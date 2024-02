Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 19 al 22 de febrero

Mhoni Vidente llega con los horóscopos para la semana del 19 al 22 de febrero de 2024, en los que te indica cuál es la carta del tarot que te corresponde; cómo te irá en tu vida profesional y amorosa durante el transcurso de la semana.

Revisa también cuál es tu día de la suerte esta semana, los números con los que te llegará la fortuna o los colores que te favorecerán.

Ve cuáles son los signos con los que tienes mayor compatibilidad en el amor y si es momento de ver hacia el futuro en pareja.

La astróloga te comparte sus consejos para esta semana del 19 al 22 de febrero ante situaciones complicadas y te da sus recomendaciones para cuidar tu salud y puntos débiles.

Revisa lo que Mhoni Vidente dice para ti esta semana y también el horóscopo de las personas que te rodean, a fin de que todo fluya a tu favor.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Sol”, que te dice claramente que estás en el momento de cumplir tus metas, así que no te desesperes y sigue adelante con tu proyecto de vida. Te esperan grandes sorpresas en cuestión económica, incluso la realización de un trabajo extra. Tu mejor día es el martes; tus números mágicos son el 17 y el 22; tus colores de la abundancia son el rojo y el naranja, y tus signos compatibles para el amor son Sagitario, Capricornio y Géminis. Recuerda que tu signo da comienzo a la renovación de la energía este 21 de febrero, por eso tendrás mucha suerte en todo lo que te propongas. Pagarás todas tus deudas. Sigue haciendo ejercicio y estar en forma, recuerda que tu punto débil son los nervios y el ejercicio te ayuda a estar mejor mentalmente. Sigue con el curso de idiomas, te ayudará a destacar profesionalmente.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Juicio” en el horóscopo del tarot, que te indica que es el momento de poner en orden tu vida en todos los aspectos y reconocer la necesidad de madurar en tu vida personal. Esta carta es muy beneficiosa para tu vida profesional, ya que te dará lo que necesitas para alcanzar tus metas y progresar. No dudes en cambiar de trabajo por uno mejor si se presenta la oportunidad. Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos son el 13 y el 26; tus colores de la abundancia son el verde y el naranja, y tus signos más compatibles son Virgo, Capricornio y Acuario. Habrá días en los que te sentirás un poco pensativo debido a la despedida de un ser querido o porque alguien cercano se va a vivir a otro país. Ten cuidado con lo que dices y evita meterte en chismes. El amor que tanto necesitas para ser feliz llegará finalmente a tu vida.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Mundo”, que te brinda la oportunidad de salir de viaje o buscar un trabajo mejor pagado en el extranjero. Tu mejor día es el lunes; tus colores de la abundancia son el verde y el blanco; tus signos compatibles son Libra, Escorpión y Acuario, y tus números de la buena suerte son el 04 y el 12. Te buscarán para invitarte a salir de viaje con tus amigos en Semana Santa, te recomiendo que vayas, ya que te ayudará a renovar energías. En el amor, alguien del pasado te buscará para tener una aventura amorosa sin compromiso, solo una amistad con derechos. En el trabajo habrá cambios muy fuertes a tu alrededor, pero serán positivos para tu desempeño. Tomarás clases de primeros auxilios o enfermería. Recuerda aprovechar siempre todo tu tiempo para hacer cosas productivas. Tendrás un golpe de suerte el día 21 de febrero.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Emperador” significa que estás en tu etapa de ser grande y poderoso, buscarás mejores puestos en el ámbito laboral e iniciarás una carrera política y de servicio empresarial. Tu mejor día es el jueves; tus números mágicos son el 21 y el 29; tus colores de la fortuna son el azul y el amarillo, y tus signos compatibles son Libra, Escorpión y Piscis. Tendrás muchos días de trabajo y supervisión por parte de tus jefes. Será una semana para recordar a las personas que ya no están contigo. Te reunirás con amigos de la escuela para hacer un trabajo profesional. Tendrás un golpe de suerte el día 21 de febrero, ese día vendrá a ti una corriente de energía positiva que te ayudará a estar mejor; te recomiendo usar ropa clara y zapatos nuevos ese día para que la suerte se mantenga por más tiempo a tu lado. Recuerda no prestar dinero porque tu signo no sabe cobrar.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta del “As de Oros”, lo que indica sin duda que tendrás días de abundancia económica y la realización de ese proyecto de trabajo que tanto esperabas. Debes tener cuidado con problemas de deudas del pasado y ponerte al corriente en tus pagos para evitar que te consuman. Nunca debes decir cuáles son tus planes y metas en la vida para que no te roben la buena suerte. Tu mejor día es el martes; tus números mágicos son el 02 y el 24; tus colores son el amarillo y el azul intenso, y tus signos compatibles son Aries, Sagitario y Cáncer. Gozarás de días de estar más tranquilo y ver que los malos momentos ya quedaron atrás. Recuerda que tu signo es fuego, por eso este día 21 de febrero se renueva por completo tu energía. Te recomiendo cortarte el cabello y ponerte mucho perfume para mantener la buena suerte.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Loco”, por lo que podrás salir de cualquier problema familiar que tengas y alcanzar la paz que tanto deseas en tu vida. Esta carta te recomienda hacer cambios en tu desempeño profesional, como poner un negocio extra para alcanzar la realización en ese ámbito y mejorar tus ingresos. Tu lema esta semana es: nada para atrás, todo para adelante. Tu mejor día es el lunes,; tus números mágicos son el 07 y el 31; tus colores son el rojo y el verde, y tus signos compatibles son Capricornio, Piscis y Tauro. Habrá días de buena suerte, sigue la excelente racha que te rodea. Este día 21 de febrero tu energía estará en un ciclo de metamorfosis, es decir, estarás dejando ir las energías negativas que estaban obstruyendo tu éxito. Te recomiendo ponerte agua bendita en la nuca para mantener tu buena vibra.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Carruaje” guía tu camino, prepárate para avanzar con fuerza, es tiempo de salir de cualquier contratiempo para recuperar el buen ánimo y dejar atrás cualquier malestar y recuperar el entusiasmo por tu trabajo, solo confía en tus talentos, pues lograrás todos tus objetivos muy pronto. Tu mejor día será el miércoles; tus números mágicos son 03 y 18, y la abundancia te llegará con los colores blanco y rojo. Prende una vela blanca el 21 de febrero para fortalecer la renovación espiritual en tu vida. Ten cuidado con los amores prohibidos, no te envuelvas con personas que no te aporten nada positivo. Te espera una operación dental exitosa. Ayudarás a un amigo con un problema de divorcio. Sigue con el ejercicio y deja los chocolates, tu cuerpo te lo agradecerá. Eres un ser de luz con un gran potencial para salir adelante en lo que te propongas.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Prende una vela roja y córtate el cabello el 21 de febrero, ese día tu signo entrará en un nuevo ciclo de renovación energética, así que piensa en positivo y atraerás cosas buenas. Conocerás personas importantes que te brindarán apoyo para crecer profesionalmente. “La Rueda de la Fortuna” es tu carta y girará a tu favor esta semana, así que es momento de crecer sin límites, enfocarte en tu futuro y dejar atrás a quienes no te apoyan. Resuelve cualquier trámite legal pendiente, pues la victoria será tuya. Ten cuidado con las traiciones de amigos y amores, sé más desconfiado y protege tu corazón. Tu mejor día será el viernes; tus números mágicos son 14 y 20; tu mejor compatibilidad es con Virgo, Piscis, Cáncer, y el amarillo y naranja son tus colores de la abundancia. Es hora de renovarte por completo y destacar, especialmente en el ámbito laboral.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Tu mejor día será el miércoles; tus números mágicos son 25 y 27; la buena suerte la tendrás con los colores azul y verde, y tu mejor compatibilidad en el amor será con Leo, Aries y Piscis. La carta de “La Estrella” ilumina tu camino, es momento de hacer valer tus metas y brillar con luz propia. Sigue tu intuición, no pidas consejos y toma el control de tu destino. Te recomiendo cambios radicales en tu vida laboral, atrévete a dar el paso para salir de tu zona de confort. Tu elemento fuego te hace impulsivo y puedes decir cosas que no sientes, así que piensa antes de hablar para evitar problemas. Es hora de ponerte a dieta y dejar las frituras y dulces, recuerda que tu signo es vanidoso y quiere lucir bien. Este 21 de febrero renueva tu energía, saca todo lo que no uses de tu clóset. Prende una vela blanca y pide a los ángeles que te ayuden a alcanzar tus metas .

