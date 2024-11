Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 22 al 24 de noviembre

Durante este fin de semana sigue los mejores consejos de Mhoni Vidente para que la buena energía llegue a tu vida y logres todas las metas que tienes contempladas, ya sea en el ámbito profesional, escolar o del amor.

También te dice cuáles son tus números de la suerte para que los uses en los juegos de azar, el universo conspira a tu favor y la abundancia llegará a tu vida, solo no andes de presumido porque tus enemigos pueden robarte esa buena racha.

En los horóscopos de Mhoni Vidente sabrás también cómo serán tus relaciones, las familiares pueden fortalecerse o pasar por un proceso de recuperación, luego de haberte peleado con alguien, recuerda el gran poder que tiene el perdón; mientras que en los terrenos del amor, analiza si quieres seguir aún con tu pareja o llegan a un acuerdo para conocer a otras personas.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana será de reconciliación con tu pareja, también serán días de estar saliendo de fiesta y de sorpresas agradables. Tendrás una invitación este viernes para asistir a un evento muy importante, no dejes de ir, porque ahí conocerás a personas muy importantes en cuestión laboral y eso conviene para tu actual situación. Cuídate de problemas de estómago e intestino, trata de llevar una dieta saludable. Te llegará un dinero extra por una deuda del pasado, así que trata de ahorrarlo; si tardó en llegar, que tarde en irse. Ya no digas medias verdades con tu pareja, es mejor seguir bien en tu relación, recuerda que la mentira dura mientras la verdad llega. Un amigo del signo de Acuario o Géminis te va a buscar para hacer un negocio los fines de semana. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 01 y 23; trata de usar más el color amarillo para atraer la abundancia.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Vienen tres días de estar analizando los cambios positivos que necesitas para avanzar en tu vida laboral, este viernes acudes a una junta en el trabajo y tendrás muchas presiones, recuerda que tu signo es tierra y es muy seguro en todo lo que realiza y siempre trata de quedar bien con sus superiores, así que trata de tener en orden todo tu asunto laboral. Los que están estudiando tendrán un examen de final de semestre, así que aplícate en tus estudios que ya habrá tiempo de salir a divertirte. Te viene un amor en estos días, pero será fugaz y apasionado, tendrás días de aventuras amorosas. El domingo te recomiendo prender un vela blanca y pídele a tu ángel de la guarda que te ilumine para que sigas cosechando éxitos en todo lo que emprendas. Tus números de la suerte son 05 y 66; trata de usar mucho perfume antes de salir de casa para atraer más abundancia, y tu color es el verde.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

No dejes para después lo que puedes hacer hoy, así que administra mejor tu tiempo y resuelve todo lo que tienes pendiente en todos los aspectos de tu vida. Este viernes te servirá para hacer pagos atrasados y tener juntas en tu trabajo, donde habrá cambios de puesto y horarios. De igual forma, tendrás tres días de muchas sorpresas positivas en diferentes facetas y más porque festejarás el cumpleaños de un familiar. En estos días conocerás a personas más compatibles con tu signo en el ámbito amoroso, te comprarás ropa y cambiarás de look. También realizarás cambios de los muebles de tu casa y puedes aprovechar para cambiar el color de las paredes, recuerda que Géminis es el diseñador del Zodiaco y siempre te gusta sentirte bien en el lugar en el que estás, con mayor razón en tu hogar. Tus números de la suerte son 00 y 19, y tu color es el rojo para estos días de mucha diversión y pasarla de lo mejor.

