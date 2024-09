Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 6 al 8 de septiembre

Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos de este fin de semana, del 6 al 8 de septiembre, qué es lo que te espera en el camino del amor, ya que quienes están solteros podrán encontrar una pareja que los complemente y que los quiera con cariño y respeto, pero también podrías continuar con tu soltería y solo manteniendo relaciones casuales y muy pasionales.

Sabrás también cuáles son tus números de la suerte que te ayudarán a conseguir la prosperidad económica que tanto anhelas, pues es tu momento de brillar y empezar con el patrimonio que tanto deseas.

En los horóscopos del fin de semana conocerás cuál es tu color de la fortuna para que lo uses en tu ropa, Mhoni Vidente también te aconseja si debes quitar de tu camino a personas que de frente te desean el bien, pero a tu espalda crean chismes sobre ti.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Decides ponerte a dieta y seguir con el ejercicio. El domingo será un día para estar en paz contigo mismo, realizar labores en casa y comprar muebles. También tramitarás un permiso de migración para la próxima semana. Evita ser tan confiado y no platiques tanto sobre tu vida personal. Tendrás un golpe de suerte el domingo con el número 07 y 18; trata de combinarlo con el color rojo. Fin de semana de mucha intensidad en cuestiones amorosas. Pasarás días llenos de pasión con tu pareja, que te ayudará a tener más energía positiva. El viernes es ideal para realizar pagos; recuerda administrar mejor tu dinero. El amor es un sentimiento que nace desde el alma y no tiene límites ni precio. El lunes te llega una invitación para salir de viaje. El sábado te buscan para un trabajo que te dejará dinero extra, y te regalan una mascota que te dará mucha felicidad.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás un golpe de suerte el viernes con los números 00 y 19, y tu color será el azul. Fin de semana de encuentros amorosos con personas nuevas, pero ten cuidado con problemas familiares y no te metas en chismes. Viernes de mucho trabajo y energías encontradas. Sentirás que nada te sale bien y que todo el mundo está en tu contra, así que no te estreses demasiado. Ponte perfume antes de salir de casa y usa algo de color rojo para cortar esa corriente negativa. El sábado te invitan a un evento social importante, donde te sentirás muy bien. Recuerda cumplir con las tareas de la escuela y ponerte al corriente con tus materias del diplomado. El domingo será de convivencia familiar, tal vez con una carne asada. El tauro siempre necesita de sus seres queridos para recargar energías. Te comprarás ropa y zapatos para la próxima semana, y mandarás arreglar tu carro.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Arreglarás tu licencia de conducir. Un familiar te invitará a una fiesta, y empezarás a preparar un viaje. Además, comprarás una computadora. Eres el mejor hijo y hermano, por eso tu familia siempre confía en ti. Un amor del signo Aries o Libra querrá hablar contigo sobre chismes. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 06 y 21, tu color será el amarillo.El viernes tendrás juntas con tus jefes por un nuevo proyecto y se decidirán cambios de puesto. Recuerda que siempre te irá bien en el trabajo, ya que tu signo es uno de los más trabajadores y responsables. No gastes demasiado, ya que el dinero es como el amor: si no lo cuidas, se acaba. Organízate mejor en tus compras. El sábado saldrás de fiesta con amigos y conocerás a personas compatibles contigo. Ese día recordarás un amor del pasado que aún piensa mucho en ti; trata de hablarle y quedar en paz.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tramitarás la compra de un boleto de avión para la próxima semana. Harás cambios en tu cuarto y sala. Un amor te buscará durante el fin de semana; si no quieres comprometerte, díselo, que solo sea como amigos. Tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 01 y 23, tu color será el rosa mexicano. Estás en una época de mejorar tu apariencia y sentirte bien contigo mismo, así que invierte en ti. Ve al gimnasio, haz más ejercicio y visita al dermatólogo para hacerte algunos arreglos. Recuerda que la mejor inversión es uno mismo. El viernes saldrás con amigos y te invitarán a una fiesta de última hora, a la que deberías asistir; también es importante divertirse. Recibirás un bono económico y te pagarán una deuda del pasado. Decides vender una propiedad familiar por herencia. El sábado asistirás a un curso de idiomas y relaciones públicas, porque el que más sabe, más vale.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El domingo saldrás de compras y arreglarás tu casa. Cambiarás tu celular por uno más reciente. Cuídate de problemas intestinales; trata de comer más saludable. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 06 y 55, tu color será el amarillo. No olvides comprar el regalo para una fiesta; los pequeños detalles hacen grande a las personas. Fin de semana muy divertido en compañía de tu pareja, con tres días de convivencia familiar. A Leo siempre le gusta reunir a sus seres queridos, y este fin de semana no será la excepción. El viernes tendrás mucho trabajo y estarás alterado porque tus compañeros no son tan perfeccionistas como tú. Recuerda que tienes un temperamento fuerte, pero trata de controlarlo, ya que el que se enoja pierde. El sábado seguirás con tu preparación física para mantener tu forma atlética, y te invitarán a pasar un día en contacto con la naturaleza.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El viernes será un día de muchas sorpresas agradables. Por fin te empiezan a salir esos proyectos que tanto deseabas. Estás en tu mejor época, y más porque es el mes de tu cumpleaños. Te organizarán una fiesta sorpresa en la que te sentirás de maravilla, y el mejor regalo para ti serán los viajes con la familia. Trata de convivir más con tu pareja; el amor crece con los pequeños detalles y el decirse cuánto se extrañan. Tu mamá te invitará a una comida familiar. Te comprarás ropa y cambiarás de look. Cuídate de dolores de cabeza y tensión nerviosa, evita el estrés; visita al médico y sigue haciendo ejercicio. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 03 y 27, tu color será el verde. Trata de dormir más; tu mente y cuerpo necesitan recuperar energías para estar bien. Deja un poco las redes sociales y convive más con tus seres queridos y amigos para pasártela bien.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Los Libra casados enfrentarán algunos desafíos en su relación, la paciencia será clave para superar esta etapa. El domingo, la suerte estará de tu lado con los números 00 y 23, te recomiendo vestir de verde para atraer la prosperidad. La energía cósmica te impulsa a buscar nuevas conexiones y vivir experiencias inolvidables. Tu encanto natural te llevará a conocer a personas fascinantes, especialmente de Aries o Acuario, estas almas afines encenderán la llama del amor y la pasión en su corazón. Tu gran habilidad para comunicarte puede jugarte una mala pasada. Evita involucrarte en chismes o conflictos ajenos. La discreción será tu mejor aliada este viernes. Un dinero inesperado llegará a sus manos, producto de una deuda que creías olvidada. El sábado, la diversión estará asegurada. Una invitación a un antro te sacará de la rutina. Celebrarás un cumpleaños en familia.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recuerda que tu naturaleza empática te hace un gran amigo, pero también te vuelve vulnerable a ser manipulado. Establece límites y valora a quienes te aprecian de verdad. Cuida tu salud, una infección de garganta podría incomodarte, por eso es importante que consultes a tu médico. Vivirás un fin de semana intenso lleno de oportunidades. El trabajo te demandará toda tu atención, mantén la calma y sé proactivo ante las críticas constructivas. Tu capacidad de adaptación será clave para alcanzar un nuevo puesto. Además de esto, una bocanada de aire fresco llegará a tus finanzas porque podrás saldar una deuda que te preocupaba. Si aún vives con tus padres, este es el momento ideal para considerar tu independencia. La pasión estará a flor de piel, disfruta al máximo de tu pareja. La suerte te sonreirá con los números 05 y 77. El naranja será tu amuleto de la buena fortuna.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

