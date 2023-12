Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 11 al 14 de diciembre

Llegan los horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 11 al 14 de diciembre de 2023 en los que te indica cuál es la carta del tarot que te toca y lo que significa para tu signo.

En esta época de fiestas navideñas, Mhoni Vidente te dice algunas recomendaciones para que disfrutes al máximo y cómo te irá en las rifas y sorteos.

Ojo con los aspectos que debes cuidar en tu salud, porque tus puntos débiles en esta época pueden ponerse más vulnerables.

Revisa cuál es la predicción que la vidente realizó para ti, y también cuál será tu día de la suerte esta semana, los colores que te traerán abundancia y prosperidad o el signo con el que tienes mayor compatibilidad para una relación amorosa, en caso de que estés en la soltería.

Revisa si es buen momento para que sanees tus finanzas y emprendas nuevos proyectos que te den prosperidad, cómo te irá si piensas cambiar de trabajo o si debes poner ojo en amistades que no son sinceras contigo.

La astróloga te indica lo que debes tener en cuenta para que alcances tus objetivos personales y profesionales.

Con sus consejos para la semana del 11 al 14 de diciembre de 2023, Mhoni Vidente te ayudará a enfrentar situaciones complicadas y te da sus recomendaciones personalizadas para que te vaya de lo mejor.

