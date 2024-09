Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 23 al 26 de septiembre

Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos de la semana cuál es la carta del tarot que te acompañará para que puedas cumplir con tus metas, solo es cuestión de que cambies tu actitud y no tengas miedo a los retos que se presenten porque tienes el carácter necesario para salir adelante.

Además, sabrás qué te depara el destino en el terreno del amor, si alguien nuevo llegará a tu vida para hacerte vibrar, aunque también podría reaparecer una persona con la que ya tuviste un romance, así que analiza con cuidado qué es lo que desea tu corazón.

Sabrás también cómo estarás en el terreno económico, si la prosperidad que tanto deseas llegará o tienes que trabajar más para materializar tus sueños, no te desanimes porque tienes la capacidad de destacar en tu trabajo para que tu esfuerzo sea reconocido.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Que tu frase esta semana sea “comprométete contigo mismo para ser feliz”, pues estás en una etapa de prosperidad, por lo que debes enfrentar todos los retos que se te presenten, trata de llevar a cabo todo con la afirmación y verás el éxito. Es una semana para reinventarse y empezar la reconciliación, sé paciente y vive con tranquilidad. En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Ermitaño”, el cual indica que tu espíritu de grandeza debe dominar en todos los sentidos, no permitas que las adversidades te quiten el entusiasmo. Tu mejor día es el martes; tus colores son el rojo y el amarillo; tus signos compatibles son Leo, Sagitario y Capricornio, y tus números mágicos son 17, 24 y 29. Firmas un contrato prometedor, y un nuevo amor te dará mucha alegría. Tu recompensa será obtener lo que tanto deseas. Cuida tu riñón e intestino, trata de alimentarte mejor y hacer ejercicio para verte bien.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Estás en el momento de cortar con lo negativo y empezar una nueva vida, debes liberarte de los miedos que te rodean y dar continuidad a tus proyectos. Será una semana de cambios positivos en el ámbito laboral, eres muy fuerte y estás destinado a tener lo que deseas. Te invitan a salir de viaje y un familiar te busca para pedirte un favor. En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Rueda de la Fortuna”, la cual te dice que mires más allá de tu presente, tienes el poder de crear un futuro prometedor y visualizarte como un triunfador. Recuerda que para ti es esencial el patrimonio: tener una casa y dinero. No mires atrás y mantén siempre la frente en alto, protégete de energías negativas y trata de no alejarte de lo espiritual. Tu mejor día es el jueves; tus números mágicos son 04, 15, 32; tus colores son el verde y el blanco, y tus signos compatibles son Acuario, Virgo y Sagitario.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Eres la sinergia perfecta para tener lo que deseas y saber que el éxito está en tus manos, solo trata de no ser tan confiado, muchos no soportan tu luz. Si te estás separando de tu pareja, intenta quedar en los mejores términos. Sigue haciendo ejercicio. Tramitas tu pasaporte y residencia extranjera. Ten cuidado con la pérdida de dinero, cambias tu celular por uno más reciente. En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Estrella”, es momento de brillar y no dejar que las malas opiniones dañen tu ser espiritual. Genera abundancia, ten un patrimonio y empieza un negocio, cree y confía en tu carisma y en tu fuerza. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos son 13, 16, 27; tus colores son el azul y el amarillo, y tus signos compatibles son Sagitario, Acuario y Libra. Esta semana es para decidirte a realizar un cambio laboral que te permita crecer profesionalmente.