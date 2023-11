Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 20 al 23 de noviembre

Mhoni Vidente llega con los horóscopos para la semana del 20 al 23 de noviembre de 2023, en los que te dice la carta del horóscopo del tarot que le tocó a tu signo para estos días y lo que significa.

Revisa también cuál es tu día de la suerte esta semana, los números con los que te llegará la fortuna o los colores que te favorecerán.

Ve cuáles son los signos con los que tienes mayor compatibilidad en el amor y si es momento de formalizar tu relación y ver hacia el futuro en pareja.

Hay aspectos relacionados con los proyectos laborales que debes conocer, ve lo que dice para tu signo y cómo le puedes sacar el mejor provecho para alcanzar el éxito.

Mhoni Vidente te da algunas recomendaciones para que triunfes personalmente y alcances tus objetivos en la vida.

La astróloga te comparte sus consejos para esta semana del 20 al 23 de noviembre ante situaciones complicadas y te da sus recomendaciones para cuidar tu salud y puntos débiles.

Revisa lo que Mhoni dice para ti esta semana y también el horóscopo de las personas que te rodean, a fin de que todo fluya a tu favor.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot, te salió la carta de “El Diablo”, significa que vendrán días en los que deberás cuidarte de los enemigos, sobre todo de las personas que están cerca de ti. Ten cuidado con los enemigos y las personas envidiosas, recuerda que tu signo es uno de los más destacados, por eso se te recomienda siempre estar atento de cualquier situación negativa. Para protegerte puedes ponerte mucho perfume antes de salir de casa y usar un escapulario de San Miguel Arcángel. Tu mejor día es el martes; tus números mágicos son 21 y 25 y 21; tus colores son azul y naranja, y tus signos compatibles para el amor son Capricornio, Acuario y Leo. Ten pensamientos positivos y toma decisiones importantes en tu ámbito laboral porque es tu momento para destacar. Compras un boleto de avión para viajar en fin de año. Entras a un curso de idiomas o administración.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta del As de Oros en el horóscopo del tarot, lo que indica que serán unos días de doble suerte rápida, recuerda que a tu signo le sigue mucho el dinero, así que no te sabotees tú mismo con pensamientos negativos. Tu mejor día es el lunes; tus números de la fortuna son 06 y 10; tus colores son amarillo y rojo, y tus signos compatibles para las relaciones son Tauro, Libra y Capricornio. No dudes en estar con toda la buena actitud, ya que eso te ayudará a conseguir lo que tanto deseas para triunfar. Perdónate a ti mismo, que no has hecho nada malo. Ten buena actitud en tu vida, pero sé discreto con tus logros para que no te envidien las personas que te rodeen. Sigue siendo exigente en el amor, vendrá la persona ideal a tu vida, pero no te exijas demasiado. Si estás casado, puede venir un embarazo. Compras un celular nuevo.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te salió la carta de “El Loco” en el horóscopo del tarot, por lo que tendrás grandes retos en esta semana, así que pon toda tu atención a tus proyectos de trabajo y profesionales para que tengas el éxito deseado. Sin embargo, esta carta también te recomienda que cuides tu salud, sobre todo mental, ya que serán días de mucha sobrecarga de tensiones. Tu mejor día será el jueves; tus números mágicos son 12 y 19; tus signos compatibles son Acuario, Libra y Sagitario, y tus colores mágicos son el dorado y azul. Si tienes la oportunidad, pon un negocio propio o busca la forma de ganar dinero por honorarios, no dejes que la flojera te gane. Sigue con tus planes de estudios y maestría. Consíguete una mascota para que te haga compañía en casa. Sacas tu pasaporte y visa americana para recorrer el mundo. Paga el seguro de tu coche y tus gastos médicos.

