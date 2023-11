Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 24 al 26 de noviembre

Mhoni Vidente te indica en los horóscopos del fin de semana del 24 al 26 de noviembre de 2023 cuál es la carta del tarot que te corresponde; cómo te irá en tu vida profesional y amorosa durante el transcurso de la semana.

Ve la predicción de la vidente para tu signo, y también los datos clave sobre tu día de la suerte para este fin de semana, los colores que te traerán abundancia o los signos con los que tienes mayor compatibilidad para una relación amorosa.

Conoce las recomendaciones de Mhoni Vidente para que disfrutes al máximo a las personas cercanas a tu vida, también te dice como cuidar tu salud y puntos débiles.

La astróloga te comparte los consejos para el fin de semana del 24 al 26 de noviembre de 2023 ante situaciones complicadas y te da sus recomendaciones personalizadas.

Revisa qué es lo que Mhoni Vidente predice para ti este fin de semana y también el horóscopo de las personas que te rodean.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20.

Viernes de estar con toda la buena actitud, recuerda que siempre en estas épocas se te da el amor sin límites y estos días vendrá a ti una pareja estable que hablará de formalizar. En el horóscopo del tarot te tocó la carta de “El Emperador”, implica que tendrás más poder y abundancia en tu vida. Serán unos días de mucho trabajo y de preparar el cierre de mes. Recuerda que necesitas dormir más y hacer ejercicio para que tu mente esté al 100% en todo lo que vayas a realizar. Recibes un dinero extra por cuestiones de trabajo o la venta de un coche. Procura pagar todas tus deudas para estar más tranquilo. Cuídate de dolores de espalda y cuello. Tendrás un golpe de suerte con los números 01 y 13, trata de jugarlos los días domingo, que va a ser tu día de suerte, y tus colores son azul fuerte y amarillo. Días de mucha pasión con tu pareja estable.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21.

En el horóscopo del tarot, te salió la carta de “El Sol”, lo que significa que este fin de semana debes tratar de depurar todo lo negativo que te rodea y dejar los rencores atrás para que la energía positiva esté contigo siempre. Sal a caminar por las mañanas y habla con tu ángel para pedirle lo que tanto necesitas. Verás cómo se te cumplirá de inmediato. Trata de sanar tu mente de situaciones que no podrás controlar, deja que todo fluya. No discutas con tu pareja; sal este sábado a cenar y bailar para que los rayos de la luna iluminen tu relación amorosa. Recuerda que tus signos más compatibles son Leo y Acuario; tus números de la suerte son 08 y 16, y tu color es el verde. Compra los billetes de lotería el viernes y verás que la suerte te llegará. Haz unas compras para ti y decide cambiar tu look. Recuerda que no debes usar mucho la tarjeta de crédito.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20

Obtuviste la carta de “El Mago” en el horóscopo del tarot, por lo que es hora de dejar de sabotearte a ti mismo con pensamientos negativos, debes abrirte a la buena suerte y a las oportunidades que se te presenten. No le digas que no a la buena suerte, pon tu mente en positivo para atraer las buenas energías. Estos tres días serán de abundancia y sorpresas agradables, el amor que se fue volverá y te sentirás más feliz. Recuerda que tu signo sufre mucho en lo amoroso por su condición de ser muy amigo de sus parejas, así que trata de diferenciar la amistad del amor y lleva una relación amorosa más apasionada. Sigue con la dieta que ya te estás viendo de lo mejor para las próximas posadas navideñas. Vendrá un negocio nuevo los fines de semana, acéptalo para tener más ingresos. En juegos de azar, los números de la suerte son 09 y 18, y tu color de la suerte es el verde.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22

En el horóscopo del tarot te salió la carta del “As de Oros”, la cual indica que este es un día de buena suerte para ti, debes estar preparado para aprovechar las oportunidades que se te presenten. Vístete de colores fuertes y ponte mucho perfume para que las buenas energías del dinero se queden contigo. Puedes empezar un negocio propio los fines de semana. En cuestiones sentimentales, la persona indicada estará muy cerca de ti para hablarte de un amor formal. Te invitan a salir de viaje en estos días para festejar a un familiar. La suerte en cuestiones de lotería te llegará con los números 03 y 21; tus colores son amarillo y verde. No olvides que tu signo es el sentimental del Zodiaco, por eso te recomiendo que te busques varias actividades en cuestión de deporte y de amigos para que no estés pensando mucho en el pasado.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22

Obtuviste la carta de “La Estrella” en el horóscopo del tarot y este fin de semana tendrás una revelación divina sobre tu futuro, así que ponte atento a las señales para que tomes la mejor decisión. Te recomiendo estar en paz con todos los que te rodean y darte baños de agua bendita ya que estos tres días serán místicos. Tu energía positiva empieza a crecer más y ya se acerca tu etapa de abundancia, pon en práctica todo lo que deseas. Te vienen muchos golpes de suerte en cuestión de lotería, tus números de la suerte son 04 y 33. Debes tener cuidado con problemas de infección de garganta y pulmones, el elemento de tu signo es el fuego y eso provoca que pienses que no estás enfermo, pero siempre es bueno prevenir las enfermedades. A los Leo solteros les vendrá un amor del signo de Capricornio o Aries que será muy importante en su vida.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Torre”, por lo que vas a brillar más que nunca en todo lo que tengas que realizar, el éxito y los triunfos los tendrás en las manos. Recuerda que lo más importante es que tu trabajo sea tu diversión, pero evita contar de más sobre tu vida para mantener la privacidad. Tus números mágicos son 07 y 18; tus colores de la abundancia son blanco y verde, y tu mejor día es el sábado. Vienen días de tener muchos compromisos familiares y hacer tus compras de regalos, recuerda que tu signo es muy detallista y siempre le gusta quedar bien con todos. Te buscará un amor del pasado para volver, pero trata de quedar claro en tus asuntos amorosos, mejor cierra círculos y comienza a conocer personas más afines a tu signo. Trata de no estar tan enojón en este fin de semana. Evita tomar mucho alcohol y no comas de más.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22.

