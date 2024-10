Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 11 al 13 de octubre

Para que consigas las prosperidad económica durante este fin de semana, conoce en los horóscopos de Mhoni Vidente cuáles son tus números de la suerte y colores de la prosperidad y abundancia, sin dejar de lado que no debes descuidarte de tus actividades laborales para cerrar bien el círculo de la recompensa.

También sabrás cuáles son los signos que tienen mayor compatibilidad contigo para que estés atento, por si alguno de ellos aparece en tu vida abras tu corazón a la posibilidad del amor y el cariño.

Mhoni Vidente te revela si el cambio de empleo que tanto deseas llegará pronto o solo debes esperar un poco más y aprovechar el momento que tienes para volver a estudiar, aprender algún idioma o tomar las cosas con calma y tomar las riendas de tu vida.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Cuídate de problemas de sobrepeso, sigue una dieta saludable acompañada de ejercicio. Tendrás días de convivencia con tu pareja sentimental, estás muy enamorado. Para los solteros, llegará un amor muy compatible contigo. Te invitan a salir de viaje la próxima semana por cuestiones de trabajo, prepara la maleta. Un amigo te busca para invitarte a un negocio, recuerda que tu signo siempre está buscando el bienestar económico, así que no lo dudes y hazlo. Te regalan un perfume. Fin de semana de tener la buena suerte de tu lado, por eso te recomiendo jugar la lotería con tus números mágicos que son 06, 19 y 23, y tus colores son el azul y blanco. El viernes acudes a juntas en tu trabajo por cambio de personal y revisión de tus jefes, trata de tener todo en orden en tu ámbito laboral. Para los que están estudiando, vienen exámenes, así que aplíquense para pasar todas sus materias.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te pagan una deuda del pasado y recibes una invitación para ir a una fiesta el sábado. Ya no dudes de tu capacidad para hacer negocios, recuerda que eres el vendedor del Zodiaco, organiza tu tiempo y mejora tu economía. Si tienes pareja, enfrentarás problemas de celos, lo mejor es que se den un tiempo y estés tranquilo. Para los solteros, seguirán los amores fugaces, pero sin compromiso, solo sexo. Tus números mágicos son 00 y 19, y tu color es el naranja. El viernes es un día mágico para tu signo, se te dará todo lo que estabas esperando en el ámbito laboral, no cuentes tus planes para evitar envidias. Eres muy sociable, pero también muy resentido con lo que te hacen, deja de guardar rencor. Trata de cortar con los problemas del pasado y sé feliz con lo que vives en este momento. Un amigo del trabajo está enamorado de ti, dile que no tienes los mismos sentimientos y no juegues con sus sentimientos.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recibes un dinero extra por lotería con los números 10 y 23, y trata de usar más el color rojo para atraer la abundancia a tu vida. En el amor, estarás más armonioso con tu pareja. Para los solteros, vendrá un amor del signo de Aries o Acuario que será muy compatible contigo y te hará muy feliz. Arreglas asuntos legales a tu favor. Ten cuidado con las mentiras, es mejor que no digas nada para no meterte en problemas con quienes te rodean. Fin de semana de mucho trabajo atrasado y de ponerte al corriente en la escuela, recuerda organizar tu tiempo para no sentirte presionado. Este viernes harás pagos atrasados de tu tarjeta de crédito y colegiaturas. Un amigo te busca para invitarte a una fiesta; ve y diviértete, pero no caigas en excesos que podrían perjudicar tu salud. Recuerda que tu punto débil es la ansiedad y los nervios, así que sigue con tu ejercicio y dieta saludable para mantener la armonía en tu cuerpo.