Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 30 de agosto al 1 de septiembre

Este fin de semana es ideal para que termines con malos entendidos que te han alejado de tu familia o amigos, un viaje para reconectar con la naturaleza te ayudará a relajarte, empezar con energía renovada y enfrentar cualquier situación que se presente.

En sus horóscopos para este fin de semana, Mhoni Vidente también te dice cuáles son tus números de la suerte y los colores que te ayudarán a conseguir la prosperidad que necesitas, con la cual podrás saldar tus deudas o iniciar el patrimonio que tanto deseas.

Mhoni Vidente también te revela qué te espera en el amor, si tu relación se fortalecerá o debes bajarle a tus celos, porque la confianza debe ser el pilar que sostenga a ambos. También te recomienda qué hacer en caso de que alguien de pasado se aparezca de nuevo y otra vez quiera conquistar tu corazón.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus colores de temporada serán el rojo intenso y el verde. Recuerda que eres líder y por eso siempre buscas vestirte de manera llamativa, ligera y a la vanguardia. Reinará la buena suerte y abundancia, tendrás tres días de buena fortuna y, sobre todo, de reinventarte en el amor; es el momento de vivirlo en plenitud. No le cuentes a nadie tus problemas, sé más discreto. Haces trámites para salir de viaje y visitar familiares, eres muy carismático, y eso hace que siempre estés invitado a muchas reuniones. Este viernes tendrás que comprar ropa y cambiar tu look. Trata de salir el domingo a pasear y tomar aire fresco para que tu energía positiva se multiplique. Un amigo del signo Leo o Acuario se está enamorando de ti, trata de aclarar la situación y no juegues con los sentimientos de los demás. A los Aries casados les vendrá una sorpresa con un embarazo. Tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 71.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Viernes de estar muy positivo y con toda la energía para salir adelante, lucha por ser el mejor en todo, especialmente en el trabajo y en tu carrera universitaria. Trata de no enamorarte tanto si acabas de conocer a tu pareja. Fin de semana de arreglar tu casa y comprar muebles. Tendrás problemas con el intestino, tu punto débil. No prestes dinero, aprende a decir que no. Te viene un golpe de suerte este sábado con los números 00 y 91. Tus colores son el blanco y negro. Recuerda que este signo es el primero de tierra, lo que indica que eres el más formal y realista del Zodiaco. Como lo dice tu símbolo, el toro, eres muy sexual, así que vestirás de manera muy provocativa, además de estar a la moda y verte muy forma; recuerda que Tauro siempre será quien manda en el trabajo o en su relación amorosa, por eso busca ese tipo de ropa y los colores adecuados.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de muchas tareas, recuerda que a tu signo le falta administración de tiempo y siempre se te acumulan las cosas que deberías haber hecho antes. Cuídate de problemas con el alcohol y los vicios. Tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 21 y 33; trata de combinarlos con tu día de nacimiento. Un amor del pasado, del signo Aries o Sagitario, insiste en verte. Trata de no tomar en cuenta lo que dicen de ti. Domingo de salir a pasear y estar en compañía de tus seres queridos. Tus colores son el azul y el amarillo. Recuerda que Géminis es el gemelo del Zodiaco y tu mentalidad siempre está cambiando. Vestirás de manera conservadora y elegante, pero con un toque de provocación sexual. Géminis es muy cambiante en todo, en otoño e invierno te vestirás de forma más sensual y con telas de algodón, este tiempo será de gran impacto en la moda para tu signo.