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Un amor llega para quedarse. Es momento de que transformes lo negativo en positivo, la fortuna y abundancia estarán de tu lado, saca rencores y corajes que no te permitían avanzar. A veces se gana perdiendo, es mejor que dejes atrás a esa persona tóxica que solo te hacía retroceder. Semana de viaje por trabajo. Ten cuidado con lo que compras, evita fraudes. Te regalan boletos para ver a tu artista favorito. En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Emperador”, así que para recibir abundancia debes aprender a soltar y recibir lo que te toca por destino: la riqueza y la felicidad. Enfócate en tus metas para que puedas realizar lo que deseas. Tener una casa es importante, siempre con una actitud positiva. Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos son 05, 19 y 37; tus colores son el naranja y el rojo, y tus signos compatibles son Aries, Piscis y Sagitario.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu signo es triunfador por naturaleza, debes deshacerte de vicios y malas amistades; toma conciencia de lo que deseas para ti, es momento de que madures. A veces tienes miedo de expresar lo que sientes, lo que te lleva a soportar cosas que no deseas. Lo mejor que puedes hacer es darte gusto a ti mismo y no cargar con problemas de otros, es momento de volver a estudiar y mudarte a otra ciudad o país para mover todas las energías positivas y recibir abundancia. Semana de posibles conflictos con tu pareja, ten paciencia. En el horóscopo del tarot te salió la carta de “Los Amantes”, lo que te augura días de amores nuevos y apasionados. Olvídate del miedo y realiza cambios radicales. Trata de hacer ejercicio, viajar o cambiarte de casa. Tu mejor día es el viernes; tus números mágicos son 09, 10, 23; tus colores son verde y naranja, y tus signos compatibles son Acuario, Aries y Capricornio.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Es el momento de mover energías positivas, cambiar de ambiente laboral, poner un negocio o cambiar de casa; no lo dudes, tu triunfo está predestinado. Semana de mucho trabajo y nuevos proyectos. Un amor incondicional llegará a tu vida, es tu momento para estar en pareja. Te invitan a un viaje. No olvides hacer todos los pagos pendientes y mejorar tu economía. No le des importancia a lo que dicen de ti, tu signo despierta mucha envidia. En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Diablo”, por lo que es el momento de liberarte del estrés que no te deja vivir en paz. Toma decisiones firmes, no tengas miedo de lo que digan los demás, sigue siendo igual de original en tu vida. La llegada de dinero inesperado te hará muy feliz. Tu mejor día será el lunes; tus números mágicos son 08, 29, 36; tus colores son el blanco y el naranja, y tus signos compatibles son Cáncer, Tauro y Capricornio.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu relación de pareja atraviesa por un momento delicado, la carta de “La Templanza” te invita al equilibrio entre tus emociones y las de tu pareja, no tengas miedo de expresar tus sentimientos y buscar soluciones juntos, y recuerda que el amor se construye día a día. El universo te tiene reservadas grandes sorpresas esta semana. Es hora de poner tus necesidades en primer lugar, siempre estás al pendiente de los demás, pero debes recordar que tu bienestar es fundamental. Ten cuidado con las deudas, tienes que ser prudente y pagar a tiempo para evitar problemas. Un viaje relámpago está en tus planes, no te olvides de cuidar tu salud, especialmente tu estómago e intestinos. Practica actividades que te relajen y te ayuden a conectar contigo mismo. Los números 16, 18 y 20 te acompañarán, así como los colores rojo y azul, y eres compatible para el amor con Virgo, Géminis y Acuario.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Los números 01, 07 y 12 te acompañarán; tus signos de mayor compatibilidad en el amor son Piscis, Tauro y Cáncer, y conseguirás la prosperidad con los colores verde y morado, úsalos en tu ropa. La carta de “El Mago” te recuerda que eres un ser poderoso y que tienes el control de tu destino, confía en tu intuición y toma decisiones sabias. Prepárate para un nuevo comienzo, estás a punto de iniciar un nuevo capítulo en tu vida, abrázalo con entusiasmo y confianza, pues con tu fuerza y determinación tienes el poder de crear la realidad que deseas. Un amor del pasado podría reaparecer en tu vida, te aconsejo cerrar ciclos y avanzar hacia nuevas experiencias, así que no te aferres al pasado, el futuro te reserva grandes sorpresas. La estabilidad económica que tanto anhelas está al alcance de tu mano, toma las riendas de tu vida profesional y demuestra tu liderazgo, eres capaz de lograr grandes cosas.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

