Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 26 al 28 de julio

Si sientes que el camino del amor pasa por un mal momento, Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos de este fin de semana qué ritual debes seguir para que la persona más compatible llegue a tu vida y vivas momentos mágicos, pero también debes poner en orden tus sentimientos en caso de que ya no quieras seguir con tu pareja.

En los horóscopos también conocerás cuáles son tus números de la suerte para usarlos en los juegos del azar, además de tus colores de la abundancia para que los tengas en tu ropa o pintes tu casa.

Mhoni Vidente también te recomienda que no hagas caso de las envidias, ya que detenerte en ese aspecto puede restar a tu racha de buena fortuna, es mejor depurar a las personas negativas y abrazar a las que te apoyan y desean tu éxito.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu arcángel protector es Miguel, conocido por su fuerza y poder. Este viernes, enciende una vela roja y pídele con fe lo que deseas. Repite la frase “Dios conmigo, nadie contra mí” y verás cómo se cumplen tus deseos. Sin embargo, no todo lo debes dejar a tus protectores, también pon de tu parte. Los números de la suerte para ti son 9 y 17. Combina los colores rojo y azul para atraer la buena fortuna a tu vida. Este fin de semana es ideal para dejar atrás relaciones que no te hacen bien y abrirte a nuevas experiencias. Sal a divertirte con tus amigos o aprovecha para pasar tiempo contigo. Recibirás una invitación para viajar y tendrás una excelente oportunidad de negocio. Empezarás a conocer personas nuevas en tu vida, pues habrá una revolución de todo tu entorno. Recuerda que debes hacer una limpia de tu closet.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Jofiel, el arcángel de la alegría y la libertad, te protege en este fin de semana. Concéntrate este viernes y pídele lo que necesitas a tu ser divino, especialmente en temas de relaciones y amor. Utiliza un perfume fuerte antes de salir para atraer la energía azul de tu arcángel guardián. Este fin de semana es propicio para buscar un nuevo hogar o el auto que tanto has deseado en los últimos meses. Los números 05 y 66 te traerán suerte económica, es una buena oportunidad para jugar a la lotería o algún juego de azar. La abundancia va a tocar a tu puerta. Combina los colores verde y blanco en tu vestimenta. Un nuevo amor de Acuario o Libra está cerca, presta más atención a los detalles. Cuida tu garganta y protégete de virus, recuerda que están proliferando algunas enfermedades respiratorias.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu arcángel protector, Chamuel, te guiará en temas sentimentales y económicos. Este viernes, enciende una vela blanca e invócalo con fe, pide todo aquello que necesitas. Decora tu hogar con flores para crear un ambiente acogedor y recibir su energía en tu vida. Te esperan días llenos de sorpresas familiares, incluyendo un posible embarazo. Resolverás trámites pendientes y los solteros encontrarán el amor en un Aries o Leo, pues serán los signos más compatibles en tu vida. Evita gastos impulsivos y prioriza tu bienestar físico con ejercicio. Tus números de la suerte son 21 y 33, y los colores el amarillo y el azul. Renueva tu celular por uno mejor y trabaja en controlar tus cambios de humor para lograr mayor estabilidad en tu vida. No es bueno ser tan impulsivo en tu comportamiento.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El arcángel Gabriel te brinda protección y te ayuda a comunicarte de manera efectiva en tu día a día. Este domingo, enciende una vela blanca e invócalo para pedir por tu trabajo y relaciones sentimentales duraderas, te mereces encontrar el amor. Recibirás una gran cantidad de energía positiva, que te alimentará para seguir adelante. Evita compartir tus logros para prevenir envidias. El sábado, los números 11 y 29 te traerán suerte económica en los colores naranja y azul. Fortalece tu relación de pareja con una comunicación abierta y honesta; los secretos no benefician el desarrollo de los vínculos amorosos. Ten cuidado con problemas de celos y desconfianza con tu pareja, es mejor platicarlo para después no te cause más discusiones. Inicia una rutina de ejercicio y alimentación saludable para sentirte más joven y vital. No compres por nervios, mejor salte a hacer ejercicio.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Bajo la protección del arcángel Rafael, tu vida laboral experimentará un gran avance en los próximos días. Enciende una vela verde este viernes para solicitar éxito en tus proyectos y buena salud. Cortarte el cabello el domingo, marcará el inicio de un nuevo ciclo en tu vida. Fin de semana de muchas fiestas y reuniones con tus amigos, solo trata de controlarte con la comida y el alcohol para que después no tengas cruda moral. Ten cuidado con las traiciones amorosas, es mejor ya terminar esa relación sentimental que no era para ti. Empezarás a conocer personas más compatibles contigo. Los números 09 y 77, en combinación con los colores verde y rojo, te traerán una ganancia inesperada. Viste también ropa de estos colores para atraer la abundancia. Celebra tus logros con tus seres queridos, son las personas que siempre estarán contigo.