Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 13 al 15 de septiembre

Conoce en los horóscopos de Mhoni Vidente cuál es la carta del tarot que te protegerá ante las envidias de las personas que se muestran como amigos, pero que en realidad quieren que te vaya mal porque no les gusta verte feliz y lleno de amor.

Descubre también cuáles son tus colores de la prosperidad y abundancia para que los uses en tu ropa y atraigas la buena energía que necesitarás.

Mhoni Vidente te revela qué te depara en el terreno del amor, si conocerás a alguien especial que transformará tu vida para traer paz y tranquilidad a tu corazón; en caso de que tengas pareja, debes valorar si aún deseas continuar con esa personas o debes buscar a otra pareja.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En cuestiones amorosas, seguirás estable, pero un amor del pasado te buscará. Cierra ese ciclo, son tiempos de madurar. Tendrás un dinero extra con los números 00 y 17, y trata de usar mucho el color blanco para que la abundancia llegue a ti. Habrá un viaje en puerta en estos días, recibirás un bono o el pago de tus vacaciones, y decidirás vender tu coche para comprar uno más reciente. En el horóscopo del Tarot te salió la carta de “La Torre”, lo que significa que tu signo está atravesando decisiones complicadas que debes enfrentar para cambiar tu destino y mejorar. Esta carta te recomienda no tener miedo, ya que la fuerza espiritual estará de tu lado en todo momento para superar cualquier dificultad que se te presente. También te indica que es el momento de tomar más fuerza en el ámbito laboral y comenzar ese proyecto que tienes en puerta, ya que te va a ir muy bien.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu signo se caracterizan por su temperamento sexual, pero es momento de tener un compromiso más firme. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 21 y 39, y trata de usar más el color rojo para atraer la suerte. Solo ten cuidado con las caídas en la calle, sé más precavido. En el horóscopo del Tarot te salió la carta de “La Fuerza”, lo que significa que seguirás con tu suerte en todos los sentidos. El controlar tu carácter en las situaciones más difíciles te ha hecho una mejor persona y te ha permitido avanzar en tu vida. Recuerda que a tu signo le gusta sobresalir, lo que te hace avanzar paso a paso. Esta carta también te dice que tendrás la oportunidad de un mejor trabajo y mejor pagado. Solo trata de aplicar los días viernes para que la suerte esté de tu lado. Debes dejar de salir con varias personas al mismo tiempo, no juegues con los sentimientos de los demás.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del Tarot te salió la carta de “El Mago”, lo que significa que sigues con tu buena racha en lo económico. Ten paciencia, ya que te llegará tu recompensa por tanto esfuerzo en todo lo que has realizado. Solo ten cuidado con las envidias y el mal de ojo. Por ser tan carismático, eres muy envidiado, por lo que te recomiendo llevar algo de plata para cortar lo negativo. Además, la carta del Mago te indica que es el momento de empezar ese negocio que tienes en puerta, y te irá de lo mejor. No descuides tu relación de pareja, ya que es la base de tu vida. Recuerda que los de tu signo son muy cariñosos y siempre necesitarán una pareja a su lado. Te llegará una invitación a una fiesta este sábado. Te comprarás ropa y cambiarás tu look. Tendrás una sorpresa económica con los números 06 y 55, y trata de usar mucho el color amarillo para protección.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del Tarot te salió la carta de “La Justicia”. Esta carta significa que debes darle más prioridad a tus planes y no dejarte vencer por cualquier comentario que hagan sobre ti. Recuerda que el signo tiene el agua como elemento, lo que te hace demasiado sentimental e intuitivo. La carta de la Justicia te dice que es el momento para lograr grandes avances en tu vida personal y laboral. Todo lo que realices te saldrá bien, y los malos momentos quedarán atrás. Debes poner más esfuerzo en tu trabajo y verás cómo avanzas. Te llegará un aumento de sueldo que te ayudará a resolver tus deudas. También la carta de la Justicia te indica que el amor tocará a tu puerta y que es tiempo de formalizar una relación. Tendrás un golpe de suerte con los números 04 y 77, y trata de usar más el color azul fuerte para atraer la suerte en tu vida. Harás un viaje este fin de semana largo.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Es tiempo de estudiar nuevamente y tomar un curso los fines de semana, lo que te ayudará mucho en tu futuro. No te alejes de tu familia, ya que te necesitan. Este domingo ve a comer con ellos. Tendrás un golpe de suerte este sábado con los números 05 y 66, y trata de usar más el color rojo para atraer suerte. Intenta dormir más, ya que tu cuerpo necesita reponerse de tantas fiestas. En el horóscopo del Tarot te salió la carta de “El Carro”, lo que significa que son tiempos de reinventarse en todos los sentidos, especialmente en lo personal. Esta carta te indica que no debes temer a los retos, ya que saldrás victorioso. En cuestiones amorosas, no vuelvas con tu expareja. La carta del Carro te señala que el amor de alguien de los signos Aries o Géminis estará en puerta, y será muy compatible contigo. También te dice que, si tienes un problema legal, saldrás victorioso.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del Tarot te salió la carta de “El As de Oros”, lo que significa que tendrás doble suerte en los juegos de azar y que te llegará dinero por una deuda del pasado. Esta carta también te avisa que es tiempo de tomar las riendas de tu vida entorno a tu relación de pareja. Trata de saber con quién tener esa convivencia y deja que todo fluya en tu vida amorosa. Los signos más compatibles contigo son Aries y Capricornio. Además, te indica que recibirás una ayuda divina por parte de alguien que ya está con Dios. Solo pídeselo, y se te dará. Tendrás un golpe de suerte este viernes con los números 13 y 20, y trata de usar más el color azul intenso para atraer más la suerte. No hagas caso a lo que dicen de ti, ya que tu signo atrae muchas envidias, ten cuidado con las malas energías. No agrandes esa fuerza negativa. Te llegará un regalo inesperado.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El tarot te revela una carta poderosa: “El Emperador”, tu fuerza interior está a punto de alcanzar su máximo esplendor. Momento para tomar decisiones cruciales en tu carrera. Lánzate con todo a ese proyecto que tienes en mente. Tu encanto natural te juega una mala pasada, evita contar tus planes a los demás. Sé discreto, aunque se te haga difícil, recuerda que la envidia existe. En cuanto a tu salud, debes prestar atención a tu bienestar emocional, la ansiedad podría acecharte, no dudes en consultar a tu médico. Si alguien de tu pasado reaparece, no te asustes, es una señal de que ese sentimiento aún persiste, abre tu corazón y permite que la vida te sorprenda. La suerte estará de tu lado este domingo, así que no dudes en jugar los números 33 y 70, además de que el amarillo es tu color de la abundancia. Renueva tus espacios y prepárate para una fiesta inolvidable.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La suerte te sonríe, este sábado los números 15 y 21 te traerán buena fortuna, no dudes en jugarlos. La energía y prosperidad la conseguirás con el color azul. Tu carta del tarot es “La Rueda de la Fortuna”, significa que estás entrando en una etapa de grandes cambios y oportunidades y todo lo que toques se convertirá en oro. Momento ideal para concretar esos proyectos que tienes en mente. Las reuniones de trabajo serán clave para impulsar tu carrera. Ábrete a nuevas posibilidades y no tengas miedo de arriesgar. Prepárate para vivir una experiencia transformadora, un posible embarazo se vislumbra en tu futuro. Si estás soltero, prepárate para conocer a alguien muy especial y formar una relación seria. Tu pasión es intensa, pero la paciencia es clave para que el amor perdure. Aunque tu naturaleza es intensa, es hora de dejar de lado los dramas y disfrutar de la vida.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

