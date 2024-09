Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 9 al 12 de septiembre

Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos de la semana qué te espera en el camino del dinero para que tengas la estabilidad financiera que necesitas, con lo que podrás tener mayor tranquilidad para pagar la deuda que tanto de abruma.

También te dice cuál es tu carta del tarot que te ayudará a conseguir las metas que deseas, así como a limpiar tu círculo cercano, ya que hay algunas personas que te envidian y desean que fracases en el negocio que vas a emprender.

Conocerás también cuáles son tus números de la abundancia y colores de la prosperidad para que los uses en lo juegos de azar y en tu ropa, respectivamente. Además de saber qué día de la semana te favorecerá más para los proyectos que deseas.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu misión en la vida es ser la fuerza de los demás; es decir, tu obligación ante los demás es ser un líder natural. Tienes lo positivo y el éxito en tus manos. Tu función vital es la vista y la voz, cuida tus sentidos. Te viene dinero extra por la venta de un bien material. Estás en la etapa de remover energías y tener más fluidez económica. Un amor del pasado te busca para volver. Para los que están en pareja, se avecina un compromiso. Es una semana para hacer más ejercicio y mejorar tu solvencia económica. En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Emperador”, es el momento de crecer más en lo profesional y no dar ningún paso hacia atrás. “A palabras necias, oídos sordos”: ese refrán es tuyo esta semana. Tus números mágicos son 12 y 29, tu color es verde y blanco, y tus signos compatibles son Capricornio, Leo y Libra. Tu mejor día es el viernes.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 20 y 26, y tu color es rojo y amarillo. Tus signos compatibles son Virgo, Libra y Escorpión. Tu misión es dialogar con los factores opuestos y proporcionar concordia y estabilidad emocional. Estás siempre dispuesto a dar el consejo ideal para lograr la paz. Tu punto débil es el cuello y la espalda, por lo que debes quitarte tensiones y seguir un régimen de ejercicio. Esta semana será clave para tomar decisiones laborales y definir lo que deseas en la vida. Te invitan a un viaje a finales de este mes; busca siempre la naturaleza para que tu energía positiva crezca. En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Juicio”, que significa que es momento de tomar decisiones y alejarte de personas tóxicas. Realiza trámites legales pendientes, ya que tendrás solución y éxito. Cuidado con los chismes y malos comentarios; sé más discreto.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Diablo” y esta semana el dinero fluirá como agua. Es momento de aumentar tu patrimonio con nuevos negocios. Esta carta también te advierte que te cuides de las personas que te rodean, lleva siempre un limón verde en la bolsa y perfume antes de salir de casa como protección. Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 23 y 24, y tu color es azul y blanco. Tus signos compatibles son Leo, Acuario y Aries. Es hora de hacer ejercicio y comenzar una nueva rutina de alimentación. Tu misión en la vida es crear, actuar y estimular, con todas las emociones enfocadas en un interés vital. Estás destinado a dar el paso correcto en la vida. Tu punto débil son los bronquios y el hígado, evita consumir cigarrillo o alcohol. Cuídate de chismes en tu ambiente laboral, ya que pueden molestarte porque tienes luz propia; sé prudente.

Cáncer

Se anuncia un embarazo cercano. Tu misión en la vida es la determinación y la pericia; es importante que seas prudente y no divulgues lo que te cuentan. Semana de mucho trabajo atrasado. Cuida lo que comes y sigue tu dieta. Recuerda que tu signo es la célula de la sociedad, lo que resalta su importancia en el mundo de la astrología. Trata de no ser tan dramático y entiende que las sorpresas son una emoción en nuestro ser. En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Sol”, es el momento correcto para cambiar hacia lo positivo y dejar de victimizarte. Debes enfrentar los problemas y solucionarlos. La riqueza y la abundancia llegarán a través de nuevos proyectos. Cuida tus palabras y no te metas en problemas que no son tuyos. Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 08 y 21, y tus colores son verde y amarillo. Tus signos compatibles son Acuario, Piscis y Tauro.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Loco”, que significa que tendrás nuevas reuniones y oportunidades. Estos días te sentirás abrumado por una situación sentimental. Trata de resolver los conflictos amorosos cuanto antes. Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 13 y 15, y tus colores son rojo y naranja. Tus signos compatibles son Escorpión, Sagitario y Aries. Tu misión en la vida es ser el guía supremo para los demás y dar el ejemplo. Eres muy hábil para desarrollarse en cualquier campo laboral. Sin embargo, debes cuidarte de no sabotearte con malas compañías y vicios. Tu vida no será fácil, por lo que necesitas destreza y habilidad para destacar. Esta semana será de mucho trabajo y recompensas económicas. Tu punto débil es la presión alta y el corazón. Recuerda que las mascotas y la naturaleza son los mejores amigos de los Leo.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recuerda que el mejor regalo es el amor de los demás. Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 14 y 16, y tus colores son blanco y verde. Tus signos compatibles son Piscis, Aries y Virgo. Tu misión en la vida es perfeccionar todo lo que te rodea; eres un líder espiritual y social, un pilar para la sociedad y la familia. Tu punto débil son los nervios. Mantén una mente sana y sigue una dieta saludable. Será una semana para actualizar tus gastos y hacer pagos pendientes. Cuídate de problemas en el trabajo y trata de no involucrarte. En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Torre”, decide qué quieres para tu futuro y qué necesitas para ser feliz, llévalo a cabo sin miedo, ya que esa es la única manera de alcanzar lo que deseas para vivir plenamente. Es un buen momento para celebrar y sentirte muy feliz con tus seres queridos.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Esta semana es un llamado a la acción, confía en tus instintos y no tengas miedo de perseguir tus sueños. El universo te ofrece un sinfín de oportunidades, aprovéchalas al máximo. La carta de “El As de Oros” ha llegado a tu vida para iluminar tu camino hacia la prosperidad. Sientes la necesidad de estabilidad y seguridad, esta carta te indica que es el momento perfecto para dar el gran paso. Si sueñas con tu propia casa, un auto nuevo o iniciar un negocio, el universo te respalda y los astros se alinean para que tus proyectos se materialicen. Aprovecha esta energía para firmar papeles, solicitar préstamos o dar inicio a nuevas empresas. Tus números mágicos son 10 y 30, ellos te guiarán hacia la abundancia. Vístete de naranja y verde, colores que atraerán prosperidad a tu vida. Tu don para la comunicación y tu sentido de la justicia te convierten en consejeros natos.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Eres un ser magnético con gran capacidad para conectar con el mundo espiritual. Tu misión es utilizar tus dones para ayudar a los demás y crear un mundo mejor. La meditación y yoga te ayudarán a desarrollar tu intuición y encontrar tu propósito en la vida. El universo conspira a tu favor, la carta de “La Estrella” brilla intensamente sobre ti, anuncia un período de cambios positivos y oportunidades sin precedentes. Prepárate para recibir propuestas laborales increíbles, especialmente de proyectos internacionales. La discreción es tu mejor aliada, evita presumir logros y concéntrate en trabajar duro para alcanzar tus metas. El miércoles es tu día de la suerte. Vístete de rojo y naranja, colores que atraerán energía positiva y pasión a tu vida. Tus números mágicos son 05 y 18, te guiarán hacia la abundancia. Tu energía sexual es innegable, pero el equilibrio es clave.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

