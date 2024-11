Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 18 al 21 de noviembre

Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos de esta semana cuál es tu carta del tarot y qué puedes hacer para fortalecer su protección y ayuda, pero ante todo recuerda mantener la humildad y discreción, pues no todas las personas que te rodean quieren verte triunfar aunque algunos de ellos digan que son tus amigos.

Sigue sus recomendaciones en los temas del amor, abre las puertas de tu corazón para encontrar una pareja para compartir todos los momentos, buenos y malos, ya que de eso se tratan las relaciones, de apoyo mutuo. También sabrás si alguien del pasado regresará a tu vida o es mejor cerrar ciclos y agradecer por lo aprendido.

También te revela cuál será tu mejor día de la semana y los signos más compatibles con el tuyo para que emprendas algún negocio o amplíes tu red de contactos para cuando sea necesario.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Los que están casados enfrentarán problemas por celos y desconfianzas, sobre todo porque un amor del pasado quiere volver, pero no lo dejes. Pagarás el seguro de tu vehículo, solo trata de ir con cautela en lo que firmas. Serán días de renovación y quitarás lo que te roba energía. Tendrás una gran sorpresa el día 21 de noviembre: un golpe de suerte. Sigue con la dieta, cómprate ropa y zapatos. En el horóscopo del tarot te salió la carta del “As de Oros”, significa que tendrás el triunfo en las manos, pero evita platicar tus éxitos, aléjate de personas negativas. Tu mejor día es el jueves; tus números mágicos 02 y 17; tus colores el rojo y el amarillo, y tus signos compatibles son Capricornio, Leo y Sagitario. Utiliza al máximo tu poder de manifestación. Sigue con tus relaciones públicas. Tramitas pasaporte y visa; pide asesoría a un abogado para solicitar tus documentos. Ten cuidado con chismes en tu trabajo.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recuerdas en estos días a un amor del pasado; no pienses demasiado en esa persona para estar más tranquilo, necesitas avanzar y madurar. Tramitas tu título profesional, papelería de Hacienda y pagos de banco. Los casados están planeando ser padres. Preparas tus vacaciones para diciembre. Recibirás un reconocimiento en tu trabajo y será en efectivo. En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Loco”, así que ten cuidado con personas de poder en el trabajo, trata de no meterte en problemas. No platiques tus planes, sé discreto. Es tiempo de ahorrar, salda tus deudas y no saques nada a crédito este mes. Tu mejor día es el viernes; tus números mágicos son 15 y 20; tus colores el azul y el amarillo, y tus signos compatibles son Cáncer, Virgo y Capricornio. Sana tus adicciones, deja de lado los vicios y la mala alimentación. Cuídate de dolores de espalda y sigue con el ejercicio.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Ten cuidado con problemas de mal carácter, a veces dices palabras que lastiman. Te buscan amores nuevos, ya dile que sí al romance para que tengas estabilidad emocional y quédate en una sola relación. Te pones a dieta y empiezas a hacer ejercicio. Compras boletos de avión para tus vacaciones en diciembre. Pon atención a tus sueños, que tu ángel de la guarda te manda un mensaje para que te prevengas de algún peligro. Tu mejor día será el 21 de noviembre. En el tarot te salió la carta “La Templanza”, lo que implica que es el tiempo de que renueves tus energías y no te quedes estancado. Tu buena suerte seguirá, trata de no sabotearte a ti mismo. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos son 04 y 25; tus colores el naranja y el amarillo, y tus signos compatibles son Libra, Capricornio y Aries. Libérate del miedo, deja tus complejos atrás. Serán días de mucha energía positiva para que empieces a crecer profesionalmente.

