Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 25 al 27 de octubre

Descubre en los horóscopos de Mhoni Vidente cómo te irá este fin de semana en tus finanzas, pues aunque tu situación económica mejore ampliamente, evita andar de presumido para que no despiertes envidia en tu trabajo o incluso con tus amigos.

En el terreno del amor, Mhoni Vidente te da sus mejores consejos para saber si tu corazón debe dejarse amar y compartir buenos momentos con una persona ideal, también te recomendará si es prudente que aceptar de nuevo a un amor del pasado.

También sabrás cuáles son tus números de la suerte para el viernes, sábado y domingo, así como los colores que te ayudarán a conseguir prosperidad y buena energía.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Perdona desde tu corazón y comienza de nuevo; no guardes rencores y evita estancarte en tus emociones. Te invitan a salir de viaje estos días, acéptalo. Piensas mucho en hacerte una cirugía estética, espérate a diciembre, que es el mejor mes para ese tipo de operación. Tus números de la suerte son 07 y 19, y tu color es el amarillo. Recuerda que lo mejor que vives es estar en pareja, no trates de sabotearte y deja de buscar pretextos para establecer una relación duradera . El viernes será un día lleno de cambios muy positivos, te recomiendo que te bañes con tres litros de agua, sal de grano y jabón neutro para atraer la abundancia y riqueza. Trata de tomar vitaminas para que te sientas con más ánimo, y sigue con la dieta y el ejercicio, te ves muy bien. Te caracteriza el sentido del humor y siempre tienes la iniciativa en todo lo que emprendes, no le temes a los retos, por eso vives pleno y muy feliz.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te llega un premio en la lotería con los números 03 y 18, y tu color es el naranja. Pídele a Dios que te ayude en lo que tanto deseas, como un cambio de trabajo, y verás que se te concede. En el amor, sigues con tu pareja muy estable y hablarán de tener familia. Los que están solteros, seguirán así, solo saliendo con parejas, pero sin compromiso; es culpa de tu inestabilidad emocional. Te compras lentes de sol y decides de una vez comprar los boletos de avión para irte de vacaciones en diciembre. Fin de semana de proyectos nuevos. Te preocupa el bienestar familiar, pero todo estará bien. Este fin de semana planeas poner un negocio con un amigo, solo lleva bien las cuentas. Ten cuidado con lo que comes en estos días. Te busca una expareja para invitarte a salir otra vez; cierra el ciclo porque te lo volverá a hacer. Tu día mágico será el domingo, conocerás a personas muy importantes.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Piensas en cambiarte de casa o de ciudad. Ya no seas tan indeciso en el amor, recuerda que siempre quieres tener dos parejas a la vez y eso te hace estar en constante estrés, por eso es mejor decidirte y estar con tu pareja ideal, que es del signo Libra o Aries. El viernes 25 de octubre será un día mágico y vendrá a ti una corriente de energías positivas que cambiarán por completo tus pensamientos; todo se te dará sin contratiempos, solo recuerda ser discreto con tus planes para que no te llenes de envidias. Cortarte el cabello y viste ropa nueva para aumentar más la energía positiva. Tus números de la suerte son 05 y 66, y tu color es el azul fuerte. Te invitan este domingo a irte de paseo con tus seres queridos. Adoptarás una mascota que te hará muy feliz. Recuerda que tus pensamientos son mágicos; solo trata de siempre alinearlos a lo positivo y no pensar de más.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana para festejar a un ser querido. Tus mejores amigos son Libra y Escorpión, eres muy detallista y siempre buscas que los demás sean felices, por eso regalas lo mejor de ti. Es un viernes para cuidarte de problemas de dolor de espalda y cuello por estrés. El 27 de octubre será de comunicación con lo espiritual, prende una vela de color rojo y pídele a tus ángeles lo que necesitas en ese día mágico para ti. Resuelve los asuntos que tienes pendientes en tu vida, todo saldrá de lo mejor. Tu color para atraer buenas energías es el verde, y tus números de la fortuna son 02 y 40, trata de agregarles tu día de nacimiento para personalizar tu suerte. Te compras ropa y zapatos para cambiar de look. Recibes la invitación para ir a un concierto. Tienes mucha influencia de la Luna, y eso te hace ser muy místico, pero con altibajos en tus estados de ánimo. Tu tenacidad te hace lograr todo lo que te propones.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana para estar muy alegre. La vida te está dando la oportunidad de crecimiento, tu mente es muy fuerte y siempre consigues lo que deseas, así que no desaproveches esta oportunidad. Empieza un plan de trabajo y mejora profesionalmente. Te invitan a salir de viaje en pareja, te gusta mucho la convivencia amorosa y aprovechar cualquier momento para estar juntos. Te llega dinero extra por un premio en la lotería con los números 06 y 50; tu color es el amarillo, y tu día mágico será el 27 de octubre; prende una vela blanca y pídele a tus los ángeles lo que necesitas. A los solteros les llega un amor del signo de Libra o Aries. Te busca un amor del pasado para pedirte dinero prestado; analiza la situación. Empiezas una rutina de ejercicio y dieta el domingo, sé constante. Te invitan a una boda familiar. Eres presa de los vicios, contrólalo para que no te sientas mal después.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Cuando falta el dinero, el amor sale volando, así que trata de buscar parejas más compatibles contigo y no tan interesadas. Tendrás alguna decepción que te dolerá mucho, pero es porque en el amor siempre te saboteas porque no crees merecer ser amado. Gozarás de un golpe de suerte el domingo con los números 09 y 11. Eres el más trabajador del Zodiaco y eso te hace sentir útil ante la sociedad, sabes ganarte el pan de cada día. Fin de semana para entender que lo que pasa es para ser más fuerte y así poder salir de cualquier problema. Estás en una etapa de madurez y crecimiento personal, a veces sientes que nadie te comprende y que vas solo. Sé más tolerante. Es un viernes para sacar mucho trabajo atrasado y juntas de última hora, pero también recibirás una bonificación económica en este día. Cuídate de problemas legales y de atrasos con tus pagos de casa, trata de ser más puntual.