Conoce qué es lo que Mhoni Vidente predice para ti en esta semana y también el horóscopo de las personas que te rodean.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Juicio”, lo que significa que darás continuidad a tus proyectos de vida y crearás cada día mejores situaciones de progreso. También te ayuda a resolver situaciones legales o de trabajo a tu favor. Tu mejor día es el martes 12 de diciembre; tus números mágicos son 03 y 13, y tus colores de la fortuna son el naranja y el azul fuerte. Este es un momento de tomar decisiones y entregarte por completo a tu vida personal. Toma los retos que se te presenten y supéralos. Recuerda que durante este mes la fuerza espiritual te ayuda mucho, ya que eres un carnero y eso significa que siempre serás el vencedor. Este 12 de diciembre te recomiendo que le pidas a la Virgen de Guadalupe lo que tanto necesitas.Te llega el amor más fuerte que nunca, te sentirás pleno en todos los sentidos. Te invitan a una posada en la que te sacarás un premio, asiste.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta del “As de Oros” en el horóscopo del tarot, lo que implica que tendrás éxito en tus manos, solo trata de no cometer los mismos errores del pasado y aprende a ser más cauteloso con tus inversiones. La buena suerte sigue de tu lado, tus números mágicos son 09 y 14; tus colores son el blanco y el azul, y tu mejor día es el 13 de diciembre. Este es un momento de terminar proyectos y empezar nuevos retos para el mes de enero, cuídate de problemas de vista u oído, sobre todo de infecciones. No te compliques la vida tratando de ayudar a todo mundo, recuerda que cada quien es responsable de sus actos y debe enfrentarlos. No cargues energías negativas que no son tuyas, aléjate de las malas vibras. Un amor del signo de Virgo o Acuario te busca para volver. Recibes una invitación a un evento de personas muy importantes.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Torre”, por lo que tendrás buena suerte, atraerás la prosperidad a tu familia y sentirás que todo gira a tu favor, por eso no dudes en hacer esos cambios que tenías pensados en tu vida. Tu mejor día es el 11 de diciembre; tus números mágicos son 06 y 30, y tus colores de la abundancia son el verde y el rojo. Este es un momento de estar con muchos pensamientos positivos, trata de dejarlos en tu mente para que puedas progresar. Recuerda que tu signo, como son dos a la vez, tiende a ser muy voluble, por eso te recomiendo que este 12 de diciembre le pidas con mucha fe a la Virgen de Guadalupe lo que tanto deseas. Recuerda que el amor siempre va a estar presente en tu vida, así que no trates de buscarlo dónde no está ni hagas trampas para hallarlo, pero aleja esos amores que solo muestran interés económico.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Emperador” en el horóscopo del tarot, lo que representa la grandeza de tu signo para el trabajo, pues tu forma de ser perfeccionista hace que todo mundo te busque para colaborar con ellos, así que te llega la invitación para un mejor puesto y salario. Tu mejor día es el jueves; tus números mágicos son 10 y 28, y tus colores de la abundancia son el amarillo y el naranja. Este es un momento de cerrar contratos y de empezar un reto laboral nuevo que te ayudará mucho a estar mejor económicamente. Cuídate de problemas de las vías respiratorias y trata de ir con tu médico. Te cambias de casa y buscas un lugar mejor para vivir. Ya no busques ese amor que no te valora, recuerda que tu signo es muy bueno y más con sus parejas. Recibes un reconocimiento por parte de tu empresa, eso te ayudará a tener más motivación para seguir.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te salió la carta de “El Sol” en el horóscopo del tarot, así que tu brillo va a opacar a muchas personas a tu alrededor, por eso te recomiendo que te protejas de las envidias y mal de ojo, y no confíes en nadie en estos días. Será una semana de brillar sin límites, tu mejor día es el viernes; tus números mágicos son 02 y 15, y tus colores de protección son el naranja y el azul. Este es un momento de mucho trabajo atrasado, tienes que sacar adelante todos los pendientes, así que trata de controlar tu carácter y enfrenta todos los problemas que se te presenten. Cuídate de los problemas respiratorios, procura tomar mucha vitamina C para que no te enfermes tanto. Este 12 de diciembre puedes pedirle a la Virgen de Guadalupe lo que necesitas para estar en paz en tu vida, verás cómo te lo va cumplir muy pronto. Te busca un familiar para invitarte a una posada.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Loco” en el horóscopo del tarot, lo que implica que tu estabilidad emocional estará un poco afectada por los recuerdos del pasado, pero tienes que ser fuerte y enfrentar tus decisiones de vida. Tu mejor día es el 12 de diciembre; tus números mágicos son 23 y 25, y tus colores de la abundancia son el amarillo y el rojo. Recuerda que tu signo tiene mucha ayuda por parte de la Virgen, este 12 de diciembre te recomiendo que prendas una veladora blanca, le lleves unas flores a su altar y le hagas una petición. Este es un momento de tener muchos compromisos familiares y hacer tus compras de última hora para los regalos de Navidad. Preparas una información anual para tus jefes y recibes un bono o te pagan un dinero que te debían. Te buscará un amor del pasado para volver; trata ya de quedar claro en tus asuntos amorosos.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Para esta semana, tu carta el el horóscopo del tarot es “El Diablo”, así que ten precaución en asuntos de compra o venta de un inmueble, y cuida tus inversiones porque las envidias y el mal de ojo están cerca de ti. Esta carta es doble suerte en cuestión de lotería y juegos de azar. Tus números de la suerte son 01 y 12; tus colores de la fortuna el rojo y plateado, y tu mejor día, el 13. Días de pensar qué harás con tus dos amores, toma una decisión con quién quieres estar como pareja; recuerda que a tu signo no le gusta estar solo y por eso necesitas tomar más en serio tu vida amorosa. Cuídate de problemas de estómago o intestino. Te buscan de otra empresa para ofrecerte trabajo, pero trata de analizar bien las oportunidades que se presenten y toma la mejor opción. Eres muy sociable y eso te ayuda a estar siempre rodeado de muchas amistades.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recibes la invitación para un proyecto de trabajo en el que desarrollarás tu potencial. Tus números mágicos son 16 y 18; tus colores de la abundancia el blanco y verde, y el 11 de diciembre será tu mejor día. Tu carta del tarot es “La Rueda de la Fortuna”, y eso te favorece porque son tiempos de estar arriba y no dejarte caer por ninguna situación, pero recuerda que las caídas forman tu éxito profesional. Estás en un período de mucha suerte en tu trabajo y vida personal. A los que están casados les llega un embarazo a su vida familiar y será un momento muy feliz. Te regalan una mascota que te traerá alegría. Cuídate de dolores de espalda y cuello porque son tu punto débil, debes tener atención. Te buscan para invitarte a una posada y te divertirás mucho. Pide mucho a la Virgen de Guadalupe que te ayude a salir de todos tus problemas y tener paz en tu vida.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

