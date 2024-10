Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 4 al 6 de octubre de 2024

Si sientes que últimamente no progresas en tu trabajo a pesar de todo tu esfuerzo, Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos qué es lo que necesitas hacer para revertir esa situación, desde cambiar tu actitud o mejor buscar otro sitio en donde desarrollarte profesionalmente y dar paso a la prosperidad.

Nuestra vidente favorita te dice también cuáles son tus colores de la abundancia para que los uses en tu ropa, además de tus números de la suerte para que los uses en los juegos de azar o en otros aspectos de tu vida.

Para el terreno del amor, si estás en pareja sabrás cómo se desarrollará tu relación, pero sin olvidar que la comunicación es indispensable para todo romance. En caso de que estés soltero, descubre cuáles son los signos con los que tiene mayor compatibilidad para que el amor encienda tu corazón.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Si tienes pareja debes evitar peleas por celos infundados, recuerda que lo mejor en una relación es la confianza y la comunicación. Te compras ropa para una fiesta el sábado y te invitan a un viaje rápido el domingo. Tus números de la suerte son 00 y 13, y tu color es el amarillo. No hagas caso a los malos comentarios y aléjate de situaciones que no puedes controlar, recuerda que tu signo siempre será presa de malas energías, así que mantente fuerte y disimula que te hacen daño. Verás que saldrás victorioso de cualquier situación incómoda. Este viernes será mágico para tu signo, ya que tu día de suerte será el 4 de octubre, te llegará la oportunidad de conocer personas más afines a tu vida amorosa y también recibirás una propuesta de negocio. Arreglas tu casa y decides pintarla; recuerda que es importante mover los muebles de lugar para que la energía no se estanque.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te compras una computadora para realizar trabajos de la escuela y arreglas los papeles de tu visa americana y pasaporte. Si estás soltero te llegará un nuevo amor del signo Virgo o Acuario que será muy compatible. Tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 17, y tu color de la fortuna es el verde fuerte. Ten cuidado en tu trabajo, habrá reajustes y cambios de puesto; trata de hablar con tus superiores para que te den otra oportunidad en otro departamento o empieza a buscar empleo en otras compañías. Fin de semana de mucha diversión y salidas con la familia, recuerda que no todo es el trabajo y vivir con estrés, es importante mantener los vínculos familiares sólidos. Recibirás dinero inesperado por una comisión. Ten cuidado con tu pareja, trata de hablar claro y definir tu relación amorosa para disipar las dudas, y si ya no te sientes bien con esa pareja, háblalo y no hagas que pierda el tiempo.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te llega una invitación para salir de viaje en diciembre, acéptala, te la vas a pasar muy bien con tus amigos o familiares. Hablas con tu pareja para darse un tiempo y lograr paz en tu vida sentimental. Vas al médico para checar problemas de garganta. A tu signo le gusta gastar, así que trata de administrarte mejor para el futuro, solo compras un regalo para un familiar muy querido. Tus números de la suerte son 08 y 19, y tu color es el rojo. Si te encuentras soltero te buscará un amor del signo Aries o Libra; serán muy compatibles. Tendrás un viernes de muchas energías cruzadas en tu vida, no pienses en lo que no puedes controlar. Evita sacar créditos o realizar trámites importantes para no caer en problemas. Te recomiendo usar mucho perfume para cortar las energías negativas, ya que tu signo es muy sensible al entorno, y el sol provocará movimientos en tu vida personal.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Cuídate de dolores estomacales e intestinales, si vas a beber alcohol o comer picante, modérate. Arreglas tu casa y decides cambiar tu recámara para remover la energía negativa. Eres muy bueno en comunicación y administración, toma cursos para superarte profesionalmente. Si estás soltero conocerás un amor apasionado, pero sin compromiso, deja ir lo que no es para ti. Tus números de la suerte son 23 y 40, y tu color es el azul. Fin de semana de buena suerte a tu alrededor, el 4 de octubre te llegará la oportunidad de crecer económicamente y en tu vida profesional, así que te recomiendo usar ropa clara y mucho perfume para atraer las buenas energías a tu vida. Te invitan a un viaje con tu pareja para las fiestas de Navidad, empieza a prepararlo. Recibes dinero que te debían y piensas en hacer una inversión, como comprar una casa o coche; es el momento de crecer económicamente, no lo desaproveches.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Comienzas con una dieta y régimen alimenticio y de ejercicio para mantenerte en forma, pero ten cuidado con infecciones en la garganta. Recuerda que a tu signo le encanta estar en contacto con la naturaleza, eso te ayuda con las buenas energías. Cuida tu economía, ya que vives pendiente del “qué dirán” y eso a veces te lleva a gastos innecesarios; trata de administrarte mejor y no compres cosas que no necesitas en tu vida. Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 18, y tu color es el naranja. Fin de semana de tomar decisiones importantes para crecer a nivel personal, recuerda que tu signo está atravesando una etapa de prosperidad, por lo que te recomiendo no retroceder y siempre levantarte para seguir adelante. Estos días serán favorables para resolver cualquier asunto pendiente, no lo dejes pasar. Tendrás estabilidad en tu relación amorosa y te sentirás muy seguro.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Será un período de transformación para tu signo, por lo que debes estar atento a los movimientos amorosos a tu alrededor. No aparentes lo que no eres y sé más discreto en lo que realizas, verás cómo las buenas energías te rodean. Vendes tu coche y lo cambias por uno más reciente. Un amor del pasado te busca para volver, pero recuerda que si ya te hizo daño una vez, lo hará de nuevo; mejor aprende a cerrar ciclos y deja ir a las personas que no te aportan. Deja de pensar en el pasado y enfócate en el presente para atraer la abundancia a tu vida. Cuídate de problemas de migraña y nervios, ya que estarás un poco estresado por cuestiones de trabajo, y protégete de los virus, ya que estarás bajo de tus defensas; al primer signo de gripe, ve al médico. Tendrás un golpe de suerte con los números 06 y 16, y tu color es el rojo. Fin de semana de cambios importantes en tu entorno familiar.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Prepárate para un fin de semana de altibajos, la carta “La Rueda de la Fortuna” gira a tu alrededor, presentándote desafíos académicos y oportunidades laborales. Organiza tu tiempo y negocia como experto. Tu salud es tu mayor tesoro, un chequeo médico te dará tranquilidad. Un nuevo comienzo te espera, cambia tu actitud y verás cómo tu vida se transforma. Celebra tu cumpleaños por todo lo alto. El amor llama a tu puerta, especialmente con Aries o Acuario. Despídete de los malos hábitos y abraza un estilo de vida saludable. Los números 11 y 23 te traerán sorpresas, mientras que el color verde te llenará de energía positiva. Te llega una propuesta de trabajo para los fines de semana, trata de fijar bien tu salario para que después no tengas ninguna dificultad de pagos. Te invitan a una fiesta, pero trata de quitarte los vicios del alcohol, eso no te va dejar nada bueno.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Los números 01 y 27 te conectarán con tu poder interior, la prosperidad la conseguirás si usas el color blanco en tu ropa. Los astros te envían una dosis extra de pasión y romanticismo, disfruta de este momento junto a tu pareja. Si estás soltero, prepárate para un encuentro especial con alguien de Cáncer o Sagitario. Limpia tu energía y evita cargar con problemas ajenos, principalmente en tu entorno laboral. Sé auténtico en tus relaciones, pero elige tus palabras con cuidado. Renueva tu espacio con un espejo y siente cómo la energía positiva fluye. Viernes de estar enamorado y sentirte pleno en tu vida, tu signo no sabe estar solo, así que este fin de semana será de mucha convivencia. Te pones al corriente con tus deudas, y evita nuevos compromisos. Trabajas el sábado en un negocio propio que te va dejar más abundancia, si te piden una opinión di lo que pienses, pero sin ofender a los demás.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