La carta de “La Templanza” te invita a cuidar tu cuerpo y mente. Incorpora vitaminas a tu dieta y comienza una rutina de ejercicio, te sentirás más fuerte y lleno de vitalidad. Aleja las energías negativas, evita chismes y personas tóxicas, incluso si son familiares. Protege tu energía y rodéate de gente positiva. Momento de encontrar el equilibrio en tu vida, deja atrás rencores y cargas del pasado para poder disfrutar plenamente del presente. Si estás atravesando un divorcio, busca un consejo sabio antes de tomar decisiones importantes. Tu conciencia te lo agradecerá en el futuro. La suerte te acompañará este domingo con los números 14 y 90. Además, el color naranja te llenará de energía y fortalecerá tu espíritu. Conéctate con los tuyos, una deliciosa carne asada en familia te espera este domingo. Disfruta de este momento especial y fortalece tus lazos afectivos.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

No dudes en jugar a la lotería con los números 16 y 30 porque son tus amuletos de la suerte. La abundancia te llegará con el color amarillo, te recomiendo usarlo en tu ropa. “El Diablo” es tu carta del tarot, pero no te asustes porque representa la necesidad de tomar las riendas de tu vida y asumir tus responsabilidades con mayor seriedad. Es momento de dejar de postergar y luchar por lo que quieres. Aprovecha la energía del viernes para abordar temas laborales, fecha ideal para pedir ese aumento que tanto te mereces, muestra tu valor y no tengas miedo de negociar. También es hora de cortar lazos con personas tóxicas que drenan tu energía, prioriza tu bienestar emocional. Eres un signo muy trabajador y necesitas desconectar. Un ciclo amoroso está a punto de cerrarse para dar paso a uno nuevo. Prepárate para conocer a alguien especial, quizás de Aries o Libra.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El color rojo te atraerá abundancia y éxito a tu vida. Te esperan días llenos de fiestas y diversión, disfruta de la compañía de tus amigos y familiares. Este fin de semana estarás protegido por la carta de “El Sol”, estás bañado en una luz espiritual que iluminará tu camino, lo que emprendas será un éxito rotundo. Pero tu brillo natural puede despertar envidias, así que sé discreto con tus logros. Un nuevo amor está a la vuelta de la esquina, alguien de Tauro o Géminis llegará a tu vida para llenarte de alegría y estabilidad. Solo ten presente que tu naturaleza independiente a veces puede sabotear tus relaciones, dale una oportunidad al amor. Un viaje te ayudará a recargar energías y a encontrar nuevas perspectivas, explora destinos y vive nuevas experiencias. Aprovecha para resolver pendientes como la renovación de tu visa y pasaporte, todo saldrá a la perfección.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu corazón está listo para amar, si estás en una relación fortalece tus lazos afectivos. Si estás soltero, prepárate para conocer a alguien muy especial de Cáncer o Virgo, el amor verdadero está a la vuelta de la esquina. El tarot te revela que tu carta es “La Estrella”, significa que estás entrando en una etapa de prosperidad y abundancia. La suerte está de tu lado y todo lo que emprendas será un éxito rotundo. No dejes que los pensamientos negativos nublen tu brillo. Se te presentará una nueva oportunidad de negocio, no la dejes pasar porque será una fuente de ingresos extra y te permitirá alcanzar tus metas financieras. Los números 18 y 99 te traerán buena fortuna, no dudes en jugarlos, el color azul te llenará de energía y atraerá prosperidad. Aunque tu naturaleza es compasiva, evita hacer promesas que no puedas cumplir, sé honesto contigo mismo y con los demás.