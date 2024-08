Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 9 al 11 de agosto de 2024

Descubre lo que tiene preparado para ti Mhoni Vidente en sus horóscopos de este fin de semana, del 9 al 11 de agosto, en donde tendrás la protección de una carta del tarot, la cual te dirá si es tiempo de abrir tu corazón a nuevas experiencias o fortalecer aún más tu relación.

Conocerás también cuáles son tus signos más compatibles para encontrar el mejor amor, tambie´n te dice cuáles son los colores con los que te llegará la abundancia y prosperidad económica, solo tienes que ser discreto para no levantar envidias en los demás y no te echen el mal de ojo y tu racha de buena fortuna se corte.

Este fin de semana también será propicio para salirde viaje con tus amigos y pasar un rato de diversión para que te despejes mentalmente del estrés laboral, también te sentirás más cerca de tu familias y olvidarán dolores del pasado.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En tu lectura de tu horóscopo del tarot, la carta de “El Loco” te indica que es momento de soltar lo que ya no te sirve y comenzar un nuevo ciclo en tu vida, practica el desapego y la gratitud, reconociendo las bendiciones que tienes. Es tiempo de ser más generoso con quienes te rodean, ya que la abundancia se multiplica cuando la compartimos con los demás; no seas tan materialista y enriquece tu espíritu con la bondad.Este fin de semana te espera mucho trabajo, tanto extra como trámites gubernamentales. Tus números de la suerte son 07 y 13, y el color azul te traerá energía positiva para destacar, viste ropa de este color para atraer la abundancia. Muéstrate al mundo con tu mejor versión, pero ten cuidado con los comentarios negativos de un amor del pasado; es mejor acabar ese vínculo en buenos términos y que cada quien continúe con su vida.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Mundo” en el horóscopo del tarot, la cual te invita a iniciar nuevos proyectos y reinventarte, es el momento ideal para retomar tus estudios o emprender ese negocio que tanto deseas en tu vida. Recuerda tomarte un tiempo para ti y cuidar de tu bienestar emocional, la salud mental es invaluable para continuar con tu vida y ser feliz. Este fin de semana será de viajes y reuniones familiares, resolverás asuntos pendientes y te enfocarás en tu salud física, iniciando una dieta y retomando el ejercicio. Sé más discreto con tus opiniones, ya que no todos las reciben de la misma manera. Tus números de la suerte son 01 y 33, y el color amarillo te llenará de buena energía, no olvides usar ropa de este color para atraer riqueza y prosperidad. Sigues adelante con tu pareja en un fin de semana que será de mucho amor y podrías formalizar el compromiso.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Juicio” en el horóscopo del tarot te invita a una profunda reflexión sobre tu vida, es momento de madurar, tomar decisiones más conscientes y cultivar una mente más serena. Tu naturaleza cambiante puede generar conflictos, pero esta carta te impulsa a encontrar un equilibrio y a ser más juicioso en tus acciones, no te dejes llevar únicamente por tus emociones y reflexiona antes de actuar. Este fin de semana estará lleno de actividades sociales y oportunidades de negocio, aprovecha para expandir tus redes y mejorar tu situación económica. Aprovecha para hacer estudios de Economía o Finanzas, tienes amplias habilidades. Los números 02 y 55 te traerán suerte, y el color verde te aportará calma y equilibrio. Usa ropa de este color y prende una vela blanca por las noches para alejar las malas energías. En el amor, se vislumbran días apasionantes y llenos de aventuras.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Sol” en el horóscopo del tarot destaca tu capacidad de inspirar a los demás, tu optimismo y liderazgo son contagiosos, así que sigue brillando y compartiendo con los demás tu esencia; esta carta también indica que estás a punto de cosechar los frutos de tu esfuerzo, solo ten paciencia que lo mejor está por venir. Para potenciar tu energía positiva, te recomiendo salir a caminar al aire libre y conectar con la naturaleza. Este fin de semana es ideal para organizar tu hogar y tus asuntos personales, aprovecha para poner en orden tu vida y recibir nuevas oportunidades para alcanzar el éxito. Vendrá un nuevo trabajo, se avecina un nuevo amor y posiblemente una propuesta para vivir en el extranjero, algo que siempre has deseado. Los números 19 y 23 te acompañarán para encontrar la fortuna, y el naranja te llenará de vitalidad, es tu color de la suerte.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “La Estrella” en el horóscopo del tarot te guía en este momento de grandes decisiones en tu vida, por lo que confía en tu intuición y en la fuerza espiritual que te acompaña. Es el momento ideal para dar el salto y emprender ese proyecto que tanto anhelas, solo atrévete a aceptar los retos que se te presentan en la vida. En el amor, tu relación se fortalecerá, pero deberás cerrar ciclos del pasado para evitar distracciones, no dejes que otras personas echen a perder todo lo que has construido. El dinero extra te llegará gracias a los números 11 y 77, y no dudes en utilizar el color rojo para atraer la abundancia. Dedica este fin de semana a tu bienestar y recarga tus energías para enfrentar los retos que se te presenten. Aprovecha para pasar tiempo con tu familia, tus seres queridos son lo más importante en tu vida, no olvides eso y ponles atención.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “La Fuerza” en el horóscopo del tarot confirma tu fortaleza y determinación en tu vida, tu capacidad para controlar tus emociones te ha llevado al éxito, nunca pierdas eso de vista. Se avecinan nuevas oportunidades laborales, pero mantén la discreción para asegurar el éxito en el mejor proyecto; te irá de lo mejor, pero no olvides seguirte preparando para alcanzar puestos importantes. En el amor, es hora de consolidar una relación estable y dejar atrás los encuentros casuales que solo agotan tu energía; tu temperamento apasionado puede llevarte a tomar decisiones impulsivas, así que sé cauteloso y prioriza la estabilidad. La suerte te sonreirá este domingo con los números 00 y 71, y utiliza el color azul para atraer más oportunidades, pero ten cuidado con los posibles accidentes y evita endeudarte con cosas que no necesitas porque tardarás en liquidar.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta “La Sacerdotisa” te advierte sobre posibles episodios de depresión, así que prioriza tu salud mental y busca ayuda si la necesitas; también prepárate para un despertar espiritual que te llenará de fuerza y sabiduría. Tu encanto natural y tu capacidad para conectar con los demás te convierte en el centro de atención, pero también atraes envidias; sin embargo, podrás superar cualquier obstáculo que se interponga. Una deuda del pasado se resolverá, trayendo alivio a tu economía. Tus trámites para adquirir un coche nuevo avanzan a buen ritmo. El viernes es tu día de la suerte, juega los números 11 y 33, y viste de color rojo para atraer abundancia. Es hora de dejar atrás ese amor del pasado, forzar una relación solo te traerá dolor, mientras que un nuevo romance está a la vuelta de la esquina; presta atención a Géminis y Acuario, que podrían ser tu alma gemela.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El domingo es tu día de la suerte, juega los números 08 y 66 para atraer la abundancia, y el color azul te ayudará a potenciar tu intuición y atraer oportunidades favorables. La carta de “La Rueda de la Fortuna” gira a tu favor, prepárate para un fin de semana lleno de oportunidades y cambios positivos. Tu intuición y determinación te guiarán hacia un futuro próspero y lleno de éxitos, es el momento ideal para darle un impulso a tus planes y proyectos. No te dejes desanimar por los comentarios negativos, tu fuerza interior te llevará a alcanzar tus metas. Conseguirás grandes logros en tu vida laboral, inyecta más energía positiva a tus tareas y verás cómo avanzas a pasos agigantados para alcanzar el éxito profesional. El amor llama a tu puerta, no dejes pasar esta oportunidad de formalizar tu relación y vivir una historia de amor intensa y apasionada por un largo tiempo.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

