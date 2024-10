Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 21 al 24 de octubre

Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos de esta semana cómo debes andar por el camino del amor, para que tu corazón encuentre la estabilidad necesaria, lo cual puedes conseguir si terminas por fin con ciclos del pasado que te atormentan o si debes evaluar dar una segunda oportunidad a alguien con quien ya estuviste.

Descubre también lo que te depara el destino en lo económico, aunque inicie una etapa de prosperidad, no gastes más de lo que tienes para que no te veas en apuros en el futuro, usa tu dinero con responsabilidad.

En los horóscopos de Mhoni Vidente también descubrirás cuáles son tus colores de la abundancia y números de la suerte para que los uses en los momentos que necesites impulsar las buenas energías, aunque no olvides que también debes trabajar honestamente para comenzar con el patrimonio que tanto deseas.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Empieza un cambio radical en todo lo que te rodea, eres muy paciente, pero todo tiene un límite y mereces ser feliz. Ten cuidado con problemas de caídas, sé precavido con el ejercicio. Resuelve tu asunto de estudios y paga las colegiaturas. Te dedicas a hacer labores altruistas, te llenará el alma. Trata de administrar tu tiempo, confía en lo que haces, saldrá bien; sé prudente y no platiques tus planes para evitar envidias, el éxito será tuyo. Recibirás una gran cantidad de dinero estos días. Un amor incondicional llega para quedarse. En la carta del tarot te salió el “As de Oros”, implica que la buena suerte estará de tu lado. Sales de viaje por un nuevo proyecto y arreglas un asunto legal. Recibes dinero extra por lotería con los números 03 y 31; tus colores son el rojo y verde, y tus signos compatibles Leo, Sagitario y Capricornio. Tendrás prosperidad, tu fuerza te hace ser el líder.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El poder de convencimiento es tuyo, utilízalo a tu favor. Viajarás por cierre de contratos o para visitar familiares. No platiques tus planes para que no te llenes de malas energías. Alista tu papelería para tomar una maestría. Te da miedo tomar decisiones fuertes en tu vida debido a que estás en un momento de inmadurez, no pienses tanto en lo que tienes en mente y actúa, la buena fortuna estará de tu lado. En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Torre”, no tengas miedo a los cambios. Pídele al universo lo que tanto deseas, como un mejor trabajo, estabilidad amorosa o tener la salud; te indicará qué camino seguir para ser el mejor en todo lo que realices. Ten cuidado con problemas legales. Ya no busques ese amor del pasado. Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos son 02 y 36; tus colores el amarillo y naranja, y tus signos compatibles Acuario, Virgo y Libra.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Compras boletos de avión para irte de viaje y recibes un reconocimiento académico. Te llevas muy bien con los animales, adopta una mascota. Amores del pasado te buscan solo para incomodarte. Será una semana de reajuste y cambio de personal; invierte tu dinero en ti mismo. En la carta del tarot te salió “La Rueda de la Fortuna”, implica que debes ir con precaución con quienes te rodean, no todos te quieren ver triunfar, debes diferenciar quiénes son tus amigos y quiénes no, las traiciones vendrán en estos días. Llega un amor nuevo del signo de Leo, Libra o Acuario; tus números mágicos son 08 y 24; tus colores son el azul y blanco, y tu mejor día es el lunes. Medita sobre tu futuro., dedícate a la moda o al diseño, eso te va a dejar más abundancia. En cuestiones legales, los juzgados estarán a tu favor, pero cuídate de problemas de estrés, trata de ir con tu médico y deja el alcohol.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Es tiempo de que crezcas y formes un patrimonio para tu futuro, pero ten cuidado con las envidias, evita problemas que no son tuyos, ten cuidado con el estrés. En cuestión de amor, seguirás con tu pareja muy estable; si estás soltero, ponte perfume antes de salir de casa para encontrar el amor. Pagas tu tarjeta de crédito y recibes un dinero extra Te invitan a un congreso o diplomado. En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Mundo”, te indica que seas diferente y no tengas miedo a los cambios. Estás en etapa de crecimiento económico, si te invitan a vivir a otro país, acepta. Llega un trabajo mejor pagado. Ten cuidado con los chismes, no platiques tu vida. Tu punto débil son la tiroides y los nervios. Somos lo que comemos, aliméntate mejor. Tu mejor día es el viernes; tus números mágicos son 18 y 23; tus colores el amarillo y naranja, y tus signos compatibles Virgo, Escorpio y Piscis.