Mhoni Vidente: los horóscopo de la semana del 27 al 30 de mayo

Descubre en los horóscopos de Mhoni Vidente de esta semana, del 27 al 30 de mayo, qué puedes esperar en el amor, así como los signos con los que te espera la mejor compatibilidad para que tu sendero se ilumine con confianza y solidaridad.

También conocerás cuáles son tus colores para que llegue la abundancia, sabrás cuáles son tus números de la suerte para los uses en los juegos de azar y tu situación económica mejore como tanto lo deseas.

La vidente también te revela qué astro te acompañará en tu camino para que consigas la prosperidad profesional y personal que mereces, así como cambios que debes realizar en tu personalidad para que no cargues con culpas ni rencores.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta del As de Oros. Estás en el camino correcto para progresar en lo laboral. No te distraigas con situaciones amorosas o familiares, ya que siempre tendrán solución. Recuerda que tu signo está en un momento de crecimiento sin límites y de alcanzar tus deseos. Sorpresa económica con los números 4 y 30. Tu mejor día es el martes. Tus colores mágicos son el amarillo y el rojo. Signos compatibles: Capricornio, Leo y Libra. Te esperan días de nuevo despertar, cambio de actitud y energía positiva para tus proyectos. No descuides tu bienestar económico y comienza ese negocio que tienes en mente. Alegría y sorpresas agradables te esperan en tu época de suerte. Tu día especial es el martes, donde habrá un cambio repentino de suerte para bien. Salidas de viaje por cierre de contratos, limpieza del alma de rencores, compromiso de ser mejor cada día, pago de deudas y actualización de escrituras. Inicio de clases de inglés o francés. Moderación en la vida sentimental y segunda oportunidad con tu pareja. Arreglo de papeles del carro, permiso de migración, cuidado con dolores de hombro o brazo y visita al médico.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te salió la carta de El Loco. Es tiempo de madurar y crecer en lo profesional. Deja de lado las indecisiones y sal al mundo a ser exitoso. No digas no a la vida y déjate consentir por las buenas personas que te rodean. Tu mejor día es el jueves. Tus números mágicos son el 12 y el 25. Tus colores son el blanco y el naranja. Signos compatibles: Leo, Virgo y Capricornio. Te esperan grandes logros en el trabajo y una semana de resolución de problemas familiares. Recibirás dinero por un bono laboral y comisiones de ventas. Avanzarás en tu tesis y proyectos de escuela. Habrá juntas en tu trabajo y recortes de personal. En el amor, seguirás con suerte, con varios pretendientes y una semana romántica. Remodelación del hogar, préstamos a familiares, posibilidad de iniciar un negocio de comida o ropa.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de El Carruaje. Es momento de no detenerte y seguir adelante. Estás en un tiempo de crecimiento económico y personal. Define tus objetivos y no mires atrás. Tu mejor día es el lunes. Tus números mágicos son el 03 y el 14. Tus colores son el naranja y el amarillo. Signos compatibles: Acuario, Libra y Sagitario. Supera los límites y enfrenta las presiones personales y laborales. Recuerda que es tu semana de cumpleaños y recibirás un regalo inesperado. No te dejes llevar por la impotencia y entiende que todo tiene su proceso. Tu mejor día es el lunes, donde la suerte te sonreirá. Prende una vela amarilla para atraer la fortuna. Viaje con la familia para celebrar tu cumpleaños. Armonía en la pareja, aunque es importante darse espacios. Éxito en los exámenes universitarios. Cuidado con problemas de riñón e infecciones. Visita al médico.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de La Estrella te dice que es momento de crecer económicamente y no dejar que los problemas personales te retrasen. Enfócate en lo que te hace feliz. Te llega la invitación a un negocio familiar, acéptala, te ayudará a crecer. Tu mejor día es el viernes. Tus colores son el rojo y el blanco. Signos compatibles: Libra, Escorpión y Piscis. Pide un deseo el 27 de mayo, se cumplirá casi de inmediato. Días de buenas energías, cierre de negocios pendientes o la respuesta positiva a esa solicitud de trabajo. Un golpe de suerte en el trabajo te cambiará la vida esta semana. Tramita ya tus papeles para una beca de estudios. En el amor, confusión entre un amor nuevo y uno del pasado. Deja que tu corazón decida. Para los Cáncer casados, sorpresa de un embarazo. Recuerda, Cáncer es el signo de la comunicación, rodéate de gente positiva y toma un curso de relaciones públicas.