La carta de “El Mundo” apareció en tu tarot, revela que tienes el poder de crear la realidad que deseas; con tu espíritu aventurero y optimismo puedes lograr todo lo que te propongas. Estás en un momento clave para tu vida sentimental, un nuevo amor traerá alegría y felicidad; sin embargo, tu tendencia a lastimar a los demás de manera inconsciente podría afectar tus relaciones, trabaja en tu comunicación y empatía. Te espera una semana intensa en el trabajo, pero también llena de oportunidades, te auguro éxito en tus proyectos y resolución de asuntos legales a tu favor; aprovecha esta energía para alcanzar tus metas profesionales. Cuida tu salud física y emocional, no descuides tu alimentación y realiza ejercicio regularmente. Los números 02, 03 y 06 te acompañarán esta semana, así como los colores naranja y amarillo, mientras que Aries, Géminis y Leo son tu mejor compatibilidad sentimental.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Para el amor busca a alguien de Aries, Tauro y Virgo porque son con quienes tienes mayor compatibilidad. El universo te empuja hacia adelante, la carta de “El Carruaje” te anuncia grandes logros y éxitos. Toma decisiones importantes en tu vida amorosa, si estás en una relación, es momento de formalizarla, pero si estás soltero, abre tu corazón, la compañía adecuada puede impulsar tu crecimiento personal. El éxito profesional te espera a la vuelta de la esquina, te aconsejo rodearte de personas positivas y productivas que te ayuden a alcanzar tus objetivos. Nuevos proyectos y oportunidades de negocio se presentarán, aprovéchalas al máximo. La abundancia la conseguirás con los colores azul y amarillo, y los números 21, 26 y 43 te acompañarán esta semana. No descuides tu salud y consulta a tu médico si sientes alguna molestia, el ejercicio regular te ayudarán a mantenerte en forma.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Los números 11, 30 y 49 te acompañarán esta semana, así como los colores verde y rojo para alcanzar tus metas. La carta de “El Juicio” te aconseja conectar con tu intuición y confiar en tus guías espirituales. Experimentarás un renacimiento y una nueva etapa en tu vida, es momento de que dejes atrás todo lo que te limita, ábrete a nuevas experiencias. Evaluarás tus relaciones actuales, es posible que debas tomar decisiones difíciles, pero el universo conspira a tu favor. Si estás soltero, prepárate para conocer a alguien que cambiará tu vida, especialmente de Tauro, Géminis y Libra. El éxito profesional está a tu alcance, tu carta te impulsa a ser más proactivo y buscar oportunidades de crecimiento, pues tus ideas innovadoras serán muy valoradas en el ámbito laboral. Debes estar alerta sobre posibles problemas de estrés y ansiedad, practica actividades que te relajen y te ayuden a conectar contigo mismo.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El universo te ilumina con su luz más brillante, la carta de “El Sol” anuncia un periodo de gran éxito como nunca antes que te permitirá dejar tu huella en el mundo. Te invito a sanar viejas heridas y dejar ir el pasado. Un amor antiguo podría reaparecer, pero es importante que tomes decisiones conscientes y evites repetir patrones. El éxito financiero está a tu alcance, debes ser más ambicioso y buscar nuevas oportunidades de crecimiento, no tengas miedo de arriesgarte. Practica actividades que te relajen y te ayuden a conectar contigo mismo. Los números 49, 51 y 66 te acompañarán esta semana, mientras que la abundancia llegará con los colores verde y rojo. Tu carta te aconseja conectar con la naturaleza y disfrutar de la vida al máximo. Esta semana es de gran luminosidad, te invito a vivir la vida al máximo y disfrutar de cada momento. Tu mejor compatibilidad amorosa es con Escorpión, Libra y Tauro.