Cáncer

Eres el signo más analítico y tierno del Zodiaco, por eso tus colores serán el rojo claro y el verde para esta temporada. Como líder en la moda, siempre buscarás llamar la atención de todo el mundo, pero más de tu pareja, por lo que serás quien más gaste en ropa y zapatos; recuerda que te gustan mucho los accesorios. Serán tres días de alegría en tu vida, con una sorpresa amorosa que te causará mucha emoción. Eres el primer signo de agua, lo que te hace merecedor de ser el más enamorado del Zodiaco. Viernes de estar en juntas de trabajo y hacer cambios en proyectos laborales. Eres muy inquieto y te gusta experimentar cosas nuevas, trata de mantenerte en un solo lugar y construir un patrimonio en tu vida. Tus números de la suerte son 21 y 39. Aprende a transformarte en tus relaciones personales y a no ser tan sensible. Lo más importante es la confianza; perfecciona tu filosofía de vida para alcanzar el éxito laboral.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El rey de la selva, el fuego total de los signos, por eso tus colores serán el naranja y el rojo. Compites siempre por ser el mejor vestido y el más vanidoso, por lo que siempre buscarás usar colores fuertes y ropa provocativa, mostrando parte de tu cuerpo, pero sin perder el glamour. Usa accesorios plateados y atrévete a ser diferente a los demás en tu forma de vestir. Viernes de revisar todo lo que hiciste en la semana y estar con mucho trabajo, te invitan a salir de viaje y te vas con tu pareja de paseo. Eres muy nervioso y eso a veces hace que te alteres mucho con tus seres queridos, aprende a controlar tu carácter. Tendrás un fin de semana lleno de fiestas y conocerás personas nuevas que te caerán muy bien. Tendrás un golpe de suerte con los números 00 y 13. Un amor del signo Capricornio o Leo se compromete contigo.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Eres el signo más pensativo del Zodiaco. Esta temporada tus colores serán el blanco y el verde intenso. Eres el pilar de la familia y de la sociedad, y siempre quieres verte muy bien vestido, pero con un toque de jovialidad, comodidad y elegancia. Viernes de suerte por tu cumpleaños, se refleja la fuerza que tienes en tu interior para salir adelante de cualquier problema. Enciende una vela roja y pide lo que tanto necesitas; en menos de trece días se cumplirá. Un amor del pasado te buscará para pedirte que vuelvan, pero mejor trata de cerrar ese capítulo en tu vida. Ten cuidado con el insomnio, recuerda que a tu signo le da por pensar mucho en la cama, lo que te roba el sueño, así que trata de relajarte y descansar. Domingo de reflexionar sobre tu futuro y organizar un negocio. Tus números de la suerte son 07 y 66. Estos son tus días de abundancia, y el dinero te llegará por cualquier medio.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana será una montaña rusa de emociones, tendrás momentos de gran alegría y otros en los que deberás trabajar en tu interior, la clave está en mantener el equilibrio y disfrutar de cada instante. La balanza cósmica se inclina a tu favor, llenando tu vida de armonía y oportunidades. Los colores blanco y azul serán sus amuletos de la suerte, sobre todo porque la moda es un lenguaje y tú eres experto en comunicarlo. Para los caballeros, el deporte y la elegancia se fusionarán a la perfección. Aunque tu corazón es noble, a veces los celos pueden nublar tu juicio. Concéntrate en fortalecer lazos afectivos con seres queridos y encontrar la paz. El viernes, una salida con amigos te llenará de energía y recordarás lo afortunado que eres. Los números 01 y 22 serán sus talismanes de la suerte, así que no dudes en jugarlos. Un ingreso extra te permitirá mejorar tu calidad de vida.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La energía astrológica te envuelve en un aura de magnetismo y poder, tu estilo audaz y sensual será el centro de atención. Las mujeres Escorpión son verdaderos íconos de la moda, lucirán espectaculares con combinaciones de rojo y accesorios plateados. Los hombres optarán por looks más formales, demostrando su liderazgo y buen gusto. Así, los colores rojo y verde se convertirán en tus aliados, resaltando tu carisma y personalidad magnética. La pasión arderá con fuerza, es momento de que dejes atrás el rencor y abrir tu corazón a nuevas experiencias. Si tu pareja te ama, dale una nueva oportunidad y construyan juntos un futuro lleno de felicidad. El sábado, una fiesta te ayudará a conectar con personas interesantes y a fortalecer tus lazos afectivos. La abundancia está a la vuelta de la esquina, los números 03 y 44 serán tus amuletos de la suerte, así que no dudes en jugarlos.