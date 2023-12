Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 15 al 17 de diciembre

Mhoni Vidente te revela en los horóscopos del 15 al 17 de diciembre de 2023 cuáles son tus números de la suerte; como te irá en tu vida profesional y amorosa durante el transcurso del fin de semana.

Ve la predicción de la vidente para tu signo, y también los datos clave sobre tu día de la suerte para esta semana, los colores que te traen abundancia y prosperidad. Conoce los signos con los que tienes mayor compatibilidad para una relación amorosa, en caso de que estés en la soltería.

La astróloga te comparte los consejos para el fin de semana del 15 al 17 de diciembre de 2023 ante situaciones complicadas de salud y te da sus recomendaciones personalizadas para cuidar tus finanzas.

Revisa qué es lo que Mhoni Vidente predice para ti en esta época de fiestas navideñas y para este fin de semana. También el horóscopo de las personas que te rodean.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana es un momento de entender que la paz y el amor han llegado a tu vida, no sabotees tu felicidad y recuerda que tu signo es algo complicado en cuestiones de amor, así que trata de relajarte y disfrutar de estos días navideños. Compras un regalo de última hora para un intercambio, solo trata de organizarte bien para las fiestas navideñas y que no te falte ningún invitado. No te sientas mal si alguien especial no te hace ningún regalo, no todos somos como tu signo, tan detallistas. Cuídate solo del tiempo de frío, tu punto débil es la garganta y los pulmones, así que toma más cítricos y vitaminas. Tramitas un crédito para pagar ya tus tarjetas de crédito y ordenar tus finanzas. Tendrás un golpe de suerte el 17 de diciembre con los números 09 y 17, y trata de combinarlos con tu día de nacimiento para personalizar tu suerte, y tu color es el naranja.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Estarás muy ocupado terminando pendientes de la escuela o el trabajo este fin de semana, solo recuerda que también necesitas descansar y disfrutar de la Navidad con tu familia. Si vas a viajar o visitar a familiares, organiza tus compras de regalos con anticipación para no gastar demasiado. El 15 de diciembre es el día del perdón, así que si tienes algún rencor, trata de perdonar para disfrutar de las posadas navideñas de la mejor manera. Controla tu consumo de alcohol en las fiestas decembrinas para evitar problemas. Te llegará un dinero extra por lotería con los números 01 y 23, y tu color de la suerte es el blanco, así que úsalo mucho perfume para atraer la fortuna. Cuídate de comer en exceso durante las fiestas navideñas, acuérdate de tus problemas gastrointestinales para no caer en tentaciones. Guarda energías para la fiesta de Año Nuevo.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El fin de semana es el momento para recordar a las personas que ya no están con nosotros, recuerda que una persona muere cuando realmente se olvida, pero mientras la tengas en tu memoria y corazón, seguirá viviendo, así que este tiempo decembrino, brindale una oración a esa persona especial. Debes cuidarte de problemas de garganta y resfriado, el frío puede debilitar tu sistema inmune, así que es importante que te abrigues bien y tomes mucha agua. En cuestiones de regalos, te espera una sorpresa que te causará mucha alegría, te hará sentir de lo mejor. En la fiesta de la posada, puede haber un problema familiar, trata de controlarlo a tiempo y no llegar a mayores. Si estás en pareja, le harás un regalo y le pedirás matrimonio. Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 88. Te compras ropa para estrenar en estos días tan especiales.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás un fin de semana muy especial, sentirás que por fin ha llegado a tu vida la persona indicada para ser feliz; en especial serán unos días de mucha convivencia amorosa; también harás preparativos para comprar una piñata y hacer una posada con tu familia. Te llegará un regalo que no esperabas por parte de alguien de tu trabajo. Cuídate de los comentarios entre la familia, es mejor no opinar y disfrutar los días decembrinos. Cuidado con los robos y pérdidas, trata de ser más precavido en las calles y en las compras de regalos. Tendrás un golpe de suerte el día 15 de diciembre con los números 06 y 55. Tu color de la suerte es el azul. Será un fin de semana de mucha alegría y grandes sorpresas amorosas en tu vida. Te harás unos arreglos estéticos para lucir de lo mejor y cambiarás tu look, recuerda que es tu tiempo de brillar y lograr tus objetivos.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Amigo Leo, este fin de semana estarás con alguien muy especial celebrando una posada, tu signo es muy cariñoso y siempre necesita de una pareja para sentirse bien. También recuerda que no es bueno jugar con los sentimientos de los demás, así que trata de tener una sola pareja. Un amor del pasado te busca para pedirte perdón, acepta esa disculpa, ya que te ayudará a sanar tu corazón y seguir adelante. Te llegará una junta de última hora en tu trabajo para revisar las ventas y la administración. Te compras ropa y zapatos nuevos para estrenar en estos días. Ten cuidado con el alcohol, trata de controlarte para que no te sientas mal al día siguiente. Tendrás un golpe de suerte el día 17 de diciembre con los números 06 y 55. Tu color de la fortuna es el amarillo. Contratas un karaoke porque te gusta cantar y bailar. ¡Disfruta de la fiesta lo mejor que puedas!