“La Templanza” es tu carta en el horóscopo del tarot y significa que la fortuna y riqueza llegarán a tu vida para quedarse. Es un momento ideal para hacer los cambios que necesitas para estar mejor, aprovecha esta buena racha y no la dejes pasar. Tus números de la suerte son 09 y 88; tus colores mágicos el oro y naranja, y el viernes será tu mejor día. Tomarás una decisión importante sobre tu vida amorosa, si sales con dos personas a la vez, es hora de elegir con quién quieres formar una pareja a largo plazo. Debes cuidarte de problemas de estrés y de intestino, si sientes que estás estresado, trata de hacer ejercicio o actividades que te ayuden a relajarte. También es importante que lleves una dieta saludable y que bebas mucha agua. Cuídate de los chismes de un antiguo trabajo, trata de no platicar con tus excompañeros para evitar problemas.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21

Cuidado con las traiciones de amigos y compañeros de trabajo, no confíes demasiado en los demás. Para esta semana tu carta en el horóscopo del tarot es “La Rueda de la Fortuna”, así que tienes que ser más fuerte y tomar decisiones que cambien tu vida para bien. Sé que no es fácil, pero es la única forma que lleguen la buena suerte y felicidad. Tus números de la suerte son 11 y 27; para conseguir abundancia usa los colores verde y rojo, y tu mejor día será el domingo. Si estás casado, te espera una gran sorpresa. Si te encuentras soltero, te regalan una mascota que llenará tu corazón de amor. Cuídate de dolores de espalda o cuello, sal a caminar para relajarte y liberar energías. Visita a tu familia y convive más con ellos, será un momento muy especial para todos. Por temas de trabajo, tramitarás tu pasaporte, este es un paso importante para tu futuro.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21

Tendrás un golpe de suerte en cuestiones sentimentales porque conocerás a alguien especial que te hará sentir amado, es hora de que tengas pareja, y debes estar abierto a las opciones que se te presenten para elegir bien. Tu carta del tarot es “El Mundo”, así que tendrás todo lo que deseas a tus pies. Tus energías positivas se elevarán para que puedas realizar tus tareas pendientes. No olvides que estás en tu mejor etapa de cumpleaños, así que festéjate. Tus números de la suerte son 17 y 66, tus colores mágicos son rojo y naranja y el sábado será tu mejor día. Te compras ropa y te cambias de look, son tiempos de invertir en ti mismo para que tengas el ánimo suficiente para emprender todo lo que deseas, como un negocio propio con un amigo que te dejará mayor prosperidad. Remodelas tu casa y compras muebles para que se vea de lo mejor.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20.

Tu signo siempre se carga mucho estrés, la mejor manera de liberarlo es haciendo ejercicio. “El Loco” es tu carta del tarot, lo que implica que saldrás triunfante de cualquier problema que tengas. Esta carta indica que no debes jugar con dos amores a la vez, tienes que controlar tu temperamento, es hora de que madures. Tus números de la suerte son 14 y 30; tus colores de la abundancia son azul y blanco, y tu mejor día será el viernes. Si estás soltero conocerás a alguien especial que te hará muy feliz. Ten cuidado con problemas de estómago y úlceras, sigue una dieta más balanceada. Limpia tu clóset y cambia los muebles de lugar para renovar tus energías. Pasarás un fin de semana muy alegre con tu pareja sentimental. Decides ingresar a un diplomado para desempeñar mejor tu trabajo y tomas un curso de relaciones públicas y marketing.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18

“El Carruaje” es tu carta del tarot para este fin de semana, así que no te detengas, sigue adelante y verás que la buena suerte te sonríe para conseguir lo que necesitas. Te aconsejo quitar las malas amistades que te rodean y que solo te roban tu tiempo y energía. Tus números mágicos son 00 y 15; tus colores de la abundancia el rojo y amarillo, y tu mejor día el domingo. Seguirás de lo mejor con tu pareja y disfrutarán mucho de su compañía. Los meses de otoño hacen que tu cuerpo y mente se sientan muy bien. Solo trata de no caer preso de los nervios y problemas en el trabajo para que todo fluya a tu favor. Recuerda que a tu signo lo caracteriza la sonrisa. Te llega dinero extra por pago de tus comisiones o aguinaldo. Te pones a dieta y te consientes con un tratamiento de belleza porque vienen las posadas navideñas y necesitas verte de lo mejor.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20

Tu signo tiene el potencial de hacer lo que desea en su vida, solo es cuestión de enfocarse, por eso las buenas energías te rodean y debes aprovecharlo. Tu carta para este fin de semana es “El Diablo”, son momentos de tomar la mejor decisión de cambiarte de trabajo porque la buena fortuna te sonríe, también puedes pedir un incremento salarial porque lo ganaste y seguro lo consigues. Esta carta te pide que termines lo que empieces y seas constante, eso te llevará al éxito. Tus números mágicos son 27 y 44; tus colores de la fortuna el blanco y verde, y tu mejor día sería el domingo. Ya no busques razones para no estar enamorado, ya que aparecerá alguien muy compatible contigo que hará que de nuevo confíes en el amor. Decides seguir con el ejercicio y cambias tu alimentación por una más saludable. No olvides cambiar de look para verte increíble.