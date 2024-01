Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 04 al 06 de enero

Mhoni Vidente te indica en los horóscopos del fin de semana del 04 al 06 de enero de 2024 los colores que te traerán abundancia; cómo te irá en tu vida profesional y amorosa durante el transcurso de la semana.

Ve la predicción de la vidente para tu signo, y también los datos clave sobre tu día de la suerte para este fin de semana, los colores que te traerán abundancia o los signos con los que tienes mayor compatibilidad para una relación amorosa.

Conoce las recomendaciones de Mhoni Vidente para que disfrutes al máximo a las personas cercanas a tu vida, también te dice como cuidar tu salud y puntos profesionales.

La astróloga te comparte los consejos para el fin de semana del 04 al 06 de enero de 2024

ante situaciones complicadas y te da sus recomendaciones personalizadas.

Revisa qué es lo que Mhoni Vidente predice para ti este fin de semana y también el horóscopo de las personas que te rodean.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Viernes de cambios en tu trabajo y proyecto laboral, recuerda que este inicio del mes de enero es muy importante para tu futuro, por eso necesitas ordenar todo lo que tienes pendiente de documentación y estar al día. Te llega la invitación de salir a cenar con un amor nuevo, ten en cuenta que estás en tu mejor etapa de enamoramiento, así que no lo dudes. Cuando acudas a tu cita, vístete con colores fuertes y usa mucho perfume para que el amor se quede en tu vida. Te llegará dinero extra este viernes con los números 07 y 23, y tus colores son el rojo y el verde. Recuerda que el Aries se acelera en todos los sentidos, eso hace que cometan errores y tomen acciones precipitadas, por eso te recomiendo siempre estar en paz cuando vayas a definir una solución a tus problemas. Sal a caminar, eso te ayudará a que tu mente se relaje y se despeje de todo lo negativo.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de mucho trabajo y asuntos personales, recuerda que Tauro es el signo que siempre resuelve los problemas familiares y es el pilar de su casa; sin embargo, trata de no cargar con situaciones negativas en tu vida. Este viernes actualiza tu papelería de trabajo y aplica para un proyecto laboral nuevo, toma en consideración que en una entrevista lo más importante es solo contestar lo que te pregunten y vestirte de colores claros para atraer más suerte. Te viene un golpe de suerte el domingo con los números 05, 14, y tus colores son el blanco y el verde. Tu signo necesita siempre estar en actividad y, más aún, en lo que le gusta hacer, como el deporte. Trata de ir al campo los fines de semana. Tauro es muy apasionado y sexual, pero con una disposición insegura y celosa, por eso necesita siempre tener la pareja, y las ideales para ti son de Capricornio, Acuario y Virgo.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Viernes de estar con muchos problemas en tu casa y con tu pareja, por eso te recomiendo no tomar decisiones cuando estés alterado para que después no te arrepientas. Piensas mucho en cambiar de trabajo, recuerda que a los Géminis no les gusta que los ordenen o les digan qué tienen que hacer, así que no lo pienses más y pon tu propio negocio, considera que a ti te va muy bien la venta de ropa o de comida.Recuerdas mucho un amor que está fuera o ya no está contigo, búscalo que te corresponderá, pues son tiempos de volver a enamorarse. Tendrás un golpe de suerte el día viernes con los números 01, 27, y tu color es el azul fuerte. Recuerda que lo negativo de tu signo es la mentira y la manipulación, por eso casi siempre tienes problemas con tus parejas, así que trata de cambiar esa forma de ser en tu vida y ser feliz. Te llega un regalo que no esperabas.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de mucha alegría y buenas noticias a tu alrededor, recuerda que este año que comienza será uno de tus mejores años, por eso trata de no desaprovechar las oportunidades que se te presentarán en lo laboral. Te viene una propuesta de negocio, acéptala que te irá de lo mejor e impulsará tu economía. El amor se te da sin límites y no tienes que comprarlo, que no te dé miedo estar un tiempo solo y deja esa pareja que no es para ti. Trata de siempre tener en tu mente que el signo de Cáncer se merece la persona ideal en su vida amorosa. Tendrás un golpe de suerte este viernes con los números 06 y 29,y tu color es el amarillo. A tu signo se le recomienda salir a caminar en las mañanas para que las energías positivas estén fuertes en tu vida y tus facultades psíquicas se desarrollarán más en estos días del inicio del mes de enero.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Se reacomodará tu casa y papelería personal el fin de semana, recuerda que tu signo se caracteriza por ser muy ordenado y siempre estar al día con sus pendientes. Este viernes acudirás a una junta laboral para cambios de proyectos, será un día muy intenso con energías cruzadas, así que trata de no pelear con tus compañeros de trabajo. Te invitan a una cena de cumpleaños, asiste porque te vas a divertir, ten en cuenta que en la vida no todo es trabajo y también necesitas quitarte el estrés. Recibes un dinero extra por la venta de un coche o propiedad, trata de invertir tu dinero. Sábado de tomar un curso de superación personal o de idiomas. En el amor estarás conociendo personas muy compatibles con tu signo, que eso te levantará el autoestima. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 17 y 88, y tus colores son azul y rojo.