El viernes estarás un poco molesto contigo porque sientes que no avanzas lo suficiente en tu vida laboral, eso te frustra. Te invito a analizar qué estás haciendo mal y empezar a corregirlo. Como te gusta estar en constante progreso, te recomiendo tener dos trabajos para que tengas más ingresos; considera que los cursos de administración y ventas serán tu pasaporte al éxito. Un viaje te espera este mes en compañía de tus mejores amigos. Organiza tus finanzas y evita gastos innecesarios, pues los gustos pasajeros no te convienen. Tu relación de pareja va viento en popa, si estás soltero tu mejor compatibilidad es con Leo y Aries, así que uno de ellos te conquistará. Enciende una vela blanca y pídele ayuda al arcángel Rafael, verás cómo las malas energías se irán de tu vida. Tus números de la suerte son 17 y 99, úsalos en los juegos de azar. El color azul te traerá calma y claridad.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El amor llamará a tu puerta con alguien de Virgo o Aries, porque sus corazones son muy compatibles. Invoca al arcángel Miguel para que te proteja y guíe. Querido Capricornio, los astros te favorecen en el ámbito laboral, tus negociaciones serán exitosas y abrirán nuevas puertas en tu carrera, pero también invierte en tu desarrollo personal estudiando idiomas y relaciones internacionales. Este fin de semana te llenarás de alegría y nuevas amistades con las que emprenderás negocios en el futuro. Prepárate para una sorpresa económica, juega con los números 20 y 30, el azul te atraerá la prosperidad que tanto deseas. Tramitarás un crédito para comprar el departamento que será la base de tu patrimonio. Recibirás buenas noticias de un familiar que tiene planes de casarse o tener un bebé. Cuida tu salud y agradece las bendiciones que el universo te otorga y que mereces por tu dedicación.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La suerte te sonríe y este fin de semana recibirás una excelente noticia laboral. La abundancia llegará a tu vida, juega con los números 14 y 88, y además la prosperidad estará presente si usas los colores amarillo y verde. Es momento de reinventarte y dejar atrás lo negativo. Los trámites se resolverán a tu favor, sobre todo en temas migratorios para que puedas cambiar de residencia. Olvida ese amor que no funcionó y abre tu corazón, más porque alguien de Libra o Tauro llegará a tu vida para otorgarte comprensión y ternura. Enciende una vela azul y pídele ayuda al arcángel Gabriel y verás cómo te irá de lo mejor y tu salud comenzará a mejorar. Mantén la calma en el trabajo y evita las provocaciones de compañeros de oficina, si te molestan es porque tienen envidia, por eso te recomiendo que seas discreto con tus logros laborales y solo se lo cuentes a personas de tu confianza.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La buena suerte te llegará con los números 28 y 70, la prosperidad te sonreirá con los colores verde y morado, así que puedes usarlos en tu ropa o muebles. Limpia tu espacio y renueva tu energía. Tu mente es poderosa, enfoca tus pensamientos en lo positivos y aléjate de amistades tóxicas que solo quieren robarte el tiempo porque no hacen nada de provecho, es mejor concentrarte en ti mismo. En el amor, disfrutarás de momentos apasionados, pero recuerda mantener comunicación y honestidad constante. Si estás soltero, tu mejor compatibilidad es con alguien de Escorpión o Capricornio. Enciende una vela blanca y pídele ayuda a tu ángel de la guarda. Es momento de sacar todo lo que tenías guardado en el clóset y renovarte por completo para que nada te estorbe para poder avanzar. Ten cuidado con lo que comes, trata de cuidarte del estómago, evita comer en la calle y haz ejercicio.