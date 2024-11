Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 1 al 3 de noviembre

Si esperas iniciar una nueva relación amorosa, descubre en los horóscopos de Mhoni Vidente cómo debes actuar para que tu corazón abra la puerta al amor, aunque también valora si le das otra oportunidad a alguien del pasado, solo toma las precauciones necesarias.

Descubrirás también cuáles son tus números de la buena suerte y color de la abundancia, los cuales puedes usar en los juegos de azar, en tu ropa o la decoración de tu casa para que atraigas las energías positivas que te protejan de la mala vibra.

Mhoni Vidente también te revela en sus horóscopos qué puedes esperar de tu trabajo, si es adecuado continuar en el mismo lugar para recoger los frutos de tu dedicación o si e mejor buscar otra fuente de ingresos, ya sea en una nueva oficina o emprender un negocio que te apasione y que te dejará grandes satisfacciones.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Estarás con nuevos proyectos laborales durante este fin de semana, recuerda que estás en una etapa de crecimiento económico, por eso debes analizar todas las oportunidades que se te presenten. Días de cambio de look y verte de lo mejor, adornarás tu casa y eso hace que tu signo se sienta cómodo en su hogar y junto con la familia. Cuidado con los gastos, no porque ganes más, gastes más; trata de empezar un sistema de ahorro para tu futuro. Te viene un golpe de suerte para este sábado con los números 06 y 19. Recuerda ser más discreto en todo lo que tengas planeado para que no te llenes de energías negativas. En el amor seguirás muy compatible con tu pareja y disfrutando; si estás soltero, seguirás en la búsqueda del amor verdadero. Comprarás boletos para finales de año y pasarla con tu familia, tramitarás tu visa estadounidense y pasaporte, pones en orden tu papelería de años pasados.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Serán días de estar con tus seres queridos compartiendo los buenos momentos de la vida, este viernes estarás ocupado con muchos planes de progresar en lo económico y ya preparas un negocio con un socio que te dejará muchos ingresos. En tu trabajo te viene una auditoría y revisión laboral, trata de tener todo en orden. Ten cuidado con la sal y el alcohol, trata de consumir lo menos posible, porque te va a causar problemas de salud. A veces uno piensa que esa persona es la indicada para formar un hogar, pero trata de ya no idealizar el amor, buscar realmente quién será la pareja de tu vida. Te llegará un dinero extra, trata de pagar tus deudas. Tendrás un domingo de relajación y convivencia con tu familia, trata de dormir más para que tu mente se recupere más rápido de todo el estrés que estás viviendo. Te viene un golpe de suerte con los números 00 y 18, y tu color es el amarillo.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana tendrás mucha prisa para sacar todos los pendientes que tienes de tu trabajo y escuela, recuerda que lo más importante es estar en orden con tus obligaciones profesionales. Ten cuidado con las pérdidas y trata de no invertir en negocios que no son confiables. Te llegará una invitación a salir de viaje, ve porque te irá de lo mejor. Ese amor que ya no está contigo ahora trata de dialogar, pero mejor procura quedar en paz con tu vida amorosa, si ya no quieres volver es tu decisión, pero lo mejor es no cargarse de energías ajenas. Te invitan a un concierto este sábado, tus amigos te buscarán el domingo para jugar futbol y practicar algún deporte. Arreglas tu clóset y sacas todo lo que no utilizas, eso te ayudará a eliminar energías negativas. También es posible que te llegue un dinero extra con los números 05 y 21, deberás combinarlos con tu fecha de nacimiento, y tu color es el naranja.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recuerda que no todo lo que brilla es oro y esto te lo digo porque te viene un ofrecimiento sobre una inversión muy complicada, así que trata de estudiar siempre lo que vas a hacer con tu dinero, aunque siempre es mejor tratar de ahorrar. Cuídate de los dolores de rodilla y huesos, es importante que comiences a poner atención a tu salud. Te buscará un familiar para invitarte a una fiesta en este fin de semana. Trata de seguir con la dieta, recuerda que como te ven, te tratan, así que a comer más sano y no tomes pastillas para adelgazar ni utilices otros “remedios mágicos”, eso te va a causar mucho daño. En el amor sigues con tu pareja actual, pero tu pensamiento está con otra persona, a veces uno se mantiene en una relación ya no por amor sino por compromiso, trata de tomar una decisión lo antes posible. Tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 13, y tu color es el verde.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El viernes será día de ayunar y tomar mucha agua para limpiar todas esas malas energías, recuerda que tu signo es muy sensible a todo lo que pasa alrededor y esta vez no será la excepción, por eso a veces te sientes muy cansado, pero con esta receta podrás limpiarte de todo lo negativo. Te buscan de un trabajo nuevo y será dentro del ámbito de la administración y recursos humanos, pero evita platicar tus planes para que no te los salen. Cuídate de dolores de estómago y trata de comer más saludable. Te busca una expareja para volver, recuerda que tu signo siempre deja huella en el amor y es por eso que te vuelven a buscar, pero intenta avanzar y cerrar ese capitulo. Te invitan a una fiesta este sábado y te compras ropa para el evento. Ya no pelees con tu familia, recuerda que ellos siempre quieren lo mejor para ti. Tus números de la suerte son 31 y 60, y tu color es el blanco.