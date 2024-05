Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 31 de mayo al 2 de junio

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Junio llega cargado de energía positiva y buena suerte para Aries. Este es el mes ideal para salir de viaje con tu pareja y disfrutar de merecidos días de descanso. También es un buen momento para resolver asuntos relacionados con propiedades o vehículos. Recibirás dinero extra por una deuda del pasado o por el pago de comisiones. Sin embargo, debes prestar atención a tu salud, ya que junio podría traer consigo estrés y preocupación. Tus mejores días serán 02, 04, 07, 08, 14, 19, 22, 25, 28 y 30. Un nuevo amor del signo Leo o Capricornio podría llegar a tu vida. Recibirás una mascota como regalo. Obtendrás un reconocimiento laboral y un aumento de sueldo. Este 1 de junio prende una vela verde y ponle perfume. Pide a tu ángel de la guarda que te acompañe durante este mes para ayudarte con todo lo que te rodea.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Junio será un mes muy beneficioso para Tauro en el trabajo. Tendrás la oportunidad de cerrar nuevos contratos, pero recuerda que debes analizar cuidadosamente cada decisión. Es posible que te sometas a una cirugía dental o ocular con resultados muy favorables. En cuanto al amor, te recomiendo que dejes de buscar a esa persona que no te valora. Tauro tiene un gran magnetismo para atraer personas compatibles. El 1 de junio prende una vela blanca y pide a tu ángel de la guarda que te abra los caminos de la prosperidad. Tus mejores días son 01, 03, 09, 12, 17, 20, 21, 28 y 30. Te ofrecerán un trabajo en el gobierno o en una empresa internacional. Arreglarás un asunto legal pendiente. Recibirás un regalo inesperado que te llenará de alegría. Junio estará lleno de fiestas y cumpleaños familiares.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Junio será un mes de renacimiento total para Géminis. Sentirás una nueva energía que te impulsará a ver por ti mismo en todos los aspectos de tu vida. Recibirás nuevas propuestas laborales y proyectos de negocios propios. Analiza bien cada oferta antes de tomar una decisión. Confía en tu intuición, pero no te dejes llevar solo por ella. Si estás en pareja, recuerda que el amor no se acaba, solo se transforma. Si ya no sientes lo mismo por tu pareja, tómate un tiempo para ti mismo y conoce a otras personas. Si estás soltero, podrías conocer a alguien especial de Aries o Acuario. Cuídate de los problemas de nervios y espalda baja. Relájate y haz ejercicio para mantenerte en forma. Tus mejores días son 02, 05, 07, 09, 13, 17, 19, 21, 28 y 30 y tus colores de la suerte son dorado y plata. Prende una vela verde el 1 de junio.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Junio será un mes de grandes retos para Cáncer. Tendrás la oportunidad de lograr ese plan de trabajo que tienes en mente y cerrar contratos que te traerán más ganancias. Será un mes de abundancia y logros personales. Cuidado con el mal de ojo y las envidias. No compartas tus planes y logros con todo el mundo. Si estás en pareja, a pesar de los malos momentos de los últimos meses, podrás superar los obstáculos y seguir juntos. Mantén la calma y trabaja en la relación. Cuidado con los problemas de estómago. Acude al médico para un chequeo general. Nuevos amores llegarán a tu vida este mes. Tus signos más compatibles son Capricornio, Piscis y Escorpión. Venderás un carro o lo cambiarás por uno más reciente. Arreglarás tu casa o le comprarás muebles. Tus mejores días son 03, 06, 09, 13, 16, 19, 21, 23 y 28. El 1 de junio corta tu cabello.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Junio será un mes de reconciliación y nuevos comienzos para Leo. Es momento de dejar atrás los problemas del pasado y empezar con una nueva energía positiva. Es el inicio de tu mejor época del año, aprovecha la abundancia de energía positiva que te rodea. Es un buen momento para cambiar de trabajo o iniciar un negocio propio. En el amor, evita ser terco y deja fluir los sentimientos. Si estás soltero, podrías conocer a tu pareja ideal de Sagitario o Aries. Viajarás y renovarás tus energías. Controla los excesos, especialmente con el alcohol y los vicios. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. En la escuela, seguirás con exámenes o podrías estudiar otra carrera. Tus mejores días son 04, 06, 09, 12, 17, 18, 21, 22, 27 y 30. el 1 de junio prende una vela verde para atraer prosperidad.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Junio será un mes de abundancia, logros y cambios positivos para Virgo. Es momento de prepararte para tu mejor época del año. Tendrás mucha energía y podrás lograr todo lo que te propongas. No dudes en hacer los cambios que necesitas en tu vida personal. Lleva siempre contigo un billete de un dólar como amuleto de la buena suerte. Mantén pensamientos positivos, ya que se te cumplirán. Alguien de Aries o Géminis te propondrá un negocio o una sociedad. Acepta, son tus signos más compatibles. Cuida tu salud, especialmente del estrés. Tómate unos días de vacaciones en el campo. En el amor, tu relación con tu pareja será estable. Recuerda tener tu propio espacio y mantener una buena comunicación. Deja de fumar, ya que te causará problemas de salud en el futuro. Tus mejores días son 04, 07, 09, 10, 15, 19, 21, 24 y 28.