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El arcángel Uriel te iluminará en tus emprendimientos. Enciende una vela amarilla este domingo para atraer abundancia y prosperidad. Evita el consumo de carne de cerdo para potenciar las energías positivas. Fin de semana de estar con mucha prisa por arreglar asuntos de migración y pasaporte, solo recuerda que debes acudir a un buen abogado y verás que pronto tendrás todos esos documentos que tanto deseás. Un viaje con amigos te recargará de energía. Recuerda que también es bueno tener tiempo libre y disfrutar todas las experiencias que se te presentan. Un familiar cercano te pedirá consejo sobre su divorcio. Cuida tu imagen personal y proyecta siempre una buena impresión. No descuides tu personalidad siempre trata de vestirte de lo mejor y hablar correctamente para causar buena impresión ante los demás.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El arcángel Zadkiel te guía en el amor, para potenciar esta energía enciende una vela roja este viernes y pide con fe encontrar a esa persona especial con la que vivirás un fin de semana muy intenso. Momento de expandir tus horizontes, un curso de comunicación será la llave para abrir puertas hacia un futuro lleno de éxitos. Las invitaciones no se harán esperar porque eres el rey de la fiesta. La compatibilidad con Acuario lo convierte en el compañero ideal para cualquier ocasión. No descuides tu salud, cualquier molestia, por pequeña que sea, merece atención. Los números 03 y 44 te sonreirán. El rojo y naranja serán tus colores de la suerte, te recomiendo usarlos en tu ropa. Un amor del pasado podría reaparecer, recuerda que eso ya quedó atrás. Abre tu corazón a nuevas experiencias y personas compatibles.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Si tu relación sentimental llegó a su fin, sé honesto con tu pareja y evita las mentiras. Un tiempo a solas les permitirá sanar y encontrar el amor verdadero. El poderoso arcángel Miguel es tu protector celestial, te fortalecerá para superar cualquier obstáculo que se cruce en tu camino. Tu liderazgo innato te llevará a alcanzar la cima en todos tus proyectos, pero no olvides mantener la humildad y gratitud, el universo te recompensará abundantemente. Los números 07 y 15 serán tu talismán, la abundancia te llegará con los colores rojo amarillo. Enciende una vela roja este domingo y pide con fervor un mejor empleo y prosperidad económica. Una fiesta te espera este sábado, pero ten cuidado de no excederte con el alcohol y comida. Controla tus impulsos y disfruta de la compañía de tus seres queridos y amigos.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Los números 19 y 77 serán amuletos de la suerte este domingo, úsalos con confianza y prepárate para recibir una gran sorpresa. El arcángel Gabriel, mensajero de Dios, te protegerá y guiará hacia tus metas. Tu liderazgo se fortalecerá, dándote confianza necesaria para alcanzar el éxito en todos los ámbitos. Enciendan una vela blanca este viernes, pide con fe un mejor empleo y un amor verdadero. Tus deseos serán escuchados y pronto se manifestarán. Recibirás noticias positivas relacionadas con tu trabajo, un proyecto que dará sus frutos como lo esperabas. Además, resolverás un asunto legal que traerá un gran alivio. Un nuevo amor entrará en tu vida, será alguien de Leo o Acuario. Tus colores de la fortuna serán verde y azul. Algunas personas intentarán sacarte de tus casillas, no caigan en sus provocaciones.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana es el comienzo de una nueva etapa, recibirás las bendiciones del universo, confía en tu intuición y permite que el arcángel Rafael te guíe hacia la plenitud. Enciende una vela roja este sábado y pide con fervor que se conceda éxito en sus proyectos laborales. Tu fe moverá montañas y tus deseos se manifestarán. Los números 07 y 30 serán tus amuletos de la suerte este domingo, prepárate para recibir una gran sorpresa. El azul y verde serán tus colores de la suerte, te recomiendo vestirte con ellos. Una invitación a una fiesta te espera, disfruta de la compañía de tus seres queridos y relájete, no dejes que el estrés arruine el buen momento. Un amor del pasado podría buscar una reconciliación. Sin embargo, es importante que honres tu proceso de sanación y te enfoques en nuevas oportunidades.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Un viaje con tu pareja fortalecerá la relación y creará recuerdos inolvidables, disfruta del tiempo juntos. Será un fin de semana lleno de oportunidades y crecimiento profesional. El arcángel Chamuel, ángel del amor universal, te protegerá y guiará hacia el éxito en negocios y relaciones. Su energía positiva atraerá abundancia y prosperidad. Enciende una vela roja este viernes, pide con fe el éxito y armonía que deseas. Una visita al médico te permitirá detectar cualquier problema a tiempo y recibir el tratamiento adecuado. El rojo y azul serán tus colores de la suerte, abundancia y prosperidad. Los números 15 y 99 serán tus amuletos de la suerte este domingo, juégalos con confianza y prepárate para recibir una gran sorpresa. Te recomiendo que seas discreto para que no te llenes de malas energías.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Uriel es el arcángel de la divinidad, te envolverá con su luz sanadora, aliviando cualquier preocupación y trayendo paz a tu vida y siente cómo la energía positiva fluye. Es momento de poner orden en las finanzas, pagas tus deudas y evita gastos innecesarios. Los números 18 y 90 serán tus amuletos de la suerte este sábado. El naranja y verde serán sus colores de la suerte, así que viste con estos tonos para atraer la abundancia. Enciende una vela amarilla y pide con fe que te brinde tranquilidad mental y amorosa. Una invitación a una fiesta te espera este sábado, disfruta de la compañía de tus seres queridos y relájate. Renuevas la decoración de tu hogar y compras muebles nuevos. Si tu relación está pasando por un momento difícil, es importante que hablen con sinceridad y tomen las decisiones necesarias.