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este viernes será un buen día para que te cortes el cabello, te servirá para renovar energías y estar con más fuerza. Recuerda que tu signo es el sinónimo de vitalidad y con eso podrás mantener y transmitir más energía positiva. Por otro lado, tramitarás un crédito bancario para una casa, trata de ya no pensar tanto tus proyectos y llévalos a cabo, recuerda que estás en la época de hacer crecer más tu economía. No pelees con tu pareja, deja a un lado la desconfianza y trata de no salir con más amores para que no te dé sentimiento de culpa, recuerda que no debes hacer lo que no quieres que te hagan. Trata de prepararte para la próxima semana porque te viene mucho trabajo y tus superiores revisarán tu desempeño, así que concéntrate. Cuídate de dolores de pie y talón, ve con un médico para que te revise bien. Tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 38, t tu color es el rojo.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La sociabilidad y el encanto serán sus mejores aliados para disfrutar al máximo. La energía del viernes te invita a ser cauteloso con los documentos que firmes, especialmente aquellos relacionados con tus finanzas. Evita gastar de más y ten cuidado con el uso de tarjetas de crédito. Se vislumbra una propuesta en el ámbito laboral, un amigo te buscará para ofrecerte un negocio que será muy productivo. Recuerda que tu habilidad para ventas y administración te harán destacar en este nuevo proyecto. En el amor, todo marcha viento en popa; sin embargo, dedica un poco de tiempo a fortalecer los lazos familiares, pues una conversación sincera con tus seres queridos te hará sentir más conectado y en paz. El sábado es ideal para relajarte y recargar energías. El ejercicio será tu mejor aliado para combatir el estrés. Tus números de la suerte son 12 y 30, y tu color de la abundancia el naranja.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus números de la suerte serán 07 y 16, y la fortuna llegará si usas el color azul en tu ropa o decoración de tu casa. Además, recibirás un regalo de alguien especial que te hará emocionarte y considerar que pueden surgir otros sentimientos. Estos tres días serán una montaña rusa de emociones, pero con final feliz. La energía astral te invita a renovarte por dentro y por fuera, eres intenso y apasionado, pero también puedes ser rencoroso. Te recomiendo iniciar con una buena limpieza energética. En el trabajo, mantén calma y concentración, tu capacidad para analizar situaciones te llevará a tomar decisiones acertadas, se vislumbra un ingreso extra que te permitirá respirar un poco más tranquilo. En el amor, todo marcha viento en popa, los que están en pareja disfrutarán de momentos de gran complicidad, mientras que los solteros podrían tener un encuentro apasionado que los dejará con ganas de más.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Este fin de semana es una invitación a vivir la vida al máximo, confía en tu intuición y sigue tus sueños, pues el universo conspira a tu favor, así que lánzate a la aventura. Tus números de la suerte para estos días son 06 y 99, y el rojo es tu color de la prosperidad. La llama interior que te caracteriza se encenderá con más fuerza, impulsándote a alcanzar tus metas y a expandir tus horizontes. Tu mente estará inquieta y llena de ideas, es el momento perfecto para que concretes ese proyecto que tienes en mente. Tu espíritu emprendedor y habilidad para los negocios te llevarán a alcanzar el éxito. No tengas miedo de invertir en ti mismo, ya sea en una nueva capacitación o en un cambio de imagen. Recuerda que tu signo está regido por el fuego que alimenta la ambición y pasión. Te sentirás especialmente vanidoso y querrás lucir tu mejor versión. No descuides a tus seres queridos por nada.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Prepárate para días llenos de buenas vibras y oportunidades, la energía astral te favorece y traerá alegrías inesperadas. Llega la recompensa por todo tu esfuerzo, es probable que recibas noticias positivas relacionadas con tu trabajo o tus finanzas. Celebra tus éxitos; sin embargo, no te confíes y sigue esforzándote para consolidar tus logros. Tu vida social estará muy activa, te invitarán a una fiesta donde conocerás a personas interesantes. Es posible que Cupido lance una flecha en tu corazón y experimentes una gran alegría, abraza esta nueva experiencia con entusiasmo, déjate querer. Dedica el domingo a descansar y disfrutar de la compañía de tu pareja. Un paseo romántico o una cena en casa serán perfectos para fortalecer su relación. Tus números de la suerte para este fin de semana son 02 y 30, y tu color de la buena suerte es el rojo. Ten cuidado con dolores de cabeza o espalda.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carga laboral será abrumadora; sin embargo, tu mente creativa te ayudará a encontrar soluciones innovadoras. Evita los conflictos con tus superiores, mantén una actitud proactiva, la paciencia es una virtud de tu personalidad. Recibirás un golpe de suerte el sábado con los números 15 y 88, y la abundancia te llegará con el color naranja. Este fin de semana te encontrarás en un momento de transición, la energía astral te invita a reflexionar sobre tus decisiones y a hacer cambios en tu vida. En el amor, te sentirás un poco indeciso, tu naturaleza independiente y necesidad de libertad pueden generar cierta confusión en tus relaciones. Tómate un tiempo para analizar tus sentimientos y tomar una decisión consciente. Los cambios en tu entorno te ayudarán a renovar tu energía. Realiza algunas modificaciones en tu hogar, esto te permitirá conectar con tu lado más creativo.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La abundancia llegará a tu vida si usas el color azul, además apuesta los números 05 y 68 en los juegos de azar. Este fin de semana estará marcado por una profunda conexión contigo mismo y seres queridos, la energía astral te invita a reflexionar sobre el pasado y prepararte para un futuro lleno de esperanza. Se elevará la tensión en el ambiente laboral. Evita conflictos y discusiones innecesarias, tu intuición te guiará para tomar decisiones correctas. Tu signo está regido por los peces que suelen nadar contra la corriente, pero siempre encuentran la manera de salir a flote. Comenzarás a planificar un viaje en familia, será un momento especial para fortalecer lazos afectivos con tus seres queridos. Un amor del pasado volverá a tu vida para aclarar algunas situaciones pendientes, este encuentro te permitirá cerrar una etapa y comenzar una nueva con el corazón limpio.