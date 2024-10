Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 14 al 17 de octubre

Para este semana del 14 al 17 de octubre, Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos cuáles son tus números de la suerte, para que los uses en los juegos de azar y puedas conseguir un premio económico que te ayude a emprender el negocio que deseas y tener ingresos extra para preservar tu estabilidad económica.

En los temas del corazón, Mhoni Vidente te da sus consejos en caso de que quieras fortalecer la relación que actualmente tienes, aunque si deseas poner fin a tu matrimonio debes ser firme en ese paso que dará tranquilidad a tu vida., así como cerrar temas del pasado.

Sabrás también cuáles son los colores que te darán tranquilidad y prosperidad para que los uses en tu ropa o en tu casa. Mhoni Vidente te revela también con qué signos tendrás la mejor compatibilidad para emprender un romance, amistad o desarrollarte profesionalmente.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tienes espíritu de líder en todos los aspectos, eres poderoso y competitivo, siempre quieres ser el primero en todo, tienes mucho valor, audacia, confianza, sentido del humor, creatividad y nobleza, aunque eres egocéntrico, presumido, impulsivo y vengativo. Ten cuidado con hackeos en tu celular. Si deseas tener un nuevo amor, es mejor que estés soltero para que no dañes a tu pareja actual. Es el momento de ahorrar para que aumentes tu patrimonio. En la carta del tarot te salió el “As de Oros”, así que la buena suerte reinará en tu vida en estos días. Prepárate para hacer los cambios necesarios para mejorar económicamente y salir de tus problemas. Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos son 02, 28 y 37; tus colores son el amarillo y el azul, y tus signos compatibles para el amor son Capricornio, Géminis y Leo. Tendrás mucha pasión en todo lo que emprendas, solo recuerda que “el que se enoja, pierde”.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En esta semana tendrás prosperidad sin límites, tus energías estarán muy positivas. Cuentas con un sexto sentido muy desarrollado, eres muy intuitivo, así como sensual y disfrutas de todo lo bueno de la vida, además de ser un gran emprendedor; te distingues como una persona ahorradora, alegre, con buen sentido del humor y gran capacidad de trabajo y desarrollo humano, pero también eres terco, agresivo, y tu deseo por el sexo te lleva a la infidelidad. Estarás rodeado de nuevos proyectos, te invitarán a viajar. Tendrás trabajo con ingresos adicionales. Sigue con el ejercicio, cuídate del estómago. En la carta del tarot te salió “La Muerte”, estás en el momento de cortar con lo negativo y dejar el pasado atrás. El rencor no alimenta el espíritu, perdona y olvida. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos son 17, 23 y 32; tus colores son el negro y el amarillo, y tus signos compatibles Leo, Virgo y Capricornio.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te gusta la moda y llamar la atención, así como viajar y conocer personas importantes, tu problema es que no eres constante, sueles empezar cosas que nunca terminas, siempre buscas tener poder y dinero, y haces lo que sea para lograrlo. Tienes mucha inteligencia, rapidez mental, y capacidad para relacionarte, aunque te gusta mentir y ser inestable. Esta semana habrá reajustes de personal o cambios de puesto en tu trabajo. Un amor nuevo te buscará para salir. En la carta del tarot te salió “El Emperador”, es momento de que le digas sí a la vida. Llegarán nuevas oportunidades de proyectos que te dejarán más ingresos, deja la indecisión a un lado, tendrás abundancia y estabilidad. En el amor, deja que todo llegue a su tiempo, tus signos compatibles son Virgo, Libra y Acuario pero no seas ingenuo. Tu mejor día es el martes; tus números mágicos 14, 18 y 36, y tus colores son el verde y el naranja.

