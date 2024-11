Mhoni Vidente: los horóscopos de noviembre

Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos de noviembre si este mes será el tuyo en los temas del corazón, para que dejes la soltería y encuentres a tu pareja ideal, por eso debes estar alerta de las señales que te mande el universo para no dejarlas pasar. Aunque si ya no estás a gusto con tu pareja, es momento de no aplazar más lo inevitable, por doloroso que pueda ser.

Sabrás también cuáles son tus mejores días para que emprendas los proyectos que tanto deseas o para que busques otra oportunidad de trabajo, recuerda que muchas veces el miedo a salir de tu zona de confort te bloquea para conseguir la prosperidad económica que deseas.

Mhoni Vidente te revela también cuáles son tus números de la suerte y colores que te darán buena energía para que los uses como te convengan más; además, de los signos que mejor se ajustan con el tuyo durante noviembre.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

De un antiguo trabajo te buscarán para invitarte a participar nuevamente en esa compañía. Cambiarás tu carro, compras una casa o departamento, pero adminístrate bien porque realizarás pagos de Hacienda, debes ser cauteloso con tus gastos. Controla celos y enojos, estarás entre dos amores; guíate por los sentimientos y no por el interés económico. Te irás de viaje y serán unos días muy románticos, aunque tendrás un embarazo en puerta. En este mes, la carta del tarot que te guiará es “La Estrella”, por lo que estarás lleno de cambios positivos y oportunidades de crecimiento. Tu arcángel de protección es Metatrón, no dudes en invocarlo. Tus días mágicos del mes serán el 04, 05, 07, 13, 20, 21, 27 y 30, en los que podrás hacer los cambios que tanto deseas. Tus números de lotería son el 06 y el 07, tu mejor día es el martes; tus colores son el rojo y amarillo, y tus signos compatibles Libra, Sagitario y Capricornio.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El arcángel Ariel será quien te ayude para que la felicidad llegue completa. Prepararás lo necesario para el cierre de proyectos y dejarás bien ordenados todos tus asuntos. Tu carta del tarot para ese mes es “El Ermitaño”, lo que implica que resolverás todos tus problemas. Cuando te enojas, te cierras y no ves soluciones, así que avanza y resuelve. Tus mejores días del mes serán el 05, 07, 11, 18, 20, 25 y 29, en los que las energías positivas te rodearán. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos son el 05 y el 18; tus colores son el amarillo y naranja, y tus signos compatibles Virgo, Acuario y Tauro. En el amor, seguirás dudando de esa persona que está contigo, esta relación de pareja no se dará, déjala ir; es decir, viene una separación o divorcio. Te realizarás una operación estética o sigues con la dieta y te mantienes en forma. Recuerda que el día es para trabajar y la noche para dormir.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Toma decisiones drásticas para que tu destino cambie, cámbiate de casa o de país, te irá muy bien. Te haces una operación estética, recuerda que como te ven, te tratan. Arreglarás papeles de hacienda o impuestos y tramitarás tu visa o residencia. No hagas cosas buenas que parezcan malas, especialmente en tu relación de pareja; di la verdad, aunque duela. Tu carta del tarot es “El As de Oros”, podrás recuperar lo perdido y tendrás seguridad de que estás en el camino correcto. Tus mejores días de noviembre serán el 05, 09, 11, 17, 22, 28 y 30, en los que podrás hacer los cambios que deseas para vivir mejor. Tus números mágicos son el 19 y el 28; tus colores son el azul y blanco, y tus signos compatibles Libra, Acuario y Piscis. Tendrás una boda en puerta. Tu mejor día es el martes, y el arcángel Miguel será quien te guíe y aleje malas energías y brujerías. Trata de dormir a tus horas, deja los malos pensamientos en el pasado.

