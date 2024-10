Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 28 al 31 de octubre

Si estás cansado de la soltería, Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos de esta semana si conocerás a alguien especial y de qué signo será, así que debes estar atento a las señales del universo, pues quizá el más mínimo detalle será importante para abrir tu corazón a la persona que llegará a revolucionar tu corazón.

En los horóscopos de esta semana también sabrás qué planeta te acompañará con su protección para que tengas la mejor suerte en los proyectos que quieres iniciar, como poner un negocio con algún amigo o familiar, así como saber si es conveniente cambiar de empleo.

Mhoni Vidente también te revela cuáles son tus colores de la prosperidad y colores de la fortuna para que los uses en tu ropa, decoración del hogar y en los juegos del azar, solo mantén la precaución de no presumir y despertar las envidias de los que no te quieren ver triunfar.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tienes buenos sentimientos y eres líder. Tu color es el rojo, que representa la pasión; te recomiendo usar ropa de ese color para atraer energía positiva. Iniciarás una dieta más saludable y un régimen de ejercicio que te ayudará a mejorar tu aspecto. Eres el más conquistador y atraerás muchos amores nuevos; tus signos compatibles son Capricornio, Géminis y Leo. Ahorra y forma un patrimonio. Cuidado con problemas hormonales y pulmonares. Tus números mágicos son el 09 y el 13, y tu mejor día será el martes. Te reinventas físicamente, la fuerza y la determinación te rigen, tendrás abundancia y estabilidad económica. El órgano que te rige es el cerebro, representa tu capacidad de pensamiento, eres muy inteligente. Tus metales son el oro y el hierro, dominarás todo lo relacionado con las leyes, juicios e inversiones mercantiles. El animal que te simboliza es el carnero, te sacrificas por los demás.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En estos días no es recomendable que te hagas cirugías estéticas o inversiones, espera a noviembre. Eres terco y resentido, aprende a controlar tu mal carácter. Cuida tus riñones, podrías sufrir infecciones. Acércate más a lo divino, tu ángel guardián siempre te protegerá. Tus números mágicos son el 05 y el 19; tu día será el lunes, en el que atraerás buenas noticias y nuevos proyectos. Estarás rodeado de personas importantes que te llevarán a un alto nivel laboral. Cuida lo que dices y controla tu temperamento para evitar situaciones incómodas. Los órganos que te rigen son el cuello y la boca, y “en boca cerrada no entran moscas”; sé prudente y te irá bien. Usa una cadena de plata como protección contra el mal de ojo. Ganas peso muy rápido, vuelve a la vida saludable. Tus colores son el verde y el blanco, úsalos siempre. Lleva contigo un billete verde en la cartera para atraer la abundancia.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Viene un embarazo y los solteros encontrarán el amor; tus signos más compatibles son Leo, Libra y Acuario. Tu punto débil son los pulmones y el aparato reproductor, así que consulta cualquier posible infección con tu médico. Esta semana será de bendiciones en todos los sentidos, eres el génesis, el principio de todo. Piensas por dos a la vez, lo que te da ventaja sobre los demás. Ten cuidado con caídas y dolores de rodillas. Conocerás gente importante en el gobierno y viajas por placer o de vacaciones. Pendiente de posibles enfermedades en familiares. Será una semana de aprendizaje para que dejes atrás lo negativo, usa tu capacidad mental. Tu mejor día es el miércoles; tus números deben ser gemelos para avanzar, quédate con el 11, 22, 33, que serán de buena suerte, y tu color es el amarillo. Cuidado con los gastos excesivos y compulsivos, debes ser más cauteloso al gastar.