Cáncer

En ti predomina el sentimiento en todo lo que haces y tienes una gran memoria, pero separa el pasado del presente, y no afectes tu futuro. Busca ayuda profesional para evitar caer en depresión. Eres tímido y fiel, te gusta quedarte con la misma persona toda la vida y siempre defiendes a tu familia. En el amor, seguirás conquistando, pero solo relaciones pasajeras. Tienes tenacidad, siempre logras lo que quieres, solo que a veces te lidera la indisciplina, la incapacidad emocional y la desconfianza. Esta semana tendrás energías encontradas, resuelve tus problemas para vivir en paz. En la carta del tarot te salió “El Juicio”, soluciona todos los problemas legales, ordena tu vida. Tu mejor día es el jueves; tus números mágicos son 04, 26 y 30; tus colores son el azul y el verde, y tus signos compatibles son Escorpión, Capricornio y Piscis. Tu fortaleza es tu hogar, no invites a cualquiera.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Esta semana cambias tu celular por uno más reciente y sales de viaje a la naturaleza para hacer ejercicio, eso te ayudará a renovar tus energías positivas. En el tarot te salió la carta del “As de Bastos”, lo que implica que el liderazgo llegará a tu vida, te darán puestos de alta jerarquía y tendrás la oportunidad de generar más ingresos. Tu mejor día es el martes; tus números mágicos son 10, 29 y 33; tus colores son el naranja y el blanco, y tus signos compatibles Acuario, Aries y Sagitario. Tendrás una invitación para mudarte a otro país, estás regido por el sol y el fuego, por eso triunfas en todo lo que te propones. Evita la soberbia y no presumas tus logros para no atraer energías negativas. Tienes un fuerte deseo de poder y riqueza, no eres conformista. Tienes liderazgo, generosidad y voluntad para sacar adelante a tu familia, así como un gran ego, y ser controlador con sus parejas.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Controla tu ira y razona antes de hablar. Eres uno de los signos más trabajadores del Zodiaco debido a tu gran deseo de sentirte útil. Eres autocrítico y no permites errores; la previsión, el análisis y el perfeccionismo te dominan; es decir, tienes un gran sentido del orden y don de mando, aunque a veces puedes ser muy chismoso y no guardar los secretos que te confían. Esta semana estarás resolviendo asuntos legales relacionados con tu hogar. No seas nervioso con tu salud, estarás bien. En la carta del tarot te salió “La Justicia”, eso implica que es tu momento de brillar. La justicia divina llegará a ti; recuerda que tus buenas acciones que realizas siempre tendrán consecuencias positivas. No llenes tus pensamientos con situaciones que no existen. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos son 08, 13 y 21; tus colores son el amarillo y el morado, y tus signos compatibles Cáncer, Tauro y Acuario.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te recomiendo cortar lazos tóxicos por tu bienestar, no tengas miedo de decir adiós a amistades que no te aportan nada, es hora de que consolides tus sueños, la carta de “El Carruaje” te impulsa a dar un gran paso. Compra la casa que tanto anhelas, sentirás seguridad y estabilidad sin igual, pero sé más discreto con tus éxitos y elige a tus amigos con cuidado. Un regalo inesperado llenará tu corazón de felicidad. El lunes será tu día más afortunado, aprovecha su energía, y no olvides tus números de la suerte 03, 05 y 34 para que los uses en juegos de azar. El amarillo y verde serán tus colores de la semana, vístete con ellos para atraer buena fortuna, y además rodea tu hogar de estas tonalidades. Si pasas por una ruptura, cierra ese ciclo y abre tu corazón. Si tienes pareja, fortalece tu vínculo, la comunicación será clave; tu mejor compatibilidad es con Géminis, Tauro y Capricornio.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El el tarot, la carta de “El Diablo” te advierte sobre personas cercanas que podrían tener malas intenciones, ponte agua bendita y perfume antes de salir para cortar las energías negativas. Esta misma carta te indica que el dinero fluirá sin problemas. Con tu carisma te puedes relacionar mejor con Cáncer, Piscis y Acuario, aunque un amor del pasado reaparecerá para crear conflictos, corta esa situación y enfócate en el presente. Si tienes pareja, valora lo que tienes y evita tentaciones. Eres un líder nato, las juntas laborales te exigirán al máximo, pero tu perfeccionismo te llevará al éxito. Es momento de que emprendas tu propio negocio. Los viajes te renovarán y traerán nuevas experiencias. El martes será tu día más afortunado, aprovecha su energía y no olvides tus números de la suerte: 01, 07 y 24. El rojo y blanco serán tus colores de la semana, vístete con ellos para atraer la pasión y la pureza.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