Cáncer

Te llega una sorpresa económica y cambiarás tu celular. Deja de buscar ese amor que ya no está a tu lado, esa persona no es para ti, recuerda que eres muy dramático y tomas los problemas de forma personal, pero mejor relájate y deja que todo fluya. Ponte a dieta y mantenerte en forma. Un amor del extranjero te buscará. La carta del tarot que te salió es “La Torre”, así que tendrás nuevas oportunidades de crecimiento laboral; no lo dudes, es tiempo de tener más ingresos. Saldrás de viaje y tendrás nuevas oportunidades de trabajo. Tus mejores días son el 07, 08, 09, 11, 18, 23, 24 y 30 de noviembre, en los que reinarán los triunfos. No prestes dinero, o te robarán la buena suerte. Tus números de lotería son el 01 y el 17; tus colores son el amarillo y verde; tus signos compatibles Escorpión, Piscis y Aries; tu mejor día es el jueves, y tu arcángel protector es Gabriel, te ayudará a recibir mensajes divinos para guiarte.

Signo Leo

Si planeas una operación médica, saldrá de lo mejor. Tu arcángel es Uriel, el del fuego nuevo, por lo que te traerá riqueza y estabilidad emocional. Recibirás dinero extra por un bono y renuevas tu look. Ya no busques ese amor que no es para ti, ábrete a nuevas oportunidades y te llegará una relación formal. Una demanda legal saldrá a tu favor. Entrarás a un curso de idiomas o veterinaria, te gustan mucho los animales. La carta del tarot que te salió es “El Sol”. Tendrás muy buena suerte este mes para sacarte la lotería con los números 14 y 20, solo debes comprar el boleto el día viernes; tus colores serán el rojo y el gris; tus signos compatibles son Sagitario, Aries y Géminis, y tus mejores días del mes son el 05, 06, 09, 16, 19, 23 y 30, en los que reinará la estabilidad económica. Reacomoda tus sentimientos y define lo que quieres para ser feliz y con quién, estás perdiendo tu tiempo con personas que no te dejarán ningún futuro.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Repite todos los días la frase: “posibilidades infinitas de tener dinero”, para atraer la abundancia. Tramitas un crédito, pero también te darán un aumento de sueldo y saldrás de viaje. No sabes pedir perdón y eso hace que alejes a las personas, sé más humilde. Te enterarás del divorcio de un amigo. Ten cuidado con caídas o accidentes. Evita juntarte con personas del signo Sagitario, podrías tener un conflicto muy fuerte. En la carta del Tarot te salió “El Loco”, así que será un mes lleno de amores nuevos y compatibles con los que incluso hablarás de formalidad y tendrás deseos de ser padre o madre; tendrás un amor muy intenso. No te rindas, sigue adelante con tus proyectos de negocio propio y estudios. Tus mejores días del mes serán el 05, 07, 11, 13, 20, 21, 27 y 30. Tu mejor día de la semana es el lunes; tus números de la lotería son el 21 y el 27; tus colores son el verde y el blanco, y tus signos compatibles Leo, Tauro y Virgo.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este mes de noviembre tus números de la suerte son 30 y 49; tus colores de la abundancia el verde y rojo; tus días de suerte 04, 05, 06, 09, 17, 21, 25 y 29, y para el amor tu mejor compatibilidad es con Géminis, Acuario y Sagitario. La carta de “El Emperador” te anuncia un periodo de autoridad y dominio sobre tu vida, por lo que es hora de que dejes el pasado y tomes las riendas de tu destino. Tu capacidad de mediar y buscar la justicia te llevará a escalar posiciones en tu trabajo, este mes es ideal para que solicites ese ascenso o participes en proyectos importantes. Sentirás una fuerte atracción por alguien de tu oficina, pero ten cuidado porque los romances en el trabajo pueden ser complicados, es mejor que explores otras opciones y mantengas tu vida personal y profesional separadas. Una revisión médica te dará la tranquilidad que necesitas. El arcángel Miguel te protegerá y guiará en este nuevo camino.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Juicio” te anuncia renacimiento espiritual, es tiempo de que dejes el pasado y abraces un futuro lleno de posibilidades. Tu ambición y determinación te llevarán a alcanzar grandes logros profesionales, superarás cualquier obstáculo legal o financiero que haya frenado tu avance; sin embargo, ten cuidado con las envidias y protege tu energía. Tus mejores días del mes son 05, 06, 07, 14, 15, 19, 20, 23 y 25; Aries, Cáncer y Piscis son tu mejor compatibilidad para el amor y negocios; tus colores de la prosperidad son amarillo y naranja, y tus números de la suerte son 03 y 08. Este mes estará lleno de sorpresas románticas y te sentirás más seguro en tus relaciones; no obstante, evita la infidelidad, pues la honestidad es fundamental para que mantengas la armonía en tu vida amorosa. El arcángel Rafael te cuidará y te ayudará a sanar cualquier dolencia; presta atención a tu salud mental.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