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana el universo conspirará a tu favor. Recuerda que la prisa es mala consejera, organiza bien tu tiempo para cumplir con todos tus compromisos y evita contratiempos. La Luna llena iluminará tu vida sentimental, prepárate para un día mágico. La complicidad con tu pareja y amigos será inigualable. Un cambio de look te hará sentir renovado y lleno de energía; sin embargo, es momento de soltar el pasado y dejar ir a quien ya no siente lo mismo por ti. Los números 06 y 21 te traerán una inesperada ganancia, y el amarillo será tu color de la suerte. Recuerda que la discreción es tu mejor aliada, evita presumir de tus logros para no atraer envidias. En el amor, seguirás conociendo personas interesantes, pero evita compromisos apresurados. Abre las puertas de tu hogar y celebra con tus seres queridos, tu carisma y capacidad de mediación te llevarán muy lejos.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Los números 03 y 19 te traerán una grata sorpresa. La energía cósmica te envuelve en un aura de sensualidad; el blanco, color de la pureza y la renovación, te acompañará en tu etapa de transformación. Disfruta al máximo este fin de semana rodeado de tus seres queridos y de todo aquello que te hace feliz. La Luna llena te conecta con sus emociones más profundas, es el momento ideal para fortalecer los lazos afectivos con tu pareja, recuerda que eres un ser apasionado y necesitas sentir conexión para demostrar tus sentimientos más bellos. Dedicarás el domingo al descanso y a la introspección, el yoga te ayudará a liberar el estrés y encontrar el equilibrio interior, recuerda que la perfección es un camino, no un destino. El universo conspira a tu favor, abre tu corazón al amor y a la abundancia. Y si sientes la necesidad de realzar tu belleza, no dudes en consentirte.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Vivirás un fin de semana lleno de aventuras y oportunidades, la energía cósmica te impulsa a vivir experiencias intensas y apasionantes. Disfruta de la vida al máximo, pero recuerda mantener el equilibrio entre el placer y tus responsabilidades. La Luna te llena de vitalidad y entusiasmo. Las fiestas y reuniones sociales serán el escenario perfecto para conectar con personas interesantes; sin embargo, no descuides tus obligaciones. Tu ambición y determinación te llevarán al éxito, recuerda que la constancia es clave. La suerte te sonreirá con los números 01 y 23, mientras que el rojo, color de la pasión y la energía, te acompañará en esta etapa. Un amor del pasado intentará buscarte, pero ten cuidado, sus intenciones podrían no ser las más sinceras, recuerda que eres un amante apasionado y mereces una relación basada en el respeto y la confianza. Una invitación inesperada te llenará de alegría.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Un viaje inesperado podría cambiar tus planes, abre tu mente a nuevas experiencias y no tengas miedo de salir de tu zona de confort. La suerte estará de tu lado con los números 21 y 30 que te traerán una sorpresa, y el amarillo y el rojo, colores de la pasión y la energía, te acompañarán. Un dinero extra te permitirá realizar una compra que te hará muy feliz, como una bicicleta para mantenerte en forma. Cuida tus pertenencias, especialmente tu celular y computadora. La energía cósmica te impulsa a salir de tu zona de confort y a disfrutar de la vida al máximo. Este fin de semana será una montaña rusa de emociones, pero recuerda mantener los pies sobre la tierra. Te sentirás abrumado por el trabajo y los pagos pendientes. En el amor, evita forzar las situaciones, deja que el amor llegue a ti de forma natural; los signos de Aries y Virgo podrían ser compatibles contigo.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Momento de poner en orden tus ideas y proyectos, un negocio familiar podría ser una excelente opción para asegurar tu estabilidad económica; confía en tu intuición y no tengas miedo de innovar. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 06 y15, y tus colores de la fortuna son azul y blanco. La energía cósmica te invita a reflexionar sobre tu futuro y a tomar decisiones importantes. Tu ingenio y visión de futuro te permitirán alcanzar grandes logros. Una sorpresa te espera, se trata de dinero extra o un reconocimiento laboral que te llenarán de satisfacción, así que evita involucrarte en chismes y rumores. El estrés y la tensión acumulada podrían afectar tu salud, dedica tiempo a relajarte y a cuidar de ti mismo. Un amor del pasado podría buscarte, pero ten cuidado, viejas heridas podrían abrirse nuevamente. Te recomiendo evaluar detenidamente si quieres darle otra oportunidad.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Un fin de semana para recargar energías, la energía cósmica te invita a desconectarte del estrés y sumergirte en tu mundo interior, es buen momento para que sanes heridas emocionales. Los pagos pendientes te podrían generar estrés, pero no te preocupes, pronto encontrarás la solución. Un encuentro con un amor del pasado te hará revivir viejos recuerdos; disfruta de este momento, pero evita idealizar el pasado. Un paseo por el parque o una caminata por la playa te ayudarán a conectar con tu yo interior; el verde, color de la esperanza y la renovación, te acompañará en esta etapa. Una invitación inesperada podría cambiar tus planes, no dudes en aceptar y disfrutar de esta nueva aventura. Tendrás un golpe de suerte el 27 de octubre con los números 00 y 13. Tu sensibilidad te hace especial, pero también te vuelve vulnerable, aprende a gestionar tus emociones y a establecer límites.