Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 22 al 24 de marzo

Mhoni Vidente te indica en los horóscopos del fin de semana del 22 al 24 de marzo de 2024, en los que te indica cuál es la carta del tarot que te corresponde; cómo te irá en tu vida profesional y amorosa durante el transcurso de la semana.

Ve la predicción de la vidente para tu signo, los datos clave sobre tu día de la suerte para este fin de semana y los colores que te traerán abundancia; también te da consejos para mejorar en tu vida amorosa.

Conoce las recomendaciones de Mhoni Vidente para el fin de semana del 22 al 24 de marzo y disfrutes al máximo a las personas cercanas a tu vida. Además, te dice como cuidar tu salud y finanzas personales.

Revisa qué es lo que Mhoni Vidente predice para ti este fin de semana y también el horóscopo de las personas que te rodean.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20.

Tomarás este viernes una decisión importante que te hará crecer más en lo laboral, pero recuerda que no debes platicar tus planes antes de tiempo. Festejas este día con tus amigos. Te busca un amor del pasado, posiblemente del signo Capricornio o Acuario. Realizas pagos de tarjeta de crédito y deudas de tu carro, solo evita acumular deudas. Tendrás un golpe de suerte el día 24 de marzo con los números 07 y 13, y tu color es el rojo intenso. Trata de no ser tan bueno, es decir, tan noble, y ordena tus sentimientos. Recuerda que si das amor, recibes amor. En la carta del tarot te salió “El Diablo”, por lo que debes tener cuidado con amigos y personas de tu trabajo que se disfrazan de buenas. Esta primavera te llegará la riqueza a tus manos, aun más porque estás en tu etapa de fuerza espiritual; te recomiendo emprender un negocio o buscar nuevos rumbos en otros países.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21.

Este viernes será día de pagos de tu tarjeta de crédito y deudas del pasado; recuerda que es muy importante siempre estar al día con tu economía y aprender a administrarla mejor. Esta primavera será de amores nuevos y verdaderos, incluso se vislumbra un casamiento para tu signo. Cuídate de problemas de la espalda y el riñón; toma más agua y haz ejercicio, pero no tan pesado para evitar lesiones. Te busca un amor nuevo en este fin de semana. Andarás muy apasionado y cariñoso, recuerda que tu compatibilidad ideal es con Virgo y Capricornio. En el horóscopo del tarot te salió la carta “El Emperador”, por lo que llegarás muy lejos en cuestiones laborales, solo debes ser muy astuto y cauteloso con tus decisiones; verás que lograrás eso que tanto deseas: un mejor puesto y mejor pagado. Tus números de la suerte son 8 y 17, y tu color es el naranja.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20

Fin de semana de paz contigo mismo y tu familia, recuerda que a tu signo le gusta mucho la compañía de sus seres queridos y estos tres días serán de convivencia. El viernes harás el trámite de un crédito para un carro, recuerda que te lo mereces por todo lo que trabajas. En esta etapa de primavera recibirás muchas bendiciones en cuestión laboral, recibirás un reconocimiento en tu trabajo y te pagarán las vacaciones. Eres el gemelo del Zodiaco, lo que te hace tener astucia e inteligencia, ponlo en práctica y pon un negocio los fines de semana, ¡te irá muy bien! Un amor se irá de tu lado por problemas de celos e inseguridad, trata de cerrar círculos en tu vida. Tendrás un golpe de suerte el día 24 de marzo con los números 01 y 23, y tu color es el verde. Obtuviste la carta de “El Sumo Sacerdote”, por lo que tendrás mucha ayuda espiritual en estos días santos.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22

Darás un golpe de suerte este viernes con los números 03 y 27; tu color de la fortuna es el amarillo; aprovecha la racha de abundancia que te traerá la primavera. Días de poder ver realizado un proyecto que tenías pendiente, recuerda que tu signo es muy dedicado a todo lo que hace y solo te sientes bien cuando lo ves realizado. Este día se te darán muchas cuestiones de nuevos trabajos. Cuídate de problemas de estrés, trata de llevar una buena dieta y una rutina de ejercicio para no presionarte tanto. Te llega un amor de fuera y decide estar contigo unos días de vacaciones. Te busca un amigo para reclamarte un problema de chismes, trata de no darle tanta importancia. En la carta del tarot te salió el “As de Oros”., esto significa que tendrás mucha suerte en todo lo que emprendas, ¡no dudes que la suerte estará de tu lado en estos días y obtendrás lo que deseas!

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22

Tendrás muchos problemas en tu trabajo y vida personal este viernes, recuerda que tu signo es de un carácter muy temperamental y eso hace que no midas tus palabras; te recomiendo tratar siempre de analizar lo que vas a decir y resolver todo lo que te pueda estresar. Recibes la invitación para disfrutar un día de campo este domingo. Arreglas tu casa y decides pintarla. Cuídate de problemas de intestino o estómago, trata de controlar tu consumo de alcohol o las grasas en la comida. Ya no busques a ese amor que se fue, recuerda que es mejor tratar de conocer a personas más compatibles con tu signo como Aries y Sagitario. Tendrás un golpe de suerte con los números 13 y 40, y tu color de la abundancia es el naranja. En la carta del tarot te salió “El Sol”, esto significa que siempre necesitas del astro rey para que tu energía positiva se multiplique.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22

Durante este viernes analizas un cambio radical en tu trabajo, recuerda que estás en el mejor momento para crecer económicamente, y más porque esta primavera te hará sentir de lo mejor y serás el líder empresarial, así que ¡no lo pienses más y hazlo!, porque te irá muy bien con los proyectos que eches a andar. Cuídate de dolores de cabeza y migraña, trata de salir a caminar y mantener una dieta lejos del café y refrescos. Te busca un amor del pasado para reclamarte una situación de chisme, pero trata de no darle importancia y dejarlo atrás. Te invitan a salir de viaje en estas vacaciones de Semana Santa, acude que ¡vas a divertirte mucho! Tus números de la suerte son 20 y 21; tu color es el azul fuerte. En el horóscopo del tarot te salió la carta “El Ermitaño”, esto significa que el amor llegará a tu vida para quedarse y ese tiempo que vivías solo se terminó.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22.

