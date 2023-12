Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 25 al 28 de diciembre

Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos de la semana, del 25 al 28 de diciembre de 2023, cuál carta del tarot que te toca y lo que significa para tu signo.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20.

Tu carta del tarot es “El Mago”, significa gratitud y desapego. Es momento de cierre y de apertura, agradecer por todo lo que lograste este año que termina, pero también de dejar ir el pasado y prepararte para el futuro. En el trabajo tendrás muchos pendientes, así que es importante que te pongas al día. También te invitan a salir de viaje por pocos días. Tu compatibilidad será fuerte con los signos de tierra, pero hay un amor fuerte de Capricornio que te hablará de compromiso firme. Tu mejor día será el 27, tus números mágicos el 03, 21 y tus colores de la fortuna el rojo y amarillo. Tu punto débil es la garganta y los pulmones, así que trata de cuidarte en estos días. Controla el enojo y rencor, deja el pasado en donde debe estar. También es importante que te dediques a arreglar asuntos de tu casa.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21.

Esta semana es un momento de gran transformación para ti, aprovecha para crecer y expandirte porque es tiempo de nuevas oportunidades. “La Estrella” es tu carta del tarot y significa plenitud y expansión. Esta semana tendrás oportunidad de experimentar nuevas culturas y formas de pensar. En el trabajo estarás lleno de energía y creatividad, serás capaz de lograr grandes cosas si te enfocas en tus objetivos. En el amor tendrás mucha plenitud, te sentirás más fuerte y vivo que nunca. Si tienes pareja, hablarás de más formalidad y comprensión. Si estás soltero, conocerás a alguien compatible de Acuario o Virgo. Tu mejor día será el 28 de diciembre. Tus números mágicos son el 01 y 27 y tus colores de la fortuna el azul y blanco. Debes ser cauteloso con tus gastos y ser más previsor para que no estés en aprietos.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20

“La Torre” es tu carta del tarot y significa reinvención y paz interior. Esta semana es momento de reflexión y aprendizaje, es importante que encuentres la paz interior y dejes atrás la guerra que tenías contigo mismo por no lograr la felicidad. Tendrás mucho trabajo atrasado, e es importante que te pongas al corriente. Tendrás que tramitar tu pasaporte y visa para salir de viaje. En el amor, recibirás un regalo que no esperabas que te dará mucha alegría. Pondrás en orden tu papelería de escuela y de pagos para estar al corriente. Tu mejor día será el 26 de diciembre, tus números de la suerte son el 15 y 66, tus colores de la fortuna el verde fuerte y rojo. Cuídate de problemas del estómago, trata de comer más saludable. Aprovecha para encontrar la paz interior y para dejar atrás lo que ya no te sirve.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22

En el amor, recibirás un regalo de última hora que te hará muy feliz. También tramitarás tu papelería de seguro de gastos médicos y para renovar tu identificación personal. Tu mejor día será el 28 de diciembre, tus números de la suerte son el 03 y 21 y tus colores de la prosperidad el amarillo y verde. Tu carta del tarot es “El Carruaje”, significa inspiración y chispa de vida nueva. Esta semana es un momento de inspiración y motivación para ti. Es tiempo de ser el mejor en todo y de sacar adelante todas tus metas para el próximo año. En el trabajo tendrás muchos pendientes, así que es importante que lo pongas en orden. También te invitarán a salir de viaje en estos días para pasar el año nuevo con tu familia. Ten cuidado con problemas de dolor de garganta, así que evita los cambios bruscos de temperatura.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22

Recibirás un dinero extra por parte de un sorteo de la lotería con los números 03 y 28, tus colores de la suerte son amarillo y rojo y tu mejor día será el 27 de diciembre. Un amor del pasado te buscará para darte un regalo y volver a estar juntos. Mi recomendación es que aceptes el obsequio, pero no vuelvas con esa persona, es mejor conocer personas más compatibles contigo. “El Sol” es tu carta del tarot, significa buena fortuna y calidad de vida. Esta semana es un momento de buenos augurios y calidad de vida para ti. Es tiempo de cosechar todo lo bueno que has sembrado en el año. En el trabajo tendrás la oportunidad de reorganizarte y ponerte al corriente y liquidar deudas. La depresión puede ser un problema para ti, así que es importante que sigas con el ejercicio y no tomes tantas bebidas alcohólicas.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22

“La Sacerdotisa” es tu carta del tarot para esta semana y significa responsabilidad y conciencia de la vida. Esta es tiempo de saber qué estás haciendo bien y qué no, y determinar qué quieres para tu futuro el próximo año. En el trabajo tendrás que ser cauteloso con quienes te rodean, no caigas en exceso de confianza y sé selectivo con tus amigos. En el amor, tendrás que ser honesto contigo mismo sobre lo que quieres, no te quedes con las personas que no te convienen, las parejas sentimentales son para construir, no para destruir. Cuídate de tu punto débil en estos días, que es el intestino y el dolor de estómago, acude con tu médico. Te viene un golpe de suerte con los números 20 y 21, tus colores de la suerte son rojo y naranja, tu mejor día será el 28, ese día vendrá una sorpresa muy agradable a tu vida.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22.

