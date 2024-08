Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 26 al 29 de agosto

Si enfrentas un problema legal desde hace mucho, Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos qué puedes esperar de ese tema que desde hace mucho te roba la tranquilidad emocional y económica.

Conocerás también cuál es tu carta del tarot que te acompañará y con su poder enfocarte en concretar las metas que tienes, ya sea en el trabajo, escuela o en el amor.

Sabrás también si el amor tocará a tu puerta o si tu actual relación se fortalecerá, aunque también debes ser honesto con tus sentimientos y no jugar con las personas solo porque te sientas solo.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus números mágicos son 18 y 23; tus colores de la fortuna el naranja y el azul, y tus signos compatibles son Leo y Capricornio. Es un buen momento para avanzar en tu carrera profesional, recuerda que este es el año para conseguir mejores puestos a nivel ejecutivo, pues dominas todo lo relacionado con ser un líder natural y tu inteligencia se desarrolla más al estar con personas inteligentes; cambia de amistades si es necesario, y aléjate de chismes. Te llegará un regalo sorpresa. Para los casados, podrían surgir problemas por celos o desconfianzas, ten paciencia. Pagarás el seguro de tu carro y social, y tramitarás tu título. Un amor del pasado te buscará, cierra ciclos. Ponte al corriente con tus deudas. Cuida tu espalda y cuello, podrías sentir tensión. Te salió la carta de “La Muerte”, que significa cambio total en tu vida, toma decisiones fuertes para avanzar y lograr tus objetivos. Tu mejor día es el martes.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta del “As de Bastos” te indica que es momento para estar fuerte en la vida y pedir lo que tanto deseas, como una jefatura o aventurarte a tener un negocio propio; estás de buena suerte. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos son el azul y el blanco, y tus signos compatibles son Virgo y Libra. La alegría invadirá tu vida, tendrás días de mucho trabajo y juntas de última hora en las que se definirá que tendrás más responsabilidad y autoridad en tu trabajo. Tramitarás tu título y también tomarás un diplomado en administración. Realizarás trámites para tu visa o pasaporte. Con los amigos, mantén desconfianza y cautela para evitar ser engañado. Arreglas tu carro. Hablas con tu pareja sobre formar una familia, lo cual será muy positivo para ti. Te domina el mal carácter, trata de no exagerar en lo sentimental y busca vivir en paz. Prepara vacaciones para septiembre con tus amigos.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Medita y sal a caminar para controlar el estrés, dejarás atrás las depresiones. Cuida tu carácter, a veces puedes lastimar, sé prudente. Cuídate de gastritis y estómago por la energía negativa en el trabajo. Realiza baños de canela para limpiarte y enciende una vela roja para protección. En el amor, te sentirás bien; eres el gemelo del Zodiaco y esta semana te buscarán amores nuevos y del pasado. Comenzarás una dieta y harás ejercicio. Viajarás con amigos. Te llegará dinero extra por juegos de azar, apuesta a los equipos de color azul. Te salió la carta de “El Emperador”, que indica que es el momento de pedir un aumento de sueldo, ten cautela con tus inversiones y lee bien lo que vayas a firmar. Los casados podrían enfrentar problemas de divorcio. Tu mejor día es el jueves; tus números mágicos son 02 y 36; tus colores son el verde y el azul, y tus signos compatibles para el amor son Virgo y Libra.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el trabajo tendrás juntas de última hora y supervisiones de personas externas, ten todo en orden. En el amor, estarás de lo mejor y finalmente decidirás entregarte por completo. Recibirás una propuesta para dar clases y te comprarás una motocicleta. No comas en exceso, tu ansiedad puede ser por nervios; considera asistir a terapia psicológica para superar el pasado y hacer más ejercicio. Sé más atrevido en tu vida y conviértete en un ganador. Te salió la carta de “El Ermitaño”, que indica que no estás solo y que podrás salir de los problemas que estás viviendo. Trata de no darle tanto drama a las situaciones. Te llegará un dinero extra por una deuda del pasado. Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos son amarillo y naranja, y tus signos compatibles son Escorpión y Piscis. Suelta el pasado y sal de viaje. Cuida tus huesos y columna, ya que el tiempo húmedo puede intensificar los dolores.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás días de muchas presiones de trabajo y juntas de última hora, administra tu horario para evitar el estrés. Te comprarás ropa para la playa por vacaciones. Busca estabilidad y forma una pareja, es mejor quedarte con quien te quiere y no con quien tú quieres. Sabrás de la hospitalización de un familiar y pagarás el seguro de gastos médicos. Te regalan una mascota. Cuida tu espalda y evita cargar cosas pesadas. Te salió la carta del “As de Oros”, que junto con tu buena suerte, traerá una explosión de buenas noticias. Se discreto y desconfía de aquellos que se te acerquen con intereses económicos. Te harás una cirugía estética, todo saldrá bien. Tu mejor día es el viernes; tus números son 15 y 22; tus colores son el verde y el rojo, y tus signos compatibles son Sagitario y Aries. Purifica tu cuerpo comiendo mejor, estos días son ideales para reinventarte y comenzar una rutina de ejercicio. Estás en tu mejor etapa y necesitas deshacerte de lo que te estorba.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