Prepárate para un fin de semana lleno de energía positiva y cambios sorprendentes, es tiempo de sanación espiritual en tu vida, así que debes buscar la paz interior. En tu horóscopo del tarot te salió la carta “La Rueda de la Fortuna”, lo que implica que la abundancia llega a tu vida y se acabaron los problemas económicos, prepárate para una racha llena de prosperidad; aprovecha para invertir. Deja de imaginar problemas donde no los hay, tu mente a veces te juega malas pasadas, así que ante cualquier duda, pregunta; no te quedes con la incertidumbre. Esta primavera te trae la oportunidad de reinventarte y crecer como profesional, aprovecha esta ola de buena vibra. Te invitan a cenar, renuevas tu armario. Tus números de la suerte son 11 y 90. Viste de blanco para atraer la paz y la armonía, esta primavera que comienza te dará la oportunidad de reinventarte.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21

Viernes de triunfo para tu signo, este día las energías positivas estarán a tu favor y verás cómo lo que tanto deseas va a empezar a fluir. Si tienes problemas legales, por fin se resolverán a tu favor, recuerda que la primavera te ayuda a realizarte en cuestión de negocios y proyectos nuevos, así que esta energía solar te ayudará a crecer en lo económico. “La Templanza” es tu carta del tarot, significa que estos días santos se concretarán todos tus deseos. Tu ángel de la guarda te ayudará a estar en paz en lo amoroso, solo trata de meditar más en este fin de semana. Te busca un amor del pasado solo para tener sexo, así que disfrútalo. Ya no seas tan terco en tus decisiones, contempla que es bueno pedir opciones y analizar ese cambio que necesitas. Cuídate de problemas del estomago e intestino. Tus números de la suerte son 08 y 16, y tu color de la abundancia es el amarillo.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21

El “As de Copas” es tu carta en el horóscopo del tarot para estos tres días, por eso es hora de invertir en un hogar o un vehículo para hacer crecer tu patrimonio. Tu espíritu ardiente te impulsa a cambiar todo lo que te rodea, te invadirá una oleada de ideas innovadoras para renovar tu casa y darle un giro a tu vida. La energía solar de la primavera te llena de vitalidad y te anima a ser la mejor versión de ti. Te invitan a un día de campo, disfruta del aire libre, la naturaleza y la compañía. No dudes en entregarte al amor, Aries y Leo son tus signos más compatibles y la pasión podría tocar a tu puerta. Unos amigos te proponen realizar un viaje durante Semana Santa. Tu signo ardiente te impulsa al amor, pero evita caer en juegos de dos o más corazones. Los números 30 y 77 te favorecerán en los juegos de azar, viste de naranja para atraer la fortuna.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20.

Controla tus vicios, la carta de “El Loco” en el horóscopo del tarot te advierte del peligro del alcohol, ten más carácter y no permitas que te controle. Este fin de semana estará marcado por la búsqueda incansable de la felicidad. No tengas miedo de hacer cambios para alcanzar metas profesionales. Los rayos del Sol te bendecirán y te darán la energía necesaria para brillar, prepárate para conocer personas influyentes que te abrirán nuevas puertas. Habrá una revisión en el trabajo, mantén la calma y demuestra tu capacidad para superar cualquier desafío que se presente; recuerda controlar tus nervios para que todo salga a la perfección. Valora los consejos de tu familia y disfruta su compañía, ellos siempre buscan lo mejor para ti. Tu color de la abundancia es el rojo, te recomiendo usarlo en tu ropa, y tus números de la fortuna son 21 y 30.

Acuario

Un amor de Géminis o Virgo te buscará para retomar una relación del pasado, decide si quieres cerrar ese ciclo o darle otra oportunidad al amor. Te deshaces de tu vehículo actual para adquirir uno más reciente, es época de renovarte. Este fin de semana estará lleno de productividad y crecimiento, aprovecha al máximo tu tiempo para avanzar en tus proyectos profesionales y académicos. La primavera te impulsa a alcanzar tus sueños y metas. Tu carta en el horóscopo del tarot es “Dos de Espadas” además de que es tu ángel, tendrás en estos días una fortaleza casi indestructible para hacer cualquier cosa, si tenías trámites legales, vendrá a ti la resolución de éxito a tu favor. Dedícate a tus responsabilidades y pon todo tu empeño en tus actividades. Tendrás un golpe de suerte con los números 14 y 15, y viste ropa de azul para atraer la fortuna y el amor.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20

Tus números mágicos son 08 y 77, y tus colores de la abundancia el blanco y el azul. En esta primavera, tu signo entra a una etapa de cambios radicales en lo profesional y decides tener ese puesto que te mereces por lo comprometido que eres. Los rayos de Sol te ayudarán a quitarte energías negativas que no te dejaban avanzar, así que no lo dudes porque la primavera te traerá dinero y amor verdadero. En este fin de semana decides cambiar de look, trata de no pensar de más en cuestión del amor, los celos son malos consejeros. Viernes de cierre de un proyecto de trabajo que te permitirá alcanzar el éxito. Sabrás de un embarazo de un familiar. Te buscan amores nuevos muy compatibles para tu signo. Tu carta del tarot es “La Torre”, significa que tendrás que buscar un patrimonio para tu vida. Alguien de tu familia te contacta para invitarte a salir en Semana Santa.