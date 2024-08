Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 23 al 25 de agosto de 2024

Para este fin de semana, Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos del fin de semana si el amor tocará a tu puerta para que tu alma se complemente o si es necesario que cambies tu carácter porque a veces alejas a las personas sin que te des cuenta.

También te recomienda algunos rituales que puedes seguir para cortar alguna mala energía que te envío quienes no desean verte triunfar, por eso es mejor no contarle tus planes a todas las personas, menos si apenas las conoces.

Sabrás también cuáles son tus colores de la abundancia para que los uses en tu ropa o pintes tu casa con ellos, también sabrás que juegos usar en los juegos de azar para que consigas dinero extra sin demasiadas complicaciones.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Durante este fin de semana necesitas reinventarte en todos los sentidos, especialmente en lo físico, pues una de tus cualidades es la vanidad, te gusta que te miren, por eso te recomiendo una dieta rica en verduras y proteínas, y sobre todo, beber mucha agua para mantenerte en forma. Es fundamental que camines mucho, ya que esto te permitirá tener más contacto con lo divino; tu signo hace que tu cuerpo reciba rápidamente los beneficios. Tu punto débil es el estómago y el intestino perezoso. Tendrás un golpe de suerte con los números 01 y 27, y tu color es el azul. Trabajarás desde casa y consideras poner un negocio para obtener un ingreso extra. Recibirás una invitación a la boda de un familiar. Un amor del pasado te buscará para reclamarte; trata de arreglar todo. Le compras un regalo a alguien muy especial del signo Capricornio o Leo, que son tu pareja ideal.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Lo más importante de una dieta es la constancia y no dejar a medias lo que comienzas, especialmente una buena rutina de ejercicio y mantener controlada la alimentación, sigue un régimen de ejercicio con un buen entrenador que te ayude a hacer tu rutina, practicando al menos tres días a la semana, pero no lo veas como una obligación, trata de disfrutar todo lo que realices y así no te cansarás. Recuerda que tu energía sexual es muy fuerte y con un cuerpo atlético te verás más deseado. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 00 y 19, y tu color es el rojo. Este sábado te invitarán a un negocio, donde conocerás personas muy interesantes en tu vida. Cuídate de problemas de infección de garganta, trata de protegerte de los cambios de clima. Decides empezar un curso de idiomas y ventas los sábados, y haces algunos cambios en tu casa para vivir más cómodamente.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás un golpe de suerte este sábado con los números 03 y 44, mientras que tu color es el blanco. Recuerdas mucho a un amor del pasado, dale una oportunidad, especialmente si es de los signos Aries, Libra o Sagitario. Cuida tu dinero y trata de gastar solo lo necesario; en septiembre tendrás muchos pagos. Deja atrás los vicios como el alcohol, el cigarro y las drogas, para que puedas llevar una dieta y ejercicio adecuados para tu organismo. Recuerda que eres el signo más fuerte mentalmente por ser dual, y si te lo propones, lograrás llevar una vida más saludable; sin embargo, también eres el signo más desordenado, así que trata de dejar esos malos hábitos de comer comida chatarra. Tu dieta es muy sencilla: evita las harinas y los chocolates, consume mucha proteína y toma agua durante el día, sigue un régimen de ejercicio dos días a la semana, preferiblemente por la tarde-noche.

Cáncer

Tendrás una invitación para salir de viaje estos días, comprarás muebles para tu casa, terminarás una relación amorosa y comenzarás otra casi al mismo tiempo, ya que no sabes estar sin pareja. Tus números de la suerte para este domingo son 03 y 25, y tu color es el verde. Eres el signo más desidioso y difícil de mantener en una rutina de ejercicio en el Zodiaco, no te gustan las dietas y detestas hacer algo que no te interesa, eres muy impulsivo al comer a deshoras; sin embargo, lo mejor de ti es que tu cuerpo casi nunca se enferma y se mantiene saludable, es decir, tienes buena genética. Recuerda que tu punto débil es que comes muchos antojitos, lo que afecta a tu intestino, acumulando la grasa en el área abdominal, mi recomendación es que tengas fuerza de voluntad y busques un estímulo para seguir tu régimen, y verás que en menos de tres meses te verás de lo mejor.

