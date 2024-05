Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 10 al 12 de mayo

Para este fin de semana, Mhoni Vidente te dice si es el momento ideal para emprender el negocio que deseas para que llegue la prosperidad

Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos del fin de semana, del 10 al 12 de mayo, qué es lo que te depara el destino en las cuestiones del amor, para que sepas si te conviene darle otra oportunidad a esa persona que alejó de tu vida, o si es mejor cambiar de página y abrir la puerta a alguien con mayor compatibilidad.

También sabrás si en tu trabajo tendrás la oportunidad que tanto anhelas para conseguir la prosperidad económica, con la que conseguirás tus metas y poder aumentar tu patrimonio o empezar a formarlo.

Sabrás también cuáles son tus colores de la suerte y tus números de la fortuna para que los apuestes en los juegos de azar.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana estará repleto de alegrías y buenas noticias gracias a que te encuentras en una etapa de renacimiento espiritual, esta energía positiva te impulsa a brillar con más fuerza que nunca. El viernes será un día para disfrutar de la compañía de tus amigos en una cena, también será una buena oportunidad para visitar al médico. Recibirás un pago extra por comisiones, un ingreso que te vendrá de maravilla. En el ámbito amoroso, es importante que mantengas la calma y la cordura, deja de lado los celos y enojos sin fundamento con tu pareja. La buena suerte seguirá acompañándote durante estos tres días, así que aprovechala. En este Día de las Madres sorprende a tu mamá con un regalo especial, como un ramo de flores o una reunión familiar. Tus números de la suerte para este fin de semana son el 09 y el 13, y tu color para atraer la fortuna es el rojo.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Enfrentas este viernes una encrucijada laboral, estás analizando un posible cambio de trabajo, y eso es algo que no te tomas a la ligera, solo recuerda que tu signo se caracteriza por su determinación, y esta época es ideal para dar un giro a tu vida y encaminarla hacia un futuro mejor; confía en tu intuición. En el ámbito sentimental, es posible que tengas algunas discusiones con tu pareja, estas podrían surgir por inseguridades o celos, así que es importante que mantengas la calma, evites entrar en rencores y trates de comprender la perspectiva del otro. Llega el Día de las Madres, una ocasión perfecta para demostrarle a tu mamá cuánto la amas: un ramo de flores, un perfume y, sobre todo, el amor y la compañía de sus hijos y familiares la llenarán de alegría. Tus números de la suerte para este fin de semana son el 03 y el 27, y tu color de la fortuna el amarillo.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás varias juntas relacionadas con cambios de puesto, modificaciones de salarios y novedades en tu entorno laboral, así que mantén una actitud positiva y confía en tus habilidades. No olvides tomarte un poco de tiempo para ti y tu pareja, salgan a cenar o hagan algo que los haga sentir unidos, recuerda que el amor se cultiva. Es hora de tomar decisiones importantes sobre tu vivienda, esta decisión podría mejorar tu calidad de vida y darte mayor estabilidad. En el amor, es hora de dejar de lado la indecisión, elige a una pareja y enfócate en construir una relación sólida y feliz. En este Día de las Madres aprovecha para celebrar a las mamás Géminis, un regalo ideal sería una cena en familia, donde todos estén felices y sin rencores. Tus números de la suerte para este fin de semana son el 07 y el 16, y tu color para atraer la fortuna es el verde.

Cáncer

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La suerte estará de tu lado en todos los sentidos, disfruta de juegos de azar, especialmente con los números 13 y 44. Recuerda que, si bien te apasiona el trabajo, también es importante dedicar tiempo a la diversión y el ocio. La comunicación honesta con tu pareja será la clave para tu tranquilidad, habla claro sobre tus sentimientos y verás cómo la relación se fortalece. Es momento de dejar atrás amistades tóxicas, estas relaciones solo drenan tu energía y se aprovechan de ti; mejor elige con cuidado con quién compartes tu tiempo y rodéate de personas positivas. En el amor, una sorpresa grata te espera en estos días, se trata de un amor fugaz, pero que te llenará de alegría y pasión; disfrútalo al máximo mientras dure. Llega el Día de las Madres, una ocasión perfecta para celebrar a las mamás Cáncer, un regalo ideal sería pasar tiempo en familia en casa.

