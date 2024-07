Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 29 de julio al 1 de agosto

Mhoni Vidente te revela cuáles son tus signos más compatibles, tanto para encontrar el amor como una amistad verdadera, a la que le puedas confiar tus secretos y miedos. Ya que no puedes revelarle a todo mundo tus planes porque hay personas a las que no les gusta verte triunfar, por eso te recomienda evaluar a las personas que te rodean.

En los horóscopos conocerán también cuáles son tus colores de la fortuna, además de los números de la suerte con los que conseguirás abundancia, así que prepárate para una racha de prosperidad económica con la que podrás sanar tus finanzas y empezar el patrimonio que deseas.

Sabrás también que astro del universo acompañará tu camino esta semana para que concretes tus proyectos laborales, así como evaluar un cambio de rumbo si sientes que no reconocen tu talento, no tengas miedo a salir de tu zona de confort y dar pasos decisivos que cambien para bien tu futuro.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El Sol, el astro rey, te colmará de buena suerte durante esta semana; el miércoles será tu día más afortunado; los números 08 y 23 te traerán buenas vibras, y los colores rojo y verde te favorecen. Tu compatibilidad astral se fortalece con el signo Leo, Sagitario y Capricornio. La energía solar te infundirá confianza y fuerza, impulsándote a alcanzar tus metas laborales, es probable que recibas noticias emocionantes relacionadas con tu carrera y que tu economía experimente un crecimiento; sin embargo, ten cuidado con la soberbia y el apego excesivo a los bienes materiales, ya que podrían afectar tus relaciones sociales y amorosas. Podrías recibir una interesante propuesta de trabajo de una empresa internacional que te dará mucha proyección y crecimiento. En el amor, es normal que sientas cierta desconfianza, pero intenta comunicarte abiertamente con tu pareja para evitar malentendidos.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Marte, el planeta rojo, te invita a controlar tu temperamento y a ser más paciente con los demás. El lunes será tu día de la suerte; los números 10 y 14 te acompañarán; los colores azul y amarillo te aportarán armonía, y tu compatibilidad astral estará fortalecida con Virgo, Sagitario y Acuario. La energía marciana agudizará tu intuición y te ayudará a superar cualquier obstáculo que se presente, en el ámbito laboral experimentarás un gran éxito y cerrarás acuerdos muy beneficiosos que mejorarán tu economía; no obstante, evita el orgullo excesivo y las mentiras, ya que podrían generar conflictos en tus relaciones. Tu signo sin duda es el más fuerte, pero a la vez el más terco, así que trata de medir tus palabras y tus acciones. Esta semana te recomiendo realizarte un chequeo médico completo y tramitar la documentación necesaria para obtener tu visa estadounidense.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Mercurio, el planeta de la comunicación, te impulsará a expresar tus pensamientos con claridad y a fortalecer tus relaciones, tu ingenio y carisma estarán en su punto máximo, favoreciendo tanto tu vida social como profesional. Los números 18 y 22 te traerán suerte; los colores blanco y verde te aportarán equilibrio; el martes será tu día más afortunado, y la compatibilidad con Acuario, Libra y Capricornio se intensificará, brindándote oportunidades para establecer conexiones significativas. En el amor, es posible que formalices una relación o incluso que te veas sorprendido por un embarazo. Sin embargo, recuerda que Mercurio también puede fomentar la tendencia a la infidelidad y la pereza. Cultiva la disciplina y cuida tu salud sexual. Esta semana estarás muy ocupado con reuniones y cambios de personal en tu entorno laboral, prepárate para aprovechar las oportunidades que se presenten.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Saturno te invita a asumir tus responsabilidades y a trabajar con disciplina para alcanzar las metas que te fijes, la madurez y la estabilidad serán tus aliadas. Los números 04 y 25 te acompañarán; los colores rojo y amarillo te llenarán de energía; el miércoles será tu día de suerte, aprovéchalo, y tu conexión con Piscis, Aries y Libra te ayudará a encontrar el equilibrio en tu vida. La combinación de tu naturaleza emocional con la energía de Saturno te permitirá construir relaciones sólidas y alcanzar el éxito profesional. Tendrás la oportunidad de demostrar tus habilidades de liderazgo y de avanzar en tus estudios profesionales; sin embargo, ten cuidado con la tendencia a aferrarte al pasado y a las relaciones tóxicas, ten en cuenta que romper con patrones negativos te permitirá avanzar hacia un futuro más feliz, así que ve por ti, antes que preocuparte por otras cuestiones sin importancia.

