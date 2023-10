Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 23 al 26 de octubre

Mhoni Vidente te indica en los horóscopos del 23 al 26 de octubre de 2023 qué carta del tarot te corresponde; cómo te irá en tu vida profesional y amorosa durante el transcurso de la semana.

Ve la predicción de la vidente para tu signo, y también los datos clave sobre tu día de la suerte para esta semana, los colores que te traerán abundancia o los signos con los que tienes mayor compatibilidad para una relación amorosa.

Conoce las recomendaciones de Mhoni Vidente para que disfrutes al máximo a las personas cercanas a tu vida, y también te alerta de quiénes debes desconfiar para que no te roben la suerte.

La astróloga te comparte los consejos para la semana del 23 al 26 de octubre de 2023 ante situaciones ante situaciones complicadas y te da sus recomendaciones personalizadas.

Revisa qué es lo que Mhoni Vidente predice para ti en esta semana y también el horóscopo de las personas que te rodean.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Carruaje”, que te recomienda seguir adelante y buscar el éxito. Esta carta te dará la oportunidad de crecer en lo laboral y profesional. Tus números mágicos son 18 y 26, tus colores son rojo y amarillo, tus signos compatibles en el amor son Capricornio, Leo y Libra, y tu mejor día es el miércoles. Recuerda que tu signo es muy controlador y eso te hace estar en constante estrés. Trata de tranquilizarte y cambiar esa forma de ser. Serán unos días de juntas en tu trabajo para cambios de proyectos y actualización de sistemas. Trata de estar atento en tu vida laboral. Cuídate de problemas de estómago y gastritis, que son tu punto débil. Ya no estés tan a la defensiva con tu pareja. Recuerda que eres fuego y eso te hace ser muy explosivo. Trata de tolerar todo y estar más feliz con tu relación amorosa.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “La Templanza” en el horóscopo del tarot, por lo que es el tiempo de Dios en tu vida. Lo que pidas se te dará, solo conserva la fe que te caracteriza. Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 04 y 22, tus colores son azul y blanco, tus signos compatibles son Acuario, Virgo y Capricornio. Días de estar con pagos de última hora. Recuerda que tu signo es el más realista del zodiaco y eso te hace estar pensando siempre en tu patrimonio y futuro. Serán días de mucho trabajo y con mucha carga de estrés. Trata de controlar tu carácter y no caer en las provocaciones de tus compañeros de trabajo. Trata de seguir con tus cursos o hacer una maestría. Vale más el que sabe más, así que aplícate a seguir con tus estudios. Cuidado con el ejercicio. Trata de no lastimarte la espalda o el cuello, que son tus puntos débiles.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Amigo Géminis, te salió la carta de “La Estrella” en el horóscopo del tarot, la cual te dice que será una semana de éxitos en todo lo que te propongas. No platiques tus planes, porque eso que tanto deseas de negocio y un mejor puesto laboral vendrá a ti. Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 15 y 17, tus colores son naranja y blanco, y tus signos compatibles son Acuario, Libra y Sagitario. Días de estar con buena suerte en tu vida laboral. Recuerda que estás atravesando por una etapa de prosperidad, así que trata de aprovecharla al máximo en todo lo que tienes en planes. Te invitan a salir de viaje con tu familia y amigos, te servirá para cargar nuevas energías. Recibes un premio o reconocimiento en tu trabajo que te hará muy feliz. Un amor del pasado regresará a tu vida para formalizar. Date la oportunidad de enamorarte otra vez.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu carta del tarot es la “Rueda de la Fortuna”, la cual dice que son tiempos de estar arriba y crecer más en tu vida personal. Tienes que pensar más en ti y poner el yo primero, y después todo lo demás. Habrá grandes cambios en tu trabajo, y serán muy positivos. Esta carta te dice que disfrutes mucho todo lo que realizas en la vida, y ya no le pongas dificultades a las cosas. Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 11 y 21, tus colores son dorado y plateado, y tus signos compatibles son Piscis, Escorpio y Acuario. Días de estar con mucho trabajo y juntas en tu ámbito laboral. Cuídate de problemas de vista y oídos. Recuerda que es tu punto débil, y eso te hace a veces estar de mal humor. No tomes una decisión tan precipitada en el amor. Recuerda que tu signo su elemento es el agua, y eso te hace ser muy sentimental.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En las cartas del tarot te salió “El Mundo”, la cual te dice que es el momento de tomar el control de tu vida y lo que deseas para tu futuro. No busques consejos y guíate por tu intuición, eso te hará tener el éxito asegurado. Son tiempos de viajar y salir a conocer el mundo. Cuídate de problemas en el trabajo. Trata de no confiar tanto en los demás. Tus números mágicos son 06 y 29, tus colores mágicos son amarillo y naranja, y tus signos compatibles son Acuario, Aries y Sagitario. Tu mejor día es el miércoles. Serán unos días de renovación de tu energía, y esto te ayudará a tener más fuerza en tu vida diaria.En estos días te va llegar la propuesta de cambiarte de trabajo y de puesto. Hazlo, eso te ayudará a crecer más en lo económico. Recuerda que tu signo es fuego, y eso te hace ser muy temperamental.