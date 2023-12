Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 18 al 21 de diciembre

Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos de la semana, del 18 al 21 de diciembre de 2023, cuál carta del tarot que te toca y lo que significa para tu signo.

Descubre cuál es la predicción que realizó para ti, cuál es tu día de la suerte esta semana, los colores que te traerán abundancia y prosperidad o el signo con el que tienes mayor compatibilidad para una relación amorosa.

Revisa si es buen momento para emprender un negocio que te ayude a mejorar tu situación financiera, así como si te llegará dinero extra por tu desempeño laboral o por otras circunstancias.

Revisa si es buen momento para que sanes tus finanzas y emprendas nuevos proyectos que te den prosperidad, cómo te irá si piensas cambiar de trabajo o si debes poner ojo en amistades que no son sinceras contigo.

La astróloga te indica lo que debes tener en cuenta para que alcances tus objetivos personales y profesionales.

Con sus consejos para la semana del 18 al 21 de diciembre de 2023, Mhoni Vidente te ayudará a enfrentar situaciones complicadas.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Según el horóscopo del tarot, la carta de “La Torre” que le tocó a tu signo te indica que son tiempos de unidad y comprensión, en estos días tendrás la oportunidad de sanar heridas del pasado con personas importantes. Serán días de mucho trabajo extra, así que trata de ponerte al día. Tus números mágicos son 06 y 20; tus colores de la prosperidad el rojo intenso y el verde, y tu día cabalístico es el martes. Es un buen momento para retomar todo lo que construiste y lo que te faltó por hacer, por eso es importante que elabores una lista de los propósitos del próximo año y empieces a realizarlos; también organiza tus papeles de impuestos y papelería personal para tenerla en orden. Un amor del signo de Capricornio o Sagitario habla de comprometerse en pareja. Tu mejor día será el 21 de diciembre. Trata de jugar los números 06 y 51 para el premio mayor.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “La Fuerza” en el tarot, que te indica que es momento de madurar y pensar en tu futuro, en especial deberías considerar la posibilidad de poner un negocio propio, ya que tu signo tiene un gran potencial para ganar dinero. Tus números mágicos son 19 y 28; tus colores son amarillo y naranja, y tu mejor día es el lunes. Dejarás atrás los rencores y frustraciones que te dejó este año, llénate de buenas energías para empezar el próximo año con más fuerza y propósitos a realizar. Trata de hacer una lista de tus logros y repítelos en voz alta para que tu mente asimile lo grande que fuiste para vencer todas las adversidades en estos doce meses. Decides salir de viaje para estar con tu familia en estos días de Navidad. Realiza algunos pagos para sanar tu economía. Un amor de lejos te busca para hablar contigo sobre la posibilidad de volver como pareja.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Estrella”, la cual indica que tendrás una prosperidad sin límites, solo tienes que concentrarte en lo que deseas que venga a tu vida. Esta carta en tu signo significa que dejarás atrás los malos ratos y te llegará una racha de abundancia, así que trata de aprovecharla en todo, pero ten en cuenta que hay personas alrededor de tu vida que te tienen envidia y pueden provocar que tengas pérdidas, así que trata de protegerte con una vela blanca y préndela el día 21 de diciembre. Estos serán días para hacer compras de última hora y organizar un evento laboral en el que todo te saldrá de maravilla. Tu mejor día es el jueves; tus números mágicos son 27 y 30, y tus colores de la abundancia son el blanco y el rojo. Tu mente no te saboteará tu felicidad, tendrás una fuerza espiritual muy importante y lo que desees lo tendrás.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Sol” en el horóscopo del tarot te indica que es tu momento para progresar y tomar la decisión de formar una familia, recuerda que tu signo siempre necesita estar con alguien para progresar en su vida laboral y personal y este es el momento, aunque si te encuentras soltero, vendrá a tu vida un amor del signo de Piscis o Aries que será muy compatible contigo. Trata de no prestar tu dinero porque te roban la suerte. Te compras ropa y zapatos para estrenar en esta Navidad. Recibes la invitación de salir de viaje para finales de este mes. Cuídate de problemas del estómago o intestino, trata de no comer demasiado. Te darás tiempo para estar con la familia y preparar una carne asada y festejar un cumpleaños. Recibirás un premio en la lotería con los números 24 y 26; tu mejor día es el jueves, y tus colores de la abundancia son el rojo y el amarillo.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Loco” en el horóscopo del tarot, que te indica que seguirás con todo el poder y mando que necesitas para llevar a cabo tus metas; sin embargo, esta carta también puede ocasionar problemas de chismes a tu alrededor, por lo que debes evitar meterte en problemas que no son tuyos, especialmente en las posadas navideñas. Esta carta en tu signo te dará la fuerza para vencer cualquier obstáculo en tu vida. Tendrás un ascenso en tu trabajo. Cuídate de problemas de infección de garganta y pulmones, y trata de ir con tu médico para una revisión. En el amor, seguirás con tu pareja muy estable. A los que están solteros les vendrá un amor nuevo del signo de Aries o Sagitario. Tus números mágicos son 05 y 11; tu mejor día es el miércoles, y tus colores de la abundancia son el naranja y el verde, úsalos más en tu ropa.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “La Templanza” en el horóscopo del tarot, por lo que debes tener cuidado con problemas de tu mente, es decir, nervios y dolores de espalda, que es tu punto débil. Debes aprender a soltar situaciones de rencores y dejar los corajes atrás, eso te ayudará mucho a estar de lo mejor en estos días navideños. Atraviesas por una etapa de tu vida en la que vas a tomar decisiones importantes que te harán prosperar en tu entorno, y de hecho te invitan a un negocio de redes digitales o publicidad. También tu carta te recomienda que tengas tu mente ocupada y tomes un curso de superación personal o algo relacionado con lo espiritual y te prepares para que el próximo año sea uno de tus propósitos. Tendrás un golpe de suerte el día 21 de diciembre con los números 07 y 18; tus colores mágicos son el plateado y el rojo, y tu mejor día es el viernes.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Carruaje”, es la mejor porque en combinación con tu signo significa que te verás rodeado de buenas noticias en lo laboral y amoroso, por fin dejas atrás toda esa mala racha que soportabas, y solo debes ser cuidadoso con los gastos y empezar a ahorrar para tu futuro. Vendrá un incremento en tu sueldo y te pagan tu aguinaldo. En el amor, por fin se te declara esa persona tan especial para ti, es tu momento de formar una familia. A los Libra que están solteros les vendrá un amor de Tauro o Acuario, que será muy compatible contigo. Tendrás un golpe de suerte el 21 de diciembre con los números 17 y 21, tus colores de la suerte son verde y naranja. La semana va a ser propicia para que tengas mucha convivencia con tus seres queridos y familiares. Cuidado con las dietas forzadas, trata de no tomar medicamentos.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás un golpe de suerte el 21 de diciembre con los números 14 y 16; tus colores de la prosperidad son amarillo y verde, y recuerda usar mucho perfume en las posadas para cortar las envidias que te rodean. En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Emperador”, que es una bendición para tu signo, porque significa que lo que tanto deseabas llegará, solo recuerda tener en cuenta esa virtud que es la paciencia, no sabotees la buena fortuna, así que tranquilo porque el que se enoja pierde. Ya viene esa abundancia económica, destacas por tu actitud hacia la vida y pronto tendrás una oferta de trabajo que será muy bien pagada, o empezarás un negocio en el que te irá muy bien, solo cuídate de las traiciones de familiares y amigos, trata de no platicarles tanto tus metas de vida. A los que están solteros les va a llegar un amor de Piscis o Cáncer.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

