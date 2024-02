Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 26 al 29 de febrero

Mhoni Vidente llega con los horóscopos para la semana del 26 al 29 de febrero de 2024, en los que te indica cuál es la carta del tarot que te corresponde; cómo te irá en tu vida profesional y amorosa durante el transcurso de la semana.

Revisa también cuál es tu día de la suerte esta semana, los números con los que te llegará la fortuna o los colores que te favorecerán.

Ve cuáles son los signos con los que tienes mayor compatibilidad en el amor y si es momento de ver hacia el futuro en pareja.

La astróloga te comparte sus consejos para esta semana del 26 al 29 de febrero ante situaciones complicadas y te da sus recomendaciones para cuidar tu salud y puntos débiles.

Revisa lo que Mhoni Vidente dice para ti esta semana y también el horóscopo de las personas que te rodean, a fin de que todo fluya a tu favor.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta del “Mago”, que nos dice que esta última semana de febrero será muy productiva. Tendrás nuevos ingresos económicos y la sorpresa de un mejor trabajo en el extranjero. Esta carta también nos dice que en el amor ni todo el dinero ni todo el cariño importan. Debes medirte en tus sentimientos para que no te vean la cara. Tus números mágicos son el 02 y el 30, tus colores son el azul intenso y amarillo, tus signos compatibles son Sagitario y Capricornio, y tu mejor día es el martes. En cuestiones amorosas seguirás muy confundido, no sabrás cuál de los dos amores elegir. Recuerda que tu signo siempre quiere tener la pareja ideal, pero trata que todo fluya. Alguien del signo de Capricornio o Leo te hablará de amor verdadero, date la oportunidad de amar.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta del “As de Bastos”, el poder está en tus manos. Así que deberás aprovechar estos días para lograr tus objetivos de trabajo y negocio. Estás en la etapa de crecer en lo profesional. Vendrá un reconocimiento económico a tu vida por todo tu esfuerzo del pasado. Te recomiendo volver a empezar de cero, ya que es tu tiempo de crecer en lo personal. Tus números de la suerte son el 04 y el 33, tus colores son el naranja y blanco, tus signos compatibles son Virgo y Capricornio, y tu mejor día es el jueves. No lo dudes, cualquier cambio que te propongas te va a resultar de lo mejor. Así que si tienes en mente otro empleo, aplica que se te dará. Semana de tener cuidado con las envidias y chismes. Trata de no meterte en problemas que no son tuyos. Para los que están solteros, les recomiendo que se pongan mucho perfume.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la “Templanza”. No trates de arreglar el mundo de los demás. Aprende a soltar lo que no era para ti. Es decir, la última semana de febrero será para poner el “yo” primero y dejar a todos que se arreglen su vida como puedan. Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son el 06 y el 29, tus colores son el rojo y verde, tus signos compatibles son Libra y Acuario. La carta significa que es el momento ideal de comenzar de cero. Es decir, dejar atrás todos los rencores y problemas y volver a ser una persona nueva. Te busca un amor del pasado para volver. Trata de platicar y decirle que es mejor estar como amigos y que sigas conociendo personas más compatibles. Recuerda que el Géminis es el gemelo del zodiaco y eso te hace ser muy cambiante de pensamiento.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te salió la carta de la “Rueda de la Fortuna” en el horóscopo del tarot. Esta carta te dice que debes dejar el pasado atrás y vivir tu vida de la forma más despegada de todo lo que te ha hecho daño. Es hora de retomar el camino al éxito. La carta también te recomienda no caer en discusiones innecesarias. No pelees por nada ni por nadie. Te viene un dinero extra por lotería con los números 13 y 25. Tus colores de la abundancia son el blanco y naranja, tu mejor día es el miércoles, y tus signos compatibles son Piscis y Escorpión. Tendrás unos días de mucha energía positiva a tu alrededor. No lo dudes, son momentos para reacomodar todo lo que tienes en planes para tu futuro. Debes de seguir con tu rutina de ejercicio. Eso te ayuda mucho a quitarte todo el estrés que puedas tener y aparte te hace verte de lo mejor.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta del “As de Copas” en el horóscopo del tarot. Esta carta te dice que es el momento de madurar y saber qué quieres para tu futuro. Recuerda que estás en una de tus mejores épocas, así que trata de hacer un plan de vida y llevarlo a cabo. Haces la compra de un bien como una casa o coche. Tus números de la suerte son 10 y 14, tus signos compatibles Aries y Sagitario, tus colores son el amarillo y rojo intenso, y tu mejor día es el jueves. El “As de Copas” significa que será una semana de entrega total a tu bienestar y salud. Es decir, si tienes algún problema de enfermedad, el tarot te dice que encontrarás la cura y recuperarás tu salud. Ya no busques problemas con amores del pasado. Trata de cerrar ese capítulo en tu vida y empezar a vivir intensamente con amores más compatibles. Cuídate de problemas en tu trabajo.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta del “Loco”. Esta carta te dice que será una semana de tomar acciones y decisiones que hagan cambiar tu futuro para bien. Es decir, ya no tenerle miedo al “qué dirán” y quitarse de encima los complejos. Así que esta carta te va a dar el valor que necesitas para lograr lo que tanto deseas. Tus números de la suerte son 01 y 26, tus signos compatibles Tauro y Capricornio, tu mejor día es el miércoles, y tus colores son el amarillo y naranja. Podrás salir adelante de cualquier problema que tengas legal o laboral. Debes de comenzar de nuevo en cuestiones amorosas. Si esa persona con la que estás no es para ti, que te des un tiempo y conocer más compatibles. En cuestiones amorosas no lo dudes tanto al amor, tú déjate querer, que es lo más importante: que tengas un compañero en tu vida