Cáncer

Enfrentarás unos días de retos personales y energías cruzadas, pero no debes tomar medidas precipitadas, piensa antes de actuar. No te desanimes en cuestiones de negocios, te irá bien. Ten calma y trata de mover energías. Te llegará la propuesta para dar clases. Te compras una camioneta. Recuerda no platicar tu privacidad, las envidias están muy fuertes. Prende una veladora azul el 21 de noviembre como protección. No comas tanto y cuida tus nervios. Será una semana de exámenes, así que aplícate; lo más importante ahora son tus estudios. En el tarot te salió la carta de “El Juicio”, significa que tendrás doble suerte rápida en asuntos legales y cambios positivos de trabajo. Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos son 18 y 30; tus colores el azul y el blanco, y tus signos compatibles son Piscis, Capricornio y Libra. Limpia tu energía con agua bendita y mucho perfume.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te llegará dinero extra y te darán tu aguinaldo. Date baños de agua bendita y esencia de flores el día martes para alejar las malas vibras de tu vida. En el trabajo habrá revisión para designar aumentos y nuevos puestos que te darán abundancia. Cuídate de dolores de cuello y espalda. Tendrás un golpe de suerte el día 21 de noviembre para nuevos proyectos. Aprende a estar en tu hogar y con tu familia, adopta una mascota. En el horóscopo del tarot te salió “La Torre”, por lo que tendrás nuevos rumbos laborales; no le tengas miedo a los retos, la suerte te acompaña. Ten cuidado con los gastos excesivos. Tu mejor día es el martes; tus números mágicos son 14 y 36; tus colores el verde y el amarillo, y tus signos compatibles son Sagitario, Aries y Géminis. Hay que soltar para avanzar en la vida; reflexiona y trata de entender lo que estás viviendo en cuestiones amorosas, necesitas crecer como persona.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Ya no pienses en lo que no es, especialmente en el amor, recuerda que la base de una relación amorosa es la confianza. Tendrás un golpe de suerte el 21 de noviembre. Te domina la tierra y naturaleza, eso te hace frágil en cuestiones de salud, especialmente con resfriados y pulmones. Serán días de arreglar asuntos de pasaporte y pensión alimenticia, sé responsable y evita problemas legales. En el horóscopo del tarot te salió “El Diablo”, por lo que tendrás la fortuna de una nueva oportunidad laboral, la buena suerte toca tu puerta. Tu día mágico es el lunes; tus números mágicos son 06 y 07; tus colores el verde y el azul, y tus signos compatibles son Sagitario, Capricornio y Aries. Pide ayuda al arcángel Rafael para quitarte todas las enfermedades que te rodean. Recibes tu aguinaldo. Sigue con tus estudios de universidad o idiomas. Te buscan para invitarte a una boda familiar. Sigues con el ejercicio y la dieta.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Los números 01 y 33 te acompañarán en los juegos de azar; el jueves será tu día de la suerte; viste de azul y rojo para atraer la prosperidad, mientras que Acuario, Aries y Leo serán tus aliados perfectos. La carta de “El Emperador” te anuncia un periodo de gran influencia y oportunidades, prepárate para recibir el apoyo de figuras importantes que te abrirán puertas en proyectos cruciales. Recuerda mantener un perfil bajo y evita la envidia, tu discreción será tu mejor aliada. Sigue cultivando tu mente, los cursos de idiomas y relaciones públicas te acercarán al éxito, así que amplía tu visión y asegura tu futuro. Ahorra y toma decisiones estratégicas, estás en la cúspide de construir un patrimonio sólido. Un encuentro especial te llenará de ilusión, deja a un lado el orgullo y abre tu corazón. Recuerda que tu signo es apasionado, pero también inconstante; disfruta del momento sin apresurarte.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Esta semana estarás muy ocupado, pero no te desanimes. Tu perfeccionismo puede ser una bendición y una maldición, relájate y disfruta del proceso. Esa persona especial está de vuelta en tu vida, date oportunidad de establecer algo duradero, recuerda que el amor te da fuerzas para alcanzar tus metas. La carta de “El Mago” te confirma que estás en un momento de poder, tu intuición y habilidades están afiladas, te encuentras cosechando los frutos de tu esfuerzo. No dejes que las envidias te desvíen de tu camino. El martes será tu día de la suerte; los números 05 y 41 te traerán buenas noticias, usa los colores amarillo y rojo para atraer la abundancia, y las mejores conexiones cósmicas las tendrás con Aries, Piscis y Cáncer. Explora el mundo del arte y el diseño, tu creatividad te abrirá nuevas puertas en el ámbito profesional. Un ingreso extra te permitirá sanear tus finanzas, aprovecha para pagar tus deudas.