En el amor recibirás una invitación de una persona nueva, no te cierres a la posibilidad de conocer más gente que sea compatible con tu vida. Te llega un dinero extra por lotería con los números 00 y 23. Tus colores de la suerte son azul y rojo y tu mejor día será el 28 de diciembre. También tramitarás tu permiso de migración para salir de viaje. Tu carta del tarot es “La Estrella” que significa fluidez y abundancia. Esta semana es un momento de buena fortuna y recompensa económica para ti. Es el momento de tomar una solución a todos los problemas que has estado arrastrando en los últimos días. En el trabajo tendrás fluidez y abundancia, por fin te llegará ese dinero que te debían y tu fuerza laboral aumentará. Ese dinero puedes aprovecharlo para destinarlo a hacer inversiones o comprar una casa o coche.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21

“El Loco” es tu carta del tarot para esta semana que inicia, su significado es metamorfosis y abundancia. Momento de hacer un cambio radical en tu carácter, forma de vida y hábitos. En el trabajo tendrás oportunidad de crecer y prepararte para el próximo año. Es importante que te concentres en todo lo que haces y que dejes atrás los hábitos negativos. En el amor recibirás una invitación para salir con alguien de Piscis o Cáncer que será muy compatible contigo. Realizarás unos pagos atrasados en estos días y tendrás cierre de año sin complicaciones. Es importante que seas responsable con tus finanzas y que no te castigues a ti mismo por las cosas que no puedes controlar. Tus números de la suerte son 26 y 55 y tus colores de la fortuna el amarillo y naranja. Trata de jugarlos el 31 porque será tu mejor día.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21

Enfrentarás esta semana con la carta del tarot de “La Fuerza”, significa valentía ante la adversidad. Es el momento de entender que lo que has vivido fue un aprendizaje de vida y de no quedar estancado en ninguna situación. En el amor, recuerda que la familia no se escoge, te la da Dios. El amor y los amigos sí, así que aprende a escoger bien a tu pareja sentimental y tus amistades. Esta semana es importante que decidas pagar tus deudas y empezar desde cero. También organiza tu papelería de impuestos para que no te sorprendan. Saldrás de viaje para estar con tu familia este fin de año. Tu mejor día será el 26 de diciembre, trata de jugar los números 11 y 37 para el premio mayor de la lotería, tus colores de la prosperidad son verde y amarillo. Ten cuidado con tu dinero, así que no hagas inversiones innecesarias.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20.

Recibirás dinero extra el 30 de diciembre por lotería con los números 21 y 30. Usa mucho perfume para que la suerte esté más fuerte contigo. Tus colores de la fortuna son naranja y rojo. “El Mundo” es tu carta del tarot, su significado es poder y cambio positivo, por eso es el momento de poner de tu parte para que esto suceda. En el amor, es importante que cambies amistades tóxicas y amores que no eran para ti, tienes que reacomodar tu vida y aprender que el amor surge de la constancia, no se compra. También recibirás nuevas oportunidades de crecimiento laboral. Esta semana es un momento de celebración para ti, ya que es tu cumpleaños. Te llenarás de energías positivas y recibirás un regalo muy especial por parte de un amor. Tendrás mucha prisa por sacar todos los pendientes de la oficina por el cierre anual.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18

“El Ermitaño” es tu carta del tarot de esta semana, su significado es inteligencia y libertad, por eso tiene que aplicar toda tu conocimiento para resolver problemas financieros y sentimentales. Es el momento de tomar acciones que te hagan crecer más como persona y ya no depender de nadie para ser feliz. Esto significa libertad en todos los sentidos, como viajar más, ser tu propio jefe o tener un negocio propio. Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 15, trata de jugarlos el 27 de diciembre y verás cómo te llegará dinero extra. Tus colores de la prosperidad son azul y dorado. Recuerda que tu signo siempre quiere organizar todo lo que va a hacer el próximo año. Así que trata de escribir tus propósitos para que cuando los realices ir poniéndoles una palomita. Te compras ropa para estrenar este día especial.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20

Para esta última semana del año tu carta del tarot es “El Emperador”, significa fuerza y valor. Es el momento de ser grande como persona y de saber que tienes la capacidad para ser el mejor en lo que te propongas. También es tiempo de nuevas oportunidades para el crecimiento laboral. Estarás en expansión de tu vida en el próximo año. Tendrás mucho trabajo en tu casa. Recuerda que tu signo siempre le gusta dejar en orden todas sus cosas y pagar sus deudas. Tus números de la suerte para este 26 de diciembre serán el 08 y 71 y verás cómo te llega un dinero extra. Trata de usar más los clores naranja y azul. Cuídate de problemas de estómago o intestino porque son tu punto débil. Esta semana te buscará un amor del pasado para volver a estar juntos, trata de darte otra oportunidad y pasarla en pareja.