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Juicio” te acompaña esta semana, trae consigo un torrente de energía renovadora y oportunidades inigualables. Es hora de dejar atrás el pasado, sanar las heridas y abrir las puertas a un futuro radiante. Resolverás cualquier asunto pendiente, personal o profesional. Asume el control de tu vida y libera tu camino hacia el éxito. Tendrás un ascenso con mejor sueldo y responsabilidades, acepta este nuevo desafío con confianza y determinación, pues tu talento y capacidad te llevarán lejos. Tus números mágicos son 18 y el 22, el rojo y el naranja te brindarán energía y vitalidad para enfrentar cualquier obstáculo. Acuario y Aries serán tus aliados durante esta semana, brindándote apoyo y comprensión. Si has estado padeciendo alguna enfermedad, por fin recibirás la cura que tanto anhelas.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Un viaje con amigos te espera en marzo para llenarte de alegría y nuevas experiencias. La carta de “El Emperador” domina tu horóscopo, encendiendo tu espíritu emprendedor y dotándote de una fuerza interior inigualable. Es hora de tomar las riendas de tu destino y convertirte en el líder que llevas dentro. Tu capacidad para tomar decisiones acertadas y tu visión estratégica te abrirán las puertas al éxito en el ámbito profesional. No tengas miedo de desarrollar tus talentos y convertirte en un gran empresario o político. Tus números mágicos son 08 y el 21, te guiarán hacia la prosperidad y la abundancia durante esta semana. El amarillo y el azul fuerte te brindarán la energía y la determinación necesarias para alcanzar tus metas. Géminis y Piscis serán tus aliados perfectos, brindándote apoyo y colaboración.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Tus números mágicos para esta semana son 03 y 07, te guiarán por el camino de la fortuna y la abundancia. Leo y Aries serán tus aliados brindándote apoyo y motivación. “El Mundo” es tu carta del tarot, la cual te brinda energía aventurera y un deseo imparable de crecer. Es hora de romper las barreras, explorar nuevos horizontes y convertirte en la mejor versión de ti mismo. Tendrás el impulso de salir de tu zona de confort y arriesgarte en tu carrera profesional. Tu talento y capacidad te llevarán lejos, así que no dudes en dar el paso hacia el éxito. Momento de madurar y desarrollar tu lado espiritual. Busca nuevas experiencias que te nutran el alma y te conecten con tu esencia. Reflexiona sobre tu vida y toma decisiones que te lleven hacia un futuro mejor. El miércoles será un día de grandes oportunidades.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “La Estrella” te anuncia la llegada de un amor que llenará tu vida de alegría e ilusión. Déjate llevar por la magia del momento y abre tu corazón a esta nueva posibilidad. Hora de brillar con luz propia y alcanzar tus metas con determinación y confianza. Adoptas un estilo de vida saludable. Implementa un régimen de alimentación sana y ejercicio para cuidar tu cuerpo y verte radiante. No dudes en tomar riesgos y perseguir tus sueños. Un cambio de trabajo o iniciar tu propio negocio son posibilidades reales. Tus colores de la abundancia son el blanco y amarillo, los números de la fortuna el 08 y 41, Géminis y Leo son tus signos aliados para enfrentar las adversidades. Confía en tu talento y habilidades y no permitas que las dudas del pasado te detengan. Harás un viaje con tus amigos en marzo.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El jueves será de grandes oportunidades para concretar negocios y tomar decisiones importantes. La carta “As de Oros” domina tu horóscopo, trae una ola de prosperidad y oportunidades para alcanzar tus metas. Es hora de disfrutar de los frutos de tu trabajo y construir un futuro sólido y estable. Aprovecha esta energía para aumentar tu patrimonio y disfrutar de tu dinero. Invierte en experiencias que te hagan feliz, como viajes, compras o un cambio de look. Busca un mejor trabajo con mayor remuneración que te permita alcanzar tus sueños y disfrutar de una vida más cómoda. Tus números mágicos son 16 y 31 porque te guiarán hacia la abundancia y la fortuna. El naranja y el verde te brindarán la energía y la vitalidad necesarias para conquistar tus objetivos. Tauro y Géminis serán tus aliados durante esta semana.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Sol” y tu cumpleaños se unen para crear una semana de doble fortuna. Aprovecha esta energía para alcanzar tus metas. No tengas miedo de realizar cambios necesarios para mejorar tu vida hacia un futuro más brillante. Un viaje inesperado te espera para llenarte de alegría. Disfruta de este momento de diversión y desconexión. Ten cuidado con las decepciones en el amor. Mantén los ojos abiertos y sé cauteloso con las personas que te rodean. No te dejes llevar por las apariencias. Tus números mágicos son 15 y 23 te guiarán hacia la prosperidad y la abundancia. El rojo y el amarillo te brindarán energía y vitalidad. El martes será un día de grandes oportunidades para iniciar nuevos proyectos y tomar decisiones importantes. Cáncer y Libra te brindarán apoyo y comprensión durante esta semana.