“El Mago” es tu carta en el horóscopo del tarot, significa tiempo de cerrar episodios que te han dejado muy marcado y empezar de nuevo. Esta carta te da la buena esperanza y fortuna en tu vida, más porque sigues de cumpleaños. Son días de renovación en todos los sentidos, así que trata de sacar todos los rencores, reacomoda tus sentimientos y empieza a vivir plenamente porque es tu tiempo de ser feliz. También esta carta te indica que saldrás victorioso de cualquier pleito legal y familiar. Te viene un golpe de suerte el 21 de diciembre con los números 04 y 10, y tus colores de la abundancia son naranja y verde. Recuerda que tienes que terminar todos tus pendientes porque ya casi se acaba el año. Siempre tratas de ayudar a los demás, pero a veces abusan de tu generosidad, aprende a diferenciar quién realmente necesita de tu apoyo.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Controla tu carácter porque a veces te metes en problemas sin razón. Tendrás un golpe de suerte el 21 de diciembre con los números 08 y 22, y tus colores de la abundancia son azul y amarillo. En el horóscopo del tarot te salió la carta “As de Copas”, significa que vendrán nuevas oportunidades de crecimiento laboral para ti, solo cuídate de las envidias que te rodean y organiza mejor tus gastos de fin de año. Recibes la sorpresa de un embarazo que te dará mucha alegría. Esta carta te ayudará a seguir adelante en tu proyecto de vida, te llegará dinero que no esperabas como regalo de cumpleaños. En cuestiones amorosas, tu corazón se parte en dos, recuerda que a tu signo le es muy difícil ser fiel, pero no imposible, trata de aclarar tus sentimientos y quédate con una sola pareja que te haga feliz. Decides renovar tu look y empezar una dieta.

Acuario

Te invitan a salir de viaje para pasar año nuevo con tu familia, acepta porque te irá muy bien en estos días. Recibirás dinero extra por una deuda del pasado, pagas tu seguro médico y el de tu coche. Tendrás mucha suerte el 21 de diciembre con los números 03 y 15, y tus colores de la abundancia son naranja y verde. En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Mundo”, significa que vendrá una propuesta laboral muy importante. Estás en tu momento de atreverte a ser líder en tu área y te irá muy bien, el carisma que tiene tu signo te ayudará a ser más exitoso, solo recuerda que es necesario pedir esa oportunidad para que te volteen a ver. Eres conquistador natural, por eso pocas veces te vas a dejar atrapar por una sola relación, así que disfruta esos momentos de conquista y libertad. Un amor de Aries o Libra te buscará para volver como pareja.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

“As de Oros” es tu carta en el horóscopo del tarot, significa que te llegará la oportunidad que tanto esperabas para crecer en lo económico, solo no platiques tus planes para que no les caiga la mala fortuna porque hay quienes no quieren verte progresar. Eres muy fuerte en cuestiones amorosas y decides ser feliz, solo entrega tu corazón a quien realmente se lo merece. Te invitan a salir de viaje y visitas a tu familia en Navidad. Te caracteriza la fuerza, pero hay personas que encuentran tu punto débil y abusan de ti, así que trata de no ser tan transparente. Tendrás dinero extra por un premio en la lotería con los números 11 y 27; tu mejor día es el lunes, y tus colores de la abundancia el azul y dorado. Te regalan un perfume de intercambio en la posada que te servirá para tus conquistas. Un amor de Cáncer o Piscis se te declara para estar contigo y pasarla muy bien.