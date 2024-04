Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 22 al 25 de abril

Para esta semana del 22 al 25 de abril, Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos cuál es tu carta del tarot y qué puedes esperar de ella en el trabajo, para decidir si sigues ahí o emprendes un negocio que te lleve a la prosperidad económica.

Descubre en sus predicciones cuáles son tus signos más compatibles para que encuentres un amor verdadero, con el que pases días de alegría y encuentres de nuevo la llama de la pasión.

También Mhoni Vidente te dice cuál será tu mejor día de la semana, qué colores debes usar para que la prosperidad se haga presente y enfrentes con valentía tu camino en la vida.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El “As de Oros” te trae fuerza y estabilidad económica, lo que implica que sigue tu racha positiva en los cambios que emprendas. Recuerda no actuar por impulso, analiza antes de actuar. Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos son 17 y 29; tus colores son el verde y rojo intenso, y tus signos compatibles para el amor son Capricornio, Géminis y Virgo. Es momento de que retomes tus estudios. Días excelentes para relaciones públicas, cerrar negocios y tomar nuevos rumbos laborales. Viajas o regresas de vacaciones, ordenas asuntos pendientes y empiezas nuevos proyectos con buena actitud. Recuerda que tu orgullo puede ser un problema, si una relación no funciona, discúlpate y queda en buenos términos. En salud, acude al médico por molestias en la pierna o neuralgia. Para solteros Aries, llega un amor nuevo y muy compatible con el que serás muy feliz.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el tarot te salió la carta de “La Fuerza”, la cual te dice que es tiempo de reinventarte y sacar lo mejor de ti. Se acerca tu cumpleaños y tu energía positiva se multiplica, por lo que te llega la oportunidad de un negocio propio. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos son 09 y 11, y tus signos compatibles para el amor Cáncer, Virgo y Capricornio. Ante el estrés o el enojo, respira profundo, tendrás días de mucho trabajo y actualización de funciones, pero ten paciencia, todo lo resolverás. Recibes dinero extra por comisiones y utilidades, ahorra para aumentar tu patrimonio. Celebra tu cumpleaños con familia y amigos, te esperan grandes regalos. Prende una vela blanca y usa ropa de colores fuertes para atraer energía positiva. En el trabajo o escuela, habrá pequeños problemas con compañeros, pero solo malentendidos. Cuida tu salud, especialmente problemas de intestino o estómago.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Emperador” te indica que es momento de crecer en tu vida laboral, te ofrecerán un puesto de mayor jerarquía, acéptalo, ten en cuenta que tu signo está hecho para enfrentar retos. Tu mejor día es el jueves; tus números mágicos son 05 y 27; tus colores son el blanco y el naranja, y tus signos compatibles Piscis, Acuario y Libra. Es tiempo de echar raíces de abundancia, es decir, construir un patrimonio. Recibirás buenas noticias relacionadas con tu trabajo o negocio, reconocen tu desempeño laboral y te sentirás genial. Pensarás en alguien que se fue de tu lado, es normal. Recuerda que a tu signo le cuesta desprenderse de las personas. Ocúpate en ejercicio y un curso de superación personal para superar la tristeza. Recibirás una invitación para viajar con tu familia. Modera tu franqueza. Recibirás dinero extra por utilidades o la venta de un coche.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “La Rueda de la Fortuna” te dice que es tiempo de estar positivo y no dejarte llevar por malas ideas, enfócate en hacer los cambios que deseas. Tus números mágicos son 25 y 30; tus colores de la fortuna son el amarillo y el naranja; tu mejor día es el martes y tus signos compatibles Tauro, Piscis y Escorpión. Es tiempo de que dejes ir a las personas tóxicas de tu vida. Semana de buena energía para tu signo, tendrás suerte en la firma de contratos nuevos y la llegada de dinero por un trabajo. Analiza bien las opciones que se te presenten y elige la mejor. Tramitarás tu visa americana o pasaporte. Cuidado con los celos, no controles tanto a tu pareja para evitar peleas sin razón. Serán días de conocer personas muy compatibles con tu signo. Vístete de colores fuertes y usa perfume. Estarás más comunicativo y con gran fuerza para realizar cualquier negocio con éxito.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “La Torre” te indica que es momento de cambiar de trabajo y emprender un negocio propio que te dará más ingresos para mejorar tu situación. Ten cuidado con las personas con las que te relacionas, no todas son confiables. Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos son 08 y 13; tus colores son el rojo y el amarillo y tus signos compatibles para el amor Sagitario, Aries y Cáncer. Tu signo es propenso al estrés, por ello debes silenciar tu mente antes de dormir. Tendrás días de preocupaciones personales, recuerda que eres el pilar de tu familia y debes cuidarte, el ejercicio te ayudará a liberar energías negativas. Se avecinan cambios importantes en tu trabajo, como ascensos o reacomodos de personal. En el amor, estarás de maravilla con tu pareja, serán días de mucha compatibilidad y pasión. Cuidado con problemas de huesos, ten precaución con los accidentes.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Mago” te dice que tu mejor momento para crecer sin límites y no dejar que tus pensamientos negativos saboteen tus éxitos, pide lo que deseas y se te dará. Recibes la papelería de migración vigente. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos son 02 y 19; tus colores para atraer la fortuna son el amarillo y el azul y tus signos compatibles para el amor son Virgo, Acuario y Capricornio. Pon el poder de tu mente en tus propósitos de vida. Tendrás días de suerte en los juegos de azar. En el trabajo te viene una revisión laboral y auditoría, pon en orden todo lo pendiente y no confíes tanto en tus compañeros, ya que podrían traicionarte. Sé discreto y haz tu trabajo. Recordarás un amor del pasado, pero mejor trata de quedar en paz y volverte a enamorar. El amor estará en tu signo con más fuerza, así que ponte algo de plata para atraer a la persona indicada.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Se encienden las estrellas a tu favor con la carta de “El Sol”, lo que implica que es tu momento de brillar. Basta de darle importancia a las opiniones de otros, confía en tu intuición y sigue adelante, el éxito está a tu alcance. Tendrás alegrías a la vista con un viaje a la playa. El miércoles será tu día de la fortuna; la suerte te llega con los números 28 y 46; viste de azul y blanco para atraer la fortuna y ten en cuenta que el amor está en el aire y tu pareja ideal será alguien de Libra, Acuario o Géminis. Es hora de dejar ir aquello que no aporta nada positivo a tu vida. La semana trae consigo algunas tensiones en el trabajo y vida personal, respira hondo, ten paciencia y actúa con cautela. Un viaje de trabajo inesperado te espera, aprovéchalo para crear contactos valiosos. No te tortures con amores que ya no son, el amor propio es la clave para encontrar una nueva pareja.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Para esta semana tus números de la suerte son 12 y 20, y tus colores de poder y prosperidad el rojo y el azul. La carta de “La Estrella” brilla sobre ti, trae consigo la realización de tus anhelos y la oportunidad de prosperidad económica. Aquello que tanto deseas está por llegar a tus manos, se avecinan compromisos firmes en el amor, el romance está en el aire así que date la oportunidad de iniciar una relación duradera. Asegúrate de equilibrar tus emociones, debes tener presente que el poder para superar problemas personales reside en tu interior. Enfócate en lo positivo y la paz interior llegará. Un viaje laboral inesperado te espera, tu signo necesita movimiento constante. La impotencia ante situaciones que no puedes controlar puede afectarte, trabaja en la paciencia y el desapego. Evita las peleas con tu pareja, el diálogo y la comprensión son claves para la armonía.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Es hora de brillar y demostrar tu potencial en el ámbito profesional, sigue trabajando en tus relaciones públicas porque te abrirán puertas al éxito. En el tarot te tocó la carta de “La Templanza”, la cual te guía invitándote a la madurez, el desapego y un nuevo comienzo personal y profesional para alcanzar el éxito. Es momento para que reflexiones y tomes decisiones sabias sobre el rumbo de tu vida. Suelta lo que ya no te aporta y enfócate en aquello que te llena de positividad. Agradece lo vivido y deja ir rencores porque cada persona ha jugado un papel en tu historia, será mejor que cierres ciclos para poder avanzar. El martes será un día vibrante, los números 21 y 23 te traerán fortuna esta semana; tus colores de poder son rojo y azul para atraer la energía positiva, y Aries, Géminis o Leo serán tus aliados durante estos días para estar de lo mejor.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu entorno laboral está en constante cambio, ármate de paciencia y adáptate. Controla tu temperamento ante las adversidades, la ira solo empeora las cosas. La carta de “El Juicio” llega a tu vida, instándote a enfrentar problemas, tomar decisiones y buscar nuevas oportunidades para salir adelante. No ignores los problemas, enfréntalos con madurez. Saldrás adelante de un problema legal que arrastras desde hace mucho tiempo. El miércoles será un día de grandes oportunidades para ti, los números 01 y 15 te traerán suerte en esta semana; vístete de azul y amarillo para atraer la energía positiva, y ten en cuenta que Virgo, Libra y Aries serán tus aliados para encontrar el mejor amor para ti. Mantén tu dieta saludable y no abandones el ejercicio, estás en un buen camino. Tu relación actual está estable, pero evita caer en la rutina y la monotonía.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

