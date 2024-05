Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 24 al 26 de mayo

Para este fin de semana, del 24 al 26 de mayo, Mhoni Viente te dice en tu horóscopo cómo te irá en el ámbito del amor, si ya es tiempo de que dejes en el pasado todo lo que te lastima o consideres si aún quieres darle otra oportunidad a esa persona, con el riesgo que esto implica.

Conoce también cuáles son tus colores de la abundancia y los números de la fortuna que te acompañarán para que el crecimiento y prosperidad económica esté presente en tu vida.

Mhoni Vidente también te recomienda qué hacer en el campo laborales, si debes emprender el vuelo de un lugar en el que ya no te sientes a gusto, así como si alguna recompensa, como aumento de salario o depuesto, están a la vuelta de la esquino y esto te ayudará profesionalmente.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Aries, este 24 de mayo la energía está de tu lado, es un día perfecto para poner en marcha todos esos planes que tienes en mente, ya sean laborales o personales. Durante el fin de semana, tendrás trabajo extra. Estás invitado a una fiesta este sábado, no olvides llevar algo de dinero contigo para cortar las envidias y las malas energías, ya que tu signo es muy receptivo a todo lo que lo rodea. Sorpresas inesperadas te esperan este fin de semana, recibirás un regalo y te llegará un dinero extra por lotería con los números 21 y 33. Tu color de la suerte para este día es el rojo, úsalo en todo lo que puedas. En el ámbito sentimental, un amor del pasado te buscará para solucionar rencores, pero mejor te recomiendo que trates de cerrar ese capítulo y seguir adelante. Este verano tomarás decisiones importantes para tu futuro. Decidirás tener una mascota.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tauro, este fin de semana te tocará tomar decisiones importantes en tu vida personal, especialmente en el ámbito amoroso, solo recuerda que las parejas se construyen, no se destruyen. En el trabajo se te presentará una oportunidad de crecimiento el día 24 de mayo, te recomiendo que no la comentes con nadie para que no se eche a perder. Este fin de semana también será de mucho reacomodo en tu hogar, decidirás sacar todo lo que ya no utilizas y mover los muebles de lugar para darle una nueva dimensión a tu casa y llenarte de energías positivas. Además, te invitarán a un viaje a la naturaleza este domingo con tus amigos. Tus números de la suerte para este fin de semana son el 23 y el 40, y tu color de la fortuna el verde fuerte, te recomiendo usarlo más en tu ropa. Este fin de semana cambiarás tu celular por uno más reciente.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Amigo Géminis, tu signo es uno de los más queridos del Zodiaco, por lo que siempre estás rodeado de buenos amigos y familiares. Estos días serán de grandes alegrías para ti, este 24 de mayo prende una veladora roja para atraer las energías cósmicas positivas a tu vida. Recuerda que los Géminis son fuertes en el ámbito espiritual y eso los hace estar siempre conectados con lo divino, así que pide con fe y verás que tus deseos se cumplirán. Recibirás una invitación para un viaje con tu familia, será una oportunidad para relajarte y disfrutar de su compañía. Este fin de semana también tomarás decisiones importantes para tu vida. Sigue con tu dieta y ejercicio para mantenerte saludable y verte de lo mejor. Tus números mágicos para este fin de semana son el 06 y el 41, y tu color de la fortuna es el naranja, úsalo más en tu ropa para atraer la buena suerte.