Signo Leo

En estos tres días, tu vida amorosa experimentará cambios positivos que te llenarán de alegría y satisfacción, prepárate para disfrutar de momentos especiales con tu pareja o para conocer a alguien que podría ser muy importante para ti. En familia planearán un viaje próximamente en el que todo saldrá de maravilla. Comienza el fin de semana con una actitud positiva y retoma el ejercicio, recuerda que una dieta balanceada te ayudará a mantenerte saludable y con energía. Deja de lado el rencor y el resentimiento, estas emociones negativas solo te perjudican y bloquean tu energía positiva. La fortuna estará de tu lado en los juegos de azar, prueba tu suerte con los números 11 y 23, y tu color de la abundancia es el azul. Para este Día de las Madres, las mamás Leo apreciarán un regalo relacionado con la joyería y un tratamiento de spa.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Vendrán recompensas monetarias este fin de semana, te pagarán una deuda y recibirás un bono sorpresa, pero recuerda ser discreto con tu situación financiera para evitar atraer energías negativas. Tu signo se caracteriza por buscar la compañía de su pareja y familia, recuerda que la unidad con tus seres queridos te permite alcanzar un mayor nivel de espiritualidad. Un amor del pasado te pedirá disculpas y querrá volver a tu vida. Aprovecha el sábado para tomar un curso de idiomas. El domingo será un día para reflexionar sobre tu imagen personal. La fortuna estará de tu lado en juegos de azar, prueba tu suerte con los números 07 y 20. Para el Día de las Madres, las mamás Virgo apreciarán un regalo que represente la felicidad de sus hijos y una cena elegante en familia en un buen restaurante; complementa este detalle con un regalo tecnológico.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recibirás dinero extra que te permitirá saldar deudas pendientes y hallar la tranquilidad. La suerte estará de tu lado este fin de semana, presta atención a los número 27 y 40, ya que traerán sorpresas agradables. Usa ropa amarilla para atraer energía positiva y buena suerte. Retomarás ese proyecto pendiente que has pospuesto, es hora de poner manos a la obra para alcanzar el éxito. El viernes te llegará una oportunidad inigualable para aumentar tus ingresos. En el amor, conocerás a personas con las que sentirás una gran conexión y compatibilidad. Disfruta de estos encuentros y prepárate para vivir momentos felices. Si buscas el regalo perfecto para mamá, no fallarás con un viaje familiar o con un obsequio especial como una bolsa o un vestido. Eres una persona muy bondadosa, pero recuerda que no debes permitir que tus amigos se aprovechen de tu amabilidad.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este viernes estará marcado por juntas y cambios inesperados en tus proyectos laborales, prepárate para adaptarte y fluir con las nuevas oportunidades que se presenten. Tu signo está bajo una poderosa alineación de energías positivas que te impulsarán a crecer profesionalmente, aprovecha este momento para brillar y alcanzar nuevas metas. Es importante que mantengas la calma y la diplomacia en tus comunicaciones, evita enojos y comentarios impulsivos que podrían afectar tu entorno laboral. En el amor, recuerda que la terquedad no siempre es la mejor opción, analiza con objetividad las situaciones y toma decisiones que te lleven a relaciones sanas y satisfactorias. Tus números de la suerte son 13 y 49 y tu color de la fortuna el verde. Momento perfecto para invertir en tu crecimiento personal y alejar males.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

El domingo será un día ideal para que estés en casa disfrutando de la tranquilidad y armonía familiar. Tus números de la suerte son 12 y 77, y la abundancia te llegará si usas el color amarillo en tu ropa. Este viernes trae consigo cambios muy positivos para tu vida profesional, prepárate para recibir reconocimientos, ascensos o nuevas oportunidades. Pones en marcha tus planes para aumentar tus ingresos, deja la indecisión a un lado y actúa con determinación para alcanzar la estabilidad que deseas. No cargues con problemas ajenos, aprende a soltar las cargas emocionales que te pesan y enfócate en aquello que sí puedes controlar y mejorar. Este fin de semana podría llegar a tu vida un amor nuevo e inesperado, abre tu corazón a las posibilidades y prepárate para vivir momentos románticos y emocionantes.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 30; tu color de la fortuna es el naranja, y tendrás mucha compatibilidad en todos los sentidos con Aries y Virgo. Este viernes estará marcado por juntas de trabajo que te darán la oportunidad de poner en práctica tus habilidades y demostrar tu valía, propón nuevas ideas que beneficien tu carrera profesional. Siempre tendrás la respuesta correcta y la solución a los problemas gracias a tu capacidad de análisis. Es momento de dejar atrás amores del pasado que no te aportan nada positivo, no caigas en la tentación de volver a situaciones de crisis amorosa; mejor abre tu corazón a nuevas experiencias y personas que te hagan sentir feliz y realizado. Es posible que sufras de las vías respiratorias, evita el cigarro y adopta un estilo de vida saludable con ejercicio regular en tu rutina diaria.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te llega una oportunidad valiosa para tomar un curso de ventas y relaciones públicas, no la desaproveches, te permitirá desarrollar habilidades que te serán de gran utilidad para alcanzar metas profesionales y personales. Es importante que trabajes en tu impulsividad en el amor, tómate un tiempo para conocerte mejor a ti mismo y lo que realmente buscas en una pareja; estar un tiempo solo te ayudará a encontrar el amor verdadero y duradero que tanto deseas. Vibra con los números de la suerte 06 y 15 para atraer la fortuna a tu vida, y tu color de la abundancia es el rosa. Tu poderoso pensamiento tiene el potencial de crear la realidad que deseas. Enfócate en visualizar cosas positivas y notarás cómo se manifiestan en tu camino. Sentirás la necesidad de renovar tu hogar para crear un ambiente fresco y acogedor.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus colores de la abundancia son azul y verde. Este viernes estará marcado por una energía positiva para tu vida profesional, prepárate para recibir nuevas oportunidades de trabajo que te permitirán alcanzar metas y sueños. No tengas miedo de salir de tu zona de confort y explorar nuevos horizontes, aprovecha para comenzar a planificar tu propio negocio; con dedicación y esfuerzo, podrás convertir tu pasión en una fuente de ingresos y satisfacción. Te verás envuelto en una confusión sentimental, dos amores estarán presentes en tu vida y tendrás que tomar una decisión importante, pero no te apresures y analiza con calma la situación, sigue tu intuición y elige la opción que te haga sentir más feliz y realizado. Aprende un nuevo idioma, eso te abrirá puertas a nuevas oportunidades en tu vida personal y profesional.