Cáncer

Obtuviste la carta de “La Rueda de la Fortuna” en el horóscopo del tarot, lo que te augura nuevas oportunidades de crecimiento laboral. No tengas miedo a los cambios, recuerda que estás en la etapa de crecer más en lo personal, así que enfócate en tomar buenas decisiones. Tus números mágicos son 11 y 29; tus colores son rojo y azul fuerte y tus signos compatibles son Piscis, Escorpión y Virgo. Evita discusiones complicadas, es mejor no decir nada a oídos sordos. En esta semana te vienen muchas posibilidades de tener éxito y atravesar por una buena racha en lo económico; sin embargo, no debes dejar todo al azar ni caer en tentaciones que te desvíen de tus objetivos. Un amor del pasado te busca para volver, trata de analizarlo bien y si no te conviene, no andes con alguien únicamente para no sentirte solo, trata de seguir buscando pareja más compatible.

Signo Leo

Te salió la carta de “El Mundo” en el horóscopo del tarot, por lo que en tu vida habrá grandes retos y podrás tomar el éxito en tus manos; sin embargo, trata de no caer en presumir tus logros para que no te llenes de energías negativas. Sé consciente de tus propias emociones, ya que para tu acción hay una reacción. Tus mejores números son 02 y 17; tu mejor día es el lunes; tus signos compatibles son Acuario, Aries y Sagitario, y tus colores son naranja y amarillo. Se presentan dudas para que sigas en tu trabajo, pero recuerda que tu signo siempre es el líder y tiene pensamientos muy cambiantes. Ten cuidado con problemas de angustia y depresión, no dudes en tomar unos días de vacaciones para que te tranquilices. Ten cuidado con problemas con tu ex pareja, trata de quedar en paz y no busques una reconciliación, es mejor dar vuelta a la página.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Juicio” en el horóscopo del tarot, pero no te preocupes de más, concéntrate en lo que deseas, que pronto vendrá a ti el triunfo, solo ten cuidado con las malas personas que te rodean y ten presente que es mejor saber irse a tiempo de malas compañías. Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos son 07 y 23; tus colores son verde fuerte y blanco, y tus signos compatibles son Virgo, Géminis y Leo. Tendrás complicaciones en tu ámbito laboral, por eso te recomiendo no alterarte por cualquier motivo y trata de no meterte en situaciones que no te competen. Te llega la propuesta de un nuevo proyecto laboral, así que no lo dudes y cámbiate. En el amor, si estás soltero seguirás así. Recuerda que el Virgo se quiere mucho a sí mismo y casi no deja entrar a cualquier persona a su vida. Actualiza toda tu papelería que vas a necesitar.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu carta del tarot es “El Carruaje”, por eso tendrás nuevas oportunidades laborales y te llega la prosperidad debido a que viene un nuevo proyecto de trabajo que dejará abundancia; siéntete orgulloso de tu excelente desempeño. Tu mejor día será el jueves; tus números de la fortuna son el 04 y 33; los colores de la abundancia rojo y verde, y Acuario, Aries y Leo son con los signos con los que tendrías mejor compatibilidad para el amor. Tu signo es el justiciero del Zodiaco, por lo que tienes las cualidades necesarias para lograr todo lo que te propongas. Estos días estarás con muchas ideas y pensamientos positivos, es momento ideal para hacer esos cambios y proyectos que tanto has pensado. Viajarás y tomarás unos días de vacaciones con la familia. Esta semana será buena para reacomodar tus sentimientos y empezar a buscar el bienestar para ti mismo.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu necesidad de crecimiento te impulsará a crear nuevos negocios que te traerán mejores ingresos. En cuestiones de compañeros del trabajo, bloquea sus energías negativas, no le pongas atención a lo que dicen y concéntrate en tu propio trabajo. “El Mago” es la carta que te salió en el horóscopo del tarot, por lo que es hora de dejar el pasado atrás y enfocarte en el futuro. Eres un gran líder, así que sigue por ese rumbo para ayudar a más personas a encontrar la felicidad. Si estás en trámites de divorcio, esta semana todo se resolverá de la mejor manera. Tu mejor día será el miércoles; 14 y 20 son tus números de la abundancia en los juegos de azar; tus colores de la abundancia el naranja y azul, mientras que tu mejor compatibilidad para enamorarte es con Piscis, Cáncer y Leo. Cuida tus gastos y ahorra lo más posible para evitar tener que pedir prestado.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Esta semana es el momento perfecto para empezar una nueva etapa en tu vida, la carta de “El Emperador” en el horóscopo del tarot te indica que es hora de tomar el control de tu destino y alcanzar tus metas. Recibirás un reconocimiento económico que te ayudará a consolidar tu éxito. Tu mejor día será el martes, así que aprovecha para tomar decisiones importantes; tus números de la fortuna son 58 y 67; tus colores de la prosperidad el blanco y rojo, y el amor lo conseguirás con alguien de Aries, Leo o Géminis; sin embargo, debes tener cuidado con tu lado controlador, porque a veces quieres tener todo en calma, pero tu pareja también necesita su espacio. Será una semana de prosperidad y de darle continuidad a tus metas, tu signo es fuerte y determinado, así que no te desanimes ante los obstáculos. Terminarás de hacer unas compras para tu casa.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

