Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 15 al 17 noviembre

Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos de este fin de semana, del 15 al 17 de noviembre, cómo te irá en el terreno económico, ya que desde hace tiempo has dedicado mucho esfuerzo a tu actividad profesional y es momento de cosechar los frutos de tu dedicación, pero en caso de que esto no pase, evalúa con cuidado si es momento adecuado de cambiar de empleo.

En los temas del amor, si estás soltero ten los ojos abiertos, pues una persona muy compatible puede llegar a tocar la puerta de tu corazón y emprender un camino juntos llenos de risas y complicidades. Los que tiene pareja darán un pasó más en su relación, como irse a vivir juntos, casarse o incluso esperar la llegada de un bebé.

Mhoni Vidente te dice también cuáles serán tus números de la suerte para que los uses en los juegos de azar, además de tus colores de la prosperidad que puedes usar en tu ropa o decoración de tu casa. Así que no pierdas más tiempo y lee que le espera a tu signo en específico.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El domingo sal a pasear o a tomar aire fresco para multiplicar tu energía positiva. Un amigo, del signo Escorpión o Sagitario, se está enamorando de ti, pero mejor aclara la situación y no juegues con los sentimientos de los demás. Recuerda que tu signo es líder, y eso siempre te trae retos importantes. No le temas al destino, enfréntalo. Tendrás un golpe de suerte con los números 00 y 21, juégalos este domingo y usa tu color, que es el verde. Tendrás tres días de buena suerte y, sobre todo, de reinventarte en el amor, te hace bien vivir una relación de pareja, y este fin de semana es el momento perfecto para disfrutar plenamente. Paga tus deudas de la tarjeta de crédito para evitar problemas. No cuentes tus problemas, hay quienes se alegran de que te vaya mal; sé discreto. Eres muy carismático, lo que te asegura invitaciones a reuniones. No seas impulsivo en el trabajo.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Cuida tu estómago o intestino, que son tu punto débil, y evita el alcohol y los alimentos picantes. No prestes dinero, aprende a decir que no para que no te roben la suerte. Un golpe de suerte te llegará el sábado con los números 05 y 40, y tu color es el rojo. El viernes será un día en el que te sentirás muy positivo y lleno de energía para salir adelante. Recuerda que tu signo siempre lucha por ser el mejor, especialmente en el trabajo, así que considera tomar un curso los fines de semana para especializarte. Recibirás una invitación para viajar y visitar a un familiar. No te enamores demasiado rápido, la confianza se gana con el tiempo, así que ve con calma en el amor. Escucha siempre los consejos de tus padres, ya que ellos solo desean lo mejor para ti. Será un buen fin de semana para arreglar tu casa y comprar muebles; además, revisa las fugas de agua, ya que por allí se te escapa la suerte.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Cuida tu garganta, que es tu punto débil, y consume alimentos ricos en vitamina C. Tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 11 y 23, y tu color es el azul. Un amor del pasado, del signo Aries o Acuario, insiste en verte o retomar la relación; recuerda que todos cometemos errores y que siempre hay lugar para una segunda oportunidad, así que aprende a soltar y vive en el presente. Será un fin de semana excelente para la convivencia familiar y tendrás una fiesta en casa. Deja de prestar atención a lo que dicen de ti, tu signo es mágico y tiene la habilidad de alejar las malas energías. El domingo sal a pasear y disfruta de la compañía de tus seres queridos. Será un fin de semana con muchas tareas pendientes del trabajo. A tu signo le falta administrar mejor el tiempo, y siempre se te acumulan cosas que deberías haber hecho antes, mantén la calma y organiza mejor tus horas de trabajo.