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Estarás muy feliz a lo largo del fin de semana, ya que por fin estás en los días que más te gustan. Recuerda que tu signo siempre busca un motivo para reunir a la familia, y esta ocasión es muy especial para ti, especialmente porque te toca arreglar todo para las posadas navideñas. Harás una compra de última hora para entregar algunos regalos del intercambio. Cuídate de dolores de cabeza y cuello y trata de no estresarte por las fiestas, recuerda que es época para disfrutar. Es el momento ideal para decirle a esa persona que amas que quieres que vivan juntos y casarse. Te llega la invitación a salir de viaje para la próxima semana y la pasarás de lo mejor. Recibes un regalo que no esperabas y que te va a gustar mucho. Tendrás un golpe de suerte el día 15 de diciembre con los números 19 y 20. Tus colores de la suerte son el verde y el rojo, úsalos en tu ropa.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este sábado te espera un día lleno de alegría y celebración, serás el mejor anfitrión en la posada familiar, te divertirás mucho organizando la fiesta y cocinando para tus seres queridos. Visitarás a unos familiares que viven lejos, será un viaje muy especial en el que podrás reencontrarte con personas que no ves hace mucho tiempo. Comprarás los regalos que te faltan para Navidad, solo recuerda no gastar demasiado. Tendrás una cita con un amor del pasado, esta persona te traerá un regalo que te sorprenderá. Este domingo es para reflexionar y agradecer, prende una vela blanca en memoria de las personas que ya no están contigo. Tus números de la suerte son 17 y 66. Tus colores de la abundancia el rojo y el azul. Cuídate de problemas de resfriado. Ten cuidado con los fraudes, verifica tus compras por internet antes de pagarlas para que no te lleves malas sorpresas.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana serán días llenos de sorpresas agradables, un amor del pasado regresará a tu vida o tendrás noticias de alguien muy especial para ti. También te irá muy bien en las posadas porque tu energía se expandirá con más fuerza y te divertirás mucho con tu familia y amigos, será un buen momento para expresar las emociones. Ten cuidado con los gastos excesivos, trata de no comprar lo que no vas a necesitar. Saldrás de viaje con unos amigos en fin de año en donde las risas no tendrán límites. Este domingo será un día perfecto para preparar la cena navideña, eres muy bueno para cocinar y tu familia y amigos se deleitarán con tu comida. No te sientas triste si alguien no te regala lo que tú deseas, lo más importante es que esa persona haya pensado en ti. Tus números de la suerte son el 23 y el 40, tus colores de la abundancia el verde y rosa.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Aprovecha este fin de semana para terminar tus pendientes y ponerte al día en tus obligaciones. Es un buen momento para pensar en el futuro y en la posibilidad de emprender un negocio. Este sábado te espera mucho trabajo y responsabilidades, tendrás que ponerte a corriente en tus proyectos, ya que pronto te irás de vacaciones y es mejor que no dejes asuntos sin resolver. Recibirás una invitación para ir a una posada este viernes, será una fiesta muy divertida, así que aprovecha para relajarte. Piensas mucho en tu futuro y en la posibilidad de emprender de nuevo la búsqueda del amor. Ten cuidado con el alcohol y los vicios en estas fiestas, tu signo no tiene control, así que trata de pasártela de lo más sanamente que puedas. Recibirás dinero extra que no esperabas. Tus números de la suerte son el 07 y el 88, tus colores de la abundancia el azul y el morado.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Un amor del pasado te buscará para volver, solo ten cuidado, ya que puede traerte problemas; es mejor que cierres ese círculo y comiences en otra parte. Tendrás un golpe de suerte con los números 21 y 30, y tus colores de la suerte son naranja y gris. Recibirás un bono de compensación por tu trabajo, será un buen momento para ahorrar. Este sábado te espera un día de compras por los regalos del intercambio de la posada, planea lo que necesitas, pues a tu signo siempre le gusta quedar bien con todos y por eso regalas muchas cosas; no escatimes en gastos porque serán muy apreciados. Ten cuidado con problemas de garganta e infección, visita a tu médico. Te llegará dinero que no esperabas, será un regalo de un familiar o amigo. Ten paciencia con tu pareja, en estos días todos estamos más sentimentales, así que trata de comprenderla y estar en paz.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tienes tres días para la reflexión y el perdón, analizarás qué debes hacer para estar en paz con todos los que te rodean; recuerda que tu signo es muy sensible y guarda muchos rencores en estos días de Navidad, pero es bueno perdonar y dejar atrás el pasado. También te espera un premio grande en la rifa que te ayudará a mejorar tu situación económica. Este domingo recibirás un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo y te hará muy feliz. Harás una posada con piñata para juntar a tu familia, será una fiesta muy divertida, pero trata de no tomar demasiado alcohol y controlarte en la reunión para que después no tengas que arrepentirte. Tendrás un golpe de suerte el día 17 con los números 23 y 40. Tus colores de la suerte son amarillo y rojo. También decidirás cambiar tu carro, ya que es tiempo de progresar y tener un vehículo nuevo.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Aprovecha este fin de semana para relajarte y disfrutar de la compañía de tus seres queridos, es un momento perfecto para dejar atrás los problemas y comenzar el año nuevo con buen pie. Este sábado te espera un día de relajación y felicidad con tus seres queridos. A tu signo le gusta ayudar a los demás, pero trata de no opinar en cuestiones de problemas de divorcio o pleitos familiares, es mejor dejar que esas personas resuelvan sus problemas por su cuenta. Recibirás un regalo que no esperabas por parte de un compañero de escuela o trabajo que te hará muy feliz. Este domingo harás unas compras de última hora para verte de lo mejor en estas fiestas, no olvides comprar un regalo para tu pareja. Tus números de la suerte son el 08 y el 99, tus colores de la fortuna son verde y blanco. Cuida tu salud, trata de dejar el alcohol y las bebidas frías.