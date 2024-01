Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 12 al 14 de enero

Mhoni Vidente te indica en los horóscopos del fin de semana del 12 al 14 de enero de 2024 los colores que te traerán abundancia; cómo te irá en tu vida profesional y amorosa durante el transcurso de la semana.

Ve la predicción de la vidente para tu signo, y también los datos clave sobre tu día de la suerte para este fin de semana, los colores que te traerán abundancia o los signos con los que tienes mayor compatibilidad para una relación amorosa.

Conoce las recomendaciones de Mhoni Vidente para que disfrutes al máximo a las personas cercanas a tu vida, también te dice como cuidar tu salud y puntos personales.

La astróloga te comparte los consejos para el fin de semana del 12 al 14 de enero de 2024

ante situaciones complicadas y te da sus recomendaciones personalizadas.

Revisa qué es lo que Mhoni Vidente predice para ti este fin de semana y también el horóscopo de las personas que te rodean.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de tomar decisiones para crecer en este año que comienza, recuerda que tu signo está atravesando por una etapa de prosperidad, por eso te recomiendo no retroceder en ningún momento, que lo que busques se te dará sin problema. Te proponen participar en un negocio, acéptalo que te irá de lo mejor. Habrá mucha estabilidad y te sentirás de lo más seguro en tu relación amorosa. Comienza el régimen de una dieta y ejercicio para mantenerte en forma, que este año será de reinventarse. Te viene un golpe de suerte el día 13 de enero con los números 09 y 21; trata de usar mucho los colores rojo fuerte y el blanco. Cuida tu patrimonio y economía, recuerda que tu signo es fuego y vive del qué dirán, y eso a veces te hace caer en cuestiones de muchos gastos innecesarios, así que trata de administrarte más en todo lo que vayas a comprar.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Amigo Tauro, será un fin de semana de cambios muy fuertes en tu ámbito personal, será un año de transformación para tu signo, entonces debes estar atento a todas las energías que se van a estar moviendo a tu alrededor y aprovechar las mejores. Tu signo es muy valiente para tomar decisiones y casi nunca se arrepiente, por eso te recomiendo pensar dos veces antes de decidir algún cambio en tu trabajo.No quieras aparentar lo que no eres, trata de ser igual de discreto en todo lo que realices y verás que las buenas energías te van a rodear. Te viene un golpe de suerte el día 13 de enero con los números 01 y 27 y trata de usar más los colores amarillo y verde. En estos días, alguien muy importante que vas a conocer iluminará tu camino al éxito. Vuelve al gimnasio y sigue con tu dieta, recuerda que tu signo tiene como punto débil hacer mucho estómago.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de seguir con tus relaciones públicas para avanzar en tu ámbito profesional en todo lo que propongas. En este año conseguirás mejores puestos de trabajo. Sigue así de carismático y acude a todos los eventos que te inviten. Eres el tercer signo del Zodiaco y tu elemento es el aire, eso te vuelve el más astuto e inteligente, por eso te recomiendo empezar una carrera universitaria y tomar cursos de idiomas para que te capacites mejor. Pondrás un negocio relacionado con moda, ropa o imagen personal en el que te irá muy bien. Te viene un golpe de suerte el día 13 de enero con los números 06 y 51 y trata de usar más los colores naranja y verde para mejorar tu suerte. Recuerda que eres el gemelo y eso te provoca cambiar constantemente de ideas para mejorar en tu vida. Trata de concentrarte en lo que quieres y llévalo a cabo.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Serán días de ponerse al corriente con tus deudas y gastos, y es importante que empieces a controlar tus compras y a ahorrar para el futuro. En el trabajo se avecinan cambios importantes que reconocerán tu profesionalismo. Cuídate de problemas legales y de juicios. En tu entorno no caigas en provocaciones y deja que todo fluya. Tendrás días de mucha pasión a tu alrededor, saldrás con personas, pero sin nada de compromiso firme. Recuerda que siempre estarás acompañado de una pareja amorosa. Es un buen momento para empezar una dieta saludable y un régimen de ejercicio. Este año será de muchos viajes a la playa. Tus números de la suerte son el 04 y el 55, y los colores que te favorecen son el amarillo y el rojo. Empiezas a ser mejor persona y a verte de lo mejor, pero tu vanidad te puede jugar una mala pasada, así que ten cuidado.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana estarás con mucha prisa por resolver las situaciones que te quedaron del año pasado, recuerda que tu signo es el más responsable del Zodiaco y eso te hace estar siempre presionado por cumplir tus obligaciones. Con tu pareja te veo estable, pero tu impulso sexual es más fuerte que tu fidelidad, así que vendrá a tu vida un amor prohibido que hablará de mucha pasión en tu entorno, solo ten cuidado para no lastimar a algunas personas y recuerda que todo se sabe. Trata de lograr esa dieta alimenticia y el régimen de ejercicio para que te veas de lo mejor. Tus números de la suerte son el 06 y el 19, y los colores que te favorecen son el azul y el naranja. Empiezas una carrera universitaria de relaciones internacionales o publicidad que te ayudará mucho en el futuro y te abrirá puertas en tu vida profesional para alcanzar el éxito.