Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 15 al 18 de julio

Para esta semana, Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos cuáles son tus números de la suerte, los colores de la abundancia que puedes usar en tu ropa. También sabrás cuales son los signos que serán tu mejor compatibilidad para encontrar el mejor amor.

En los horóscopos de Mhoni Vidente sabrás si necesitas sanar alguna herida del pasado con un amor que se alejó o con alguno de tus familiares, recuerda que mantener la armonía en tu vida es uno de los factores más importantes.

Asimismo, se te revela cuál es la carta del tarot que te acompañará estos días y lo que significa para ti, además de los cambios que debes realizar para conseguir la abundancia que deseas y que te dará tranquilidad.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20.

El “As de Oros” te trae un mensaje claro: la buena suerte está de tu lado, pero no te sabotees a ti mismo, y aprovecha este momento favorable. Tu mejor día de la semana será el martes; tus números mágicos son el 07 y el 13, y tus colores para atraer la fortuna el naranja y el amarillo. En cuanto al amor, la compatibilidad la encontrarás con Leo, Sagitario y Capricornio. Las cartas te aconsejan que si algo no funciona en tu vida, debes cambiar el rumbo, es hora de que busques tu mejor versión. Recuerda ser previsor y ahorrar para construir un futuro sólido, así que en lugar de caer en compras impulsivas para aliviar el estrés, mejor opta por el ejercicio. El 16 de julio la suerte te sonreirá en los juegos de azar. También pagarás los seguros del coche y médicos. En la relación con tu pareja, la estabilidad seguirá reinando y la formalización podría estar cerca.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21.

La carta de “El Diablo” en el horóscopo del tarot te advierte que desconfíes de todos, incluso de los más cercanos. Recuerda tu fuerza interior, pero mantente alerta contra las energías negativas. El miércoles será tu día más afortunado de la semana; vibra con los números 02 y 04, y los colores naranja y amarillo. Piscis, Virgo y Capricornio son tus aliados cósmicos para el amor. Tu poder interior es inmenso, Tauro, no lo dudes y úsalo para alcanzar tus metas; sin embargo, controla tu impulsividad. Prepárate para un nuevo proyecto laboral que traerá suerte a tu vida. Un ex reaparece con un reclamo, enfréntalo con paz y sigue adelante. El 17 de julio tendrás un golpe de suerte en los juegos de azar y prepárate para sorpresas agradables en tu vida profesional. Si estás soltero, disfruta tu soltería; recuerda que el amor propio es fundamental para tu signo.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20

La carta de “La Fuerza” te guía, Géminis, llegó el momento de que tomes las riendas y des ese giro que tanto anhelas, deja atrás lo que no te hace bien y abraza nuevas oportunidades. El miércoles será tu día de mayor fortuna; tus números son 10 y 18; el naranja y el verde tus colores de la suerte, y Acuario, Libra y Sagitario son tus signos más compatibles para una relación. Es momento de brillar, el tarot te invita a arriesgarte, a ser diferente y alcanzar el éxito que mereces. Géminis mujer, presta atención a tu salud; si presentas síntomas de depresión o menopausia, consulta a tu médico. Géminis hombre, es importante que te revises por si hay algún problema de riñón o próstata, recuerda que la salud es lo primero. El 17 de julio la abundancia llegará a tu vida. Cierra ciclos y abre nuevos caminos. El amor verdadero está por llegar, conoces a alguien muy compatible contigo.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22

La carta de “El Ermitaño” te guía, Cáncer, pero no te desanimes ante las dificultades, estás en el momento perfecto para lograr tus sueños. Esta carta te da la fuerza y la sabiduría que necesitas para superar cualquier obstáculo, recuerda que solo debes deshacerte de las envidias y ser prudente con tus planes, el éxito está a tu alcance. El lunes será tu día más afortunado; tus números son 06 y 21; tus colores el azul y el blanco, y Escorpión, Acuario y Piscis son tus signos compatibles para el amor. La reciprocidad es fundamental en la vida, da sin esperar nada a cambio y verás cómo la abundancia llega a ti. Bloquea las energías negativas de tus compañeros de trabajo y no prestes atención a sus comentarios, sé reservado y enfócate en tu trabajo. Si eres un líder y humanista nato, comparte tu talento con el mundo. El 15 de julio tendrás una oportunidad laboral.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22

Obtuviste la carta de “La Templanza”, lo que significa que no te dejes llevar por la ira, respira profundo, limpia tus pensamientos y recuerda que todo se resolverá con paciencia, pues el enfado solo empeora las cosas. Tu mejor día es el viernes; vibra con los números 19 y 25; los colores blanco y naranja te dan suerte, y Sagitario, Capricornio y Aries son tus signos más compatibles. Esta carta te recomienda serenidad y reflexión, analiza la situación con calma y toma decisiones sabias. Se te presenta la posibilidad de iniciar un negocio propio, enfócate en tu propio camino y en tus logros. La envidia solo te traerá infelicidad, cultiva pensamientos positivos y vibra en la abundancia. Sigue conquistando corazones, tu fuego interior te hace irresistible; sin embargo, si buscas algo más serio, considera madurar y enfocarte en una sola pareja y evita las mentiras.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22

El “As de Bastos” te dice Virgo que tu capacidad de liderazgo es excepcional, no la desaproveches. Busca un trabajo que te permita explotar tu potencial al máximo. Tu mejor día de la semana es el martes; tus números son el 20 y 26, y tus colores para atraer la fortuna el verde y el blanco. La carta te anima a iniciar nuevos proyectos y tomar las riendas de tu vida profesional, no tengas miedo de asumir retos y luchar por tus sueños. Te esperan días de felicidad en tu vida amorosa. Si estás en pareja, disfrutarán de una conexión profunda y sin conflictos. Los solteros, prepárense para un nuevo amor muy apasionado. Deja de pensar en tu expareja, sus recuerdos solo te quitan energía; mejor enfócate en tu presente y en construir un futuro feliz. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, aprovecha el tiempo al máximo y empieza a construir tu patrimonio desde ahora.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22.