Signo Leo

Decides mudarte o vivir cerca de tu familia, trata de cuidar a tu familia, eres el pilar de tu casa. Te invitan a un negocio los fines de semana.Decides cambiar tu celular por uno más reciente. Eres el signo más fuerte y vigoroso del Zodiaco, por eso eres el rey de la selva, casi nunca te enfermas y siempre buscas verte lo mejor posible, pero no sabes estar encerrado y siempre buscas la libertad en todos los sentidos. Una buena rutina de ejercicio hace que te veas muy deseado y, sobre todo, llena tu ego. En cuanto a la alimentación, solo debes dejar el alcohol y la cerveza para evitar problemas de estómago y cansancio, recuerda no comprar ropa todavía hasta que hayas bajado de peso. Tendrás un golpe de suerte este sábado con los números 02 y 33, y tu color es el amarillo. Recibirás un dinero que no esperabas. Un nuevo amor del signo Géminis o Sagitario te invita a salir.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Eres el signo más desordenado del Zodiaco, necesitas una dieta constante y variada para mantener tu organismo en forma, y un régimen de ejercicio adecuado a tus necesidades. Recuerda que tu signo puede beneficiarse de varios métodos de cirugía estética y aparatos de adelgazamiento, tu objetivo principal es verte bien; cuando llegas a verte de lo mejor, tu signo siempre se mantiene en forma. Tendrás una invitación a un negocio este fin de semana. Cuida a tu papá, que estará un poco enfermo de los pulmones. Tus números de la suerte para este domingo son 13 y 40, y tu color es el blanco. Te invitarán a trabajar en otro país o ciudad, acéptalo porque te irá muy bien. Recibirás una sorpresa que no esperabas por parte de un trámite legal. Un amor del signo Aries o Capricornio te buscará para volver a estar juntos. Decides festejarte este domingo con tu familia y amigos.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Los astros se alinean para que te sientas y te veas radiante, recuerda que la belleza auténtica es constante, confía en tu instinto y deja de buscar la aprobación de los demás, es hora de amarte y cuidarte. Los desequilibrios hormonales y el estrés pueden estar jugando contigo, así que visita a tu médico; combina dieta balanceada con una rutina de ejercicio, verás cómo tu energía se renueva. Prepárate para reencontrarte con familiares y recibir ese dinero que tanto esperabas. Disfruta de estos momentos y fortalece tus lazos afectivos. Tu encanto natural puede convertirse en un arma de doble filo si no controlas tus impulsos, evita discusiones con amigos y céntrate en cultivar relaciones sanas y duraderas. En el amor no des más vueltas, elige a quien te valore y te haga feliz. Tus números de la suerte son 06 y 55, vístete de verde y ábrete a las nuevas oportunidades.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Continúa con tus estudios y explora nuevas áreas de conocimiento, un curso de marketing y publicidad te será de gran utilidad, el éxito se construye con esfuerzo y dedicación. Alguien de Piscis o Cáncer cruzará tu camino y despertará sentimientos profundos, déjate llevar por la pasión y conexión. Tu energía ardiente y encanto natural te hacen irresistible, pero tu temperamento puede jugarte una mala pasada. Es hora de canalizar esa pasión hacia metas más saludables. Eres un atleta nato y te encanta cuidar de tu físico, una alimentación balanceada y eliminación de malos hábitos, como el alcohol y la comida chatarra son esenciales. Tu intuición es tu mejor aliada, confía en ella y aléjate de personas que no te aporten nada positivo. Mereces rodearte de gente que te valore y te apoye. Tu color de las prosperidad es el amarillo, y tus números de la suerte son 08 y 16.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Para este fin de semana tus números de la suerte son 09 y 66, y usa el naranja para atraer la prosperidad. Abraza el cambio, cultiva la positividad y no te rindas ante los desafíos, el universo te recompensa por tu valentía. Momento perfecto para reinventarte y dejar atrás todo lo que te limita. Tu energía ardiente te permitirá superar cualquier obstáculo y alcanzar tus metas, eres fuerte y resistente, pero necesitas canalizar esa energía de manera positiva. Adopta una rutina de ejercicio regular y cuida tu alimentación, evita las harinas y el alcohol, bebe mucha agua para mantenerte hidratado y lleno de vitalidad. Organiza tu espacio, despídete de las prendas que ya no usas y renueva tu armario. Un amor del pasado podría regresar a tu vida, reflexiona sobre lo que deseas y toma una decisión consciente que no dañe tus emociones, eres un ser poderoso y mereces lo mejor.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te recomiendo llevar un cristal de obsidiana negra para protegerte de energías negativas y un cuarzo citrino para atraer la prosperidad. Tus números de la suerte son 30 y 76, y vístete de rojo para atraer pasión y energía. Eres el signo más ambicioso del Zodiaco, tu determinación y espíritu competitivo te llevan a alcanzar grandes metas; sin embargo, tu naturaleza extrema puede jugarte una mala pasada, encuentra el equilibrio entre tus deseos y tu bienestar. Eres capaz de lograr cualquier objetivo que te propongas, pero la clave está en mantener la constancia. No dejes que los pequeños tropiezos te desanimen. Enfócate en fortalecer tus piernas y muslos, no olvides cuidar tu piel que es tu punto débil. Un amor del pasado podría regresar a tu vida, reflexiona sobre lo que sientes y decide si deseas darle una nueva oportunidad, el amor verdadero merece una segunda chance.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus números de la suerte para este fin de semana son 15 y 99, y la buena fortuna te llegará con el color amarillo. Eres un ser único y especial, cultiva tu lado más humano y no te olvides de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. El universo te tiene preparadas grandes sorpresas, tu carisma y energía contagiosa te convierten en el centro de atención en cualquier lugar, recuerda que la belleza va más allá de la apariencia física. Te encanta estar a la moda y lucir impecable, pero no te obsesiones con la perfección, un cuerpo sano y una mente en paz son tu mejor atuendo, enfócate en fortalecer tu abdomen y reducir la grasa. Tu naturaleza sociable te lleva a cultivar muchas amistades, aunque a veces puedes ser demasiado intenso, encuentra un equilibrio entre ser un buen amigo y mantener tus límites. Prepárate para vivir nuevas experiencias y conocer gente interesante.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Los astros se alinean a tu favor, por lo que un amor regresará a tu vida, ábrete a la posibilidad de revivir esa conexión especial. No te olvides de cuidarte, incorpora ejercicio a tu rutina y come de manera saludable. La suerte te sonríe con los números 01 y 18; vístete de azul, y lleva contigo un cuarzo rosa para atraer el dinero. Recuerda, eres un ser lleno de magia y el universo conspira a tu favor. Te encanta disfrutar de los placeres de la vida, pero es momento de equilibrar tus necesidades. Pon en orden tu papeleo y prepara tu próximo viaje, la organización te dará una sensación de control y te permitirá disfrutar al máximo de tus vacaciones. Este fin de semana es el comienzo de una nueva etapa, confía en tu intuición y sigue tu corazón. Te sugiero un ritual para atraer el amor, como encender una vela rosa y visualizar a tu pareja ideal y lo que quieres con él.