Cáncer

Este viernes podrías estar con algo de resentimiento contigo mismo por no hacer lo necesario para crecer más profesionalmente, recuerda que tu signo es agua y siempre entra en escenarios dramáticos, así que no te estreses por eso, inyecta ánimo a estos tres días para que estés de lo mejor. Recibirás una invitación a una fiesta en este fin de semana, tú ve, que te vas a divertir mucho. Ya no publiques tantas cosas personales en tus redes sociales, recuerda que es mejor que sólo sepan lo que tú quieres que se den cuenta y no todo, así que trata de ser más reservado en tu vida. Te llega un premio en la lotería con los números 13 y 40; trata de usar más el color azul fuerte, y si eres un Cáncer que está casado te recomiendo no discutir en estos días, ya que después el problema se volverá más grave y puede que esa persona no regrese, así que trata de estar tranquilo y no tomes las cosas tan personales.

Signo Leo

Este fin de semana será de mucha diversión y sorpresas agradables, recuerda que tu energía positiva es muy fuerte y eso te hace sentirte de lo mejor. Te llega la invitación a salir a un día de campo y convivir con la naturaleza, recuerda que tú eres el león del Zodiaco y siempre necesitas sentirte libre para que fluyas más en todos los aspectos de tu vida. Ya no seas tan coqueto en tu vida amorosa, si ya estás en pareja es mejor que respetes la relación y si realmente no puedes, es mejor separarte y así no le harás daño a nadie. Este sábado va a ser de fiesta para tu signo, tendrás muchos compromisos en los que estarás conociendo personas muy importantes para ti. En cuanto al domingo, te recomiendo que hagas limpia de tu clóset y muevas tu cama de lugar para que las energías positivas circulen con mayor fuerza. Tus números de la suerte son el 04 y el 16, y trata de usar más el color amarillo.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Para este viernes tendrás mucho trabajo y habrá presiones de tus jefes, sólo trata de hacer tu labor y no te metas en problemas con tus compañeros. Te buscará un amor que hace mucho no ves, recuerda que siempre vuelven a ti amores del pasado por tu forma de ser tan buena, sólo trata de diferenciar quién te quiere y quién quiere algo pasajero contigo. Cuídate de dolores de espalda y cuello, trata de relajarte con un buen baño por las noches. Recibirás un dinero extra por lotería con los números 05 y 67; usa más el color verde, y si eres un Virgo soltero estos tres días serán de estar conociendo personas muy afines a tu forma de ser, así que trata de sonreír y decirle sí al amor. Te comprarás ropa para un evento importante, puede que cambies de celular por uno más reciente y actualizarás tu sistema de pagos. Disfruta porque te buscará tu mami para invitarte a comer y te tiene un regalo.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En lo personal y laboral, la vida te sonríe. Como buen comunicólogo del Zodiaco te cuesta guardar secretos, pero trata de no compartir tus triunfos con cualquiera, ya que las envidias te acechan; si necesitas contarle tus asuntos a alguien, confía en un familiar que te quiera de verdad. Sigue con tu dieta, tu cuerpo te lo agradecerá. Este sábado tienes una fiesta y serás el centro de atención. Vístete de tonos fuertes para atraer el amor. Tus números de la suerte son 23 y 40, mientras que el blanco es tu color de la prosperidad. Para potenciar tu energía positiva, bebe mucha agua y enciende una vela blanca. Eres un signo que tiende a cargar con los problemas de los demás, es hora de que pongas un alto a eso y priorices tu bienestar. Un amor prohibido podría buscarte este fin de semana, ten cuidado y sé prudente. Este fin de semana es tuyo, disfrútalo al máximo y no dejes que nada empañe tu felicidad.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el amor ten cuidado porque te estás sintiendo atraído por alguien que está comprometido; no te confundas, la amistad es valiosa, pero no permitas que tus sentimientos te lleven por mal camino. Tus números de la suerte son 11 y 29; el gris es tu color de la abundancia, siente cómo la energía positiva fluye a través de ti. Prepárate para un viernes lleno de juntas y posibles cambios de puesto en el trabajo, tus habilidades y dedicación serán recompensadas; sin embargo, mantén la calma y evita conflictos con tus compañeros, recuerda que una actitud positiva siempre abre puertas. Un amor del pasado podría buscarte con alguna excusa. Analiza bien sus intenciones y no te dejes llevar por la nostalgia, es momento de que priorices tu felicidad y bienestar. Sé más comprensivo con tu familia, recuerda que perdonar es liberador y aunque te cueste, soltar el rencor te traerá mucha paz interior.