Signo Leo

Júpiter, el planeta de la expansión y la buena fortuna, te acompañará esta semana, potenciando tu liderazgo y tu capacidad para alcanzar tus metas; es un momento ideal para solicitar aquello que deseas, ya que el universo está dispuesto a conceder tus pedidos, pero recuerda que debes trabajar para conseguir tus metas. Aprovecha tu día de la suerte, que es el lunes, y los números 21 y 23 para atraer abundancia y prosperidad a tu vida; el negro y el blanco son tus colores de la semana, viste ropa de estos colores para atraer buenas energías a tu vida. Si bien experimentarás un gran crecimiento profesional, recuerda mantener la humildad y no caigas en la arrogancia. Evita discusiones y celebra tus logros de manera discreta, considera que las envidias siempre están presentes. Un viaje se perfila en tu horizonte, así que prepárate para nuevas aventuras que te permitan renovarte.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Neptuno, el planeta de la espiritualidad y la intuición, te invita a trabajar en el perdón y el olvido para avanzar en tu camino personal, la meditación y las prácticas espirituales te serán de gran ayuda, trata de practicarlas diariamente para fortalecer tu personalidad. Habrá grandes sorpresas en cuestión de amores nuevos, juntas en tu trabajo por cuestión de cambios en lo laboral o reajuste de personal, en los que posibles cambios laborales y nuevas oportunidades de aprendizaje se presentarán para ti. Decides volver a estudiar y tomar un curso de idiomas. Ten cuidado con problemas de intestino y estómago, pues serán tu punto débil en estos días. La suerte te sonreirá en los negocios, los juegos de azar y el amor. Tu positivismo y capacidad de aconsejar serán de gran valor para los demás. Te compras ropa para verte más jovial y recibes una invitación a un negocio, acéptalo, que te va a ir de lo mejor.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Prepárate para una semana llena de sorpresas y transformaciones. El poderoso Plutón está a punto de desatar una revolución que te llevará a alcanzar las alturas que siempre has deseado. Tus números mágicos son 09 y 13; la abundancia y claridad mental te llegará si usas los colores verde y rojo, mientras que Géminis, Cáncer y Leo serán tus aliados perfectos para compartir tus triunfos. El amor verdadero te hará crecer y te llevará a alcanzar nuevas metas, pero no te conformes con menos de lo que mereces. Una oportunidad única llegará desde el extranjero y te cambiará la vida, pero no descuides tu salud, los problemas renales te están acechando, así que visita a tu médico de inmediato. Deja atrás las dudas y miedos, confía en tu intuición y toma las riendas de tu destino. El miércoles será un día clave para tomar decisiones importantes a largo plazo.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El verde te traerá prosperidad, y el naranja energía y vitalidad. Urano, el planeta de la innovación y los cambios radicales, está a punto de sacudir tu mundo y llevarte hacia un nuevo comienzo. Tus números de la suerte son 05 y 31; Piscis, Cáncer y Libra serán tus aliados perfectos para compartir sueños y el amor. Explora nuevos horizontes y rompe con todos los obstáculos que te limitan, es un buen momento para que le des rienda suelta a tu ambición y alcances el éxito que mereces, pero recuerda que la discreción es tu mejor arma, no reveles tus planes a cualquiera, ya que las energías negativas podrían obstaculizar tu camino. El pago de una deuda te traerá una inesperada suma de dinero, invierte en ti mismo y renueva tu imagen, recuerda que la primera impresión es la que cuenta. Los celos podrían nublar tu juicio esta semana, relájate y confía en tu pareja.