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu punto débil será el estómago y los intestinos, no hagas corajes y expresa lo que sientes sin ofender, expulsa la energía negativa e inicia una alimentación más saludable. Tu metal es la plata, por lo que te sugiero llevar una moneda en tu cartera para buena suerte. Esta semana será de compromisos contigo mismo para crecer profesional y económicamente, pero también reorientarás tu vida. Tu elemento es el agua, por eso siempre piensas con el corazón; fortalece tu espíritu para romper con lo negativo del pasado. Tu día de la semana es el lunes, te irá bien en relaciones públicas o políticas. Ten cuidado con traiciones en nuevos amores. Toma cursos de fotografía, diseño o comunicaciones para aumentar tus ingresos. Formarás parte de un grupo de asociación. Estudias inglés u otro idioma. Tus colores esta semana serán el plateado y el azul fuerte, úsalos en tu ropa, mientras que tus números de la fortuna son 20 y 33.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Esta semana será clave para que alcances tus objetivos, te encuentras regido por el sol, por lo que superarás malas situaciones del pasado y problemas financieros o legales. Tu día de la semana es el domingo, viajas por placer o negocios. Tus colores son el naranja y el amarillo, úsalos en cualquier proyecto nuevo o cambio de trabajo para atraer el éxito. Vendrá un amor compatible del signo de Sagitario o Capricornio, a los solteros les llegará una pareja estable, y los comprometidos tendrán un nuevo integrante en la familia. Tu piedra es el diamante, usa uno como amuleto para la abundancia. Tendrás dos golpes de suerte, uno en la lotería con los números 00 y 13, y otro en un trabajo bien remunerado. Ten cuidado con fraudes, lo barato sale caro. Cuida tu corazón y visita a tu médico, mejoras tu físico con una dieta balanceada. Un familiar sufrirá un divorcio, y decidirás retomar estudios de ingeniería o administración.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu símbolo es la abeja, lo que indica que no te cansarás de trabajar hasta lograr lo que deseas. Tus colores son el gris y el rojo, úsalos en tu ropa. Eres impulsivo, lo que te puede generar problemas en el amor; cambia para mejorar, no seas orgulloso y pide perdón. Mejoras tu físico con operaciones estéticas o tratamientos de belleza. Ten cuidado con lo que piensas, tu mente estará conectada con la espiritualidad y lo que pidas se te concederá. Los casados o comprometidos podrían quedar embarazados. Tus números mágicos son el 21 y el 39. Esta semana dejas atrás las inseguridades y logras lo que deseas, tendrás gran influencia sobre los demás, serás un líder social. Te cambias de casa por trabajo. Tu día de la semana es el miércoles, te traerá suerte en temas legales o permisos de migración. Tu punto débil será la mente y el intestino delgado, mantén la calma y busca soluciones.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El morado y verde atraerán abundancia y armonía a tu vida, usa esos colores en tu ropa, decoración u objetos que te acompañen. Tus números de la suerte son 03 y 21, te guiarán por el buen camino. Piscis, Cáncer y Acuario son los signos que mejor vibran contigo, abre tu corazón y déjate llevar por la pasión. El universo conspira a tu favor, pero también te pondrá a prueba, sentirás energía dual que te empujará hacia los extremos, pero recuerda que tienes el poder de transformar lo negativo en positivo. Serás el centro de atención en tus círculos sociales, tu habilidad para conectar con los demás se verá potenciada, así que aprovecha para fortalecer lazos y expandir tu red de contactos. Un curso de comunicación o idiomas podría abrirte puertas inimaginables. Venus, planeta de amor y belleza, transita por tu signo, atrayendo a personas compatibles y oportunidades románticas.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Los vínculos afectivos se fortalecerán y surgirán compromisos importantes, si estás en pareja es momento de llevar tu relación al siguiente nivel, mientras que los solteros conocerán a alguien muy especial, el amor está en el aire. Con tu cumpleaños, las energías cósmicas se alinean para llevarte a la cima, es momento de que brilles. Tu mente ágil y carisma te convertirán en un líder nato. Los proyectos que emprendas esta semana estarán destinados al éxito, prepara tu mente para conquistar el mundo, recuerda que la actitud positiva es tu mayor arma. El martes, el planeta Marte será tu regente, te otorgará una fuerza descomunal, por lo que podrás tomar decisiones importantes y superar cualquier obstáculo; sin embargo, ten cuidado con tus palabras, pues una lengua afilada puede herir profundamente. El rojo y el azul realzarán tu poder personal y atraerán abundancia a tu vida, y tus números mágicos son 09 y 77.