“El Ermitaño” es tu carta en el horóscopo del tarot, por lo que podrás resolver tus demandas, las energías positivas estarán a tu favor, así que no te rindas que son tiempos de triunfos. Esta carta, junto con tu magnetismo, hacen que el éxito siempre esté de tu lado. Números mágicos son 07 y 11; tus colores de la abundancia el rojo y el naranja, y tu mejor día el jueves. Eres una persona con mucha sabiduría, que te gusta el aislamiento y la búsqueda de la verdad, estás en un período de reflexión y definición de tu propio camino. Por tu cumpleaños, tendrás muchas sorpresas, será un día muy feliz. Tendrás que dejar de ser infiel a tu pareja, tu signo es fuego y el más conquistador del Zodiaco, pero debes ser estable en tu vida. Realizarás pagos de tu tarjeta de crédito y será un alivio para tu economía. Deja de pensar que los demás te quieren hacer daño.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Cuídate de problemas de dolor de cabeza y estrés, trata de hacer algún tipo de relajación y meditación para que tu mente no esté presionada. Recibirás una gratificación económica. Tu carta en el horóscopo del tarot es “El As de Bastos”, lo que implica que tendrás grandes logros en cuestión de trabajo, así que no dudes porque son tiempos de crecer. Aplícate en tus estudios de universidad para acabar tu carrera. Tus signos compatibles para el amor son Aries, Virgo y Escorpión; tus colores de la fortuna el azul y rojo, y tus números mágicos 08 y 22. Seguirás muy bien con tu pareja, mientras que a los Capricornio que están solteros, les recomiendo que usen mucho perfume antes de salir de casa para que las energías amorosas estén presentes en su vida. El viernes será un día muy especial, tendrás la oportunidad de lograr un gran objetivo en tu trabajo.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Eres el pilar de tu casa, siempre necesitas estar al pendiente de tu familia y ayudarlos en lo que necesitan. No aparentes lo que no eres, si tus amigos no te aceptan, trata de buscar otras amistades más sinceras. “La Estrella” es tu carta en el horóscopo del tarot, eso quiere decir que tendrás oportunidad de solucionar todos los problemas que tengas pendientes de este año, y tendrás tranquilidad en tu situación económica. Tramitas un permiso de migración y recibes una invitación de ir a una posada navideña. Tus números mágicos son 17 y 20; el rojo y el verde son tus colores de la fortuna, y tu mejor día sería el 11. Esta carta indica que estás en un período de renovación y esperanza, así que habrá un cambio importante en tu vida. Recibirás un regalo que no esperabas que te hará muy feliz. Te busca un amor de Tauro, Cáncer o Géminis que te hablará de formalidad.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás mucho trabajo por el cierre anual, tu signo es muy responsable y siempre quiere que su esfuerzo destaque. Te busca un familiar para invitarte a una boda, será una ocasión muy especial. “El Carruaje” es tu carta para esta semana en el horóscopo del tarot, significa que las energías positivas se alinean a tu favor. Cualquier propuesta nueva de trabajo tienes que aceptarla porque te irá de lo mejor. Son tiempos de renovarse, dejar el drama y el pesimismo atrás y ser el brillante del Zodiaco. Tus números mágicos son 21 y 27; tus colores de la abundancia el naranja y amarillo, y tu mejor día el 13 de diciembre. Te sentirás de lo mejor porque por fin encuentras la estabilidad emocional que tanto anhelabas, solo trata de no platicar mucho tu vida personal con cualquier persona, ya que te siguen muchas envidias y eso puede afectar tu relación amorosa.