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Eres muy encantador, y eso te hace una compañía muy agradable, por lo que te invitan a viajar; acepta, es tiempo de que disfrutes y la pases bien. Sé más precavido para evitar pérdidas en la calle. Tendrás un golpe de suerte en el amor con alguien del signo Escorpión o Tauro, que será muy compatible contigo; date la oportunidad de amar y ser amado. Tus números de la suerte son 01 y 28, y tu color es el verde. Disfrutarás de un fin de semana lleno de sorpresas agradables que te reconfortarán mucho, ya que no la has pasado bien. Este fin de semana tendrás muchos eventos, date el gusto de comprar ropa para lucir lo mejor posible. El viernes acudirás a una reunión de trabajo en la que se hablará de cambios en proyectos, y recibirás un dinero extra que no esperabas; aprovecha para pagar deudas del pasado. En tu familia eres el pilar, por eso todos te buscan para pedirte consejo.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Usa perfume para alejar a las malas vibras y ponte un listón rojo en el tobillo izquierdo como protección, átalo con tres nudos hasta que se caiga solo. Tendrás problemas de pareja debido a celos infundados, aclara la situación. Recibirás una invitación para viajar, y comprarás un boleto de avión para diciembre. Ten cuidado con fraudes y revisa bien lo que firmas, sobre todo en compras por internet. El domingo tendrás un golpe de suerte con los números 04 y 33, y tu color de la fortuna es el rojo. Será un fin de semana lleno de pasión y amores fugaces. El viernes tendrás juntas de trabajo relacionadas con cambios de puesto y nuevos proyectos, recuerda que noviembre siempre es un mes complicado para tu signo en lo laboral, así que mantén el buen humor y resuelve los problemas que se presenten. A tu signo le encanta llamar la atención y organizar eventos, pero eso a veces atrae energías negativas.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recibirás una invitación para viajar o salir cerca de casa. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 02 y 33, y tu color para atraer lo positivo será el amarillo. Para los Virgo casados, hay probabilidades de embarazo. Cuídate de dolores de cabeza y cuello y sigue haciendo ejercicio, relájate y evita el estrés. En estos días recibirás una sorpresa amorosa de alguien del signo Aries o Capricornio que será muy compatible contigo y te hará muy feliz. No te desanimes por lo que ocurrió esta semana, todo lo que vives es una experiencia de aprendizaje para que seas mejor persona y confía que la abundancia regresará pronto a tu vida. Controla tus nervios y avanza en los proyectos que tienes en mente, recuerda pensar positivo. El viernes recibirás un reconocimiento económico, trata de ahorrar o invertir en ti mismo. Ten paciencia en los conflictos familiares, y sé más tolerante con tu pareja.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Prepárate para un fin de semana cargado de emociones y oportunidades, la energía cósmica te envuelve en positivismo y crecimiento personal, aprovecha al máximo estos días. El viernes será de contrastes, por un lado exámenes y juntas de último momento pondrán a prueba tu organización y capacidad de adaptación; sin embargo, tus esfuerzos serán recompensados con creces. La noche se presenta llena de sorpresas: una boda o fiesta familiar te esperan. Es momento de que renueves tu guardarropa y luzcas radiante. Los chismes te pueden generar conflictos, guarda tus secretos y evita involucrarte en conversaciones que dañen tu reputación o la de otros. Dedica tiempo a la limpieza y organización del entorno, esto te permitirá renovar energías y atraer abundancia. Tus números de la suerte son 28 y 30, y tu color de la fortuna es el naranja. Los solteros se encontrarán con un apasionado amor de fuego.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El 19 y 88 serán tus números de la suerte y el azul tu amuleto de la buena energía. Serán días llenos de sorpresas y momentos inolvidables. La energía cósmica te impulsa a celebrar la vida y fortalecer lazos con tus seres queridos. El viernes será de buenas noticias, una entrada extra de dinero alegrará tu economía y te permitirá darte algunos gustos. Tu dedicación al ejercicio comienza a dar frutos, te verás y sentirás mejor que nunca. Los chismes sobre tu expareja te pueden generar tensiones innecesarias, corten por lo sano y exijan lo que les corresponde. Tu cumpleaños será la excusa perfecta para reunir a tus amigos y familiares, recibirás regalos inesperados y una invitación para viajar. Atraviesas por una época crucial para definir objetivos a futuro, especialmente en el ámbito sentimental. Tendrás conversaciones importantes con tu pareja donde expresarán sus sentimientos más profundos.