Cáncer

Cáncer, este fin de semana estarás lleno de fuerza espiritual y sorpresas agradables. Las parejas Cáncer recibirán grandes sorpresas por parte de su amor, y los solteros de Cáncer encontrarán un amor verdadero, posiblemente de Aries o Piscis, con quien tendrán una gran compatibilidad. Si no te gusta tu trabajo actual, no seas terco y busca algo mejor. Este viernes las energías positivas estarán de tu lado, así que aprovecha para buscar un nuevo empleo. Además, te llegará un dinero extra por lotería con los números 13 y 40, y usa más el color amarillo en tu ropa, ya que te traerá suerte. Este fin de semana también tendrás la oportunidad de salir de viaje para disfrutar de unos días de vacaciones en los que te podrás relajar y te sentirás muy bien. Un familiar te invitará a ser padrino en un bautizo o boda. Ten cuidado con algunos falsos amigos, ya que podrían traicionarte.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Leo, adoptarás una actitud positiva y empezarás una rutina de ejercicio y dieta, recuerda que este verano tienes que lucir de lo mejor, ya que eres el rey del Zodiaco. Llénate de energía y si estás pensando en hacerte una cirugía estética, este es el momento ideal, ya que todo saldrá a la perfección. Este viernes recibirás una propuesta de negocios o una invitación para participar en un nuevo proyecto, no dudes en aceptarla, ya que te traerá grandes satisfacciones. Tu pareja te invitará a un viaje a finales de mes, recuerda que a tu signo le encanta explorar y conocer personas nuevas. Estos días estarán llenos de reuniones y fiestas, diviértete, pero recuerda moderar el consumo de alcohol y no conducir si vas a beber para evitar situaciones de las que luego te arrepientas. La suerte estará de tu lado este domingo con los números 06 y 31, y tu color es el blanco.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El viernes es el día perfecto para solucionar cualquier asunto legal o pendiente en juzgados, ya que todo saldrá a tu favor. Si estás buscando un nuevo empleo mejor pagado, este viernes también es un buen momento para empezar tu búsqueda porque te llegarán buenas oportunidades. Te recomiendo que este día te cortes el cabello y prendas una vela blanca para atraer las energías positivas. Recibirás una invitación a un curso de inglés, no la desaproveches, ya que te será de gran utilidad en tu futuro profesional y personal. En cuanto a tu vida amorosa, si estás en pareja, podrían surgir algunos problemas por celos e inseguridades. Si eres Virgo soltero, te espera un nuevo amor en el horizonte, posiblemente del signo de Capricornio o Cáncer. También tendrás suerte en los juegos de azar este fin de semana. Tus números de la suerte son el 05 y el 20. Usa más el color verde claro en tu ropa para atraer la buena suerte.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana será de reacomodo en tu vida amorosa, ponle fin a una relación que no te aporta lo que necesitas; recuerda eres de los signos más aguantadores del Zodiaco, pero eso no significa que debas soportar lo que te hace daño. Prende una vela roja el 24 de mayo para atraer energías positivas y abrir las puertas al éxito. Evita realizar compras impulsivas y ahorra para el futuro. Te llegará dinero extra por la venta de una propiedad. Este sábado te espera una comida muy divertida con amigos. El domingo te vas de fiesta con personas muy especiales y la pasarás genial. Lee bien todo lo que firmes, especialmente en lo que se refiere a contratos. No invites a todo mundo a tu casa, esto puede generar energías negativas. Tu hogar es tu templo de sanación y debes cuidarlo. Tus números mágicos son 01, 33 y el blanco es tu color de la suerte.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Una poderosa fuerza espiritual te rodeará este viernes, favoreciendo tanto tu vida profesional como amorosa para lograr tus objetivos. Te recomiendo que te perfumes antes de salir de casa y te encomiendes a tu ángel de la guarda y verás cómo todo fluye a tu favor. Momento de reinventarte en todo lo que concierne a tu vida personal. Aunque te cuesta mucho dar por terminada una relación, lo mejor es reconstruir tu vida desde lo sano. La suerte estará de tu lado con tus números mágicos 10 y 23. Vibra en armonía con el color azul para atraer aún más la fortuna. Este fin de semana es perfecto para comenzar a planear un negocio junto a un socio familiar. Te espera una fiesta este domingo donde te divertirás muchísimo, lleva toda la actitud positiva. Apúntate a un curso de idiomas, es un momento perfecto para expandir tus horizontes.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Tus números mágicos son el 17 y el 66. Atrae la fortuna y la energía positiva vistiendo de rojo y amarillo. Las estrellas se alinean a tu favor, brindándote la energía ideal para materializar tus sueños. Si piensas en mudarte o emprender un viaje al extranjero, este es el momento perfecto para hacerlo, tu espíritu aventurero te impulsa a explorar nuevos horizontes y conocer personas de diferentes culturas. Te espera una fiesta este sábado donde la diversión estará garantizada. No te pierdas la oportunidad de bailar y celebrar. Si estás casado, serán días de gran unión familiar y de momentos para recordar. Disfruten de momentos inolvidables, creando recuerdos que atesorarán siempre. Para los solteros, el amor está en el aire. Un encuentro especial con alguien de Aries o Leo marcará el inicio de una relación muy compatible y apasionada.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te pones al día con unos pagos atrasados de tu tarjeta de crédito, así que ahora organiza tus finanzas y evita caer en deudas. El amor podría llegar a tu vida en estos días de la mano de alguien del signo de fuego. Mantén tu corazón abierto y prepárate para la pasión. Este viernes vivirás cambios repentinos en tu trabajo, mantén una actitud positiva y enfócate en encontrar soluciones, pero si ya no te sientes a gusto, es momento de buscar nuevas oportunidades que te hagan sentir realizado; recuerda que tu talento y capacidad te permitirán alcanzar grandes cosas. Tus números mágicos para este fin de semana son el 27 y el 30. Atrae fortuna y buena energía vistiendo los colores azul y naranja. Te espera una fiesta este sábado con tus amigos, disfruta de la compañía y la diversión. Renueva tu imagen y empieza a hacer ejercicio.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás trabajo extra durante el fin de semana, pero también la oportunidad de arreglar asuntos pendientes en tu hogar. Te espera una salida con tus compañeros de escuela este sábado. Disfruta de la compañía y revive viejos recuerdos. Aprovecha el fin de semana para renovar tu look con ropa nueva. Este viernes será un día de gratas noticias, lo que creías perdido regresará a tu vida, llenándote de alegría y renovando tu esperanza. Como eres el más sociable del Zodiaco, te esperan días de reuniones y eventos donde la pasarás de maravilla. Recuerda ser responsable y no mezclar el alcohol con el volante porque puede tener malas consecuencias. Tu incansable lucha por progresar y ser alguien en la vida te llevará a vivir unos días de cambios positivos. Te recomiendo realizarte un corte de cabello y prender una vela blanca para atraer aún más la buena energía.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin marca el inicio de una etapa de gran prosperidad, las energías positivas están a tu favor, solo necesitas enfocarte en tus metas y visualizar tu crecimiento. Si estás pensando en solicitar un crédito, este es el momento para hacerlo, pero administra bien tus finanzas. Un amor que vive lejos te sorprenderá con una visita inesperada, llenándote de alegría y fortaleciendo su conexión. Te llega la propuesta de dar clases en una escuela, ya que tu signo tiene un don natural para la enseñanza y compartir sus conocimientos. Esta podría ser una nueva fuente de ingresos y satisfacción. La suerte estará de tu lado este domingo. Tus números mágicos: 23 y 40. Atrae la fortuna y la buena vibra vistiendo de amarillo y naranja. Para los solteros, el amor está en el aire. Sigue conociendo personas, ya que encontrarás a alguien muy afín a ti en estos días.