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Los números 05 y 09 serán tus amuletos de la suerte, mientras que los colores celeste y rojo te brindarán un aura de confianza y vitalidad. Vivirás días llenos de emoción y crecimiento, la energía cósmica te impulsa a explorar nuevos horizontes y alcanzar metas. Tu espíritu aventurero se reflejará en tus outfits, las telas suaves y frescas te permitirán moverte con libertad y disfrutar de tus actividades. Para los hombres, la comodidad será clave, sin dejar de lado un estilo casual. Momento de cerrar ciclos y avanzar hacia nuevas experiencias exitosas. Tu naturaleza generosa te aferra a relaciones que ya no te aportan nada, así que mejor confía en tu intuición y corta los lazos que te atan al pasado. Para las parejas, la estabilidad será la protagonista, debes mantener viva la llama de la pasión y evitar tentaciones. Aprovecha las oportunidades que se presenten y no dudes en invertir en tu futuro.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Para este fin de semana combina la elegancia con un toque urbano y moderno, opta por prendas básicas en tonos neutros como negro, gris y blanco, y añade un toque de color con accesorios, pero siempre tomando en cuenta que la comodidad es clave para ti, así que elige ropa que te permita moverte con libertad. Serán días para conectar contigo mismo y tus emociones, la nostalgia podría visitarte, pero recuerda que eres fuerte y capaz de superar cualquier obstáculo. No te aísles, sal con tus amigos y disfruta de su compañía. Un amor del pasado podría regresar a tu vida, analiza bien si es lo que realmente deseas. Un Aries o un Libra podrían sorprenderte con una propuesta de matrimonio, evalúa bien esta nueva etapa. La suerte estará de tu lado en los juegos de azar, combina los números 21 y 30 con tu fecha de nacimiento. Un viaje se perfila en tu horizonte, así que empieza a ahorrar para disfrutarlo al máximo.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Evita los celos y disfruta plenamente tu relación, la comunicación y confianza son fundamentales para construir un vínculo sólido y duradero. Tu energía contagiosa y espíritu innovador te llevarán a vivir experiencias inolvidables. Los colores pastel, como verde, naranja y rosa serán tus aliados perfectos para destacar en cualquier ocasión; combina prendas cómodas y versátiles con accesorios llamativos para crear looks originales y llenos de personalidad. Los hombres optarán por estilos casuales y relajados, mientras que las reuniones y fiestas serán el centro de tu vida social. Tu capacidad para conectar con los demás te convertirá en el alma de cualquier evento, pero recuerda moderar el consumo de alcohol. Una reunión laboral marcará tu carrera profesional, un nuevo puesto te brindará mayores responsabilidades y oportunidades de crecimiento. Tus números mágicos son 03 y 15.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La suerte estará de tu lado, los números 07 y 18 te traerán buenas noticias, así que no dudes en jugarlos. Los colores azul, blanco y rojo serán tus aliados perfectos para crear looks elegantes y casuales. Este fin de semana lo ocuparás para conectar con tu intuición, la influencia de los astros te llevará a un estado de profunda reflexión, permitiéndote comprender mejor tus emociones y deseos. Las mujeres Piscis lucirán especialmente hermosas con prendas formales y juveniles, mientras que los hombres optarán por un estilo más sobrio, pero no menos atractivo. La nostalgia podría invadirte, especialmente si has pasado por una ruptura amorosa. No te cierres a nuevas experiencias y permite que el amor vuelva a tocar tu puerta, alguien de Géminis, Libra o Acuario podría despertar tu interés. Tómate tu tiempo para tomar una decisión y elige a alguien que te haga realmente feliz.