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Esta semana tendrás un llamado a la acción, el universo te brinda las herramientas para alcanzar tus metas, así que confía en tu intuición y avanza con determinación. El éxito está a tu alcance. La carta de “El Sol” te anuncia momentos de gran luminosidad y oportunidades; la energía solar también te invita a la reflexión, toma decisiones con sabiduría y analiza todas las opciones antes de dar un paso. El viernes será tu día de la suerte; los números 24 y 38 te acompañarán en tus juegos de azar; la pasión y vitalidad te llegará si vistes de rojo y naranja, mientras que Acuario, Leo y Aries serán tus aliados perfectos esta semana. Es momento de que renueves tu entorno, mudarte o viajar podría ser una excelente opción para expandir tus horizontes, no temas a los cambios. Tu talento natural para las ventas y el arte te llevará al éxito financiero. Cierra ciclos y abre tu corazón a nuevas experiencias.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el amor y relaciones te aconsejo cerrar ciclos y abrir tu corazón a nuevas experiencias, sobre todo porque una pareja está por llegar, prepárate para un giro emocionante en tu vida. “La Rueda de la Fortuna” te anuncia oportunidades increíbles. El jueves será tu día de la suerte. Los números 10 y 16 te acompañarán en los juegos de azar. Viste de amarillo y rojo para atraer prosperidad y pasión. Tus aliados perfectos para esta semana son Aries, Tauro y Leo. Una propuesta para vivir en otro país podría cambiar tu vida, no la dejes pasar; el arcángel Miguel te protegerá en este camino. Un ingreso extra te permitirá realizar mejoras en tu hogar, invierte en tu bienestar. Eres ambicioso y trabajador, confía en tu intuición y sigue adelante con determinación, ya que el universo conspira a tu favor. Cuida tus riñones e intestinos, una alimentación saludable y una buena hidratación son fundamentales.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te espera una semana llena de oportunidades y cambios, pues la carta de “El Mundo” te anuncia nuevos comienzos. Es momento de que te abras al mundo y conectes con personas que te inspiren. Los números 03 y 08 te acompañarán en tus proyectos; viste de verde y blanco para atraer armonía y renovación; y fortalece vínculos con las personas de Virgo, Libra y Géminis. La ley de la atracción está a tu favor, piensa en positivo y atrae todo lo que deseas. Tendrás una agenda repleta de compromisos, sonríe y proyecta una imagen de confianza. Cierra ciclos y abre tu corazón a nuevas experiencias, el pasado solo es para recordar, ten en cuenta que eres único y especial. Confía en tus instintos y sigue adelante con determinación, te aconsejo usar la afirmación positiva: “Soy capaz de lograr cualquier cosa que me proponga”, repítela a diario. La actividad física y una dieta equilibrada te harán sentir lleno de energía.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Si atraviesas por una ruptura, enfócate en tu bienestar; el amor propio es fundamental. Cuida tu alimentación y sigue una rutina de ejercicio, tu cuerpo te lo agradecerá. La carta de “La Estrella” ilumina tu camino, te anuncia un periodo de crecimiento y renovación. Es momento de que te enfoques en tus metas profesionales. El martes será tu día de la suerte; los números 21 y 29 te acompañarán en tus proyectos; viste de amarillo y rojo para atraer energía y pasión, y contempla que Tauro, Cáncer y Escorpión serán tus aliados perfectos esta semana. Conéctate con la naturaleza, un paseo por el campo te ayudará a renovar tu energía y encontrar paz interior. Se te presentarán nuevas oportunidades laborales, mantén la concentración y no te dejes llevar por tentaciones que te distraigan de tus objetivos. Eres un ser lleno de sensibilidad y creatividad, confía en tu intuición y sigue adelante con determinación.