“El Sol” es tu carta del horóscopo del tarot para esta semana, por eso vas a brillar sin límites, controlarás tu mal carácter y te quitarás ataduras del pasado. Tu mejor día será el viernes; tus números de la fortuna 05 y 16; naranja y blanco son tus colores de la abundancia, y el amor llegará a tu vida en una persona del signo Virgo, Tauro o Aries. Será una semana de buena suerte en todo lo relacionado con el trabajo. Recibirás una invitación para salir de viaje a finales de año para celebrar tu cumpleaños. Tramitarás un crédito bancario para un departamento. Sabrás del embarazo de una familiar que te dará mucha alegría. En el amor, ten cuidado con los celos, no controles tanto a tu pareja para que no caigas en pleitos sin razón; procura darle su espacio. Comenzarás una nueva etapa de estudios universitarios que te darán muchos triunfos en el futuro

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Esta semana es el momento perfecto para que juntes dinero y lo inviertas para tener un patrimonio para tu futuro, la carta del “As de Copas” te indica que debes tomar decisiones sabias para seguir creciendo en lo económico. Tu mejor día será el lunes; tus números de la abundancia son 28 y 30; azul y rojo te traerán la fortuna, y el amor llegará con alguien del signo Géminis, Leo o Libra. Si tu pareja no te sigue en tus metas y sueños, es mejor salirte de esa relación negativa, recuerda que debes tener planes ambiciosos y creer en ti mismo. En el trabajo tendrás muchas presiones, así que ten paciencia y sé cauteloso con tus acciones para salir bien librado. Te llegará un viaje de última hora por cuestiones de trabajo, aunque será rápido le sacarás provecho y te dejará buenas relaciones públicas. Si extrañas el amor, búscalo de nuevo, no dejes que el orgullo te detenga.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Esta semana es una oportunidad para que logres crecer y madurar como persona, aprovecha al máximo este momento de cambio y transformación. Ya no pelees con tu pareja, sí te quiere, pero recuerda que necesitan darse espacio siempre para que no se sientan presionados. “La Torre”es tu carta del tarot, enfócate en hacer un nuevo hogar con personas más compatibles que entiendan tu complicada forma de ser. Tu mejor día será el miércoles; tus números mágicos 09 y 36; tus colores de la fortuna el naranja y amarillo, y tu compatibilidad en el amor será con alguien del signo Cáncer, Escorpión o Virgo. Cuidado con los malos comentarios en el trabajo y escuela, son tiempos de callar y saber escuchar. Recuerda que la vida es maravillosa, y es momento de vivirla intensamente. Sales de viaje por cuestiones de trabajo porque tu signo siempre necesita mover su energía.