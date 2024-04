Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 05 al 07 de abril

Mhoni Vidente te indica en los horóscopos del fin de semana del 05 al 07 de abril de 2024, en los que te dice cuál es el mensaje de tu ángel; cómo te irá en tu vida profesional y amorosa durante el transcurso de la semana.

Ve la predicción de la vidente para tu signo, los datos clave sobre tu día de la suerte para este fin de semana y los colores que te traerán abundancia; también te da consejos para mejorar en tu vida amorosa.

Conoce las recomendaciones de Mhoni Vidente para el fin de semana del 05 al 07 de abril y disfrutes al máximo a las personas cercanas a tu vida. Además, te dice como cuidar tu salud y finanzas personales.

Revisa qué es lo que Mhoni Vidente predice para ti este fin de semana y también el horóscopo de las personas que te rodean.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de tener toda la energía positiva a tu favor para lograr tus objetivos, solo necesitas seguridad en ti mismo para triunfar en cada momento del día a día. El viernes recuerda pagar los atrasos de tu tarjeta de crédito. Eres un signo de fuego, valiente y decidido, pero evita caer en la soberbia para no tener problemas con tus seres queridos. Deja de buscar ese amor que no era para ti, mantén la dignidad en alto y pronto llegará un amor más compatible de los signos Capricornio o Virgo. Recuerda que eres el signo más querido del Zodiaco y siempre estás rodeado de personas positivas. Visita al médico para un chequeo general y mantenerte saludable. El mensaje de tu ángel es: “Los pensamientos positivos generan resultados positivos”. Tu día mágico es el domingo; tu color de la suerte es el rojo fuerte, y tus números de la suerte son el 07 y el 13.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Contarás con tres días de disfrutar de la buena suerte en todo lo que emprendas. Se inicia una nueva etapa de prosperidad después del 7 de abril, será una época de abundancia y satisfacción personal. Te llegará una invitación para trabajar en una empresa internacional, acéptala porque te ayudará a mejorar tu economía. Cuida tu salud mental, ya que el enojo y los nervios pueden afectar tus relaciones con las personas que más quieres. Un nuevo amor te dará muchas alegrías en estos días. Ten cuidado con tu celular y sé más precavido con tus cosas para evitar pérdidas o robos. Tu signo de tierra te da la fuerza para enfrentar los problemas. Sé líder en el trabajo, pero cuídate de los malos comentarios de los que se dicen tus amigos. El mensaje de tu ángel es: “Libérate del miedo”. Tus números de la suerte son 02 y 21; tu color el azul fuerte, y tu día mágico el viernes.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de crecimiento personal, los astros te favorecen y te darán lo que necesitas para salir adelante. Días de suerte en juegos de azar, juega los números 11 y 37, especialmente el viernes que será tu día mágico, y tu color de la suerte es el naranja. Si tu pareja ya no te quiere, es mejor darse un tiempo para ordenar sus sentimientos. Te invitarán a un negocio este fin de semana, lo que te ayudará a crecer en lo económico para sanear tus finanzas. El estrés es tu punto débil estos días, te recomiendo salir a caminar y hacer ejercicio para controlar tus nervios. Un amor del pasado regresará, recuerda que todos merecen una segunda oportunidad para ser feliz. El mensaje de tu ángel es: “Analiza las opciones que te llegarán. Elige el mejor lugar de trabajo”. Te invitarán a una boda familiar en estos días, no dejes pasar la oportunidad de acudir y pasarla bien.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana habrá cambios radicales en todo lo que haces, tendrás mucha fuerza espiritual para solucionar lo que te afectaba, y eso te hará sentir mucha paz. El mensaje de tu ángel es “Actúa según tus deseos y busca la verdad en tu vida”. Es el momento de cortar con el pasado, hacer crecer tu presente y construir un mejor futuro. Estás en la mejor época de tu signo, solo ten cuidado con amigos que únicamente te buscan cuando necesitan algo; depura amigos y amores tóxicos. Te invitarán a salir de viaje este sábado. Disfruta de los mejores momentos con tu familia. Tu día mágico es el domingo; tus números de la suerte 08 y 19, y tu color de la suerte es el verde; usa este color en tu ropa para atraer más alegría. Tramita tu título o certificación de estudios en estos días. Es hora de mudarte de casa para lograr la verdadera independencia en tu vida.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Contarás con tres días para reinventarte, es hora de sacar la energía tan fuerte que tiene tu signo para dominar todo lo que te rodea. La época de Pascua te ayuda a tener más energía positiva en tu vida, usa la sabiduría y la prudencia en todo lo que hagas para alcanzar el éxito que deseas. Una persona muy compatible contigo te hará vivir días de amor verdadero. Te mudarás de casa para renovar energías. Ten cuidado con tu dinero, no hables de cuánto ganas ni de tu vida personal, ya que las envidias te rodean. El mensaje del ángel es: “Llegó el momento de abandonar situaciones y personas que no son para ti”, lo que implica que debes dejar ir todo lo que te destruye y no te aporta nada positivo. Tu día mágico es el sábado, tus números son 01 y 29, y tus colores de la suerte son el rojo y el verde. Fin de semana para hacer ejercicio y verte mejor.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana para analizar tu vida, es hora de cambiar a lo positivo y dejar la flojera para hacer grandes cosas que te lleven al éxito. Tu signo marca nuevos retos en tu destino. Días para reacomodar tu casa y ponerla a tu gusto, recuerda que a Virgo le gusta vivir cómodamente. Planearás unas vacaciones junto a tu pareja en estos días. Ten cuidado con las mentiras, no confíes tanto en los que son amigos por conveniencia, ya que no son de fiar en este momento. Trabaja en tu sanación energética para alinear todas las energías que te rodean y liberarte de enfermedades y problemas de angustia. Tu mejor día es el domingo; tus números de la suerte son 06 y 20, y tu color de la abundancia es el amarillo. Tendrás sorpresas económicas en estos días, debes estar muy atento a las oportunidades que se te presentarán, no las dejes escapar.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Libera el pasado y abre tu corazón a un futuro enriquecedor, confía en el universo y prepárate para recibir bendiciones. Tendrás un fin de semana con energías revueltas, piensa dos veces antes de actuar y evita decisiones drásticas. Aprovecha para reflexionar y encontrar el equilibrio. Después de tus vacaciones, es hora de recargar las pilas. Una dieta saludable y una rutina de ejercicio te ayudarán a sentirte mejor que nunca, tu cuerpo te lo agradecerá. Se presenta la posibilidad de un trabajo extra los fines de semana que te permitirá aumentar tus ingresos y salir de deudas del pasado. Prepárate para la conquista, varios amores nuevos estarán presentes en tu vida este fin de semana; disfruta de la atención y elige con sabiduría. Tus números mágicos son 13 y 27, tus colores de la fortuna el azul y el blanco, y tu día mágico será el viernes.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Ten cuidado con un amor del pasado que habla mal de ti, busca arreglar la situación para evitar que crezcan los malentendidos o quedes como el villano. Energías de la buena suerte te rodean, aprovecha este momento para tomar decisiones que te impulsen a crecer profesionalmente, es hora de sanar tu cuerpo y espíritu. Date tiempo para sentirte bien y recuerda que tu signo necesita del agua, por lo que una escapada a la playa te hará sentir renovado. La vida es maravillosa y la prosperidad está a tu alcance, atrae resultados benéficos con pensamientos positivos. Arreglas asuntos relacionados con tu seguro de gastos médicos. Además decides tomar un curso de idiomas los sábados, lo que te ayudará en tu ambiente laboral para lograr ascensos. Tu día mágico será el domingo, tus números de la fortuna el 12 y 40, y los colores de la abundancia son azul y amarillo.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