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Revisa bien tus pagos para no tener problemas económicos. Eres el inteligente del Zodiaco, y eso te hace cambiar de pensamiento, así que ordena tus ideas y planea tu futuro. Tramitas tu visa de trabajo en otro país. No te alejes de tu familia, es la base de tu felicidad y escoge mejor con quién te rodeas en cuestiones de pareja y amigos. Te busca un amor del pasado para volver, será mejor que sigas conociendo personas más compatibles, deja el pasado atrás y sé feliz. En el tarot te salió “El Diablo”, lo que implica que los demonios de tu cabeza te están dominando; es decir, el coraje, la ira, la venganza, la lujuria, así que contrólalos y eleva tu fuerza espiritual, piensa positivo. Es momento de tener tu negocio propio y crecer profesionalmente, te llegará dinero por lotería con los números 09 y 30; tus colores son el amarillo y azul, y tus signos compatibles Sagitario, Acuario y Aries. Te cambiarás de casa.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Será una semana de mucho trabajo y juntas con tus superiores. Te llega una buena propuesta de trabajo en el extranjero; analízala y busca nuevos horizontes. Sigue la rutina de ejercicio, te ayudará a quitarte todo el estrés y hará que te veas muy bien, cuídate de dolores de cuello y espalda por estrés. Haces pagos de hacienda y tarjetas de crédito. Un amor nuevo que te sorprenderá con un regalo. Te compras un celular nuevo y cambias el plan de pagos. En la carta del tarot te salió “El Carruaje”, es momento de avanzar sin límites y no cargar con pensamientos negativos. Arreglas asuntos familiares por una herencia. Pide ayuda al arcángel Miguel cuando te sientas mal. Tu mejor día es el martes; tus números mágicos son 19 y 32; tus signos compatibles Libra, Tauro y Escorpio, y tus colores el amarillo y el verde. No dejes de estudiar para subir tu nivel y mejorar tu desarrollo profesional.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Mago” te anuncia oportunidades y transformaciones, es tu momento para brillar en el ámbito laboral, donde la paciencia y sabiduría son tus mejores aliadas, pero antes de tomar decisiones importantes, reflexiona detenidamente y busca el consejo de personas de confianza. Tu situación económica experimentará una notable mejora, podrás realizar cambios en tu hogar que te harán sentir más cómodo, no dudes en compartir tus bendiciones con los demás. El miércoles será tu día más afortunado, aprovecha esta energía para inicia proyectos. Tus números de la fortuna son15 y 25, utilízalos en juegos de azar, y el azul y amarillo atraerán abundancia y armonía, incorpora estos colores en tu vestimenta. En el amor, cierra ciclos y deja atrás relaciones tóxicas, es hora de que abras tu corazón a nuevas experiencias, Géminis, Leo y Libra son signos altamente compatibles contigo en este momento.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El lunes será tu día más afortunado, aprovecha esta energía para comenzar proyectos. Los números 01 y 20 te acompañarán, utilízalos en cualquier situación que requiera un poco de suerte, mientras que el verde y rojo atraerán abundancia y pasión a tu vida, incorpóralos a tu vestimenta o decoración de tu hogar. Prepárate para una semana llena de luz y prosperidad, la carta de “El Sol” ilumina tu camino de abundancia. En tu cumpleaños habrá una combinación de buenas noticias y oportunidades, es momento para que dejes el pasado y te enfoques en tus metas, reinvéntate y descubre todo tu potencial. El dinero inesperado llegará a tus manos, trayendo sensación de seguridad y bienestar. Crecerás profesionalmente, no dudes en tomar riesgos calculados, el éxito te espera. Rodearte de tus seres queridos te recargará de energía positiva; Piscis, Tauro y Cáncer serán tus mejores compañeros en esta aventura.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Cuida tu salud mental, la meditación te ayudará a encontrar la paz que tanto necesitas; presta atención a tu alimentación y realiza ejercicio regularmente, tu cuerpo te lo agradecerá. Es momento de que dejes atrás el pasado y te enfoques en el presente, no insistas en relaciones que no tienen futuro, el amor verdadero llegará cuando menos lo esperes. La carta de “La Templanza” llega como un mensaje del universo, realiza una pausa en tu frenética vida y reflexiona sobre tus acciones. Tu naturaleza impulsiva te ha llevado a situaciones complicadas, te invito a encontrar calma y armonía. Analiza tus relaciones y deshazte de personas tóxicas que te rodean, abrirás paso a nuevas oportunidades y un futuro más brillante. Recibirás dinero extra por una deuda pendiente, invierte sabiamente y comienza a planificar tus próximas metas. Tus signos más compatibles son Leo, Cáncer y Sagitario.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Realízate una cirugía dental, será un procedimiento sencillo y sin complicaciones. Te invitarán a una boda, disfruta de esta celebración y fortalece tus lazos sociales. El “As de Copas” te anuncia una semana llena de emociones y oportunidades, prepárate para navegar en un mar de posibilidades. El trabajo será el centro de tu vida, fortalecerás tu impulso a seguir adelante con tus proyectos y no rendirte ante obstáculos. Tu constancia y determinación te llevarán al éxito. Un viaje inesperado te espera para crear recuerdos inolvidables. El jueves será tu día más afortunado; tus números de la suerte son 04 y 10; los colores rojo y amarillo atraerán pasión y éxito a tu vida, y en el amor, Aries, Tauro y Libra son tu mejor compatibilidad. Presta atención a tu sistema digestivo y sigue una dieta equilibrada. En el amor, sé cauteloso y no compartas tus planes con cualquiera, tu éxito atrae envidias.