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El viernes será un día de energías positivas y optimismo, es un buen momento para renovar tus planes y propósitos para este año. En el ámbito laboral, te llegará una revisión de tus jefes, por lo que es importante que tengas todo en orden y muestres una buena actitud. Sigue trabajando en tu salud y bienestar, visita a un médico para continuar con tu dieta y régimen de ejercicio. Recuerda que la indecisión es un punto débil de tu signo, así que trata de mantenerte enfocado. Aprovecha el fin de semana para hacer algunas compras para ti. Un amor prohibido te buscará en estos días, pero es importante que recuerdes que solo quiere sexo; si estás interesado, solo sé consciente de las expectativas. Como Virgo, eres el sexto signo del Zodiaco y tu elemento es la Tierra. Te espera un golpe de suerte el día 13 de enero con los números 17 y 20, y tus colores son el blanco y el verde.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El viernes es un día de mucha actividad porque harás los pagos correspondientes de tus deudas, eres el mejor administrado del Zodiaco, así que no te preocupes, todo saldrá bien. En el trabajo verás reflejados los frutos de tu esfuerzo, tendrás oportunidad de tomar la iniciativa en nuevos proyectos, lo que te hará sentir muy orgulloso de tu labor y se reflejará en más ingresos. En el amor, las cosas estarán un poco complicadas, tu pareja pide más atención, pero tú te sientes muy ocupado con tu trabajo y tus proyectos, intenta encontrar un equilibrio entre tu vida personal y profesional, para que no dejes de lado a la persona que amas. Tus números mágicos son 11 y 23, y tus colores de la fortuna el rojo y naranja. Viene un golpe de suerte el 13 de enero, trata de pintar tu casa y mover los muebles de lugar para que las energías positivas lleguen.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Momento perfecto para empezar a darle a tu vida un mejor vivir, tienes una gran fuerza espiritual, así que úsala para realizarte en cuestión de ejercicio y dieta. Este año será de metamorfosis. En el trabajo tendrás que hacer algunos pagos de tu casa y seguro social, pero no te preocupes, todo saldrá bien. Recuerda que eres un signo muy organizado y responsable y siempre cumples con tus obligaciones. En el amor, las cosas estarán muy bien, disfrutarás de mucha pasión con tu pareja. Si estás soltero, vendrá un amor del signo de aire que será muy compatible contigo. El sábado es un día perfecto para que salgas de fiesta, estarás muy animado y sociable, así que no te vas a aburrir. Tus números mágicos son 23 y 39; el azul y amarillo son tus colores de la abundancia. No caigas en la tentación de los vicios y el alcohol porque luego tienes resaca moral.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Tus números mágicos son 09 y 26, y el amarillo y rojo son tus colores de la abundancia. Ten cuidado con tu inestabilidad sentimental, si no estás bien con tu pareja, es mejor que se den un tiempo, y acepta que el amor se da, no se compra. Tienes una gran perseverancia y siempre llegas a tus metas, por lo que en el trabajo te harán una propuesta de cambio muy positiva. Te invitan a salir de viaje para un proyecto nuevo. En el ámbito económico será un buen momento para empezar a pagar deudas y realizar un sistema de ahorro. Decides hacerte una cirugía estética, recuerda que tu signo siempre va a buscar verse bien para los demás, no para sí mismo. El domingo es un día para relajarte y descansar, tómate un tiempo para consentirte y haz algo que te guste, pasarás un tiempo de calidad con tu pareja, será un momento inolvidable para los dos.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana es un momento perfecto para celebrar tu cumpleaños porque te llegan muchas energías positivas que se multiplican, así que no dudes en hacer el ritual de la abundancia. En el trabajo tomarás algunas decisiones importantes, esto te ayudará a avanzar en tu carrera y tener mejores ingresos. Harás algunos pagos atrasados de tu tarjeta de crédito, y en adelante cuida más tu economía. En el amor vas a tener que controlar tu carácter explosivo, recuerda que esto puede afectar tu vida amorosa y familiar. El sábado es un día perfecto para hacer cambios positivos en tu vida, decidirás empezar el ejercicio y dieta para mantenerte más saludable. Tus números mágicos son 21 y 30, usa más los colores rojo y amarillo para conseguir abundancia. No busques tanto una pareja, deja que el destino te sorprenda con un amor compatible y sincero.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el amor debes tener cuidado con tu orgullo, si no te controlas tendrás problemas en tu vida laboral. Este fin de semana es un momento perfecto para que celebres tus logros, por fin llega la propuesta de un trabajo nuevo y mejor pagado. En el ámbito económico tendrás que ponerte al día con pagos de tu casa y coche para disminuir tus deudas, así que no te preocupes porque todo saldrá bien. Te viene un golpe de suerte el 13 de enero con los números 15 y 24, te recomiendo usar más los colores blanco y azul para que atraigas la abundancia. El sábado es un día perfecto para que disfrutes de tu tiempo libre, sal a pasear, hacer deporte o algo que te guste. El domingo es un día para relajarte y descansar, tómate un tiempo para ti mismo y haz algo que te guste.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus números mágicos son 08 y 31, la abundancia te llegará con los colores verde y amarillo. No caigas presa de personas que solo te quieren utilizar. Este fin de semana será perfecto para que empieces a trabajar en tus proyectos nuevos, recuerda que eres líder espiritual y tu elemento es el agua, lo que te hace ser muy tenaz y dinámico. En el ámbito económico crecerás muy fuerte, todo lo que pidas se te dará, así que trata de poner todos tus pensamientos en positivo. Debes tener cuidado con tus sentimientos porque eres muy extremista, y cuando te enamoras das todo, y cuando dejas de amar, odias a tus exparejas, por eso es importante que busques un equilibrio en tus emociones y seas realista en lo que buscas para que no te lleves sorpresas negativas. El sábado es un día perfecto para que te relajes y descanses, haz cosas que te gusten y te pongan feliz.