Signo Libra

Junio será un mes de crecimiento personal para Libra. Es momento de dejar atrás las aventuras impulsivas y actuar con más cautela. Tu signo busca siempre lo imposible y eso te lleva a tomar decisiones apresuradas. Analiza bien las cosas antes de actuar, especialmente en el trabajo y en el amor. Te llegará una propuesta de trabajo o un proyecto nuevo que te traerá más ganancias. Acéptalo, este mes la suerte está de tu lado. Cuidado con las envidias y los chismes. No compartas tu vida privada con cualquiera. Comienzas una nueva carrera de estudios. Tus mejores días son 04, 08, 10, 13, 17, 19, 20, 25 y 29. Podrás pagar deudas o realizar cambios positivos en tu vida. Controla tus celos y sé más comprensivo con tu pareja. El 1 de junio prende una vela blanca y pide a tu ángel de la guardia que te ayude en todo lo que necesites.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Junio será un mes de transformación y nuevas oportunidades para Escorpión. Tu signo está a punto de experimentar una metamorfosis en su forma de pensar y ser. Eleva tu energía a lo positivo y pide ayuda a tu ángel de la guarda. Ten cuidado con los golpes y caídas. Viajarás por trabajo para cerrar un nuevo proyecto. Terminas de pagar tu carro y piensas en cambiarlo por uno más reciente. Cuidado con los chismes y las malas energías que te rodean. No compartas tus planes con cualquiera. Habrá un embarazo en tu familia que te dará mucha felicidad. Si estás soltero, podrías conocer a dos nuevos amores: uno en el trabajo o la escuela y otro en una fiesta. Vístete de colores fuertes para atraer el amor. Tus mejores días son 02, 04, 07, 10, 12, 17, 21, 23, 28 y 30. En estos días la energía positiva estará a tu favor.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Junio será un mes de entrega total a tu trabajo y proyectos de vida para Sagitario. Es un mes muy importante para ti, ya que el número seis te trae buena suerte en el amor. Te esperan muchos días de trabajo y nuevos proyectos que te harán crecer como persona. Eres el signo más intuitivo del zodiaco, así que analiza bien las cosas antes de tomar decisiones importantes. Te llegará la propuesta de salir de vacaciones con tu pareja o familia. Recibirás un dinero inesperado por la venta de un coche o una propiedad. Es importante que duermas lo suficiente y descanses tu mente. Un familiar se casará y te invitará de padrino. Tus mejores días son 03, 06, 09, 12, 15, 19, 21, 23, 27 y 30. En estos días la energía positiva te rodeará y podrás lograr todo lo que te propongas. El 1 de junio pon flores frescas en tu casa.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Junio será un mes de suerte y fortuna para Capricornio. Es el momento de alcanzar tus metas y solucionar problemas. Serás el signo más afortunado del zodiaco. Verás cumplidos todos tus sueños y deseos. Tomarás decisiones importantes para tu futuro. Tu intuición estará muy elevada. Decidirás cambiarte de casa o irte a vivir un tiempo separado de la familia. Te espera un mes de mucha pasión en tu vida de pareja. Tus mejores días son 01, 03, 07, 08, 13, 19, 21, 24 y 30. Podrás hacer cambios positivos en tu vida. Resolverás problemas con facilidad. El 1 de junio prende una vela verde y córtate el cabello. Aprobarás unos exámenes. Controlarás tu temperamento. Recibirás un regalo de un perfume. Te pagarán una deuda o comisión que te ayudará a sanar algunos gastos.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Junio será un mes de metamorfosis total para Acuario. Es momento de dejar atrás las inseguridades y luchar por tus sueños. Este mes será de cambios positivos para ti. No tengas miedo de ser diferente y hacer lo que te hace feliz. Es un buen momento para dejar una relación que no te hace feliz. Superarás los problemas del pasado y empezarás de cero. Cuida tu sistema nervioso y tu cuello. Usa ropa de color gris y azul fuerte para atraer la energía positiva. Tus mejores días son 03, 04, 08, 09, 15, 17, 19, 21, 23, 28 y 30. En estos días podrás realizar trámites de préstamos o legales con éxito. Eres bueno en los deportes, las ventas y todo lo relacionado con lo legal. Tus parejas ideales son Aries, Cáncer y Libra. Ritual para el 1 de junio: Prende una vela blanca y pide a tu ángel de la guarda lo que deseas.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Junio será un mes de resurgimiento para Piscis. No te detengas ante nada para lograr tus objetivos. Este mes te sentirás más fuerte y seguro de ti mismo. Tomarás decisiones importantes sobre tu vida personal y profesional. Es un buen momento para iniciar una relación amorosa o fortalecer la que ya tienes. Cuida tus pies y tu sistema nervioso. Deja atrás los rencores del pasado. Usa ropa de color azul intenso y blanco para atraer la energía positiva. Tus mejores días son 01, 02, 05, 10, 14, 17, 21, 22, 28 y 29. En estos días podrás realizar trámites legales, cambiar de trabajo o iniciar un negocio con éxito. Viajarás mucho este mes, así que aprovecha las oportunidades que se te presenten. Eres bueno para sanar y diseñar. Este 1 de junio ponte perfume y prende una vela blanca para protección.