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de El Mago. Días de abundancia sin límites, pero recuerda protegerte de las malas energías. Eres un signo que busca estar en lo alto y eso genera envidias. Protégete con agua bendita y una cadena de plata. Tu mejor día es el miércoles. Tus números mágicos son el 05 y el 22. Tus colores son el verde y el rojo. Signos compatibles: Sagitario, Acuario y Aries. Fortalece tu poder de propósito y define hacia dónde diriges tu vida. Días de grandes oportunidades, incluido el amor. Golpe de suerte en juegos de azar y cierre de un nuevo contrato de trabajo que te dará más ingresos. Te haces una operación estética con éxito. Trámites escolares y pagos de colegiatura. Cambio de carro por uno más reciente. Cuidado con robos o pérdidas en estos días de energías cruzadas. Cuídate de los excesos de alcohol y desveladas. Amor fugaz que podría causarte problemas con tu pareja actual o chismes. Cambio de cuenta bancaria. No prometas lo que no puedes dar.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te salió el As de Bastos. Llega la determinación de crecer y ser un líder. Busca ser el mejor y tener lo que deseas. No te preocupes por los demás, enfócate en tu estabilidad emocional. Tu mejor día es el viernes. Tus números mágicos son el 01 y el 02. Tus colores son el azul y el verde. Signos compatibles: Escorpión, Capricornio y Tauro. Días de cambios fuertes y positivos en tu vida a partir del 27 de mayo. Abundancia y suerte en el trabajo. Invitación a una boda familiar. Recuerda que después de lo malo, siempre viene algo bueno. Ahorra y compra una casa para tu futuro. Tienes un ángel especial que te ayuda en peligro, invócalo. En el amor, un amor de fuego te busca para reclamarte y cerrar el círculo. Para los solteros, un amor verdadero de agua será muy formal. Pagos de impuestos. Cree en ti mismo, eres fuerte y triunfador. No te desanimes ni descuides tus estudios. Cuida a tu padre, que estará un poco enfermo. Arregla papeles de migración y saca tu visa extranjera. Cambio de look.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Emperador, indicándote que eres el ideal para sobresalir en relaciones públicas y políticas. Acepta un trabajo en este ámbito para crecer profesionalmente. No dejes que las opiniones negativas te afecten ni cargues con problemas ajenos. Es momento de renovarte en todos los sentidos. Tu mejor día es el lunes. Tus números mágicos son el 11 y el 35. Tus colores son el naranja y el verde. Signos compatibles: Sagitario, Acuario y Géminis. Pasa más tiempo en la naturaleza para aumentar tu energía positiva. Recuerda que eres el más querido de la familia y siempre buscan tu ayuda, pero a veces abusan de tu bondad. Es mejor mantenerte al margen de los problemas y solo ayudar cuando te lo pidan. Te llega la propuesta de poner un negocio y trabajar en otra empresa internacional. Será una semana llena de oportunidades laborales. Cuídate de dolores de cabeza y nervios. Calma tu mente y duerme más. Recuerda que tú controlas tu mente. Cambia tu celular y compra una computadora para la escuela. En el amor, estás pensando en dejar a esa persona que ya no te quiere, pero te da miedo la soledad. Recuerda que siempre llegará algo mejor. Solo necesitas tomar decisiones para crecer personal y tener una pareja estable. Estudia arte o diseño, ya que tienes talento para ello. Es momento de reinventarte, ponerte a dieta y seguir con el ejercicio.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Rueda de la Fortuna, indicándote que es momento de dejar de esconderte del éxito y tener el valor suficiente para lograr tus sueños. Recuerda que tu mal carácter te puede traer problemas, así que empieza a controlarlo y busca la estabilidad emocional. Tu mejor día es el jueves. Tus números mágicos son el 18 y el 29. Tus colores son el naranja y el verde. Signos compatibles: Aries, Cáncer y Piscis. Tendrás mucho interés en alcanzar el éxito en la vida. El 30 de mayo recibirás un golpe de suerte y una energía muy positiva gracias a la ayuda de los astros para alcanzar tus sueños. Evita discusiones para mantener tu energía positiva. Cuídate de infecciones estomacales por comer en la calle. Recuerda que eres el líder natural del zodiaco y todos te siguen, así que aprovecha esta virtud. Tramita pagos o ponte al corriente con tus deudas. Cuídate del corazón y la presión alta, y deja de fumar. Arregla papeles de abogados y tramita tu residencia migratoria. Ten cuidado con pérdidas o robos y sé más precavido. Recibirás dinero extra que puedes invertir en tu casa. Compra un celular nuevo o cambia tu plan.