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Prepárate para un fin de semana lleno de celebraciones y reuniones familiares. Tu cumpleaños está a la vuelta de la esquina y la emoción se siente en el aire, disfruta de estos momentos especiales con tus seres queridos, recuerda cuidarte y no excederte con la comida y bebida.Viernes de mucho trabajo y logros, cumplirás con tus responsabilidades y recibirás un reconocimiento laboral. Tu pasión y entusiasmo son contagiosos, te invitarán a un evento donde conocerás a personas interesantes. Recuerda que eres muy apasionado y a veces confundes amor y deseo, así que tómate tu tiempo para conocer a alguien realmente especial. Este domingo, conecta con lo espiritual, enciende una vela roja y pídele a tu ángel de la guarda todo lo que deseas, ya que la energía del universo está de tu lado. Tus números de la suerte para estos días son 20 y 30, y el azul te atraerá abundancia, vístete de este color.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus números de la suerte para este fin de semana son 19 y 31, mientras que el amarillo te traerá buena suerte. Una persona de Aries o Libra podría volver a tu vida, si sientes una conexión, dale una oportunidad al diálogo y lleguen a un acuerdo, aunque ten en cuenta que te esperan días llenos de oportunidades para conocer a personas especiales; el amor está cerca y será para quedarse, abre tu corazón y déjate llevar por la felicidad. No te llenes la cabeza de dudas, confía en tu intuición y verás que tomarás la mejor decisión. Un nuevo negocio te espera, así que acepta la invitación para emprender, te irá muy bien y podrás expandir tus horizontes profesionales. Una fiesta te estará esperando y será ocasión perfecta para renovar tu look y causar sensación; anímate a experimentar con nuevos estilos, es viernes de renovación: córtate el cabello y vístete de colores vibrantes para atraer la abundancia.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Eres muy detallista y valoras el orden, dedica tiempo a limpiar tu clóset, revisar documentos y poner todo en orden. Te sentirás tranquilo y en paz. Un viaje corto te vendrá muy bien, sal de la rutina y renueva tus energías, explora lugares cercanos y desconéctate. Un amigo te pedirá dinero prestado, sé precavido y no lo hagas; la envidia puede afectar tu buena suerte. Sientes nostalgia por un amor a distancia, comunícate con esa persona y recuerden los buenos momentos. El amor puede encontrar una forma de superar cualquier obstáculo. Sigue cuidando de tu salud, el ejercicio y una alimentación balanceada son fundamentales para tu bienestar. Recuerda que tu signo es amante de las fiestas, pero también necesita equilibrio. Domingo de suerte, los números 15 y 90 te traerán buenas noticias, y vístete de blanco para atraer la energía positiva. Libra o Tauro podrían entrar en tu vida.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Ten cuidado con las confidencias, no todos tus amigos tienen buenas intenciones; evita hablar demasiado de tu vida personal. Los números 08 y 77 te traerán buenas noticias, vístete de azul y perfúmate para atraer abundancia. La nostalgia podría apoderarse de ti al recordar a alguien que ya no está, es normal sentir melancolía, pero recuerda que cada final es un nuevo comienzo. Avanza con la cabeza en alto y llena tu vida de optimismo. Una gran oportunidad laboral llegará a tus manos, te propondrán un trabajo fuera de tu ciudad, analízalo con calma y toma la mejor decisión para tu futuro. Descansa lo suficiente, el sueño es fundamental para recargar tus energías y enfrentar los desafíos con optimismo. Un ex podría buscarte para devolverte algunas cosas, aprovecha esta oportunidad para cerrar ciclos y seguir adelante. Un regalo inesperado te hará muy feliz, se trata de una mascota.