El rojo y naranja son tus colores de la abundancia, prueba tu fortuna con los números 14 y 50, y tu día mágico es el sábado. Es normal que te sientas cansado por la carga de trabajo y las presiones que enfrentas. Los fines de semana son para recargar energías positivas y descansar, recuerda que no puedes hacerlo todo al mismo tiempo, relájate y organiza mejor tu tiempo. Te llega dinero extra por un trabajo pendiente o te pagan tus vacaciones, disfruta de este ingreso inesperado. Compra boletos de avión para un viaje con tu pareja, recuerda que los mejores momentos de la vida son en compañía. Tienes el poder de crear la vida que deseas, solo necesitas quitarte los obstáculos que tú mismo te pones, confía en tu potencial y verás cómo el triunfo llega a ti. Es hora de que empieces a dejar atrás las fiestas o el derroche y enfocarte en tu crecimiento personal.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Transforma tu vida para bien, acepta los cambios que se te presenten y verás cómo tu vida prospera. Este fin de semana marca el inicio de tu mejor época, sentirás una ola de buena suerte y oportunidades de crecimiento económico. Tu mejor día será el domingo, tus colores de la abundancia son el amarillo y rojo, y las prosperidad la conseguirás con los números 22 y 30. Eres muy bueno para ayudar a los demás, pero recuerda poner límites para que no abusen de ti. Diferencia entre tus amigos y quienes solo quieren aprovecharse de tu buena voluntad. Sigue con tu rutina de ejercicio, te ves genial. Tu salud física y mental son importantes para disfrutar de esta etapa de fortuna, ponle atención. Los Capricornio solteros tendrán la oportunidad de encontrar el amor con alguien de Aries o Virgo, disfruta de la compatibilidad y la pasión en tu vida sentimental.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Aprovecha tu talento para la comunicación y la socialización para dar clases los fines de semana, es decir, mantente actualizado en tu carrera universitaria y comparte tus conocimientos con otros. Tu día mágico será el viernes; tus números de la abundancia el 13 y 28, y tus colores de la fortuna son azul y amarillo. Este fin de semana estará lleno de energía positiva para divertirte y sentirte mejor con tu familia, los astros se alinean a tu favor para que disfrutes de momentos inolvidables. Organiza una carne asada para reunir a tus amigos y celebrar la vida. Recuerda que eres el alma de las fiestas y sabes cómo crear un ambiente agradable para todos. Encuentra soluciones a los problemas del pasado con autocontrol y paciencia, estas cualidades te ayudarán a crecer en lo profesional y alcanzar tus metas de vida y laborales. Evita meterte en chismes. Te regalan una mascota.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te esperan tres días llenos de alegría, se trata de sorpresas agradables y momentos especiales con tu familia. Sentirás que el amor llega a tu vida y te llena de felicidad, pero no confíes demasiado en tus amigos si algo no te da buena espina, uno de ellos podría traicionarte y revelar tus secretos; sé prudente con la información que compartes. Tus números mágicos son 08 y 21, el viernes será tu día mágico y la abundancia te llegará con los colores azul y rojo. Una invitación de viaje por placer te sorprenderá este fin de semana, acepta esta oportunidad para explorar nuevos lugares, relajarte y disfrutar de experiencias inolvidables. Avanza en tus estudios de maestría, este logro te abrirá nuevas puertas al éxito. Es hora de iniciar un nuevo capítulo en tu vida, deja atrás lo negativo y enfócate en el futuro y prosperidad. Recuerda que tu propósito es ser feliz y vivir al máximo.