No busques amor que no te corresponde, es mejor olvidarlo y empezar de nuevo; es tiempo para madurar y dejar atrás lo negativo. Te llegará dinero extra por lotería. Recibirás una invitación para viajar en septiembre. Si estás casado, evita pelear demasiado, recuerda que las parejas están para construir, no para destruir. Te cambiarás de gimnasio y te realizarán una operación dental que saldrá bien. Trata de dormir más y moderar las fiestas. Te salió la carta de “El Carruaje”, que junto con tu cumpleaños indica que estás de doble suerte en todo lo que realices en trabajo y proyectos nuevos. Prepararás una fiesta con familia y amigos, te divertirás mucho y recibirás un regalo inesperado. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos son 04 y 10, y tus signos compatibles son Capricornio y Tauro. Aléjate de personas tóxicas. Tramitarás permisos de migración o residencia en el extranjero con un abogado.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu capacidad de organización y liderazgo te llevará muy lejos; sin embargo, no te olvides de cuidarte, la meditación te ayudará a mantener calma en medio del caos. Las cartas del tarot te revelan un panorama lleno de oportunidades y desafíos. “El Loco” llega a tu vida para darte un empujón y recordarte que es hora de madurar y crecer profesionalmente, tú puedes con todo, recuerda que cada quien carga su cruz. No te desgastes intentando solucionar problemas de los demás, que no se aprovechen de tu buen corazón. Tendrás suerte en juegos de azar con los números 17 y 28, tu mejor compatibilidad amorosa es con Acuario y Aries, y el naranja y verde serán tus colores de la suerte, úsalos y sentirás una energía renovada. Aunque podrías tener algunos roces con tu pareja, recuerda que el amor es así, de altibajos. Si estás soltero, prepárate para conocer a alguien muy especial.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

