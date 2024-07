Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 22 al 25 de julio

Para esta semana del 22 al 25 de julio, Mhoni Vidente te dice qué es lo que te espera en el camino del amor para que tu relación se fortalezca, incluso pueden planear vivir juntos o incluso casarse, por lo que es importante hablar con claridad.

También es indispensable que analices tus emociones, porque si ya no te emocionas al ver a tu pareja, es mejor llegar a un acuerdo y darte tiempo para estar a solas y enfocarte en tus metas sin que nada lo impida.

En los horóscopos de la semana conocerás cuáles son los colores que te darán abundancia, tus números de la suerte para la abundancia económica y con qué signos tendrás mejor compatibilidad.

Mhoni Vidente también te aconseja ser prudente y analizar bien a quién le quieres compartir tus éxitos, para evitar chismes y que te roben la energía.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Mago” en el horóscopo del tarot, por lo que estás en un momento de gran alineación con el universo, tus esfuerzos serán recompensados y experimentarás prosperidad económica. El jueves será tu día de la suerte, así que aprovecha para tomar decisiones importantes; los números 21 y 25 te traerán buena fortuna; los colores naranja y verde te favorecen, y en el amor tu relación con Leo, Libra y Capricornio será especialmente positiva. Recuerda que eres un pilar para quienes te rodean, así que sigue cultivando tu sabiduría. Esta etapa es ideal para avanzar en tu carrera y adquirir nuevos conocimientos. Un amor de Capricornio volverá a tu vida, concéntrate en disfrutar del presente y evita los pensamientos negativos sobre tu pareja. Un viaje con tu pareja fortalecerá su vínculo. Un familiar te pedirá ayuda, así que sé solidario. No descuides tus estudios.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Carruaje” indica que es momento de avanzar hacia tus metas, tu determinación te llevará al éxito. El miércoles será tu día más afortunado; los números 11 y 26, junto con los colores naranja y verde te acompañarán en este camino, mientras que en el amor, Acuario, Virgo y Escorpión serán tus signos compatibles. Se presentarán nuevas oportunidades laborales, así que por atención, organiza tu tiempo para aprovechar al máximo esta etapa de suerte. Un amor del pasado podría buscarte, pero analiza bien la situación antes de tomar una decisión. Cuida tu salud, especialmente tu sistema digestivo; prioriza una dieta balanceada y el ejercicio. Organiza tus finanzas: paga deudas y actualiza tus pagos para evitar emergencias económicas. Renueva tu imagen y fortalece tus lazos familiares. Invierte en tu educación y disfruta de una boda de un amigo.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te salió la carta del “As de Bastos”, lo que implica que es buen momento para que tomes las riendas de tu vida y busques la felicidad. El tiempo vuela, así que aprovecha cada instante. Tu mejor día será el lunes; los números 06 y 20 te favorecerán para encontrar la fortuna; el naranja y el amarillo son tus colores de la suerte, y Aries, Libra y Sagitario serán tus mejores aliados en el amor. Reflexiona sobre tus acciones y perdona para avanzar, es posible que dudes sobre tu futuro laboral, pero recuerda que tu signo es versátil y adaptable, analiza tus opciones con calma y evita decisiones impulsivas. El estrés podría afectarte, así que tómate unas vacaciones para relajarte. Ten cuidado con tu expareja y evita buscar una reconciliación que podría causarte más dolor. Invierte en tu hogar y en tu bienestar físico. La cirugía estética y una dieta saludable te ayudarán a sentirte mejor contigo mismo.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Mundo” en el horóscopo del tarot te invita a renovarte y expandir tus horizontes, un cambio de ambiente, ya sea de casa o de trabajo, te revitalizará; los viajes también serán benéficos. Tu mejor día de esta semana será el martes; los números 14 y 18 te traerán suerte; el azul fuerte y el blanco te favorecen, además que Escorpión, Piscis y Aries serán tus signos compatibles para el amor. Aprovecha esta etapa de buena suerte para alcanzar tus objetivos laborales, recuerda que la persistencia es una de tus mayores virtudes. Un viaje con tu pareja y un regalo especial te harán muy feliz. Recibirás un bono económico, que ahorra parte de ese recurso para afrontar futuras emergencias. Las reuniones laborales serán frecuentes, así que mantén una actitud positiva. Cuida tu salud y no descuides cualquier molestia en la garganta, recuerda que debes atender cualquier signo que se presente.

