Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 04 al 07 de diciembre

Mhoni Vidente te trae los horóscopos para la semana del 04 al 07 de diciembre de 2023 y te dice que carta de tarot te corresponde

Conoce cuál es la predicción de la vidente para tu signo y también los datos clave sobre tu día de la suerte

La astróloga te comparte los consejos para la semana del 04 al 07 de noviembre de 2023 ante situaciones complicadas, así como los colores que te traen abundancia o los signos con los que tienes mayor compatibilidad para una relación amorosa

Revisa qué es lo que Mhoni Vidente predice para ti en esta semana y también tu frase mágica

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Esta semana, la carta de “El Mago” en el horóscopo del tarot te indica que es un buen momento para que pidas con fe todo lo que deseas, tu energía positiva se encuentra en su punto máximo, así que no dudes en aprovecharla. También te recomienda que aprendas a seleccionar tus amistades y personas cercanas al confiarles algo, pues la energía negativa de los demás puede afectar tu vibración. Tus números de la suerte son 25 y 30; tu día mágico es el martes; tus colores son verde y azul fuerte, y tu frase mágica es “Silencia tu mente”, lo que implica que debes dejar atrás los pensamientos negativos. Los astros están a tu favor, pero debes ser más discreto con tus éxitos. Hay un reacomodo de puestos, te van a ascender, así que trata de estar más concentrado en todo lo que hagas. Si eres Aries y estás soltero, te llegará un amor muy compatible del signo de tierra.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “La Estrella” en el horóscopo del tarot, la cual implica que tendrás una semana de gran brillo y éxito, cualquier cambio que quieras hacer en tu trabajo o negocio propio te saldrá bien; también recibirás una cantidad de dinero extra. Tus números mágicos son 01 y 26; tus colores de la suerte son amarillo y rojo; tu día cabalístico es el miércoles, y tu frase mágica es “Explosión de felicidad”. Esta semana es un buen momento para que estimules tu lado espiritual y aprendas que las personas valen por sus buenas acciones, no por su riqueza. Te recomiendo leer todo lo que vayas a firmar y estar atento a los nuevos proyectos en tu trabajo. En el amor, intenta olvidar a esa persona que no era para ti, es hora de que tu signo tenga estabilidad emociona; lo más importante es que te ames a ti mismo primero, y así podrás amar a alguien más.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Mundo” en el horóscopo del tarot te anuncia una semana de grandes oportunidades, es momento de que viajes y aprendas idiomas nuevos. El mundo está a tus pies, así que ¡aprovéchalo! Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos son 03 y 04; tus colores de la suerte son rojo y naranja, y tu frase mágica es “Ábrete a la aventura”. Los Géminis son aventureros por naturaleza, les encanta salir de su zona de confort y explorar nuevos lugares. Enfócate en tu propia bondad y en lo que puedes ofrecer al mundo. En el trabajo y la escuela, es posible que te sientas presionado, pero intenta no caer en provocaciones o enojos con tus compañeros, mejor mantén la calma y sé profesional. Es posible que tu pareja se esté distanciando, hablen y traten de solucionar los problemas; sin embargo, si ya no hay amor, es mejor que se den un tiempo.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “La Templanza” en el horóscopo del tarot, la cual te anuncia una semana de calma y nuevas oportunidades; los astros están alineados a tu favor y podrás tener éxito en el trabajo y en tu desempeño profesional. El arcángel Miguel te protege, así que pide su ayuda si la necesitas. Tu mejor día es el jueves; tus números mágicos son 02 y 20; tus colores de la suerte son blanco y azul, y tu frase mágica es “Mirar más allá”. Es hora de que busques tu propósito en la vida y visualices un futuro prometedor, solo no te dejes atrapar por el dinero y el reconocimiento, y disfruta de lo mejor que tienes: tus seres queridos y a ti mismo. Es posible que tengas algunos tropiezos en el trabajo o la escuela, te recomiendo que estés muy concentrado. Si tu pareja te dejó, no te aferres al pasado, llena tu corazón de amor propio y pronto encontrarás a alguien compatible.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Emperador” del horóscopo del tarot te augura una semana de éxito y prosperidad, es el momento de que seas grande en todo lo que emprendas, no desaproveches las oportunidades de ser dueño o jefe de tu ámbito laboral. Tu mejor día será el miércoles; tus números mágicos son 16 y 31; tus colores de la suerte son naranja y verde, y tu frase mágica es “Humo y espejos”. Es tiempo de madurar y no crear falsas expectativas de lo que puedes realizar. Los Leo son signos de fuego, y son líderes natos; sin embargo, deben ser sabios y actuar siempre de manera correcta, tanto para ellos mismos como para los demás, no deben caer en la soberbia. Tendrás buenas sorpresas económicas, te pagarán el dinero que te debían y tu patrimonio crecerá. También te invitarán a una fiesta, y conocerás a alguien del signo de aire que será muy compatible contigo.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te salió la carta de “El Diablo” en el horóscopo del tarot, por lo que te advierte que es momento de ser cauteloso con las personas que te rodean, no te dejes llevar por los chismes ni las malas amistades. Esta carta te pide que seas más precavido en estos días y que te cuides del mal de ojo o de las envidias que te rodean. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos son 17 y 27; tus colores de la suerte son blanco y verde, y tu frase mágica es “Te llega un regalo del destino”. Los Virgo son signos de tierra, y siempre buscan la perfección en todo lo que hacen, siempre están buscando el éxito, y por lo general lo consiguen; sin embargo, tienen un problema mental: cuando tienen la felicidad y el amor en su vida, se sabotean a sí mismos y no se creen merecedores de ello. El amor por fin llega a tu vida para quedarse, y eso te dará la estabilidad que necesitas.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Para esta semana, amigo Libra, tu carta en el horóscopo del tarot es “La Rueda de la Fortuna”, lo que significa cambios positivos en todos los ámbitos de tu vida: te llega la suerte, la estabilidad y el reconocimiento. Semana de mucho romance y pasión, un amor de Géminis o Acuario te buscará para tener una relación estable. En el trabajo disfrutarás de un buen ambiente laboral y de oportunidades para crecer profesionalmente. Ten cuidado con problemas de salud relacionados con el estrés, acude a tu médico si es necesario. Tus colores de la abundancia son plateado y rojo; tus palabras mágicas: “déjalo ir”; el jueves será tu día mágico, y tus números de la fortuna el 08 y 15. Es hora de soltar lo que te pesa y te impide avanzar, deja ir a las personas que no te valoran, a los trabajos que no te gustan y a los pensamientos del pasado que te atormentan.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Semana de mucha pasión y sensualidad, es un buen momento para pedir un deseo relacionado con el amor, ya que las fuerzas cósmicas te están recompensando. “El Juicio” es tu carta de la semana en el horóscopo del tarot, lo que significa recompensa, renovación y transformación. Ten cuidado con los excesos de alcohol y comida, acude con tu médico si tienes algún problema de salud. “Pide un deseo” es tu frase mágica, así que decreta y más si está relacionado con el trabajo o la salud, ya que sin esto no podrás avanzar. Las fuerzas cósmicas te recompensarán y tu deseo será cumplido casi inmediatamente, sé más tolerante y comprensivo con los demás, no te aferres a las cosas que ya no te sirven. Aprovecha esta semana para renovarte y transformarte. Tu día mágico será el viernes; tus números de la suerte 14 y 22, y tus colores de la abundancia el azul y amarillo.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Para esta semana tu día mágico será el lunes; tus números de la suerte 05 y 07 y tus colores de la abundancia el amarillo y naranja. Tu carta en el horóscopo del tarot es “La Torre”, lo que significa destrucción, transformación y renovación. Tendrás una semana de cambios y transformaciones, es un buen momento para perdonar y reconciliarte con la familia y amigos a los que ofendiste. Semana de oportunidades y crecimiento profesional, es un buen momento para invertir en un patrimonio. Tu frase mágica es “El poder del propósito”, lo que implica que debes hallar el significado de tu vida y llevarlo a cabo. Tu mentalidad fuerte te ayudará a alcanzar tus objetivos, te aconsejo ser humilde y aprende de tus errores, no te tomes las cosas a pecho. Aprovecha esta semana para reinventarte, a veces no reconoces tus errores y siempre buscas hacer problemas donde no los hay.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El “As de Oros” es tu carta en el horóscopo del tarot, significa inicios, abundancia y prosperidad. Esta semana será de mucha felicidad y amor, tu pareja te demostrará su apoyo. En el trabajo tendrás mucho éxito y reconocimiento, recibirás grandes oportunidades de crecimiento profesional. Cuida tu dieta y ejercicio para sigas sintiéndote de lo mejor en lo físico y mental. Tu frase mágica es “Busca siempre un motivo para ser feliz”, así tienes que hacerlo, incluso en los momentos difíciles; es decir, no te dejes llevar por las malas amistades o amores tóxicos y mejor concéntrate en tus objetivos y en lo que te hace feliz. El martes será tu día mágico; tus números de la suerte 05 y 07, y los colores que te darán abundancia el rojo y el amarillo. Sales de viaje por cuestión de negocios, ten en cuenta que tus estudios son los que te harán grande.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus frase mágica es “Haz raíces de abundancia”, tu carta del horóscopo del tarot es “El Sol”, lo que significa éxito, abundancia y felicidad para tu signo. Semana de mucha felicidad y romance, tu pareja te hará sentir especial. En el trabajo tendrás días de mucho éxito y reconocimiento, conseguirás la oportunidad de brillar y destacar; aprovecha para cuidarte y descansar para que tu estrés ya no sea tan alto y te provoque malestares. Es importante que tengas un buen fondo económico para el futuro. Tienes que ser auténtico y fiel a ti mismo, no te preocupes por las habladurías de los demás. Concéntrate en tus objetivos y en lo que te hace feliz. Tu día mágico es el jueves; tus números de la suerte el 11 y 28, y tus colores de la fortuna son amarillo y azul. Si hablan de ti es porque logras lo que tanto deseas, defiende ese trabajo y el amor que deseas.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

“El Loco”es tu carta de la semana en el tarot, significa cambios, libertad y aventura para tu signo. Semana de mucha pasión y romance, un amor de Cáncer, Libra o Sagitario entrará en tu vida. Días de suerte y oportunidades en el trabajo, viajarás por temas laborales y ganarás dinero. Pasas por un buen momento de salud, pero aun así aprovecha para cuidarte y descansar. “Ten una visión más elevada sobre tu futuro” es tu frase de la semana, lo que implica que no tengas miedo al cambio, aprovecha las oportunidades que se presenten y cuida tu salud mental y emocional. Tu día mágico será el lunes; tus números de la suerte son 09 y 23, y tus colores de la abundancia el amarillo y verde. Eres sentimental y con algunos problemas de autoestima, es momento de ser fuerte y mantenerte en lugar que quieres estar, no platiques tu vida privada para que no te juzguen.