“El Carruaje” es tu carta del tarot y te impulsa a avanzar sin límites, ser discreto con tus metas y disfrutar de un crecimiento económico que te brinde estabilidad. Enfrenta con paciencia y diplomacia los problemas con tus compañeros de trabajo. Es buen momento para que persigas tus sueños sin miedo, el éxito está a tu alcance, solo sé prudente al compartir tus planes para que no te los salen. Actúa con inteligencia para lograr tus objetivos. Se abren puertas a nuevas oportunidades que te traerán prosperidad. El lunes será un día vibrante y lleno de energía positiva, tus números mágicos son 16 y 29 porque te traerán suerte; el verde y blanco son tus colores de la prosperidad y tu mejor compatibilidad amorosa será con Virgo, Libra y Géminis. Pide un deseo con fe porque se te cumplirá sin demora. Aprende a diferenciar entre la crítica constructiva y la envidia.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El martes será un día de grandes oportunidades y éxitos para ti. Los números 18 y 24 te traerán suerte durante esta semana; tus colores de la abundancia son azul y blanco, y Cáncer, Escorpión y Capricornio serán tus aliados durante estos días para encontrar un amor verdadero y apasionado. Tu carta del tarot es “As de Bastos” y llega a tu vida con todo su poder y la fuerza para resolver situaciones tanto laborales como personales. Es momento de asumir el control y demostrar tu capacidad para liderar y resolver los problemas que se presenten. No permitas que te pisoteen, levanta la voz y defiende tus ideas con seguridad y firmeza. Las vibraciones positivas te rodean, aprovéchalas para alcanzar tus metas. Reflexiona sobre tu camino y reconoce tus logros porque te encuentras en tu mejor etapa. Combate la angustia interior con tu fuerza de voluntad.