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Mago” te bendice esta semana, así que pide porque se te dará lo que desees. Es tiempo de crecer económicamente y sanar las heridas del pasado en el amor, abre tu corazón a la felicidad. Tendrás el impulso necesario para hacer crecer tu economía, invierte en un negocio propio, o en un patrimonio como un terreno o una casa. Sé honesto y evita las mentiras, no te involucres en problemas sentimentales ajenos. Tu mejor día será el martes; tus números mágicos son 06 y 11; el rojo y blanco son tus colores de la abundancia, y Tauro, Virgo y Aries son tu mejor compatibilidad en el amor. Tu signo puede ser rencoroso, lo que dificulta tu vida sentimental, así que aprende a perdonar y abre las puertas al amor. El 21 de febrero a las 3 de la tarde, tu signo estará lleno de energía positiva, prende una vela blanca, toma mucha agua y conecta con tu espíritu.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Eres un ser único con un gran potencial, confía en tu intuición y sigue tu camino hacia el éxito. Te espera una semana llena de alegrías y satisfacciones. La carta de “El Ermitaño” te ilumina, por lo que tu liderazgo natural te convierte en consejero de tu familia y trabajo. Es tiempo de dar el siguiente paso profesional, estudia una carrera universitaria y explora nuevas oportunidades. Conocerás personas importantes que te ofrecerán crear una empresa, acepta el reto, es momento para que hagas dinero y dejes atrás las preocupaciones. Cuida tu espalda baja y rodillas al hacer ejercicio, recuerda que tu energía y vitalidad son esenciales. Tu carisma y simpatía te rodean de personas que te aprecian. Cuida tus pertenencias y evita distracciones, especialmente con tu celular. Tus colores de la fortuna son verde y amarillo, los números de la fortuna del 08 y 45.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

“Diez de Oros” es tu carta de esta semana, es tiempo de atraer la riqueza a tu vida, así que no limites tus proyectos de negocios y trabajo, la abundancia se encontrará a tu alcance. Sé prudente y no confíes ciegamente en todos, mejor mantén la distancia en situaciones conflictivas. Tu mejor día será el miércoles; tus números mágicos son 08 y 23; amarillo y rojo son tus colores de la abundancia, y Cáncer, Leo y Escorpión son los signos con los que tendrás mayor compatibilidad amorosa. Cierras ciclos de energía negativa y comienzas a evolucionar. Prepárate para una transformación. El 21 de febrero, tu signo estará lleno de buena suerte y comienza tu era de cumpleaños. Bebe mucha agua natural y prende una vela roja para atraer la energía positiva. Un amor del pasado podría regresar, tómate tu tiempo para decidir si deseas retomar esa relación.