Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 21 al 23 de junio

Para este fin de semana del 21 al 23 de junio de 2024, Mhoni Vidente te revela qué puedes esperar en el terreno del amor, ya sea que tengas una pareja y necesitas aclarar algunas cosas para no dejar morir la relación, así como si el amor tocará a tu puerta para que compartas tu corazón con alguien más.

Además, conocerás cuáles son tus números de la suerte para usarlos en los juegos de azar y tener abundancia para mejorar tu situación económica.

Mhoni Vidente también te dice qué colores debes usar para que la fortuna y buena energía rodeen tu vida durante estos tres días.

Asimismo, te aconseja cómo puedes actuar en tus relaciones de trabajo, en donde no todos te quieren ver triunfar y desean que tengas una mala racha; con tu familia, en donde debes perdonar a quien te causó algún daño, pues es mejor sanar que vivir con rencor.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de brillar con luz propia, Aries, este es tu momento para recibir el reconocimiento que mereces. Disfruta de la compañía de tus seres queridos y recuerda que tu energía positiva atrae a todos, eres irresistible y tu magnetismo te lleva a tener múltiples pretendientes. Sigue siendo audaz, deja atrás el miedo y estarás a punto de alcanzar el éxito que tanto anhelas. El viernes será un día para resolver asuntos financieros y laborales a tu favor, pero ten cuidado con las envidias de tus compañeros, no compartas detalles de tu vida personal. El amor seguirá fluyendo y estos tres días estarán llenos de romanticismo para tu signo. Olvida el pasado, guárdalo en una caja y escóndelo, ya que solo te trae pensamientos negativos. Tu mejor día será el domingo; tus números mágicos 00 y 19, y tus colores de la abundancia son el rojo y el amarillo.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Vivirás tres días de transformación, Tauro. Recuerda que tu signo busca la felicidad en lo material y el dinero, pero no olvides complementarlo con lo espiritual, eleva una oración a tu ángel guardián, quien siempre te acompaña. Recibirás una entrada de energía positiva para lograr algo muy importante: hacer realidad tus metas, eres un signo de mentalidad fuerte, capaz de alcanzar todo lo que te propongas; sin embargo, es necesario que dejes atrás los vicios y las malas amistades que solo te quitan energía y tiempo. Tienes muchos dones artísticos, pero a veces la timidez te impide expresarlos, atrévete a liberar al artista que llevas dentro. El sábado y domingo te sentirás muy a gusto contigo mismo, finalmente dejando atrás la etapa de depresión y angustia. Tu mejor día será el sábado; tus números mágicos son 01 y 27, y tus colores son el naranja y el amarillo.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás días de impulso y crecimiento, este es el momento perfecto para iniciar ese curso que te permitirá alcanzar la cima en tu profesión, recuerda que tu signo tiene un don natural para el éxito, y esta es una gran oportunidad para mejorar tus ingresos; sin embargo, puedes tener dudas e inseguridades; no dejes que el autosabotaje te detenga. Emprende tu camino con determinación y deja que las energías positivas te guíen, tu gran capacidad de comunicación te convierte en un orador y político nato. En el amor, seguirás conociendo gente interesante, pero aún no ha llegado la persona indicada.El sábado y domingo serán días de celebración con amigos para festejar tu cumpleaños. Cuidado con los problemas con la policía o el tráfico, ten precaución. Recibirás un dinero extra. Tus números de la suerte son 13 y 40; tus colores el verde y el blanco, y tu día mágico el domingo.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tres días de intuición y negocios. Cáncer, te sentirás con la fuerza y la capacidad para llevar a cabo ese negocio que has estado planeando. Recuerda que tu signo tiene la tendencia a la timidez y la reserva, lo que puede generar envidias y mal de ojo, por eso te recomiendo que no compartas tus planes con nadie hasta que los tengas concretos, tu éxito está asegurado y solo debes enfocarte. Este fin de semana tu intuición estará a flor de piel y podrás sentir lo que tu pareja está haciendo lejos de ti. Eres alguien que ama con intensidad, pero a veces puedes ser asfixiante, relájate y vive el día a día. Recuerda no descuidar tu salud, es lo más importante, así que acude con el médico a un chequeo. Tus números de la suerte son 21 y 33; tus colores son el amarillo y el rojo, y tu día mágico el viernes. Planearás la celebración de tu cumpleaños saliendo de viaje con tu familia.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te espera un fin de semana de introspección y aventura, Leo. Este fin de semana te enfrentarás a un gran enemigo: el orgullo, recuerda que a pesar de tu fuerza y liderazgo natural, a veces te cuesta admitir errores y pedir perdón; te invito a trabajar en vencer este orgullo y sanar tus sentimientos. Como buen signo de fuego, te espera un fin de semana lleno de diversión con amigos en la naturaleza, una fuente de recarga energética para ti. Sin embargo, recuerda que tu vida social, aunque importante para sentirte reconocido y rodeado, también puede generar envidias. El domingo te sorprenderá la aparición de un nuevo amor muy compatible contigo. Atraviesas por un buen momento para hacer cambios en tu hogar para mejorar tu bienestar. Tus números de la suerte son 06 y 69; tus colores el azul fuerte y el blanco, y tu día mágico el sábado.