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Un amigo del signo agua podría traicionarte, evita prestarle dinero y mantén una distancia prudente. Dedica tiempo a tu conexión con la naturaleza, esto te ayudará a encontrar paz interior y tomar decisiones importantes. Prepárate para un fin de semana lleno de emociones y nuevas experiencias. La energía cósmica te impulsa a explorar nuevos horizontes y disfrutar de la compañía de tus seres queridos. El viernes será de buenas noticias: recibirás el aguinaldo, lo que te permitirá realizar ese viaje que tanto anhelas. Ten cuidado con tus pertenencias y evita lugares solitarios, una distracción puede llevarte a perder objetos valiosos. Este sábado estará lleno de sorpresas. Si estás casado, es posible que estés esperando un bebé, disfruta de este maravilloso momento junto a tu pareja. La prosperidad te llegará si usas el color verde y para la suerte tus números son 03 y 46.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recibirán noticias sobre la salud de un familiar, tu naturaleza intensa te llevará a querer resolver todo, pero recuerda que la paciencia es una virtud. Recibirás una mascota que te llenará de alegría y compañía. Prepárate para un fin de semana lleno de actividades y logros, la energía cósmica te impulsa a poner orden en asuntos profesionales. El viernes será intenso, lleno de tareas pendientes; sin embargo, tu esfuerzo será recompensado con un reconocimiento económico que te permitirá saldar deudas. En el ámbito amoroso, alguien del signo Aries o Virgo podría mostrar interés en iniciar una relación más formal, analiza esta propuesta. La suerte estará de tu lado, especialmente en los juegos de azar; los números 20 y 30 podrían traerte grandes sorpresas y el naranja es tu color de la abundancia. Pensarás en adquirir artículos nuevos, pero recuerda ser prudente y solo comprar lo necesario.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El naranja será tu color de la prosperidad, y en los juegos de azar te recomiendo usar los números 03 y 15. La energía cósmica te impulsa a alcanzar metas profesionales y disfrutar nuevas experiencias. El viernes será muy productivo para ti en el trabajo, cerrarás importantes contratos y recibirás reconocimientos por tus logros; esta es una excelente etapa en tu carrera. Tu pasión por los automóviles te llevará a invertir en tu vehículo y a pensar en nuevos proyectos relacionados con este sector, sigue tus intuiciones. Una amiga te buscará para que le des un consejo amoroso, utiliza tu sabiduría y empatía para ayudarla. En estos días te sentirás inspirado para renovar tu imagen y comprar ropa nueva, aprovecha las ofertas y crea un nuevo look. Recibirás una invitación para viajar al extranjero, esta es una excelente oportunidad para expandir tus horizontes y conocer nuevas culturas.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana estará lleno de oportunidades para que crezcas y disfrutes, ábrete a nuevas experiencias y confía en que todo fluirá a tu favor. La suerte está de tu lado con los números 08 y 77, para la buena energía te recomiendo usar el amarillo. Prepárate para unos días mágicos, las estrellas se alinean a tu favor trayendo consigo nuevas oportunidades en el amor y la economía. Tendrás la oportunidad de iniciar una relación con alguien especial, posiblemente de los signos Cáncer o Libra; abre tu corazón y déjate llevar por la pasión. Si ya estás en una relación, este es el momento ideal para fortalecer los lazos y tomar decisiones importantes junto a tu pareja. Recibirás un ingreso extra, quizá por aguinaldo o comisiones; invierte en ti mismo, te lo mereces, puedes renovar tu armario con ropa y zapatos que te hagan sentir fabuloso. Ve por tu bienestar, no dejes de lado tus necesidades.