Tu mejor día de la semana será el miércoles; tus colores de la abundancia el blanco y el naranja; la suerte la conseguirás con los números 03 y 15, y tu mejor compatibilidad para el amor es con Acuario, Géminis y Leo. Semana de transformaciones y oportunidades, la carta de “El Loco” te indica que es momento de madurar y tomar las riendas de tu destino. Tu elemento aire te genera pensamientos fugaces, no te dejes llevar por la inconstancia, mejor enfócate en lo positivo y verás cómo se abren puertas que te llevarán al éxito. Llegarán oportunidades de crecimiento en el ámbito laboral y personal. No tengas miedo de perseguir tus sueños, analiza pros y contras antes de actuar, pero no te quedes paralizado por el miedo. Tu intuición te guiará para reconocer a las personas que te aportan valor y te alejan de las que te restan energía y suerte que no te dejan avanzar.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21

La poderosa carta de “El Mago” te envuelve con su energía, invitándote a manifestar tus deseos y alcanzar la abundancia en todos los aspectos. Abre tu corazón y solicita con fe todo aquello que anhelas, ya que el universo conspira a tu favor para concederte tus deseos más preciados. Tu mejor día de la semana es lunes; tus colores de la fortuna son rojo y azul; el amor será mejor con alguien de Piscis, Aries y Cáncer, y la suerte llega con los números 22 y 27. Momento de enfocarte en tus finanzas y tomar acciones para aumentar ingresos, debido a que la prosperidad está a tu alcance. Esta semana es ideal para conectar con tu yo interior, meditar y elevar tu vibra positiva. Aléjate a las personas que te secan y enfócate en aquellas que aportan luz y positividad, identifica a quienes aportan a tu vida La transformación que se avecina en tu vida es necesaria para tu crecimiento y evolución.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21

El amor que se fue podría regresar en esta semana llena de sorpresas. La carta de “El Sol” te ilumina, trae consigo abundancia, fluidez y éxito en lo que emprendas, así que aprovecha esta energía positiva para perseguir tus sueños y alcanzar metas. No tengas miedo de salir de tu zona de confort y explorar nuevos caminos, tu carisma y entusiasmo estarán a flor de piel, atrayendo oportunidades y personas positivas. Es un buen momento para limar asperezas, perdonar y fortalecer lazos con tus seres queridos. Tu mejor día de la semana será el jueves; el rojo y azul son tus colores de la suerte; los números mágicos con 08 y 11, y Aries, Libra y Virgo son tu mejor compatibilidad para el amor. No permitas que los celos nublen tu juicio, mantén la calma y piensa antes de actuar. Si estás en una relación, sé fiel y evita juegos amorosos que puedan lastimarlos.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20.

La prosperidad llegará a tu vida en estos días, pero debe ser manejada con inteligencia para que perdure. Tendrás una semana de mucho trabajo y exámenes, planifica tus actividades para cumplir con todo de manera eficiente, serán días marcados por la prosperidad y vitalidad. La carta de “La Justicia” te augura cambios en el ámbito laboral y personal, además de una etapa de abundancia. Todo lo que emprendas tendrá un desenlace favorable, prepárate para recibir propuestas emocionantes o iniciar proyectos propios. El éxito está a la vuelta de la esquina. La abundancia llega de forma inesperada, aprovecha para estabilizarte económicamente y perseguir tus sueños. El martes será tu mejor día de la semana; tus números mágicos son 01 y 29; tus colores de la suerte el rojo y amarillo, y en el terreno del amor, la mejor compatibilidad será con Aries, Virgo y Libra.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18

Aries, Tauro y Géminis son tu mejor compatibilidad en el terreno del amor; el miércoles será tu mejor día; tus números de la suerte son 17 y 23, y la abundancia te llegará con los colores blanco y naranja. Tendrás una semana marcada por la transformación, sorpresas agradables y prosperidad, la carta de “La Torre” te invita a construir un futuro sólido y disfrutar las bendiciones del universo. Es momento de que tomes decisiones para asegurar tu bienestar, invierte en activos que te generen estabilidad económica. Recibirás noticias inesperadas que te llenarán de alegría y atraerán a tu vida dinero adicional. Te encuentras en el camino correcto para alcanzar tus sueños, así que cultiva pensamientos positivos y actúa con generosidad. Te verás envuelto en una ola de emociones encontradas, mantén la calma y analiza con objetividad antes de tomar decisiones a largo plazo.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20

No dudes de tu relación actual, es momento de que tomes decisiones y construyas un futuro estable con tu pareja. La carta de “La Estrella” te trae un mensaje de crecimiento, plenitud y amor incondicional. La energía astral te rodea de positivismo y te impulsa a seguir brillando con tu esencia única y original. Para la mejor compatibilidad amorosa te recomiendo buscar a alguien de Cáncer, Leo y Escorpión; tu mejor día de la semana será el lunes; la abundancia llegará a tu vida con los colores naranja y rojo, y tus números de la suerte son 09 y 14. No temas a las críticas ni al qué dirán, prepárate para recibir nuevas oportunidades laborales. Este es el momento de perseguir tus sueños y alcanzar tus metas, estás a punto de iniciar una etapa de profunda transformación y crecimiento interior; aprovecha esta energía para alcanzar la plenitud y el éxito en tus proyectos.