Signo Leo

Leo, la carta de “La Templanza” te pide paciencia y prudencia, los retos que enfrentes te llevarán al éxito, pero evita la impaciencia. Tu cumpleaños te traerá una suerte adicional, aprovecha este momento para materializar tus deseos más profundos. Visualiza tus metas con claridad: abundancia, éxito y felicidad. Tu mejor día esta semana será el lunes; los números 19 y 22 te favorecerán; el rojo y el verde serán tus colores de la suerte, además que Escorpión, Sagitario, Acuario y Aries serán tus aliados en temas del corazón. Prepárate para un proyecto importante que te demandará tiempo y energía. Recuerda cuidar tu salud física y mental, el ejercicio y el descanso te ayudarán a mantenerte enfocado. Recibirás dinero extra y podrás realizar algunos de tus sueños, como un viaje con tu familia; sin embargo, evita los excesos y administra tus finanzas con sabiduría.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Virgo, la “Rueda de la Fortuna” en el horóscopo del tarot te indica debes hacer un cambio radical en tu vida, deja atrás lo que ya no te sirve y abre tus brazos a nuevas oportunidades. La propuesta de mudarte cerca de tus padres podría ser un gran paso para tu crecimiento personal. Tu mejor día será el viernes; los números 16 y 23 te traerán suerte; el blanco y el naranja serán tus colores de la suerte y Tauro, Capricornio y Aries serán tus aliados en el amor. Aprender a soltar el control te permitirá disfrutar más de tus logros, confía en tus capacidades y en el universo. Se avecinan cambios importantes en tu trabajo, mantente atento y dispuesto a adaptarte. Recibirás un dinero extra, así que aprovecha para ahorrar o invertir. Cuida tu salud, especialmente tu espalda y cabeza. Si tu relación no te satisface, no tengas miedo de tomar una decisión difícil, recuerda que mereces ser feliz.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu energía es tan poderosa que atrae miradas envidiosas, así que para protegerte del mal de ojo, te recomiendo usar un listón rojo en el tobillo izquierdo, atado con tres nudos y déjalo ahí hasta que se caiga solo. La carta de “La Estrella” brilla sobre ti, ilumina tu camino y lo llena de esperanza. La suerte está de tu lado, así que confía en tu intuición y sigue adelante con tus proyectos. El miércoles es un día perfecto para tomar decisiones importantes y dar el siguiente paso; tus números de la suerte son 12 y 17; la abundancia la conseguirás con los colores verde y naranja, y Tauro, Capricornio y Aries son tu mejor compatibilidad amorosa. Es hora de que abras tu corazón al amor verdadero, el universo te presenta una oportunidad única para encontrar la felicidad en pareja; si ya la tienes, es momento de fortalecer los lazos y llevar su relación al siguiente nivel del amor.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Durante esta semana el martes el universo te brinda una oportunidad para avanzar en tus proyectos; tus números de la suerte son 04 y 15; los colores que atraen la prosperidad a tu vida son amarillo y verde, y el amor llegará a tu vida con alguien de Piscis, Cáncer y Virgo. La carta de “La Justicia” en el tarot significa que todo lo que has sembrado está a punto de cosecharse, prepárate para reencontrarte con personas del pasado que marcaron tu vida, estos encuentros te traerán felicidad y te ayudarán a cerrar ciclos. Te enfrentarás a trámites relacionados con pagos e impuestos, pero no te preocupes, todo saldrá bien. Recibirás una comisión por la venta de una propiedad que te permitirá respirar más tranquilo. Tu intuición te está advirtiendo sobre personas falsas en tu trabajo, sé cauteloso con tus comentarios y confía solo en aquellos que de verdad te quieren bien.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

