque tu elemento es el agua y eso hace que trates de experimentar cosas nuevas en tu vida. Un amor del pasado te busca solo para tener relaciones sexuales; no te va tomar en serio; analiza bien esa situación y no te enganches.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te salió la carta de “Los Amantes” en el horóscopo del tarot, por lo que es el momento de que empieces a tener una nueva relación amorosa con alguien más compatible con tus ideas y metas. Recuerda que el signo de Leo se caracteriza por ser el mejor amante, pero el peor en cuestión de pareja, por eso, debes cambiar esa forma de pensar. Es tiempo de madurar y hacer un patrimonio para tu vida. Tus números de la suerte son 16 y 30, y tus colores de la abundancia son rojo y blanco. En este eclipse solar te llegan nuevas esperanzas de vida y crecimiento laboral. Durante el fin de semana estarás con mucha prisa por salir de tus compromisos personales. En el amor, seguirás conociendo personas muy afines a ti, pero nada de compromiso. Al signo de Leo lo rige el sentimiento de poder o dominar y siempre logra objetivos en la política y sus empresas.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Amigo Virgo, la carta de “El Mundo” que te salió en el horóscopo del tarot te dice que son tiempos de viajar y conocer otros lugares, debes tener una mentalidad más elevada y no conformarte con lo que tienes en este momento. Sé ambicioso y logra lo que tanto necesitas en tu vida. Tus números de la suerte son 13 y 20, y tus colores de la abundancia son amarillo y verde. Seguirás adelante en todo lo que realices, recuerda que estás en esa etapa de disfrutar todo lo que tienes a tu alrededor y ser feliz. Decides ponerte a dieta y empezar con el ejercicio para verte de lo mejor en fin de año. Recuerda que Virgo no sabe estar solo y por eso siempre está en busca de la pareja ideal, pero trata de no desesperarte, ya va a llegar ese amor verdadero que necesitas para convivir. Recibirás un perfume de regalo o una bolsa por parte de alguna de tus amistades.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo te salió la carta de “El Emperador”, lo que implica que es momento de ser grande en tu vida y te llega el crecimiento laboral que te ayudará a sentirte mejor. Tendrás mucho trabajo atrasado y juntas de última hora, pero no te preocupes, todo saldrá bien. Aprovecha para descansar y recargar energías. Prepárate porque viene una decepción amorosa, ten cuidado con las personas que se acercan a ti por interés, busca parejas más compatibles y que te valoren por lo que eres; entenderás que las cosas que te pasan son para que te hagas más fuerte. Estás en una etapa de madurez y crecimiento personal, pero no te sientas solo, todos estamos pasando por lo mismo. Tus números mágicos son 15 y 19, y usa ropa roja y azul para atraer la abundancia para estar en sintonía con en este eclipse solar en el que te llegarán sorpresas de dinero.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus números mágicos son 08 y 17, tus colores de la abundancia el blanco y naranja, y en este eclipse solar te llegará la ayuda espiritual que esperabas; pide todo lo que deseas porque se te cumplirá y más aún porque tienes el poder de la carta de “El Loco”. Este fin de semana será de grandes sorpresas en cuestión familiar y amores, no pierdas oportunidad de ser feliz y estar en ese momento de crecimiento personal. Si estás soltero, te llegará un amor de Piscis o Aries que será muy compatible. Si tienes pareja, recibirás una propuesta de matrimonio o un viaje sorpresa. Te llega dinero extra que no esperabas por cuestiones de un bono. Te aconsejo empezar una rutina de ejercicio y dieta este domingo. Aprovecha tu capacidad de liderazgo para emprender un negocio que te brinde estabilidad económica. Controla tus vicios y fiestas para llegar al éxito.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Ya no pienses en lo que puedes hacer o no, tu signo es muy fuerte y eso te vuele merecedor de una vida llena de éxitos. Además, en el tarot te salió la carta de “La Estrella” para que crezcas en lo económico. Tus números mágicos son 14 y 25, y tus colores de la abundancia el rojo y naranja. Este fin de semana te darás cuenta que no puedes perder el tiempo con personas que no son para ti o que solo quieren aprovecharse de tu bondad, aprende a identificar a quienes no aportan a tu vida. Si estás soltero, conocerás a alguien que te ayudará a alcanzar tus metas. Si tienes pareja, fortalecerás tu relación y alcanzarás la estabilidad económica. El sábado será de comunicación con lo espiritual, te recomiendo que prendas una vela roja y pidas todo lo que necesitas. Sal a relajarte y empieza una rutina de ejercicio. Controla tus altibajos en tu estado de ánimo.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Eres el controlador del Zodiaco por tu personalidad atrayente, pero tienes el defecto que a veces eres la mejor persona y al día siguiente la peor. “El Ermitaño” es tu carta en el horóscopo del tarot para este fin de semana, así que entenderás que no estás solo en la vida, busca apoyo de tus seres queridos y verás cómo todo se soluciona más rápido. Pon en orden tus sentimientos para saber con quién quedarte y retira de tu vida a las personas tóxicas. Si estás soltero, conocerás a alguien con quien tendrás mucha pasión y si tienes pareja, fortalecerás tu relación y emprenderán un viaje juntos. Tus números mágicos son 02 y 21, tus colores de la fortuna el rojo y verde. En este eclipse solar, recibirás abundancia sin límites, así podrás empezar un negocio nuevo que te dará mucho éxito y mejorará tus ingresos. Los Capricornio son el zar de la moda y de llamar la atención.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Rueda de la Fortuna” y para ti es tiempo de estar arriba y realizarte en todo lo que deseas en la vida, pero además el amor verdadero llegará para quedarse. Si sales de viaje, disfruta mucho y conoce más, son tiempos de recorrer el mundo. Si estás soltero, te relacionarás con alguien especial. Si tienes pareja, fortalecerás tu relación y hablarán de tener familia. Tus números mágicos son 04 y 23, y tus colores de la fortuna el azul y el blanco. En este eclipse solar tendrás el crecimiento laboral que esperabas y podrás poner un negocio con un socio y les irá muy bien. Ten cuidado con las personas que solo se acercan a ti por interés, no dejes que te manipulen. Fin de semana con muchas ideas nuevas para crecer en lo económico, recuerda que a tu signo siempre le preocupa el bienestar familiar y de tus amigos.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El viernes será un día lleno de cambios muy positivos, ten en cuenta que en este día se te dará mucho la comunicación con lo espiritual. Ya no guardes rencores, mejor recuerda que el olvido no significa perdón, así que trata de perdonar desde tu corazón y comenzar de nuevo. En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Sol”, lo que implica que para ti son momentos de brillar sin límites, en este eclipse solar la abundancia te llegará a manos llenas. Si te encuentras soltero, conocerás a alguien especial que traerá de nuevo felicidad a tu corazón. Si tienes pareja, fortalecerás tu relación y viajarán juntos. Tus números mágicos son17 y 28, y tus colores el plateado y el dorado. Te caracterizas por tu sentido del humor y tener la iniciativa de todo lo que se va a emprender, nunca le tienes miedo a los retos, por eso serás un gran líder empresarial y político.