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te haces algunos arreglos estéticos que harán que te veas muy bien. Arreglas tu casa y sacas del clóset lo que ya no vas a utilizar. Tomarás un curso de arte e idiomas los fines de semana. Para los solteros, llegará un nuevo amor del signo de Piscis o Escorpión que será muy compatible contigo. Tus números de la suerte son 12 y 37, y tu color para atraer la fortuna es el verde. El 11 de octubre será un día con energías muy revueltas, carga un limón verde en tu bolsa y ponte mucho perfume para que no te afecten tanto. Será un fin de semana para reacomodar toda tu vida sentimental, aléjate de las personas que solo te perjudican. Ya no busques ese amor que no te quiere, es mejor dejarlo atrás y empezar de nuevo. Eres muy paciente y aguantador, pero todo tiene un límite, y tu signo está en un proceso de cambio, buscando tener personas más positivas a su alrededor. Te invitan a un viaje el domingo.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana con muchas energías encontradas. Somos lo que pensamos, así que trata de cambiar y ser más positivo, aléjate de personas que no son para ti y avanza en tu vida personal. Este viernes te llegará una propuesta de trabajo nuevo y bien pagado, te recomiendo prender una vela roja y pedir a tu ángel lo que deseas, ya que se cumplirá de inmediato. Un nuevo amor te invita a salir, tu signo es muy sensual, lo que te mantiene en constante conquista. Cancelas un viaje que tenías programado. Un amor del pasado, del signo de Sagitario o Acuario, te busca para hablar de volver. Ten cuidado con problemas de presión alta y estrés, relájate y sal a pasear con tus amigos. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 13 y 40, y tu color es el blanco. No confíes tanto en las personas que acabas de conocer, podrían traicionarte. Aplica más esfuerzo en tus estudios este fin de curso.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás un golpe de suerte con los números 21 y 99, y tu color será el amarillo. Tus padres te buscan para hablarte de un divorcio familiar, pero será en buenos términos. Fin de semana de buena suerte para tu signo, por eso te recomiendo hacer todo lo que tenías pendiente, como cambiar de trabajo por uno mejor pagado. Usa un dije o una cadena de plata para atraer más suerte a tu vida. Celebrarás a un familiar y serás el anfitrión en este evento, uno de los más esperados porque eres muy servicial. El viernes será de mucho trabajo pendiente y de actualizar la papelería de tus pagos; evita deudas. El sábado saldrás de fiesta y te invitarán a una cena. Cómprate ropa nueva para verte mejor y cambiar tu look para sentirte más sexy. Recibes una invitación para viajar a finales del año; será inolvidable. Te llega un regalo inesperado por parte de un querido amigo. Adoptas una mascota.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu mamá te necesita, dedícale tiempo y acompáñala, es importante que los lazos familiares se fortalezcan en estos momentos. Este fin de semana es el inicio de una nueva etapa, confía en tu intuición y sigue adelante, ya que el universo conspira a tu favor. Es momento para que des un giro de 180 grados a tu vida, saca todo lo negativo que se quedó atascado en la semana y prepárate para recibir lo mejor. Los astros te dicen que dejes de complicarte tanto en el amor, ábrele tu corazón a tu pareja y déjate querer, verás cómo la paz y la armonía regresan a tu relación. Si estás soltero, prepárate para un romance apasionado con alguien de Aries, Géminis o Acuario, la química será explosiva. Ten cuidado con los gastos impulsivos. Te llegará una propuesta de viaje en diciembre. Los números de la suerte para este fin son 07 y 88, y el naranja te traerá buena vibra, así que viste de ese color.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Los astros se alinean para poner a prueba su fortaleza, eres un imán para las energías envidiosas, pero no te dejes vencer, recuerda que eres un guerrero. Los solteros tendrán una oportunidad de conocer a alguien especial que realmente los comprenda, ábrete a nuevas experiencias. Para los que están en pareja, es momento de que fortalezcan la confianza y dejen de lado los celos infundados, la comunicación es la clave. El viernes será un día mágico para tu economía, una sorpresa te llenará de alegría; además, te llegará una interesante propuesta de negocio que no debes dejar pasar. Renovarás tu hogar, pinta las paredes y cambias muebles para atraer energías positivas y sensación de bienestar. Ten cuidado con los excesos, disfruta pero sin descuidar la salud. Tus números mágicos son 00 y 66, te protegerán durante estos días, y viste de verde, ese color te traerá mucha suerte.