“La Rueda de la Fortuna” traerá abundancia y nuevas oportunidades a tu vida, es tiempo de construir tu imperio y alcanzar todas tus metas. Los números 01 y 20 serán tus talismanes esta semana. Momento ideal para invertir y hacer crecer tu patrimonio. Tu magnetismo atrae miradas envidiosas, para mantenerte protegido, utiliza una cadena de plata y un dije de oro en forma de cruz. Prepárate para un cambio profundo, dejarás todo lo que te limita y hace daño porque renacerás de tus cenizas. Cuida tu cuerpo, especialmente de tus hábitos; el agua y los alimentos saludables serán tus mejores aliados. Esta semana estará llena de emociones intensas, si estás en una relación, profundizarás el vínculo con tu pareja. Si estás soltero, prepárate para conocer a alguien muy especial. La prosperidad llegará con los colores azul y amarillo, y tu corazón tendrá compatibilidad con Acuario y Cáncer.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Tus signos compatibles son Aries y Géminis. En el tarot te tocó la carta de “La Justicia”, por lo que vivirás un momento de gran transformación; esta carta anuncia que cualquier asunto legal que tengas pendiente se resolverá a tu favor. También, la combinación de tu signo y esta carta es un poderoso imán para la abundancia, crea tu patrimonio y no tengas miedo de soñar en grande. Tienes un gran potencial en el ámbito legal o político, estudia, capacítate y verás cómo alcanzas el éxito. Eres un conquistador nato, pero recuerda que el amor verdadero se construye sobre la base de la confianza y el respeto. No juegues con los sentimientos de los demás. Harás algunos cambios en tu hogar que te traerán mucha alegría. Renueva tus espacios y llena tu vida de energía. Tus números mágicos son 14 y 37, y tus colores el amarillo y naranja, te recomiendo usarlos en tu ropa y en tu habitación.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Eres un signo muy intuitivo, escucha tu voz interior y sigue tus sueños, cuanto más claro tengas lo que deseas, más cerca estarás de lograrlo. Los astros te respaldan en todo lo que hagas, aprovecha esta energía y alcanza tus metas. Las cartas del tarot te revelan que estás a punto de vivir una semana mágica, pues “El Mago” llega a tu vida para otorgarte el poder de crear tu propia realidad. Todo lo que deseas está a tu alcance, solo debes creer en ti mismo y tomar acción para lograrlo. El dinero llegará a tu vida de manera inesperada, invierte sabiamente y construye un futuro sólido. Es momento de buscar nuevas oportunidades laborales y de crecimiento personal. Concéntrate en tu bienestar físico y mental y alimenta tu cuerpo con alimentos saludables. Tus números mágicos son 27,30 y 41; Aries y Tauro son con quienes tendrás mayor compatibilidad amorosa, y tus colores son azul y amarillo.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tauro, Géminis y Libra son tu mejor compatibilidad para los temas del amor. La carta de “El Diablo” llega para otorgarte poder y abundancia. El dinero fluirá hacia ti con facilidad, pero recuerda que con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Momento de aprovechar las oportunidades que se te presenten, invierte, negocia y multiplica tus ingresos. Debes tener cuidado sobre las envidias y malas intenciones de algunas personas de tu entorno, protégete y confía en tu intuición. Tu magnetismo personal atraerá a muchas personas hacia ti, disfruta de tu vida social, pero recuerda que no todos los que se acercan a ti tienen buenas intenciones. Escucha tu voz interior y sigue tus sueños, cuanto más claro tengas lo que deseas, más cerca estarás de lograrlo. Tus colores de la abundancia son naranja y blanco, y tus números mágicos el 19 y 31, puedes combinarlos con tu cumpleaños para aumentar tu suerte.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El verde y rojo son los colores que te traerán prosperidad y buena energía. La carta de “La Torre” derribará todo aquello que te limita y te abrirá paso a nuevas oportunidades. Momento de priorizar tus sueños y metas personales, estás a punto de iniciar una nueva etapa en tu vida profesional para prosperar, prepárate para un cambio radical que te llevará al éxito. El deseo de explorar el mundo se intensificará, no te resistas. Un amor del extranjero podría cruzar tu camino. Evita involucrarte en chismes y conflictos, enfócate en tus objetivos y en tu bienestar emocional. Tus números mágicos son 09 y 38, y tus signos compatibles serán Escorpión y Cáncer. Eres un signo muy intuitivo, escucha tu voz interior y sigue tus sueños. Dejarás atrás todo lo que te hace daño, recuerda que los cambios son necesarios para crecer. Los astros te respaldan en todo lo que hagas, aprovecha esta energía y alcanza tus metas.