Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 12 al 15 de febrero

Mhoni Vidente llega con los horóscopos para la semana del 12 al 15 de febrero de 2024, en los que te indica cuál es la carta del tarot que te corresponde; cómo te irá en tu vida profesional y amorosa durante el transcurso de la semana.

Revisa también cuál es tu día de la suerte esta semana, los números con los que te llegará la fortuna o los colores que te favorecerán.

Ve cuáles son los signos con los que tienes mayor compatibilidad en el amor y si es momento de ver hacia el futuro en pareja.

La astróloga te comparte sus consejos para esta semana del 12 al 15 de febrero ante situaciones complicadas y te da sus recomendaciones para cuidar tu salud y puntos débiles.

Revisa lo que Mhoni dice para ti esta semana y también el horóscopo de las personas que te rodean, a fin de que todo fluya a tu favor.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En la lectura del tarot te salió la carta de “El Emperador”, lo cual te augura una semana crucial para tomar decisiones importantes en tu vida personal, es un momento ideal para avanzar sin mirar atrás y aprovechar tu potencial al máximo. Tu mejor día es el martes; tus colores de la suerte son el rojo y el verde intenso; tus números mágicos son el 13 y el 27, y tus signos compatibles son Capricornio, Aries y Leo. Tu palabra clave para estos días es “Perdónate”. Se avecinan días con mucha energía, por lo que debes actuar con cautela en todo lo que hagas, recuerda que tu signo es explosivo por naturaleza, lo que te hace más vulnerable ante los demás. Esta semana tendrás mucho trabajo y nuevos proyectos, es hora de que organices tus ideas y diseñes un plan de trabajo para este año y así alcanzar tus metas. Cuídate de los fraudes, debes andar con cuidado.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En la lectura del tarot te salió la carta del “As de Oros”, que anuncia nuevas oportunidades en el ámbito laboral, así que es tu momento ideal para reinventarte y crecer profesionalmente. No tengas dudas, tu vida está a punto de tomar un nuevo rumbo. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos son el 15 y el 29; tus signos compatibles son Acuario, Virgo y Capricornio, y tus colores de la abundancia son el amarillo y el azul fuerte. La carta del “As de Oros” tendrá un impacto determinante en tu vida laboral, te recomiendo que este 13 de febrero prendas una vela blanca para atraer buena energía. Esta semana habrá cambios repentinos en tu trabajo, como reajustes de personal, lo mejor que puedes hacer es empezar a buscar otro trabajo mejor pagado y con mayor proyección para ti. Las parejas Tauro se darán un espacio en la relación para sanar problemas del pasado.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Sol” en el tarot, que te ayudará a desenvolverte mejor con personas del extranjero y expandir tu fuerza profesional para lograr el éxito, así que no dudes en buscar trabajo con empresas internacionales. Tu mejor día es el jueves; tus números mágicos son el 33 y el 78; tus colores de la suerte son el amarillo y el verde fuerte, y tus signos compatibles son Libra, Sagitario y Acuario. En estos días estarás atravesando por energías encontradas, te recomiendo que no te hagas ninguna cirugía médica o dental esta semana. El día 13 de febrero prende una vela roja y usa algo de plata para protegerte de la energía negativa. Un amor muy compatible contigo llegará a tu vida en estos días, no desaproveches la oportunidad de enamorarte. A los Géminis que están en pareja les recomiendo paciencia y confianza en su relación sentimental.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Justicia”, que te indica que es hora de ordenar tus asuntos personales y legales, y administrar tu vida de forma responsable, esta carta también te recomienda considerar la posibilidad de adquirir una vivienda. Tu día mágico es el miércoles; tus números de la suerte son el 12 y el 66; tus colores de la fortuna son el azul y el blanco, y tus signos compatibles son Leo, Escorpión y Piscis. La carta del tarot marca el inicio de una nueva etapa de prosperidad y abundancia para tu signo, te recomiendo que este 13 de febrero prendas una vela blanca y uses algo de oro para atraer la buena suerte. Si estás pensando en cambiar de trabajo, este es el momento adecuado, ya que te irá muy bien. Esta semana en tu trabajo habrá chismes y problemas con tus superiores. Deja de buscar el amor y deja que el amor te encuentre a ti.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En la lectura del tarot te salió la carta de “La Torre”, que indica que es el momento ideal para empezar a construir tu futuro profesional, no dudes en iniciar tu propio negocio, porque te irá de maravilla. Tus números mágicos son el 20 y el 23; tus signos compatibles son Aries, Sagitario y Leo; tu mejor día es el lunes, y tus colores de la abundancia son el rojo y el naranja. Esta semana tendrás problemas con tu temperamento, te sentirás explosivo y con ganas de pelear con todo el mundo, te recomiendo prender una vela blanca el día 13 de febrero y usar algo de plata para cortar esa corriente de energía negativa. Es hora de pagar tus deudas y evitar atrasos, recuerda que debes llevar una mejor administración de tus finanzas y no comprar cosas que no necesitas. En el amor, vas a vivir una semana de mucha pasión y te volverás a enamorar de tu pareja.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta del “As de Espadas”, por lo que es hora de enfrentar todos tus problemas y darles solución, este es tu momento para obtener la victoria en tu vida y superar cualquier reto. Cuídate del estrés y la migraña, trata de no pensar demasiado y deja que las cosas fluyan. Se avecinan cambios positivos en tu vida laboral. Tu mejor día es el viernes; tus números mágicos son el 04 y el 10; tus colores son el blanco y el rojo, y tus signos compatibles son Capricornio, Tauro y Géminis. La carta del tarot puede generar angustia y depresión en tu signo estos días, por ello te recomiendo prender una vela roja este 13 de febrero y usar agua bendita en la nuca y la frente hasta que esta energía turbulenta pase. Mantén una actitud positiva en todo lo que hagas y no te dejes llevar por la angustia. Ten cuidado con las caídas y accidentes, sé más precavido en las calles.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Mago” en el horóscopo del tarot te sonríe, así que la suerte está de tu lado, aprovecha cualquier cambio que se presente para lograr tus objetivos. Por fin encuentras la cura a esa enfermedad que te aquejaba, te sentirás más saludable y lleno de energía. El lunes trae consigo la posibilidad de un nuevo trabajo y la llegada de dinero extra por el pago de una deuda. Mantén la calma, esta semana tu expareja podría intentar provocarte, pero no caigas en su juego, es momento de cerrar ciclos y abrir las puertas a un nuevo amor. El 13 de febrero ponte un listón rojo en la muñeca derecha y prende una vela blanca para cortar todo lo negativo. En Semana Santa viajarás al extranjero con tu familia, disfruta de esta aventura. Es hora de dejar ir lo que no te conviene y abrir tu corazón, confía en tu intuición y disfruta de esta semana de oportunidades.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu espíritu como líder natural brillará esta semana, tendrás mucho trabajo y nuevos proyectos en los que destacarás por tus ideas. La carta de “El Mundo” que te salió en el horóscopo del tarot te augura días llenos de movimientos positivos. Pide ese ascenso y bono económico que tanto deseas, es tu momento de iniciar un negocio de importaciones y establecer relaciones comerciales con extranjeros. El lunes será tu mejor día, aprovecha la energía positiva para concretar negocios y tomar decisiones importantes; tus números mágicos son 07 y 17; Piscis, Aries y Cáncer son tus signos más compatibles para el amor, rodéate de ellos para fortalecer tu energía. El naranja y el amarillo te llenarán de vitalidad y optimismo. Este 13 de febrero, prende una vela blanca y estrena zapatos para atraer la buena suerte y pisar con triunfo en todos tus proyectos.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