“La carta de “El Juicio” apareció en tu tarot, por lo que anuncia un renacimiento profesional, ese trabajo que tanto anhelas está a punto de llegar; ten en cuenta que la perseverancia siempre tiene su recompensa. Adicionalmente, tendrás una reunión que cambiará tu carrera profesional radicalmente. El lunes es perfecto para iniciar nuevos proyectos y tomar decisiones importantes.; tus números de la suerte son 03 y 28; rodéate de personas de Leo, Libra y Tauro para fortalecer tus relaciones, y tus colores de la fortuna son naranja y amarillo. Si tienes pareja, es posible que enfrentes algunos desafíos debido a los celos y la desconfianza, reflexiona sobre esto y toma decisiones con la cabeza fría, pero si sientes que ya no funciona, no dudes en tomar un tiempo para ti. Esta semana recibirás un ingreso extra que te permitirá realizar compras que tenías pendientes.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El estrés y la tensión pueden provocar dolores musculares, por lo que debes realizar ejercicios de estiramiento y visitar a un especialista; presta atención a tu estómago y sigue una dieta equilibrada. La carta del “As de Copas” en el horóscopo del tarot anuncia una mejora en tu situación económica con el pago de una deuda pendiente o por la venta de alguna propiedad, este ingreso te permitirá respirar tranquilo y planificar tu futuro. El jueves el universo te brinda una oportunidad única; tus números de la suerte son 02 y 05; los colores que atraen la prosperidad a tu vida son amarillo y naranja, y el amor lo conseguirás con alguien de Aries, Tauro y Leo. Momento de dejar atrás el pasado y abrir tu corazón a nuevas experiencias, si estás soltero, un amor podría entrar en tu vida y traerte mucha felicidad; si estás en una relación, trabajen en la comunicación y la confianza.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recibirás una recompensa económica que te permitirá realizar algunos proyectos que tenías pendientes, se te presentará una oportunidad de negocio que no debes dejar pasar. La carta de “El Ermitaño” en el tarot te invita a la introspección y tomar decisiones importantes para tu futuro; es decir, deja atrás lo que ya no te sirve y comienza una nueva etapa. Rojo y azul son tus colores de la prosperidad; la suerte la conseguirás con los números 24 y 26; tu mejor día será el lunes, y la mejor compatibilidad amorosa la tendrás con Aries, Tauro y Libra, sobre todo porque tu carisma y tu encanto te abrirán muchas puertas en el amor. Es posible que alguien de tu entorno laboral se sienta atraído por ti, no tengas miedo de expresar tus sentimientos. El ejercicio es muy bueno para tu salud, pero no te excedas; escucha a tu cuerpo y descansa cuando lo necesites para no saturarte.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “La Torre” en el horóscopo del tarot te anuncia cambios importantes, es momento de que dejes atrás lo que ya no te sirve y construyas un futuro más sólido. Un amor del pasado podría reaparecer en tu vida, analiza bien la situación y toma una decisión consciente, pero sobre todo recuerda que mereces ser feliz. Recibirás una nueva propuesta de trabajo que te permitirá crecer profesionalmente o también es un buen momento para que inviertas en bienes raíces. El martes tendrás oportunidad única para avanzar en tus proyectos; tus números de la suerte son 10 y 29; los colores para que atraigas la prosperidad son azul y amarillo, y tu afinidad astral es con Cáncer, Escorpio y Sagitario. Cuida tu salud mental y emocional, practica técnicas de relajación, como meditación o yoga para liberar el estrés. Un miembro de tu familia se enfrentará a un divorcio, ofrécele tu apoyo y comprensión.