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Durante este fin de semana, el naranja te traerá armonía y bienestar, úsalo en tu ropa y en la decoración de tu casa, mientras que los números 15 y 33 serán tus amuletos de la suerte. Estos días estarán cargados de energía positiva y oportunidades, prepárate para vivir días inolvidables. El viernes será mágico para ti, una oferta de empleo e ingreso extra te llenará de alegría; solo recuerda mantener la discreción para evitar envidias. El universo conspira a tu favor en el ámbito laboral, aprovecha esta etapa para crecer profesionalmente. Si tienes pareja, es momento de tener una conversación sincera y definir el futuro de la relación, pero si los celos y las dudas los invaden, quizás sea mejor que se tomen un tiempo. Para los solteros, un nuevo amor está a la vuelta de la esquina, alguien de Leo podría conquistar tu corazón. Ten al día tus documentos y comienza a planear un viaje de fin de año.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La disciplina es clave para alcanzar tus metas profesionales, dedica más tiempo al estudio y verás cómo tus conocimientos se expanden. Si tienes pareja, vivirán momentos de gran complicidad y armonía. Para los solteros, la vida amorosa estará muy activa, disfruten de la conquista. Es el momento perfecto para que coseches los frutos de tu esfuerzo, prepárate para días llenos de éxitos y sorpresas. El viernes será un día crucial para tu carrera, se abrirán nuevas oportunidades, así que muestra tu talento y capacidad de liderazgo. Tienes que ser más organizado con tus finanzas, empieza a ahorrar para cumplir tus sueños. Un viaje romántico está en el horizonte en el que vivirás nuevas aventuras. Ten cuidado con los chismes, alguien de tu círculo social podría intentar crear conflictos. Los números 22 y 67 te traerán buena suerte, y el amarillo y el blanco son tus colores de la prosperidad.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En estos tres días, el rojo te dará energía y pasión, y los números 18 y 91 te traerán buena suerte. Enfrentarás un poco de turbulencia en lo emocional, los astros te invitan a reflexionar sobre tus relaciones pasadas y abrirte a nuevas experiencias. Tu mente estará llena de pensamientos contradictorios, es momento de que sueltes el ayer y vivas nuevas aventuras. Recuerda que Tauro y Géminis son signos muy compatibles contigo. El viernes tendrás un día intenso en el trabajo, deberás concentrarte al máximo para cerrar un proyecto importante, así que no te distraigas. Invierte en tu crecimiento profesional, ya que es una excelente decisión; el curso que tomarás este sábado te abrirá nuevas puertas. Sé más cuidadoso con tus gastos y empieza a ahorrar para tus proyectos futuros, un familiar te invitará a un gran viaje, acepta porque te ayudará a expandir tus horizontes.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Los astros se alinean a tu favor, llenándote de buenas vibras y oportunidades, prepárate para vivir días mágicos. La suerte está de tu lado con los números 11 y 13, que serán tus amuletos de la fortuna, y viste de blanco para atraer la abundancia. Una nueva propuesta de trabajo mejor remunerada llegará a tus manos, no la dejes pasar. La pasión y el romance inundarán tu vida, disfruta de cada momento con tu pareja. Si estás soltero, alguien de Cáncer o un Libra podría conquistar tu corazón. Te invitarán a una fiesta, relájate y diviértete, recuerda que la vida está hecha para disfrutarla. Planea tu viaje de fin de año con tu familia. Renueva tu imagen, un cambio de look te hará sentir más seguro y atractivo. No cargues con los problemas de los demás, corta las energías negativas y concéntrate en tu bienestar. Adopta una mascota, su compañía te ayudará a sentirte más feliz.