“El Juicio”es tu carta para esta semana según el horóscopo del tarot, tendrás mucha surte, especialmente en asuntos legales, cualquier situación que necesites resolver se inclinará a tu favor. Se avecinan cambios en tu vida laboral, prepárate para nuevas oportunidades, ascensos e incluso la posibilidad de mudarte a otro país. El miércoles será tu mejor día de la semana para tomar decisiones importantes y dar pasos hacia tus metas. Los números 01 y 21 te traerán suerte en juegos de azar y apuestas; rodéate de Sagitario, Acuario y Leo, tus signos más compatibles esta semana para el amor. El blanco y el naranja te brindarán energía y vitalidad. Este 13 de febrero, prende una vela roja y usa perfume para cortar energías negativas y potenciar tu buena suerte. Decides mudarte a un lugar más cercano a tu familia, fortaleciendo los lazos afectivos.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Un amor verdadero se aleja de tu vida, es momento de reflexionar sobre tu comportamiento en las relaciones y aprender a valorar a las personas que te aman. La carta de “El Carruaje” en el horóscopo del tarot te invita a seguir adelante sin miedos, enfrentarás cualquier problema con éxito, siempre que evites discusiones innecesarias y cultives la tolerancia. Es momento de fortalecer tu economía, ahorra para construir tu patrimonio y asegúrate un futuro próspero. Esta semana te sentirás más sensible con tu pareja, ten paciencia y evita los celos infundados, considera que el amor requiere comprensión y comunicación. Este 13 de febrero prende una vela blanca y usa algo de plata para protegerte de las envidias y malas energías. Es hora de renovarte y cambiar tu forma de actuar, aprovecha las oportunidades que este mes te ofrece en el ámbito laboral.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La energía del universo te acompaña, confía en tu intuición, toma decisiones con sabiduría y disfruta de las oportunidades. “El Loco” es tu carta de esta semana en el horóscopo del tarot, la cual te invita a madurar, es hora de definir tu proyecto de vida y perseguir tus metas. No te dejes afectar por comentarios negativos de amigos, busca relaciones sanas y enfócate en tu propio crecimiento económico y personal. El jueves será tu mejor día de la semana, aprovecha la energía para tomar decisiones importantes y dar pasos hacia tus sueños y objetivos. Los números 28 y 69 te traerán suerte en juegos de azar; Libra, Géminis y Tauro son tus signos más compatibles para la búsqueda del amor, y el rojo y el amarillo te brindarán pasión y vitalidad. Este 13 de febrero, ponte un listón rojo en el tobillo izquierdo con tres nudos para protegerte de las malas vibras.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Acepta una propuesta de negocio que te llegará esta semana, te irá muy bien y el éxito te sorprenderá para darte estabilidad. La carta de “La Estrella” anuncia cambios positivos, tus deseos se cumplirán, pero ten cuidado con amistades envidiosas. Te espera un dinero extra con los números 29 y 70 que te traerán suerte; el rojo y el verde atraerán la prosperidad y abundancia a tu vida, y Cáncer, Virgo y Escorpión son tus signos más compatibles para el amor y fortalecer tu buena vibra. Los Piscis en pareja disfrutarán de una semana de comprensión y estabilidad emocional, fortalece el amor con comunicación y detalles. Te invitarán a un viaje especial en tu cumpleaños, disfruta de esta aventura y crea recuerdos inolvidables. Si te encuentras soltero, prepárate para conocer personas compatibles con tu signo, abre tu corazón a nuevas posibilidades.