El gimnasio será tu mejor aliado para recuperar el excelente físico que tenías y extrañas, libera toda esa energía que te caracteriza. Un familiar te buscará para pedirte un favor económico; sin embargo, evalúa bien la situación antes de tomar una decisión. Desconfía de las falsas amistades y rodea de personas que sumen y apoyen. Este fin de semana será crucial para definir tu futuro, lo mejor será sumergirte en una profunda introspección y aclarar tus pensamientos. Momento de tomar decisiones importantes y trazar un plan sólido. Tu naturaleza aventurera te impulsa a disfrutar de la vida, pero recuerda que ahorrar es fundamental para tus metas a largo plazo, como comprar la vivienda que deseas. El color rojo te llenará de vitalidad y pasión. Los solteros vivirán un fin de semana lleno de romance y encuentros apasionados. La suerte te sonreirá con los números 01 y 19.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Limpia tu hogar de energías negativas y protege tu bienestar. La suerte te acompañará con los números 13 y 30. El color azul te brindará calma y tranquilidad durante este fin de semana que también estará lleno de éxitos. Tu ambición y determinación te llevarán a alcanzar metas profesionales. Septiembre es clave para ti, así que aprovecha cada oportunidad que se presente. Mantén tus planes en secreto y deja que los resultados hablen por sí solos. Una sorpresa romántica te espera, ese amor que te hace sentir especial te demostrará una vez más lo afortunado que eres. Los viajes están a la vuelta de la esquina, recuerda que tu naturaleza posesiva puede afectar tu relación, concédele a tu pareja el espacio que necesita para que su amor florezca. La llegada de familiares te llenará de alegría y fortalecerá los lazos. Un curso te ayudará a expandir conocimientos y habilidades.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana será una explosión de energía y creatividad. Tu carisma te abrirá muchas puertas, especialmente en lo social, aprovecha para salir con amigos y disfrutar la vida. Viernes de reflexión y análisis, momento de evaluar nuevas oportunidades laborales. Tu versatilidad te permitirá destacar en cualquier proyecto. También llegará la propuesta de negocio familiar que podría cambiar tu vida, así que no la descartes. Descansa suficiente para recargar baterías. La suerte te sonreirá con los números 26 y 55. Viste de rojo para atraer la pasión y la energía. Cuidado con los chismes en el trabajo. Tienes que ser discreto en tus relaciones personales y evita conflictos innecesarios, ya que vendrá la oportunidad de un ascenso. El domingo será de sorpresas, al decidir abrir tu corazón, alguien de Libra, Cáncer o Virgo llegarán a tu vida para traerte grandes emociones.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Un viaje relámpago te sacará de la rutina, renueva tu imagen porque con un cambio de look te sentirás como nuevo. Este fin de semana será un renacer, sentirás una energía renovada que te impulsará a alcanzar tus metas. Mes de transformaciones profundas, aprovecha para dejar atrás todo lo que te limita. Viernes de trabajo intenso y aprendizaje, demuestra tu talento y dedícate a tus proyectos. Un ascenso está cerca, sigue esforzándote. Evita los chismes y cuida tu reputación. Un familiar te pedirá dinero prestado, pero sé cauteloso, tu estabilidad financiera es la prioridad. La suerte te sonreirá con los números 17 y 88. El amarillo iluminará tu camino, te recomiendo usarlo en tu ropa. Disfruta de momentos románticos en pareja o abre tu corazón a nuevas experiencias amorosas. Los Piscis solteros seguirán con amores fugaces del signo de tierra, pero sin compromiso.