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás un viernes de complicaciones en el ámbito del trabajo, así que trata de relajarte y no caer en provocaciones de tus superiores. Recuerda que Virgo tiene la mecha muy corta y eso lo hace explotar muy pronto, así que piensa dos veces lo que vayas a decir o hacer. Harás cambios en tu forma de vestir y decides ya seguir con la dieta para renovarte en este año que comienza. Vendrá un golpe de suerte este sábado con los números 00 y 20, y trata de usar más perfume para que la abundancia esté en tu vida. Recibes un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo, y ya no te estreses por lo que dicen de ti. En el amor seguirás soltero solo conociendo personas, pero sin compromiso. Trata de cuidar mas tu dinero y no gastarlo por nervios o por falta de cariño. Te regalan una mascota. Debes emplearte tú mismo en un negocio.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Los astros te favorecen en estos tres días, es momento para reinventarte en el amor. Tu signo necesita vivir una relación para sentirse pleno y este año es el momento de encontrar la estabilidad emocional que buscas; tus signos más compatibles son Aries, Géminis y Acuario. Pagas las deudas de tu tarjeta de crédito para que no tengas problemas en el futuro, solo recuerda que las deudas son una carga que te puede traer problemas. No le platiques a todo mundo de tus preocupaciones, hay gente que se alegra de que te vaya mal, es mejor ser discreto. Tendrás un golpe de suerte con los números 21 y 39, trata de jugarlos el domingo, y tus colores son naranja y gris. Eres una persona muy carismática y eso hace que siempre seas invitado a muchas reuniones, aprovecha esta oportunidad para conocer gente y hacer nuevos amigos.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana ideal para estar positivo y con toda la energía para salir adelante, tu signo siempre lucha por ser el mejor en todo, aprovecha para tomar un curso y especializarte en tu carrera. Te invitan a salir de viaje, no lo dudes y acepta la invitación, esta salida te ayudará a relajarte y a despejar tu mente. Si acabas de conocer a alguien, no te enamores de inmediato, la confianza se gana con el tiempo, así que calma con tus relaciones. Los números 08 y 17 puedes jugarlos el sábado, y la abundancia la tendrás con los colores verde y azul. Es un buen momento para arreglar tu casa y comprar muebles nuevos, y recuerda arreglar todas las fugas de agua que tengas para que no se vaya la suerte de tu hogar. En este fin de semana podrías tener problemas digestivos, especialmente si tienes el estómago sensible.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Un amor del pasado insiste en verte, si es del signo Aries o Leo, trata de platicar con él, recuerda que todos cometemos errores. Los astros te ponen a prueba, es momento para estar concentrado y enfocado en tus pendientes de la escuela y el trabajo, recuerda que a tu signo le falta tiempo y siempre se le carga todo lo que tenía que haber hecho antes, así que calma y aprende a entregar a tiempo. Enfócate en comprar lo que necesitas y no por impulso, las deudas son una carga que pueden traerte muchos problemas. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 23 y 40 combina estos números con tu día de nacimiento y usa mucho los colores naranja y azul en la ropa para que se multiplique tu suerte. Disfruta de la compañía de tus seres queridos y aprovecha este tiempo para fortalecer los lazos familiares.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 66, combínalos con tu día de nacimiento para personalizar tu suerte, y tus colores de la abundancia son azul y amarillo. Los astros te ponen a prueba este viernes, es un día ideal para ponerte al corriente con tus pagos de tarjetas y trabajar en tus proyectos atrasados. Recuerda que tienes que aprender a ahorrar y ser más administrado. Ves la posibilidad de poner un negocio o tener un trabajo extra porque a ti no te gusta decirle que no al dinero para crecer en lo personal. Recuerda que no debes confiar tanto en las personas porque te rodean mucho las traiciones, así que trata de poner los asuntos en claro. Una expareja te buscará para pedirte un favor, no le hagas caso y mantente firme en tus decisiones. Será un fin de semana de festejarte con familia y amigos.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El domingo es un buen día para estar con la familia, disfruta de la compañía de tus seres queridos y aprovecha este tiempo para fortalecer los lazos familiares. Te busca un amiga para pedirte consejo de su divorcio, tu signo es el psicólogo del Zodiaco y siempre da la mejor recomendación. Los astros te favorecen este viernes, te pondrás al día en cuestiones de trabajo y escuela, lo mejor que tiene tu signo es el ser muy dedicado con sus cosas de vida. Extrañarás lo que ya no tienes, tu carácter te causa muchos problemas sentimentales de los que después te arrepientes. Aprende a controlar tus impulsos y trata de llevar una relación de pareja lo más estable posible. Tendrás un golpe de suerte con los números 15 y 33, combínalos con tu día de nacimiento, tus colores de la prosperidad son amarillo y naranja.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

No hagas tanta confianza con personas que acabas de conocer, es mejor mantenerte al margen, eres muy confiado, pero eso a veces tienes problemas o te ven la cara. Los astros te favorecen este fin de semana, es momento para crecer en lo económico y personal. Recuerda que tu signo es muy buena persona y no sabe cortar relaciones tóxicas, así que empieza a dejarlas a un lado y avanza en la vida profesional. Tendrás mucho trabajo este viernes, pero también te ofrecerán un contrato nuevo y muy bien pagado, no desaproveches esta oportunidad. Si tienes pareja, seguirás muy estable, solo trata de dejar a un lado las infidelidades y madurar en tu vida. El sábado es un buen día para salir de fiesta con tus amigos. Tu golpe de suerte será el viernes con los números 18 y 71, tus colores de la plenitud son blanco y azul.