En el horóscopo del tarot la carta “El Ermitaño” te llama a la reflexión, así que tienes un momento de introspección y crecimiento personal. Después de distracciones y relaciones superficiales, es el momento de conectar contigo mismo y construir cimientos sólidos para tu futuro. Sanarás las heridas del pasado y dejar atrás relaciones tóxicas, es hora de rodearte de personas que te aporten valor y te impulsen a crecer. Tu naturaleza aventurera te ha llevado a vivir experiencias intensas, pero ahora es tiempo de adquirir sabiduría y tomar decisiones más conscientes. Si estás involucrado en algún asunto legal, tendrás una resolución favorable. Un nuevo amor está a punto de entrar en tu vida. El sábado es tu día de la suerte, juega los números 13 y 40 para potenciar tus oportunidades, mientras que los colores naranja y amarillo te llenarán de vitalidad y atraerán la buena suerte.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La suerte está de tu lado, juega los números 30 y 99, y utiliza los colores naranja y verde para atraer la abundancia a tu vida. Renovarás tu celular y recibirás un regalo especial: una mascota. En el horóscopo del tarot la carta “El Diablo” te invita a liberarte de tus ataduras del pasado, deja atrás lo que no te sirve y enfócate en construir un futuro brillante. Tu ambición y determinación te llevarán a alcanzar grandes logros, iniciarás una nueva etapa en tu vida profesional y económica. Estudia con ahínco y aprovecha todas las oportunidades que se presenten. Continúa con tu rutina de ejercicio, te hará sentir más seguro y atractivo; recuerda que la imagen personal es importante para proyectar éxito. Un apasionado romance con alguien del signo de fuego está a la vuelta de la esquina, prepárate para vivir una experiencia intensa y llena de emociones que te harán sentir en plenitud.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot “La Luna” ilumina tu camino, esta carta te invita a profundizar en tu interior y tomar conciencia de tus acciones. Tu deseo de destacar y sobresalir es innato, ahora es el momento de hacerlo con responsabilidad y conciencia, explora tu lado más profundo y reflexiona sobre tus motivaciones; al hacerlo, podrás tomar decisiones más acertadas y alineadas con tus valores. Cada acción tiene una consecuencia, así que sé consciente de tus actos y trata de generar un impacto positivo en el mundo. Alcanzarás tus metas profesionales, solo sé astuto y utiliza tu inteligencia para destacar en tu campo. Aries, Géminis y Libra son tus almas gemelas, abre tu corazón y déjate llevar por el amor. Juega los números 15 y 23, y utiliza los colores blanco y azul para atraer la buena suerte. Eres un ser poderoso y capaz de lograr grandes cosas.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Los colores amarillo y azul te atraerán abundancia y armonía. El domingo es tu día de la suerte, juega a los números 18 y 55 para potenciar tus oportunidades. En el horóscopo del tarot, la carta “El Rey de Oros” te impulsa a la acción, y te otorga determinación y fuerza para alcanzar tus metas financieras. Tu sensibilidad y conexión con el mundo espiritual te guiarán hacia la abundancia, conseguirás el éxito en tus proyectos económicos. Es el momento ideal para invertir en bienes raíces o adquirir un vehículo, no dudes en tomar riesgos calculados. El amor llama a tu puerta, los signos Cáncer y Escorpio son compatibles contigo y podrían ser el inicio de una relación duradera y llena de pasión pero evita las ambigüedades en tus relaciones amorosas, la sinceridad es la clave para construir vínculos sólidos. Visualiza tus metas y trabaja duro para alcanzarlas.