La abundancia llegará a tu vida con nuevos proyectos y oportunidades laborales, mantén tus ojos abiertos, ya que es el momento perfecto para invertir en tu futuro. La carta del tarot “La Rueda de la Fortuna” gira a tu favor, trayendo a tu vida prosperidad, crecimiento y nuevas aventuras. Es momento de que celebres tus logros y disfrutes los frutos de tu trabajo. Un amor del pasado regresaría a tu vida con una nueva oportunidad para el romance, tómate tu tiempo para tomar una decisión y asegúrate de que sea realmente buena para ti. Te verás y sentirás mejor que nunca, una operación estética te hará sentir más seguro. El arcángel Jofiel te protegerá y te ayudará a mantener una buena salud. Tus números de la suerte son 10 y 35; la buena energía te llega con los colores rojo y azul; Cáncer, Leo y Aries son tu mejor compatibilidad, y tus días mágicos de noviembre son 08, 09, 11, 20, 22, 24 y 30.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este mes tus mejores días son 04, 05, 06, 09, 11, 17, 20, 21, 29 y 30. La carta de “El Mago” te anuncia gran poder personal y manifestación, así que es momento de que pongas en práctica tus habilidades y alcances tus metas. Tu ambición y determinación te llevarán a alcanzar el éxito profesional. Recibirás reconocimientos y aumentos de sueldo, no tengas miedo de tomar riesgos y perseguir tus sueños. Los viajes de negocios serán muy productivos y te permitirán expandir tus horizontes. Presta atención a tu salud digestiva y cuida tu alimentación, la meditación y el ejercicio te ayudarán a mantenerte en equilibrio y a reducir el estrés. El arcángel Metatrón te guiará en este nuevo camino, conecta con tu yo interior y confía en tu intuición. Tus números de la suerte son 09 y 30; el naranja y rojo son tus colores de la prosperidad, y si buscas el amor, te sugiero buscar a personas de Aries, Tauro y Leo.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Planea un viaje con tus amigos para recargar energías y crear nuevos recuerdos, y renuevas tu hogar con nuevos muebles y decoración. Prepárate para un mes lleno de cambios y oportunidades, la carta de “El Carruaje” te anuncia grandes avances y logros para dirigirte hacia un futuro próspero, y nuevas oportunidades laborales se abrirán ante ti para darte estabilidad económica, no tengas miedo de salir de tu zona de confort. Podrías recibir una propuesta de matrimonio o fortalecer los lazos con tu pareja actual, disfruta de esta etapa de armonía y felicidad. El arcángel Jofiel te guiará en este nuevo camino, conéctate con tu yo interior y confía en tu intuición. Tus mejores días de noviembre son 07, 08, 09, 11, 12, 15, 20, 22, 23, 24, y 30. Tus números de la suerte son 11 y 13; el blanco y rojo son tus colores de la abundancia, y los signos más compatibles contigo son Tauro, Géminis y Libra.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Mundo” te anuncia un ciclo de finalización y nuevos comienzos; es decir, deja lo que ya no te sirve y ábrete a nuevas experiencias. Este mes estarás muy conectado con tu familia y amigos. Un ingreso extra te permitirá cumplir algunas metas financieras. Ten cuidado con amores del pasado o amigos con derechos, porque te verás envuelto en reclamos que no son para ti, trata de protegerte. Tus mejores días de noviembre son 05, 06, 10, 11, 18, 20, 21, 25 y 30. Una dieta balanceada y ejercicio regular te ayudarán a sentirte mejor. El arcángel Miguel te protegerá y te guiará, conéctate con tu intuición y desarrolla tu lado espiritual. Tus números de la suerte son 22 y 38; el azul y blanco son tus colores de la prosperidad, y para el mejor amor busca a gente de Escorpión, Acuario y Cáncer. Estás viviendo un momento de gran transformación, expande tus horizontes y alcanza tus sueños.