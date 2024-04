Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 29 de abril al 2 de mayo

Para esta semana, del 29 de abril al 2 de mayo, Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos cuál es la carta del tarot que te acompañará para que encuentres el amor con personas compatibles que te brindarán estabilidad y que no tienen miedo al compromiso.

También descubrirás cuáles son tus colores de la fortuna, los números que te traerá suerte en los juegos de azar y si tienes que realizar algún ritual para que la prosperidad no te abandone o se fortalezca.

También sabrás si hay algo de tu personalidad que tienes que cambiar, ya que recuerda que a veces tu carácter te provoca enojos y envidias sin razón, así que sigue las recomendaciones de Mhoni Vidente para que todo marche a tu favor.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Torre”, por lo que es el momento de mayor impulso para que soluciones problemas y actives tu desempeño laboral. Se avecinan cambios repentinos y positivos que te darán más fuerza económica. Tu mejor día será el martes; tus números mágicos son el 07 y el 23; tus colores son el rojo y el amarillo, y los signos más compatibles son Capricornio, Leo y Virgo. Para los Aries solteros, se avecina un amor nuevo, así que pon atención. Si tienes problemas de orgullo, trata de decirle a esa persona especial que lo sientes y queden como amigos si ya no pueden ser pareja. Serán días para cerrar nuevos negocios y te aventuras a crear nuevos rumbos de trabajo, recuerda que la buena suerte te acompaña en todo lo económico, así que no la dejes pasar y aprovecha para realizarte más en cuestiones personales.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Loco”, la cual te invita a un momento de madurez y reflexión. Es tiempo de que te enfoques en tu estabilidad emocional y busques una buena pareja sentimental. Libera sentimientos de culpa y evita cargar con problemas ajenos. Te esperan días de celebración y buenas energías. Tu mejor día será el lunes; tus números mágicos son 26 y 31; tus colores el blanco y el azul fuerte, y los signos más compatibles contigo son Virgo, Capricornio y Aries. Serán días de mucho trabajo y actualización en tu puesto laboral, recuerda no estresarte ni enojarte, ya que podrás resolver todo con paciencia. Decides darte un tiempo para crecer personalmente. Para celebrar tu cumpleaños, te recomiendo prender una vela blanca y usar ropa nueva de colores fuertes para atraer energías positivas a tu vida. Cuida tu salud, especialmente tu intestino y estómago, recuerda que “somos lo que comemos”.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te salió la carta de “El Juicio”, será un tiempo de crecimiento económico y la oportunidad de dejar atrás las inseguridades. Verás la luz al final del túnel y sentirás cómo todo se vuelve a ordenar a tu favor. Tendrás nuevas oportunidades de trabajo, analízalas bien y busca los cambios que mejorarán tu vida. Tu mejor día será el jueves; tus números mágicos son el 01 y el 25; tus colores para atraer la fortuna el rojo y el azul, y los signos más compatibles contigo son Libra, Acuario y Aries. Tendrás días de buenas noticias en el trabajo, por fin te reconocerán tu desempeño laboral y eso te hará sentir de maravilla. Tendrás varias juntas con tus jefes para realizar los cambios necesarios en la empresa y mejorar su funcionamiento. En estos días pensarás mucho en alguien que se fue de tu lado, es normal, ya que tu signo se resiste a desprenderse de las personas.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta del “As de Bastos”, que te invita a llegar a acuerdos y solucionar problemas legales para alcanzar la estabilidad emocional. Si estás pasando por un divorcio, busca solucionarlo rápidamente. Si tienes una deuda pendiente, págala para eliminar las situaciones negativas que te impiden avanzar. Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos son el 02 y el 23; tus colores son el rojo y el blanco, y los signos más compatibles contigo son Aries, Acuario y Libra. Te esperan días de buena energía, tendrás buena suerte en todo lo relacionado con la firma de nuevos contratos y la llegada de dinero extra por un trabajo adicional. Ten cuidado con los celos, no controles tanto a tu pareja para evitar peleas sin razón. Para los Cáncer solteros, serán días de conocer personas muy compatibles. Vístete de colores fuertes para atraer el éxito.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta del “As de Oros” en el horóscopo del tarot, lo que significa que tienes los astros y la buena suerte a tu favor, es un momento propicio para el crecimiento económico y la estabilidad laboral. La carta te recomienda iniciar un negocio propio, ya que tendrás éxito sin muchas dificultades. Ten cuidado con los robos o pérdidas, sé más precavido. Tu mejor día es el martes; tus números mágicos son el 19 y el 27; tus colores el rojo y el verde, y los signos más compatibles contigo son Aries, Sagitario y Géminis. Para liberar las energías negativas, lo mejor que puedes hacer es ejercicio, no caigas en estrés. En el trabajo se avecinan cambios importantes en la reubicación de personal, habla con tus superiores para que te consideren para un mejor puesto. En el amor, estarás de maravilla con tu pareja, tendrán días de mucha compatibilidad y pasión.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Diablo”, que te indica que el dinero fluirá a manos llenas. Es el momento de que hagas inversiones en tu vida para que logres el éxito económico. Esta carta también te advierte que desconfíes de quienes te rodean y que siempre te protejas de los enemigos ocultos. Dedícate a lo que más te apasiona en la vida para encontrar la felicidad. Tu mejor día es el jueves; tus números mágicos son el 05 y el 09; tus colores de la suerte el rojo y el naranja, y los signos más compatibles contigo son Aries, Tauro y Capricornio. En el trabajo, te viene una revisión laboral. Pon en orden todo lo que tengas pendiente, cuídate de los problemas de nervios y la presión. Haz ejercicio y come saludable para mejorar tu bienestar. Serán días de recordar un amor del pasado, pero mejor trata de quedar en paz y volverte a enamorar de otra persona.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Eres un faro de equilibrio y sensatez para quienes te rodean, no te dejes llevar por rencores, mejor perdona y sigue adelante, enfocándote en tu crecimiento personal y profesional. Tus colores de la suerte son rojo y amarillo; los números mágicos para ti son 11 y 24, y tu mejor día el lunes. El amor más compatible lo encontrarás con Capricornio, Géminis o Virgo, y ten en cuenta que el amor, la pasión y el romance florecen para tu signo. La carta de “El Ermitaño” te guía hacia la solución y crecimiento, por lo que es momento de que encuentres la paz interior y las respuestas a tus inquietudes. Confía en tu intuición y verás cómo los sueños se convierten en realidad. El éxito laboral está cerca y la prosperidad económica se manifiesta, llega dinero extra a tus manos por utilidades o compensación laboral. Recuerda que la gratitud es la clave para atraer más abundancia.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “La Rueda de la Fortuna” gira a tu favor, llenando tu semana de vibraciones positivas y oportunidades maravillosas, pero no te sabotees a ti mismo, cree en tu poder y atraerás prosperidad y éxito a tu vida. Tu arduo trabajo se ve recompensado con un éxito laboral que te brindará mayor satisfacción, aprovecha este impulso para brillar y alcanzar nuevas metas profesionales. El miércoles es tu día de suerte, enciende una vela amarilla y porta un amuleto de oro o plata para potenciar la buena fortuna. Tus números mágicos son 15 y 21; tus colores de la fortuna son morado y rojo, y tus signos compatibles para el amor son Piscis, Cáncer y Leo. No dejes que los celos y los malentendidos opaquen la pasión en tu relación, recuerda que tu fuerte carácter puede afectar tu vida amorosa. Vive el presente con alegría y tenle confianza a tu pareja.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