El azul y naranja serán tus colores, puedes usarlos en tu ropa para atraer buena suerte y creatividad. En el tarot, la carta de “El Mundo” te impulsa a salir de tu zona de confort y aventurarte en nuevos caminos, tu espíritu inquieto necesita movimiento, pero ten cuidado de no abarcar demasiado, disfruta del proceso. Si estás en una relación, es el momento ideal para que la consolides; estás en el camino correcto hacia una unión estable y duradera con alguien de Leo, Cáncer y Aries. Presta atención a tu salud, si eres mujer, los quistes pueden ser un tema delicado; en el caso de los hombres, vigilen sus riñones. Tus proyectos comenzarán a tomar forma y recibirás el reconocimiento que mereces. Cuidado con las traiciones, mantén la discreción y confía solo en personas de tu círculo cercano. El viernes será tu día más afortunado, aprovecha su energía; no olvides tus números de la suerte: 20, 31 y 40.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Para conseguir el amor verdadero, te recomiendo fijarte en alguien de Aries, Tauro o Virgo, mientras que tus colores de la fortuna son rojo y blanco. El miércoles será tu día más afortunado, aprovecha su energía, la surte te llegará con los números 19, 27 y 41. La carta de “El Sol” ilumina tu camino y anuncia una semana llena de éxito y prosperidad, tus proyectos están a punto de dar frutos, esta carta combinada con tu determinación, es una fórmula mágica para la abundancia. Se te presentará una oportunidad de viajar, no la desaproveches, la vida es corta y merece disfrutarse al máximo. Cierra ciclos del pasado y abre tu corazón a nuevas experiencias, cuentas con energía necesaria para sanar heridas y encontrar la estabilidad. El éxito profesional está a tu alcance, tu carisma y dedicación te abrirán muchas puertas. Recibirás un ingreso extra que te permitirá cumplir tus deseos.

Acuario

El tarot te revela que la carta de “El Mago” te anuncia una semana llena de oportunidades, tu carisma y habilidades te llevarán al éxito, especialmente en el ámbito laboral, así que es momento para que emprendas y des a conocer tus talentos. Algo que tanto has deseado se hará realidad, prepárate para recibir buenas noticias. Presta atención a la salud de tus riñones y páncreas, las infecciones urinarias pueden ser un problema. Si tienes pareja, es momento de que fortalezcas tu relación, la comunicación será clave para abordar cualquier conflicto; tu mejor compatibilidad es con Géminis, Leo y Virgo. El éxito financiero está a la vuelta de la esquina, tu capacidad para conectar con personas te abrirá muchas puertas. El lunes será tu día más afortunado, la suerte la conseguirás con los números 19, 27 y 41. La pasión y pureza la atraerás si usas los colores rojo y blanco en tu ropa.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu mejor conexión en el amor es con Sagitario, Escorpión y Leo. Te tocó la carta de “La Torre”, la cual te invita a derribar todo lo que ya no te sirve y construir una nueva vida, toma decisiones importantes y deja atrás lo que te limita, la felicidad te espera. Un nuevo empleo con muchas posibilidades de viajar se abrirá ante ti. La semana estará llena de ajustes y reorganización, actualizarás documentos y te prepararás para nuevos proyectos. Cuida tu garganta y pulmones, los cambios de temperatura pueden afectarte. Tu sexto sentido es muy poderoso, no tengas miedo de los cambios. La energía de los demás influye mucho en ti, el miércoles será tu día más afortunado. No olvides tus números de la suerte: 09, 15 y 16, úsalos en los juegos de azar. Vístete de azul y blanco para atraer la calma y la pureza. Eres un signo intuitivo y compasivo, estos días son el inicio de una mejor época que mereces.