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Ermitaño, indicándote que es momento de encontrar el camino de tu vida, definir hacia dónde quieres dirigir tu existencia y enfocarte en lograrlo. Ten cuidado con las envidias de amigos y familiares que no soportan tu éxito. Te llega la invitación para irte a vivir a otro país. Tu mejor día es el miércoles. Tus números mágicos son el 07 y el 16. Signos compatibles: Piscis, Aries y Leo. Lo más importante en estos días es sanar tu espíritu. Te recomiendo no sacar ningún crédito y solo gastar lo necesario hasta que pasen estos días. Prende una vela amarilla y ponte mucho perfume el 27 de mayo para cortar las energías negativas. Habrán días de mucha pesadez en el trabajo y problemas con un proyecto, así que mantén la calma y no tomes los problemas como personales. Si tienes algún enojo con un compañero de trabajo, no lo agrandes. Decide cambiarte de casa o irte a vivir a otra

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de la Justicia te impulsa a tomar el control de tu vida y crecer profesionalmente. No regreses a amores del pasado ni a trabajos anteriores. Enfócate en lo que te hace feliz y te lleva hacia un mejor porvenir. Tu mejor día es el martes. Tus números mágicos son 08 y 24. Tus colores de la suerte son el azul y el verde. Los signos compatibles con Capricornio son Aries, Tauro y Cáncer. Pide un deseo, que se te concederá pronto. Te esperan días de buena energía y suerte, especialmente en la firma de contratos nuevos y la llegada de dinero por trabajo. Analiza bien las opciones y elige la mejor. Tramita tu visa americana, pasaporte y un crédito bancario para un departamento. Te alegrará saber de un embarazo familiar. Cuidado con los celos, no controles tanto a tu pareja. El 27 de mayo será un día de suerte para las relaciones públicas y emprender un negocio. ¡No dudes en comenzarlo!Comienza una nueva etapa de estudios universitarios que te dará muchos triunfos en el futuro.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de los Amantes trae consigo estabilidad emocional, pareja ideal y embarazo para los casados. También te abre las puertas a la comunicación y las relaciones públicas. Tu mejor día es el lunes. Tus números mágicos son 15 y 26. Tus colores de la suerte son el rojo y el verde. Los signos compatibles con Acuario son Tauro, Géminis y Libra. No pierdas el tiempo con personas negativas ni proyectos improductivos. Aprende de las situaciones que te suceden, ya que son parte del crecimiento de tu signo. Te llega una propuesta de trabajo nuevo. No la platiques mucho para que se concrete. Realiza baños de manzana y esencia de canela para atraer la suerte. El 27 de mayo será un día increíble con mucha suerte. Te llegará un golpe de suerte, tendrás trámites de un crédito y pago de tarjeta, revisión de tu carro o cambio de aceite. Te buscan familiares para invitarte a una boda. Es hora de poner un negocio y crecer económicamente. Cuídate de dolores de riñón y retención de líquidos. Visita a tu médico.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta del Juicio te indica que es momento de cerrar ciclos del pasado y avanzar. No regreses a relaciones ni trabajos anteriores. Ten cuidado con lo que comentas en el trabajo. Podrás resolver todos tus problemas legales sin dificultad. Tu mejor día es el martes. Tus números mágicos son 06 y 21. Tu color de la suerte es el rojo y el verde. Los signos compatibles con Piscis son Piscis, Cáncer y Libra. Realiza un ritual de abundancia para atraer la prosperidad. Estarás con mucho ánimo y buena suerte en tu trabajo. Cuídate de las envidias y malas energías en el trabajo. Lleva un limón verde en tu bolsa para protección o ponte algo de plata. Cuídate de dolores de nuca y cuello, reduce la tensión nerviosa y consulta a tu médico. Eres el más sensible y paciente del zodiaco, siempre tienes el consejo ideal para ayudar a los demás.