No te dejes llevar por las emociones negativas ante los problemas, tienes el poder de transformar tu realidad enfocándote en soluciones positivas y actuando con inteligencia. La carta de “El Carruaje” anuncia un ciclo de renovación y aprendizaje para tu signo, por lo que es momento de que dejes atrás lo que te frena y emprendas un nuevo camino con determinación. Es hora de que aprendas de las experiencias pasadas y salgas fortalecido de cualquier situación adversa. Los cambios a veces son difíciles, pero siempre traen nuevas oportunidades y crecimiento personal. Confía en tu potencial, con esfuerzo y perseverancia lograrás materializar tus sueños. Tu mejor día es el lunes porque estará lleno de energía positiva; tus números de la suerte son 12 y 13; tus colores de la fortuna son rojo y amarillo, y Sagitario, Aries y Leo son tus signos más compatibles.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu mejor día será el martes, estará lleno de oportunidades para que alcances el éxito; tus números mágicos son 04 y 13; la fortuna te llegará con los colores rojo y naranja, y Aries, Tauro y Virgo son los signos para que encuentres el amor verdadero. “El Mago” es tu carta del tarot, está llena de energía y determinación, así que aprovecha tu poder interior para materializar tus ambiciones y alcanzar el éxito. La estabilidad emocional y eficiencia profesional son tus claves del éxito. Mantén una actitud positiva, trabaja con inteligencia para superar cualquier obstáculo. Ten en cuenta que “negocio que no da, no es negocio”, aplica tu astucia y tenacidad para buscar siempre el crecimiento económico, pues la prosperidad está a tu alcance si la persigues con determinación. Recibirás gratas noticias en tu trabajo, recuerda ser discreto hasta que se concreten para evitar envidias.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el tarot te salió la carta de “El Emperador” trayéndote un mensaje de determinación y control sobre tus impulsos. Recuerda que “el que se enoja pierde”, mantén la calma y enfócate en tus objetivos con inteligencia y madurez. Tus signos compatibles para el amor son Libra, Sagitario y Géminis; la fortuna la conseguirás con los colores rojo y verde; el jueves será una jornada llena de energía positiva para ti, y tus número de la suerte son 04 y 27. No pierdas tu tiempo con personas que no te valoran, deja ir el amor del pasado y ábrete a nuevas posibilidades que te darán la felicidad. El destino te guiará hacia la persona indicada cuando sea el momento oportuno. Una revisión laboral podría llegar estos días, prepárate para demostrar tu capacidad y profesionalismo. Analiza con cuidado cualquier inversión grande y no firmes nada sin antes leer cada detalle detenidamente.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La prosperidad económica te acompaña estos días, aprovecha esta energía positiva para darle continuidad a tus metas y proyectos, pero recuerda no estresarte demasiado y enfócate en disfrutar del proceso. La carta de “El Sol” anuncia un periodo de gran suerte para tu signo, emprendes un proceso de renovación personal y realización de sueños. Es momento de que brilles con luz propia y saques lo mejor de ti. El miércoles será una jornada llena de energía positiva y oportunidades favorables. El 29 y 54 son tus números mágicos; la fortuna te llegará con los colores azul y rojo, y tu mejor compatibilidad amorosa es con alguien de Aries, Cáncer o Escorpión. Es hora de que te liberes de las ataduras del pasado que te atormentan y te reinventes, este es un momento ideal para invertir en ti mismo con cualquier actividad que te impulse a crecer como persona.