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás abundancia y renovación, amigo Virgo, la buena suerte finalmente está de tu lado. Te espera una sorpresa económica que te permitirá realizar esa compra que tanto deseas, ya sea una casa o un coche. En el trabajo, recuerda mantener la calma el viernes y evitar conflictos con tus compañeros, no le prestes demasiada atención a las negatividades, ya que tu luz interior te protege. Este fin de semana también marca el final de una relación amorosa problemática, lo que te permitirá liberar energía y sentirte más fuerte. Recuerda no volver con esa persona tóxica para evitar volver a contaminarte con su energía negativa. La suerte te sonreirá el domingo con los números 06 y 23, y tus colores para atraer la abundancia son el verde y el rojo. Recibirás una mascota como regalo y te invitarán a un viaje para recargar energía este verano.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Mantén la discreción y evita chismes, no te involucres en problemas laborales y enfócate en tu trabajo. Tu talento y encanto te abren puertas, sigue trabajando duro y cosecharás los frutos. Se acerca un fin de semana lleno de alegría, fiestas y buena compañía, así que vibrarás con energías positivas y disfrutarás al máximo de la vida. El amor toca a tu puerta, conocerás a personas muy afines con quienes sentirás una conexión especial, lo que demuestra que la llama de la pasión sigue encendida y disfrutarás de momentos románticos y llenos de complicidad con tu pareja. Un golpe de suerte llegará el viernes; tus números de la fortuna son 11 y 23, y tus colores amarillo y rojo te traerán abundancia y prosperidad. Los signos más compatibles para ti son Acuario y Aries. Aprovecha para disfrutar de actividades al aire libre y recargar energías positivas.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Presta atención a tu salud, sigue una dieta saludable y evita alimentos que te puedan causar molestias. La suerte estará de tu lado este fin de semana; los números 12 y 77 te traerán buenas vibras. Prepárate para un fin de semana de transformación e introspección, es momento de poner en orden sus ideas y sentimientos, especialmente aquellos relacionados con el amor. Si estás pasando por una ruptura amorosa, recuerda que está bien sentir dolor, permítete sanar y seguir adelante, recuerda que la vida tiene mucho más que ofrecerte. Una fuerza espiritual te invadirá este viernes, impulsándote a tomar decisiones acertadas en tu vida personal y profesional. Si estás soltero, conocerás a alguien especial, abre tu corazón a nuevas posibilidades amorosas. Durante este fin de semana vístete de azul y amarillo para atraer la prosperidad y la buena energía.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Los números 15 y 40 serán tus amuletos, vístete de rojo y naranja para atraer la prosperidad. Prepárate para un fin de semana lleno de energía positiva, viajes y sorpresas. El Sol y los astros estarán a tu favor, brindándote la oportunidad perfecta para hacer realidad tus sueños. Si estás soltero, un amor apasionado llegará a tu vida de la mano de Aries o Libra. Si estás en pareja, este es un momento ideal para fortalecer los lazos para una relación duradera. Cierra el capítulo de amores pasados, no regreses a relaciones que no te hacen feliz. Este viernes es tu día de suerte, aprovecha las energías positivas para emprender nuevos proyectos, realizar inversiones o pedir ese aumento que tanto deseas. Tu espíritu aventurero te llevará a emprender un viaje, explora nuevos lugares, conoce culturas diferentes y vive experiencias inolvidables.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Ten cuidado con las envidias y el mal de ojo, realiza un ritual de protección con agua bendita y utiliza perfume para alejar las malas energías. Cuida tus gastos y evita compras impulsivas, la estabilidad financiera es fundamental para tu bienestar. Prepárate para enfrentar los retos con fuerza y madurez, piensa antes de actuar. Estarás en una encrucijada en tu vida amorosa; analiza con detenimiento tu situación actual y toma la decisión que te lleve a la verdadera felicidad. Si buscas pareja, los signos más afines para ti son Aries y Libra, abre tu corazón a nuevas posibilidades amorosas que te permitan dejar atrás los tragos amargos. El viernes te espera una reunión de trabajo importante, aprovecha para reestructurar tus proyectos y definir estrategias para alcanzar el éxito. Los colores amarillo y rojo te traerán prosperidad, y tus números de la suerte son 30 y 99.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recuerda que no es necesario compartir todos los detalles de tu vida personal con los demás, sé discreto y evita comentarios que puedan generar conflictos. Este fin de semana es un buen momento para saldar una deuda pendiente de tu tarjeta de crédito, y en adelante toma decisiones financieras responsables y evita futuros problemas. Serán días llenos de sorpresas, amor y oportunidades para reinventarte, prepárate para fluir con la energía positiva y aprovechar al máximo cada momento. Tendrás un golpe de suerte con los números 16 y 88, y tus colores de la prosperidad son amarillo y azul. Este es un momento ideal para abrir tu corazón al amor y dejarte querer, el amor verdadero está a punto de llegar a tu vida, no lo dejes escapar. Si estás en pareja, sorprende a tu persona especial con detalles románticos y disfruten de momentos juntos con mucha pasión.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Un amor nuevo y compatible podría llegar a tu vida este fin de semana, probablemente de Cáncer o Virgo, abre tu corazón a la posibilidad de una relación. Te llegará una invitación para un viaje inesperado que te ayudará a renovar energías y perspectivas. Recuerda que el amor propio es fundamental, cuídate, valórate y sigue una rutina de ejercicio y alimentación saludable para sentirte de maravilla. Los números 28 y 90 serán tus amuletos de la fortuna; los colores que te darán abundancia son verde y morado, y si estás en pareja, este es un buen momento para hablar y resolver cualquier conflicto que pueda afectar la relación, recuerda que el rencor solo te hace daño. Recibirás un dinero extra por cuestiones de lotería, utiliza estos recursos con sabiduría y responsabilidad. Analizas la posibilidad de cambiarte a un mejor trabajo para crecer profesionalmente.