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Con el Sol como tu regente, irradiarás energía positiva y atraerás todo lo que deseas, pero ten en cuenta que entre menos hables de tus planes, más rápido se harán realidad, pues la envidia puede ser un obstáculo en tu camino. Tu espíritu aventurero te llevará a conquistar nuevos horizontes, tanto en el ámbito laboral como en el personal; sin embargo, evita los excesos y las tentaciones que puedan desviarte de tu camino. Aries, Leo y Capricornio son tus almas gemelas, con ellos la pasión y la complicidad estarán aseguradas. Si estás soltero, prepárate para conocer a alguien muy especial. El jueves será un día clave para tomar decisiones importantes. Júpiter, planeta de la expansión y la buena suerte, te brindará la energía necesaria para alcanzar tus metas. El amarillo y naranja atraerán abundancia y felicidad a tu vida, puedes usarlos en tu ropa, decoración y objetos personales, y tus números mágicos son 19 y 88.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus números mágicos son 01 y 23, prepárate para una semana llena de triunfos y oportunidades. El universo conspira a tu favor, tu intuición estará más aguda que nunca, así que es momento de que tomes las riendas de tu vida y alcances tus metas. Tu determinación y disciplina te convertirán en un líder nato. El sábado, bajo la influencia de Saturno, tu planeta regente, podrás cerrar acuerdos y expandir tus horizontes profesionales, no tengas miedo de tomar riesgos. Es posible que sientas la necesidad de hacer cambios radicales en tu vida, como mudarte o independizarte; confía en tu instinto, estos cambios te llevarán a un nuevo nivel de crecimiento personal. Los colores rojo y blanco te llenarán de energía y vitalidad, incorpóralos a tu vida diaria. El ejercicio regular y una dieta balanceada serán tus mejores aliados. El oro y la amatista te protegerán de las energías negativas, procura llevarlos contigo.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Evita los excesos y cuida tu salud emocional, la inestabilidad mental podría afectar tus relaciones. El blanco y azul te brindarán paz interior y claridad mental, incorpora estos colores a tu vida diaria. Tu mejor compatibilidad amorosa es con los signos Aries, Géminis y Libra, sin duda serán la mejor pareja, y tus números mágicos son 15 y 66. Esta semana te sentirás impulsado a dejar atrás el pasado y construir un futuro lleno de posibilidades, tu originalidad y visión te permitirán destacar y alcanzar tus metas más ambiciosas. El lunes, bajo la influencia de la Luna, tu creatividad alcanzará su máximo esplendor. Es el momento ideal para que inicies nuevos proyectos o emprendas un negocio. Tu habilidad para comunicarte y conectar con los demás te convertirá en un líder nato. El estrés puede afectar tu salud, así que busca actividades que te relajen y te permitan desconectar, como el yoga.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu intuición estará a flor de piel y te guiará hacia un nuevo comienzo, es momento de que dejes lo que ya no te sirve y te abras a nuevas experiencias. El sábado, bajo la influencia de Neptuno, tu planeta regente, podrás tomar decisiones importantes que marcarán tu futuro. Tu capacidad de conexión con el mundo espiritual te permitirá encontrar soluciones creativas a cualquier problema. Los colores verde y rojo te llenarán de energía y conectarás con la naturaleza. La plata te protegerá de las energías negativas y te ayudará a manifestar tus deseos, visualiza tus metas y repite afirmaciones positivas. Tus números mágicos son 08 y 99. Evita lugares con mucha contaminación y practica actividades que te ayuden a relajarte, sentirás una fuerte necesidad de conexión emocional. Si estás en pareja, fortalecerán su vínculo, mientras que los solteros conocerán a alguien muy especial, así que ábrete al amor.