El jueves es tu día de la suerte, el verde y naranja atraerán prosperidad y buena fortuna. Tus números mágicos son 19 y 27 y te guiarán hacia el éxito. Prepárate para una semana llena de energía y oportunidades. El universo te envía un mensaje claro a través de la carta “As de Bastos”, es hora de encender tu fuego interior y conquistar metas. Si has dudado, este es el momento de tomar las riendas de tu vida y avanzar con determinación. Has aprendido valiosas lecciones en el amor y ahora es tiempo de enfocarte en tus objetivos profesionales. Eres un líder nato y que tienes el poder de alcanzar cualquier cosa que te propongas. Tienes espíritu emprendedor y capacidad para motivar a los demás. No tengas miedo de tomar riesgos y perseguir sueños. El universo te respaldará en cada paso que das. Es importante que tengas tus documentos en orden, especialmente de impuestos.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Prepárate para una semana llena de poder y transformación. La carta de “El Mago” revela que tienes el control absoluto de tu destino. Tus pensamientos son poderosas semillas que darán frutos abundantes. Visualiza tus metas y mantén una actitud positiva. El universo está conspira a tu favor y pronto verás cómo tus sueños se hacen realidad, la discreción es clave. Evita hablar de tus planes antes de tiempo y concéntrate en trabajar duro para lograr tus objetivos. Vístete de rojo y blanco porque simbolizan pasión y pureza. Tus números mágicos son 07 y 11, te guiarán hacia la abundancia. Hora de dejar atrás las experiencias negativas y enfocarte en el presente. Utiliza tu sabiduría y paciencia para superar cualquier obstáculo que se presente. Un viejo amor podría regresar a tu vida. Reflexiona sobre esta situación y toma una decisión que te haga sentir feliz y realizado.

Acuario

El viernes es tu día de la suerte, usa amarillo y naranja, colores que atraen prosperidad y alegría. Tus números mágicos son 01 y 38. Prepárate para vivir una experiencia amorosa intensa y apasionada. Abrir tu corazón te permitirá conectar con alguien especial. Será una semana llena de cambios y oportunidades. La carta de “La Rueda de la Fortuna” anuncia un ciclo de transformaciones positivas. Organiza tiempo y proyectos para alcanzar nuevas alturas. Tu capacidad para liderar y espíritu innovador te llevarán al éxito. Recuerda que eres un pilar fundamental en la vida de tus seres queridos, tu ejemplo inspira a muchos. Identifica a las personas tóxicas y establece límites. Alejarte de influencias negativas abre espacio para nuevas amistades y oportunidades. Los astros se alinearán a tu favor, así que aprovecha esta energía para manifestar tus deseos más profundos.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La intuición es tu mejor guía, confía en ella y toma decisiones firmes que te impulsen hacia adelante. El miedo al cambio es natural, pero solo superando tus límites podrás crecer y evolucionar. El universo te invita a explorar nuevos horizontes. La carta de “El Mundo” aparece en tu tarot, anuncia un ciclo de grandes cambios y oportunidades. Prepárate para vivir experiencias transformadoras que te llevarán a alcanzar tus sueños más profundos. Se presentará una propuesta laboral que te permitirá desarrollar tus habilidades y alcanzar el éxito. No la dejes pasar, es una señal del universo de que estás en el camino correcto. Te recomiendo vestir de verde y blanco porque simbolizan esperanza y pureza. Tus números mágicos son 04 y 17, te guiarán hacia la abundancia. La aceptación es clave para encontrar paz interior. Aprende a soltar el control y a fluir con la vida.