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Sol”, que te dice que tu tiempo de brillar llegó. No te desanimes por que no te salieron las cosas como tú querías. Esta carta te dice: sé constante, que te llegará esa gran oportunidad que esperabas. Cuídate de problemas legales. Trata de solucionarlos en su momento y no dejarlos crecer. Tu mejor día es el lunes. Tus números mágicos son 14 y 23. Tus colores de la abundancia son amarillo y naranja. Tus signos compatibles son Aries, Tauro y Capricornio. Vendrán días de mucho trabajo y con juntas para unos cambios positivos de puesto. Trata de platicar de tus planes y verás cómo serás escuchado y te darán un mejor ascenso. Ya no digas mentiras a tu pareja. Si ya no se quieren, es mejor darse un tiempo y comenzar en otra parte. Recuerda que el amor no se acaba, solo se mueve de lugar.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Juicio”, por lo que será una semana de cerrar capítulos del pasado y empezar a formar un presente mejor y un futuro mágico en tu vida. Esta carta te indica que no cargues con problemas de los demás, que seas más desapegado de las malas situaciones. Tu mejor día es el miércoles. Tus números mágicos son 25 y 30. Tus colores mágicos son verde y amarillo. Tus signos compatibles son Aries, Libra y Capricornio. Recuerda que tu signo es la balanza de todo lo que rodea y por eso necesitas siempre esa valentía para tomar decisiones, aunque sean duras. Eso te va a llevar al éxito. Estás en el mejor momento de tu vida, debes de valorarte más a ti mismo y si sientes una situación incómoda, solo repite “soy capaz y yo soy la fuerza”. Esto te va a ayudar a crecer más.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Amigo Escorpión, obtuviste la carta de “El Mago” en el horóscopo del tarot y estarás pasando por una etapa de abundancia sin límites. Trata de no sabotearte a ti mismo por la buena fortuna que te vendrá. En estos días decides festejarte con tus seres queridos, que te la pasarás de lo mejor. Tu mejor día es el jueves. Tus números mágicos son 07 y 10. Tus colores son azul y blanco. Tus signos compatibles son Piscis, Cáncer y Capricornio. Esta carta del Mago te indica que eres el renacer de ti mismo y que estás en el momento de elevar tu espíritu 100%. No le tengas miedo a esa transformación que se avecina en tu vida personal. Vendrán a ti personas muy compatibles. Viene abundancia en todo lo que realices y sobre todo en cuestión de inversiones. Cuídate de problemas de alcohol y exceso de comida trata de controlar tus los vicios y estar más saludable.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Loco”, pues son tiempos de madurez mental y amorosa. No te dejes llevar por las malas decisiones. No todo lo que brilla es oro. Aprende a seleccionar mejor a tus parejas sentimentales y amigos. Tu mejor día es el jueves. Tus números mágicos son 16 y 19. Tus colores mágicos son rojo y azul. Tus signos compatibles son Aries, Leo y Sagitario. Esta carta del tarot te indica que es el momento de estar muy atento a tus enemigos ocultos. Debes ser más cauteloso en tu trabajo. Lunes de empezar con el pie derecho todas tus actividades de escuela y empleo. Recuerda que estás en tu mejor etapa de crecimiento profesional. Con tu pareja amorosa estarán hablando de una relación formal y ya tener familia. Ten cuidado con problemas de gastritis y problemas del intestino. Trata de ir con tu médico.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “As de Oros”, significa que la buena suerte estará de tu lado en todo lo que vayas a realizar. Tienes que ser más determinante en lo que quieres para tu futuro y tener un autocontrol de tus energías negativas, es decir, no explotar en situaciones complicadas y mantener la calma y prudencia. Tus números mágicos son 13 y 28. Tus colores son rojo y amarillo. Tu mejor día es el miércoles. Tus signos compatibles son Piscis, Tauro y Virgo. Días de estar revisando todos tus documentos personales y ponerlos al día. Recuerda que es tiempo de que te organices más y siempre tengas a la mano lo que vas a necesitar. Te recomiendo que este día martes te des baños de agua bendita y prendas una vela roja. En el amor eres muy protector, por eso es mejor que ya no ayudes tanto a tu pareja.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Emperador”, la cual te dice que tengas calma, que todo va a pasar. En estos días, prepárate, pues viene un cambio positivo en tu ambiente laboral y te dan un aumento de sueldo. Recuerda que tu signo está hecho para ser el más capaz y siempre tendrás un puesto de jerarquía. Tus números de la suerte son 01 y 20. Tus colores son rojo y verde. Tu mejor día es el jueves. Tus signos compatibles son Tauro, Géminis y Libra. Días de tener la oportunidad de crecer más en tu vida profesional y no ser tan conformista. Recuerda que a tu signo lo domina el siempre vivir bien y ya es tiempo que te hagas de un patrimonio. Trata de sacar un crédito bancario y comprar una casa. Verás que eso te ayudará mucho en tu futuro Trata de controlar tus nervios y dejar esos malos pensamientos.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Ermitaño” en el horóscopo del tarot, son tiempos de madurar y crecer en tu vida personal. Recuerda que los tropiezos hacen que tu vida sea más fuerte. También te indica que dejes los vicios y las malas amistades que solo roban tu buena energía. Tu mejor día es el martes. Tus números mágicos son 05 y 09. Tus colores son azul y verde. Tus signos compatibles son Cáncer, Escorpión y Capricornio. Días de sacar todas esas energías negativas que están alrededor tuyo y volver a estar con toda la buena actitud. Recuerda que tu signo son dos peces encontrados y eso te hace a veces estar muy confundido con lo que quieres en tu futuro. Te llega un dinero extra por comisiones y aguinaldo. Te invitan a salir de viaje para el mes de diciembre con tu familia. Ya no seas tan celoso en el amor y trata de relajarte.