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Un amor prohibido llamará a tu puerta, solo recuerda que la felicidad verdadera se construye sobre bases sólidas, y no te dejes llevar por impulsos. Prepárate para una semana llena de luz y prosperidad. El Sol, nuestro astro rey, te baña con su energía y te impulsa hacia el éxito en todos los ámbitos. Tus números de la suerte son 07 y 15; el amarillo te traerá abundancia, mientras que el naranja pasión y energía, y puedes compartir tus triunfos y vida sentimental con alguien de Aries, Leo o Libra. Estás a punto de experimentar un renacimiento, deja el pasado y abraza el futuro con optimismo, ten en cuenta que es hora de perdonar y olvidar. Esta semana es ideal para que emprendas nuevos proyectos y expandas negocios, la abundancia económica te espera. Ábrete a nuevas experiencias y déjate llevar por la pasión; a los Sagitario en pareja, una hermosa sorpresa los espera.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Una inesperada suma de dinero llegará a tus manos, te recomiendo que inviertas sabiamente y construyas un futuro sólido, así que evita los gastos impulsivos. Prepárate para una semana de grandes transformaciones. Marte, el planeta de la acción y la energía, está a punto de encender tu espíritu guerrero y llevarte a conquistar nuevas alturas. Tus números de la suerte son 06 y 30; el blanco te traerá claridad y el azul, fuerza y determinación para destacar, mientras que Cáncer, Tauro y Sagitario serán tus aliados perfectos para alcanzar tus metas y encontrar el amor verdadero. Antes de tomar cualquier decisión, analiza cuidadosamente todas las opciones que tengas. El ejercicio y una alimentación saludable serán tus mejores aliados, no descuides tu piel y cabello. Un amor intenso y apasionado entrará en tu vida, ábrete a nuevas experiencias y déjate llevar por la emoción.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Un viaje con amigos te recargará de energía y te permitirá crear recuerdos inolvidables, aprovecha esta energía y vuela hacia tus sueños. Júpiter, el planeta de la expansión y buena fortuna, está a punto de abrirte las puertas a un mundo de posibilidades que cambiarán tu vida. El amarillo te traerá abundancia y el rojo pasión y energía; tu mejor compatibilidad para el amor será con personas de Leo, Cáncer y Virgo, y tus números de la suerte son 03 y 29. Es momento de que des rienda suelta a tu espíritu aventurero y alcances tus metas, por eso no dejes que la inseguridad te frene. Una ola de abundancia llegará a tu vida, invierte en tus proyectos y haz crecer tu patrimonio, solo debes ser prudente y evitar los gastos excesivos. Un viejo amor regresará a tu vida, pero ten cuidado, no repitas los mismos errores, recuerda que la estabilidad y la fidelidad son fundamentales.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Mercurio, el planeta de la comunicación y el intelecto, despertará tu intuición hacia un nuevo comienzo. Tus colores de la suerte son el rojo, el cual te dará fuerza y pasión, mientras que el amarillo iluminará tu camino; el 12 y 17 serán tus números de la suerte para esta semana, y Sagitario, Cáncer y Escorpión serán tus aliados sentimentales para compartir tus sueños. Mercurio está en perfecta sintonía con tu naturaleza sensible y creativa, por lo que es momento de que expreses tus talentos y alcances tus metas, no te conformes con menos. Aléjate de aquellos que te drenan energía y te hacen sentir mal; mejor rodéate de personas positivas que te inspiren a crecer. Un nuevo amor está a la vuelta de la esquina, ábrete a nuevas experiencias y déjate llevar por la pasión. Un cambio de residencia podría ser lo que necesitas para iniciar una nueva etapa en tu vida.