Acuario

La carta de “La Estrella” te otorga energía y creatividad para completar tus tareas pendientes, organiza tu tiempo y verás cómo todo fluye a tu favor. Tendrás una semana llena de éxitos y oportunidades en la que el trabajo será tu principal foco, pues se avecinan grandes noticias, como un ascenso con aumento salarial. Un viaje familiar a finales de año te permitirá fortalecer tus lazos afectivos y crear recuerdos inolvidables. Estos días las personas de Tauro, Cáncer y Libra son tu mejor compatibilidad para los negocios; en cuanto al amor, busca una relación estable y duradera, abre tu corazón y déjate llevar por la magia. La meditación y el yoga te ayudarán a mantener una mente clara y positiva. El jueves será tu día más afortunado para comenzar nuevos proyectos; los números 27 y 40 te acompañarán en esta semana, utilízalos en juegos de azar. El negro y amarillo te brindarán fuerza y energía.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Cáncer, Virgo y Escorpión son con quienes tendrás mayor compatibilidad amorosa; el viernes será tu día más afortunado; la abundancia llegará si juegas con los números 12 y 66, y el azul y blanco te brindarán paz y claridad, úsalos en la decoración de tu hogar. No estés pensando en lo que pudo ser y empieza una nueva etapa, es el tiempo de crecer en lo profesional y económico. La carta de “El Loco” llega a tu vida para sacudirte y mostrarte un nuevo camino. Una interesante propuesta de negocio en publicidad o redes sociales llegará a ti, no la dejes pasar, esta oportunidad te permitirá generar ingresos adicionales y crecer profesionalmente. Un nuevo amor entrará en tu vida, trayendo nuevas emociones y experiencias, ábrete a esta nueva etapa y disfruta de este romance. Sigue con tu rutina de ejercicio y alimentación saludable. Continúa actualizándote en tu carrera profesional.